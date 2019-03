7 gadus veca latviešu meitenīte plūc laurus pretrunīgi vērtētajos bērnu skaistumkonkursos

Madaras Zilbertes un viņas meitas Tīnas mērķis ir dalība pasaulē visapspriestākajā bērnu skaistumkonkursā ASV - "Toddlers and Tiaras". Kamēr šis sapnis vēl nav piepildījies, mazā Tīna plūc laurus vietējos Dublinas un Īrijas šovos.

Bērns lūdzies katru dienu nedēļas garumā

Ģimene dzīvo Velingboro pilsētā Īrijā. Par mazo Tīnu Valčaku jau vairākkārt vēstījuši britu tabloīdi, un meitenes māmiņa Madara vēlas, lai arī sabiedrība Latvijā uzzina par Tīnas panākumiem. Viss sācies pēc tam, kad ģimenē vērots šovs "Toddlers and Tiaras", un meitene pie TV ekrāna esot bijusi gluži "kā pamirusi" no tā, cik ļoti viņu aizrāvušas princešveidīgās skaistulītes. "Pēc tam, kad pārraide beidzās, Tīna man lūdzās, lai ļauju viņai kļūt par dalībnieci skaistumkonkursā. Viņa lūdzās katru dienu nedēļas garumā," mammas Madaras teikto atstāsta britu "The Sun". Māte izpētījusi informāciju par šiem skaistumkonkursiem, un atklājies, ka tādi notiek arī viņu valstī. Tā sācies abu ceļš pa skaistumkonkursiem.

Šie prieki nav lēti

30 gadus vecā Madara Zilberte Lielbritānijā stradā mazumtirdzniecības uzņēmumā, un savas meitas skaistuma vairošanai konkursu vajadzībām iztērējusi jau apmēram 15 000 eiro. Pirmais Tīnas konkurss noticis Dublinā 2016.gadā.

"Es piegāju pie bankomāta un izņēmu 1000 mārciņas. Nopirku meitai kleitu, kosmētiku, šinjonu un rotaslietas. Dalība konkursā maksājuso 200 mārciņas, plus ceļš, viesnīca un ēšana. Arī peldkostīms bija vajadzīgs šai lielajai dienai," vēsta Madara. Prāvie izdevumi gan kļuvuši nebūtiski brīdī, kad māte ieraudzīja savu meitu uz skatuves mirdzam spīdīgajā kleitā.

Tīna, kura pēc savas iedabas esot kautrīgs bērns, uz skatuves burtiski pārvērtusies. "To smaidu nevarēja nepamanīt! Viņa allaž kautrējusies runāt publikas priekšā, bet te pārvērtās un demonstrēja sevi ļoti pārliecinoši," pirmo konkursu atceras mamma, "un es sapratu, ka šī nauda bija iztērēta godam".

Kopš tā laika mazā Tīna piedalījusies jau 20 bērnu skaistumkonkursos, un divos uzvarējusi. Māte Madara ik mēnesi konkursu vajadzībām tērē 970 britu mārciņas (apmēram 1100 eiro), un iemanījusies izdevumus samazināt, piemēram, uz kleitu rēķina. Madara tās šuj un veido pati.

Konkursi nākuši Tīnai par labu

Madara Zilberte dzīvo kopā ar Tīnas tēvu, 38 gadus veco noliktavas darbinieku Vojčeču Valčaku. Vecāki uzskata, ka dalība skaistumkonkursos meitas personībai nākusi tikai par labu. "Es neesmu no tām mammām, kas spiež savu bērnu tajos piedalīties. Viņa pati šo procesu izbauda," teic māmiņa, vienlaikus atzīstot, ka mēdz saņemt arī neiecietīgu attieksmi no apkārtējiem. Madaras tuvinieki ir redzējuši konkursu Mančestrā un šo hobiju atbalsta, taču netrūkst arī tādu, kas pauž negatīvus komentārus par šādu ģimenes aizraušanos.

"Daudziem cilvēkiem par šiem konkursiem ir negatīvs viedoklis. Bet Amerikā tie ir daudz trakāki. Es, piemēram, nekad savai meitai nevaksētu uzacis un nebalinātu matus, kā to savām meitām dara daudzas māmiņas ASV šovos," teic Madara.

Tīnas vecāki atzīst, ka viņus laimīgus dara tas, ka meita jūtas laimīga. "Bet kritiķiem man ir viena lieta sakāma: visas mazas meitenītes grib izskatīties kā princeses. Kāpēc lai es savu meitu tā neģērbtu?"