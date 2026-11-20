Līva Jaunozola par naudu, ambīcijām un provokācijām. Iznākusi jaunā "Pastaiga"
Kā vadīt vairākus uzņēmumus, neceļot telefonu, un kāpēc provokācija ir panākumu atslēga? Jaunajā žurnāla "Pastaiga" numurā uzņēmēja Līva Jaunozola atklāti stāsta par saviem dzīves principiem, ambīcijām un negaidītiem likteņa pavērsieniem, bet lasītājus gaida arī svētku iedvesma, mode, māksla un izsmalcinātas dāvanu idejas.
“Pastaigas” decembra numura centrā - svētku sezona un māksla dāvināt. Svētku dāvanu ceļvedī apkopotas izsmalcinātas idejas dažādām gaumēm, vēlmēm un sapņiem. Vāka ilustrācijas autore māksliniece un parfimēre Alīna Grīnpauka.
“Pastaigas” cilvēks: Līva Jaunozola. Fragments no intervijas:
Līva Jaunozola ir uzņēmēja un “Andele Mandele” platformas radītāja, Benjamiņu nama saimniece un vairāku viesnīcu īpašniece. Šajā sarunā centīsimies noskaidrot, kā viens cilvēks spēj to visu pacelt un pa vidu piecas reizes noskatīties izrādi “Rothko”.
Tev ar ģimeni pieder vairākas viesnīcas Rīgā, trīs Kurzemē un platformā “Andele Mandele” ir aktīvi 250 tūkstoši lietotāju. Man katra no šīm sadaļām izklausās pēc pilna laika darba. Kā to visu var pagūt?
Es ļoti organizēti vadu uzņēmumu, izmantojot tikai e-pastus un WhatsApp. Man ir ļoti svarīgi, ka jebkura saziņa ir iegrāmatota, var patīt atpakaļ un apskatīties, kuram bija kāda atbildība. Tad nav iespējas aiziet kaut kādās bulšit sarunās un atbildību pārnešanās. Man darbs vislabāk sokas klusumā, jo tad varu visus daudzos uzņēmumus deleģēt un sastrukturizēt. Jau 15 gadus ir izslēgta skaņa telefonam. Atzvanu tikai pēc tam, kad nokopti visi primārie darbi, un tad jau puse no zvanītājiem problēmas atrisinājuši paši. Nespēju funkcionēt dienas vidū, kad gaisa telpa pilna ar visu darbīgo cilvēku prātiem un problēmām.
Būtiski, ka katram manam projektam ir sava superīgākā kontaktpersona, uz kuru pilnībā paļaujos, lai es neaizietu mikromenedžmentā, jo tad man sākas stress. Manās acīs ir pārāk ass skeneris, katrā stūrītī atradīšu sīkumu, kas jāatrisina.
Vismaz stundu dienā es lasu. Bet ne grāmatas. Tām ir nepieciešams vairāk laika, lai nepazustu saķere ar sižetu. Man ļoti patīk lasīt intervijas. Arī ar nezināmām personām. Sanāk tāda kā komunikācija, iepazīšanās.
Mana darba diena ir sadalītā divās daļās. Rīta un vakara cēliens. Katru dienu man ir 12 minūšu dziļā miega power nap, kas mani pilnībā restartē.
Vakarā izskatu tūkstošiem “Andeles” sludinājumus, izvēlos “superpērles” – tā es “izmazgāju” savas “kūpošās” smadzenes. Mēdzu aizbraukt uz laukiem un pastrādāt vienatnē. Man bieži nepieciešams arī fizisks darbs – kaut ko pagrābt vai patīrīt, un diezgan akūta lieta man ir ceļošana un vides pamainīšana. Ceļojot vienmēr gribu apskatīt foršas viesnīcas, bildēju interjera detaļas.
Man ārkārtīgi patīk ideja par to, ka Benjamiņu namam izlēmi noņemt četras zvaigznes, lai tā varētu pārtapt par kultūrvietu.
Kaut kas līdzīgs bija Emīlijas Benjamiņas laikā – viņa pati dzīvoja pirmajā stāvā, kur notika saviesīgā dzīve, savukārt augšā bija īres dzīvokļi – patlaban 60 numuriņi. Uz īrniekiem arī šad tad attiecās tas, kas notika pirmajā stāvā. Tāpēc mēs noņēmām četras zvaigznes un izlēmām neiet ierasto viesnīcu ceļu. Man vienmēr ir bijis savs redzējums un savs ceļš, ko gribu iet. Ja mēs saglabātu četras zvaigznes, tad pirmais stāvs būtu jāapsola tikai tūristiem. Bet es vēlējos, lai veidojas multinacionāla vide, kur vietējo komūna satiekas ar mūsu viesiem. Tūrisma nesezonā nams vairāk ir pasākumu vieta, bet vasara – ārvalstu viesiem. Ziemā organizējam korporatīvos pasākumus, vasaru aizpildām ar muzikāliem terases džeza pasākumiem, kas dod prieku arī mūsu viesnīcas viesiem.
Vai Benjamiņu nams uzliek arī sava veida atbildības nastu?
Protams. Vislielāko jau tieši finansiāli. Tās taču ir abnormālas saistības. Par konceptu sākumā taustījos, kurā virzienā iet. Atbildība bija vairāk par to, ka nams ir ar tik ietekmīgu vēsturi. Kā to padarīt pieejamu, nezaimot, organiski ieintegrēt mūsdienu sabiedrībā, saglabājot smalkumu? Sāku arhīvos pētīt bildes, redzēju visus karnevālus un bohēmu Rakstnieku savienības un Mākslinieku savienības laikā, prātoju: pag, pag, bet tieši tas ir mans lauciņš, ļoti norezonēja tieši tas, kas noticis namā Padomju Savienības laikā, precīzāk, tas, ka mūsu lielākie literatūras un mākslas talanti to realitātē ir izglābuši. Uzņēmām viesos maestro, kurš pastāstīja, kas tik namā noticis. Arī Ķuzuļa kungs un Māra Zālīte dalījās savos iespaidos. Tik daudz interesantu stāstu! Protams, Emīlija Benjamiņa bija ļoti ietekmīga sieviete, un viņa šo namu padarīja leģendāru. Esmu dzirdējusi stāstus, ka operu pirmizrādes pieskaņoja viņas grafikam, taču es nesaņemu pat ielūgumus. Ar to arī mēs savās personiskajās ambīcijās un ietekmē atšķiramies. (Smejas.) Dzīvoju harmonijā ar savu ego un vienkārši pati nopērku tās biļetes, uzdāvinu vēl ģimenei un draugiem. Kultūra ir jāatbalsta.
Benjamiņu nama kontekstā man ļoti tuva ir arī Atmodas laika vēsture, vairāk identificējos ar tiem laikiem. Reizi gadā kopā ar Daini Īvānu rīkojam īpašus pasākumus, kuros stāstām par jauno Benjamiņu nama vēsturi, cik nams bija būtisks otrās neatkarības atgūšanas laikā. Pēc vēstures kanoniem nams ir kā otrs Brīvības piemineklis.
Nama attīstībā noteikti nevēlos citēt vēsturi, bet iet jaunu ceļu. Man vienmēr ir paticis provocēt. Jebkas, ko tu glaudi pa spalvu, ir garlaicīgs. Ja tu izmaini ierasto ritmu, cilvēki to pamana. Provokācija ir pārdošana, un provokācija ir arī mārketings. Man gan nepatīk provocēt zem jostasvietas, bet drīzāk ar kaut ko tādu, kas sasaucas ar mūsu slēptākajām dziņām. Man patīk arī tā forši namu izlīdzsvarot – pēc provokatīvas ballītes nākamais ir “Menueta” koncerts vai izrāde par Emīliju Benjamiņu. Dzīvot, atsaucoties tikai uz vēsturi, arī būtu kaut kāds naftalīns, esmu eklektisma piekritēja gan interjerā, gan – beigu beigās! – arī menedžmentā.
Tavs tēvs vadīja Nacionālo teātri, mamma bija tērpu māksliniece. Bērnību esi aizvadījusi Nacionālā teātra aizkulisēs, starp izrāžu mēģinājumiem. Tas palīdz uzburt lielo bildi, kā savienojas “Andele Mandele”, viesu uzņemšana un ballīšu organizēšana. Kā tev šķiet, ja tu būtu piedzimusi citā ģimenē un izaugusi, piemēram, kādā mazpilsētā, vai šodien tu būtu tas pats cilvēks?
Jā, es šad tad par šo esmu aizdomājusies. Pat ne par ceļu, bet par vidi, kas mums ir apkārt, cik ļoti tā mūs ietekmē, cik ļoti ar to samierināmies vai gribam izrauties ārā. Esmu arī lauku cilvēks. Man ir ļoti svarīgi, ka man ir gan pilsētas, gan lauku dzīve. Man ļoti patīk pavadīt dzīvi laukos, to es darīju visu bērnību. Tīrīju kūti un gatavoju ēst visai saimei. Nezinu, ja es būtu piedzimusi mazpilsētā, es varbūt būtu aizgājusi kādu uzņēmējdarbības ceļu, kas saistīts ar gurķu marinēšanu vai kompotu vārīšanu. Uzņēmējas gēns manī ir bijis vienmēr, taču, ja es būtu piedzimusi mikrorajonā, tad es pat nestādos priekšā, kādu ceļu būtu aizgājusi. Lai gan – uzsākot studijas, man bija jāpārvācas no centra uz Ķengaragu – tā bija mana lielākā dzīves skola – dzīvojot šajā rajonā man uzbruka, mēģināja apzagt. Es izcīnīju atpakaļ gan savu somiņu, gan savu “centra dzīvi” – saņēmos, iespītēju apstākļiem, sāku vairāk strādāt un pārvācos atpakaļ uz centru.
Iekšējās estētikas izkopšanai, man šķiet, ir ļoti būtiski, kādā vidē mēs bērnībā dzīvojam – vai tā ir skaista, vai tā mūs iedvesmo. Lai gan lielu daļu bērnības pavadīju komunālajā dzīvoklī, tas tomēr bija senais dzīvoklis centrā, ar augstajiem griestiem, karnīzēm. Iespējams, ja bērnībā dzīvotu sērijveida ēkās, man tagad labāk patiktu jaunie projekti. Tas vispār varētu būt interesants antropoloģisks pētījums.
Visu interviju lasi “Pastaigas” decembra numurā.
Norvēģu literatūras fenomens Karls Ūve Knausgārds
Starptautiskā literatūras zvaigzne Karls Ūve Knausgārds debijas darbu izdeva 1998. gadā, taču bija jāpaiet vēl gandrīz desmit gadiem, lai viņš atrastu savu rokrakstu un iemantotu atpazīstamību pasaulē. Šā gada 6. decembrī Knausgārdam aprit 58 gadi.
Parīze – starptautisks modes centrs
Parīze ir Francijas modes galvaspilsēta, taču tās modes nedēļā nepiedalās tikai slavenie franču luksusa modes nami. Pilsētā ierodas dizaineri no visas pasaules, katrs ar savu kultūras pieredzi, radošajām tradīcijām un skatījumu uz mūsdienu modi. Austrālijas amatniecība, Japānas eksperimenti, jaunie Ķīnas talanti un Eiropas dizaineri kopā veido Parīzes starptautisko modes vidi. Līdzās lielajām modes skatēm notiek arī neatkarīgas prezentācijas un īpaši veidoti šovrūmi, kuros iespējams iepazīt jaunus dizainerus, dažādas kultūras un idejas, kas ietekmē mūsdienu modi.
“Stasys Museum” uz Panevēžu pēc laikmetīgās mākslas!
Nieka 150 kilometru attālumā no Rīgas Panevēžā atrodas “Stasys Museum” – laikmetīgās mākslas muzejs. Kāpēc gan kādā ziemīgā nedēļas nogalē nedoties uz Lietuvu, lai palūkotu, kas jauns starptautiskās laikmetīgās mākslas jomā pie kaimiņiem? Pilsētas kultūras dzīves epicentrā pavisam noteikti ir svaigi atvērtais laikmetīgās mākslas muzejs “Stasys Museum”. Tas sācis darboties salīdzinoši nesen, 2024. gada vasarā, un neilgā laikā iemantojis gan vietējo mākslas mīļotāju, gan ārzemju viesu uzmanību. Šo divu gadu laikā tajā pabijuši vairāk nekā 140 tūkstoši apmeklētāju, tur notikušas gan vietējo, gan ārzemju mākslinieku izstādes, kā arī dažādi pasākumi.
Kultūras baudītāju dialogi: Indras Vilipsones saruna ar mākslinieci Annu Heinrihsoni
Annu Heinrihsoni pazīstu jau sen, tomēr mani aizvien pārsteidz, cik daudz viņa spēj ieraudzīt un paveikt. Anna ir vieda, ļoti radoša un stilīga. Viņas iztēle aizved tālu, bet tikpat apbrīnojama ir viņas spēja iecerēto īstenot. Ar viņu ir iedvesmojoši sarunāties, jo pat nejauši tramvajā sastaptā cilvēkā Anna ierauga veselu dzīvi. Mūsu saruna sākās ar ekspozīciju “Prokrastinācija un radīšana” Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, pie kuras viņa strādāja septiņus gadus. Pēc tam nonācām pie mākslas impulsiem, dienasgrāmatu intimitātes, Romas un jautājuma, kā kopīgā radošā darbā saglabāt savu “es”. Pašās beigās Anna tam atrada brīnišķīgu apzīmējumu: būt skrūvītei ar uzvārdu.
Mārtiņa Rītiņa izcilības balva: Dulli un atšķirīgi
Ir cilvēki, kuru personības nospiedums neizgaist arī pēc viņu aiziešanas. Gluži pretēji – idejas turpina dzīvot, iedvesmot un mainīt lietu ierasto kārtību. Latvijas gastronomijas pasaulē viens no šādiem cilvēkiem neapšaubāmi ir Mārtiņš Rītiņš. Viņa radošā jauda, drosme būt atšķirīgam un pārliecība, ka ēdiens arī ir kultūra, turpina iedvesmot. Tagad šīs vērtības iegūst jaunu turpinājumu – Mārtiņa Rītiņa Izcilības gada balvu.
Dizaina tendences: Negaidīti akcenti
Materiālu kontrasti un negaidīti krāsu akcenti iezīmē galvenās interjera tendences šajā sezonā. Spīdīgas un pulētas virsmas, tumšs koks apvienojumā ar ekstravagantiem toņiem ienes mājās pieklusinātu un pārlaicīgu noskaņu, kas aicina mūs ļauties apcerīgam ziemas dziļumam. Gaismas objektiem tiek veltīta īpaša uzmanība – daudz maigi izkliedētas gaismas. Viens ir skaidrs – šīs sezonas izteiktais eklektisms noteikti neļaus mums pārlieku garlaikoties savos mājokļos šķietami garajā un lēnajā ziemas periodā.
Arhitektūra: Venēcija aiz klostera sienām
Venēcijā greznība ne vienmēr nozīmē samtu, zeltījumu un pieczvaigžņu viesnīcas diskrēto eleganci. Dažkārt tā slēpjas pavisam citur, piemēram, iespējā apmesties vietā, kuras sienas glabā vairākus gadsimtus senu vēsturi, kur no rīta pilsētas apgaitu sāc caur senā klostera pagalmiem, bet vakarā pa gariem gaiteņiem kā Venēcijas ielu tīkla pagarinājumu atgriezies savā vienkāršajā, gandrīz askētiskajā istabā. Tā ir cita veida greznība: telpa, klusums un sajūta (varbūt maldīga), ka uz dažām dienām esi kļuvis par daļu no pilsētas.
Bijušajā klostera ēkā blakus jezuītu baznīcai Santa Maria Assunta iekārtota naktsmītne, kas vienlaikus ir gan viesnīca, gan studentu dzīvokļi un kopmītes. Ēkas vēsture šajā vietā aizsākās 12. gadsimtā. Sākotnēji klosteri un baznīcu būvēja Crociferi – svētā krusta katoļu ordenis, kura darbības centrā bija slimnieku aprūpe, svētceļnieku uzņemšana un labdarība. No tā laika saglabājusies visa klostera struktūra ar trim pagalmiem, un kā atgādinājums par šo laiku redzama zīme – trīs krusti virs ieejas durvīm.
“Cake Playground” rotaļas ar kūkām
Tieši pirms diviem gadiem Linda Elza Bormane (toreiz vēl Ozoliņa) “Instagram” platformā izveidoja profilu @cakeplayground un ielika pirmās kūkas bildi – burkānkūku ar baltu pārklājumu un lakonisku burkāna šķēli pa virsu. Pa šiem diviem gadiem Linda ir radījusi lielu pulku gan pārsteidzošu, gan izteiksmīgu desertu, nu jau viņa saņem pasūtījumus 100, 200 un 400 cilvēku pasākumiem, un tie, kas viņas kūkas ir gan redzējuši, gan pagaršojuši, teju vienbalsīgi atzīst: tās ir vislabākās!
Ziemassvētku klasika: četri Holivudas “zelta laikmeta” lielā ekrāna darbi
Ir filmas, kuru vērtība ar gadiem tikai palielinās, jo to scenārijos iekodētas Rietumu pasaules vērtības. “Pastaigas” izlasē četri Holivudas “zelta laikmeta” lielā ekrāna darbi, kas definē Ziemassvētku noskaņu daudzās mājās.
Ceļot lēnāk: skaisti Eiropas vilcienu maršruti
Piepildīt sapni un paviesoties vietās, kas redzētas filmās vai par ko lasīts grāmatās… lai galamērķī stāvētu rindā ar vēl simtiem ceļotāju, kuri izvēlējušies to pašu apskates objektu. Tā ir tūrisma ēnas puse. Steidzīgais dzīves ritms un klimata krīze prasa rast lēnākus un apzinātākus veidus, kā ceļot, lai saudzētu ne tikai kultūras pieminekļus un vidi, bet arī savu prāta un emocionālo stāvokli iespaidiem pārbagātajā realitātē. Apzinātība – tā ir ilgtspēja. Klimata un mentālā. Eksistē alternatīvi ceļošanas veidi, kas ir saudzīgāki pret vidi un akcentē to, kā jūties ceļojot un cik padziļināti pieredzi vietu, kurā nonāc.
Svētku grima un matu sakārtojumu idejas
Svētku vakars ir īstais brīdis mazliet atkāpties no ierastā. Piesātināta lūpu krāsa, mirdzošs acu akcents, nevainojami gludi mati vai brīvi krītoši viļņi. Šosezon īpašu uzmanību pievēršam tekstūrām, krāsu niansēm un detaļām. Atgriežas Holivudas elegance, franču šarms un drosmīgākas grima līnijas. Dažkārt pietiek ar vienu precīzu akcentu, lai ierastais grims, matu sakārtojums vai pat āda iegūtu pavisam citu raksturu.
Stila idejas: Elegantas brīvdienas svētku noskaņās
Svētku noskaņa sākas ar mūsu garastāvokli un vēlmi ikdienā ienest mazliet vairāk skaistuma. Izteiksmīgas faktūras, eleganti silueti un pārdomātas detaļas, ko papildina greznas rotas, spalvu elementi un izsmalcināti aksesuāri, piešķir tēlam svinīgu akcentu. Šādi tērpi ir lieliska izvēle gan vakaram teātrī, gan nesteidzīgām vakariņām restorānā, gan īpašiem svētku mirkļiem.
Rīgas modes nedēļas sezona
Oktobrī uz Rīgas galvenās modes mēles savas kolekcijas prezentēja Latvijas un ārvalstu dizaineri. Piedāvājam “Pastaigas” izlasi; visas demonstrētās kolekcijas var apskatīt mājaslapā www.rfw.lv.