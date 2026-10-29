Zīmols IVETA VECMANE ar vērienīgu modes skati Benjamiņu namā prezentē jauno SS27 kolekciju MELANCHOLIA XVI: SAFARI
15. oktobrī vēsturiskajā Benjamiņu namā Rīgā, Latvijas modes zīmols IVETA VECMANE prezentēja savu jaunāko 2027. gada pavasara/vasaras kolekciju MELANCHOLIA XVI: SAFARI. Modes skate pulcēja ap 300 viesu, tostarp mediju pārstāvjus, modes un radošo industriju profesionāļus, sabiedrībā zināmas personības, zīmola klientus un sadarbības partnerus. Vakars kļuva par Latvijas modes un dizaina notikumu, kurā līdzās jaunajai kolekcijai īpaša uzmanība tika pievērsta radošām sadarbībām un Latvijas dizaina daudzveidībai.
MELANCHOLIA XVI: SAFARI ir stāsts par kustību, jaunatklājuma garu un brīvību izvēlēties pašai savu virzienu. Iedvesmojoties no safari estētikas, kolekcija vēsturiskos ceļojumu garderobes elementus interpretē mūsdienīgas sievietes garderobē, fokusējoties uz funkcionalitāti, strukturētiem siluetiem un izteiktu sievišķību. Kolekcijā dominē smilšu, melnā un baltā krāsu palete, savukārt dabiskās kokvilnas un lina faktūras papildina zīds ar īpaši kolekcijai radītiem grafiskiem elementiem. Būtiska kolekcijas idejas daļa ir daudzfunkcionalitāte un brīvība apģērbu interpretēt dažādos veidos.
“Safari estētika man vienmēr ir bijusi tuva, un es zināju, ka kādreiz pienāks īstais brīdis, lai to realizētu kolekcijā. Īpašs prieks ir par sadarbībām ar tik talantīgiem Latvijas dizaina zīmoliem - SLOW, VASKALA un CERANNIC - kas SAFARI konceptu paplašināja ārpus apģērba robežām. Šādi notikumi ir iespējami, tikai pateicoties cilvēkiem, kuri tic mūsu darbam, tāpēc no sirds paldies ikvienam, kurš turpina izvēlēties un atbalstīt Latvijas dizainu,” stāsta dizainere Iveta Vecmane.
Zīmols IVETA VECMANE prezentē jauno SS27 kolekciju MELANCHOLIA XVI: SAFARI
Modes skate pulcēja plašu modes cienītāju, mediju un radošo industriju pārstāvju loku, apliecinot interesi par Latvijas dizainu un tā attīstību. Nozīmīgu ieguldījumu pasākuma tapšanā sniedza STAGINGS Travel Design un Conserve Safari Camps & Lodges, kuru iesaiste palīdzēja SAFARI idejai pārtapt no sākotnējās ieceres līdz vērienīgam modes notikumam.
IVETA VECMANE izsaka sirsnīgu pateicību visiem sadarbības partneriem, atbalstītājiem, komandai, mediju pārstāvjiem un viesiem, kuri bija daļa no šī notikuma. Īpašs paldies ikvienam, kurš turpina novērtēt, izvēlēties un atbalstīt Latvijas dizainu, ļaujot vietējiem zīmoliem augt, sadarboties un īstenot arvien drosmīgākas ieceres.
Jaunā SS27 kolekcija MELANCHOLIA XVI: SAFARI būs pieejama 2027. gada pavasara/vasaras sezonā.
Zīmols IVETA VECMANE ar vērienīgu modes skati Benjamiņu namā prezentē jauno SS27 kolekciju MELANCHOLIA XVI: SAFARI
Par zīmolu
Zīmols Iveta Vecmane dibināts 2017. gadā un balstās uz ilgtspējīga, funkcionāla un laikmetīgi klasisku vērtību apģērba radīšanu, izmantojot augstvērtīgus materiālus. Zīmola pamatā ir arhitektoniskas garderobes princips - apģērbs, kas pārsniedz sezonu un tendenču robežas.
Zīmola radītāja un radošā direktore Iveta Vecmane ieguvusi maģistra grādu modes dizainā Latvijas Mākslas akadēmijā. Viņas darbs balstās pārliecībā, ka sieviete pati par sevi ir pilnvērtīga identitāte un apģērbs kļūst par instrumentu pašizpausmei, klātbūtnei un personības definēšanai.