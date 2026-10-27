Stāsts burciņā - ar garšu dāvināt
MADA stāsts sākās nevis restorānā, bet ar pastēti, maizi, karamelizētiem sīpoliem un braucieniem uz tirdziņiem. Šodien Blaumaņa ielas uzkodu restorānā līdzās maltītēm joprojām top MADA gardumi burciņās – krēmi, mērces, deserti un uzkodas, no kuriem var salikt arī dāvanu. Īpaši tad, ja kārtējo reizi jāatbild uz jautājumu – ko aiznest cilvēkam, kuram, šķiet, nekā netrūkst?
MADA pirmsākumi meklēja mi pirms sešarpus gadiem. Toreiz viss bija daudz vienkār šāk – pašu gatavota pastēte, maize un karamelizēti sīpoli, ar kuriem MADA devās uz tir dziņiem. Tad sākās pandēmija, un vajadzēja izdomāt, kā pašu gatavoto nogādāt pie cilvēkiem citādi.
Risinājums izrādījās pavisam praktisks – likt gardumus burciņās. Tajās nonāca ne tikai sāļās uzkodas, krēmi un mērces, bet arī deserti, kas tolaik šādā formātā vēl nebija ierasta lieta. Tā MADA kādu laiku pat tika dē vēta par “restorānu burkā”. Īstais pārsteigums pienāca decembrī. Pasūtījumu kļuva tik daudz, ka, kā MADA paši atceras, māja bija pilna ar bur kām un kastēm, kurās tās tika saiņotas. Tobrīd vēl nebija ne restorāna, ne keiteringa – bija tikai pašu gatavotie gardumi un cilvēki, kuri tos izvēlējās Ziemassvētku dāvanām.
DĀVANA, KAS AIZCEĻOJA TĀLĀK
Pēc svētkiem notika kas negaidīts – cilvēki, kuri MADA burciņas bija saņē muši dāvanā, sāka meklēt, kur tās iespējams nopirkt pašiem. Viena dāvana bija aizceļojusi pie nākamā cilvēka, tālāk – pie vēl kāda.
No toreizējā “restorāna burkā” MADA pa šo laiku ir izaugusi par uzkodu restorānu, taču gardumi burciņās nekur nav pazuduši. Krēmi, mērces, deserti un uzkodas joprojām ir daļa no MADA, un decembrī tie atkal kļūst īpaši pieprasīti. Svētku laikā iecienīti ir arī cepumu un kūku maisījumi, kā arī piecu sēklu maizes maisījums. Tos var kombinēt ar citiem MADA gardumiem un salikt savu dāvanu kom plektu – mazāku vai bagātī gāku, atkarībā no tā, kam tas paredzēts.
KAD VĒL VIENA LIETA NAV VAJADZĪGA
MADA restorānā mēdz ienākt cilvēki ar pavisam konkrētu problēmu: “Man jāiet ciemos pie cilvēka, kuram viss ir. Ko lai uzdāvina?” Un reizēm atbilde tiešām nav vēl viena lieta. Var paņemt vairākas labas garšas, salikt tās kopā un aiznest kaut ko, ko var atvērt tajā pašā va karā, nolikt uz galda un baudīt kopā. Bez sarežģījumiem un bez nepieciešamības izdomāt, kur šo dāvanu pēc tam glabāt.
Tieši tādēļ MADA gardumu komplekti labi iederas, gan ejot ciemos, gan meklējot nelielu pateicības dāvanu, gan Ziemassvētkos, kad dāvanu sarakstā atkal parādās cilvēks, kuram jau viss ir. Un savā ziņā aplis ir noslēdzies – MADA ir izaugusi līdz restorānam, bet viena no tās vismīļākajām svētku tradīcijām joprojām sākas tieši tāpat kā pirms gadiem: ar kaut ko gardu burciņā.