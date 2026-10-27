Kristīne Lizandere. Sekot putniem
Kristīnes Lizanderes radītais for lovers & trees sākās nevis modes studijā, bet pārgājienā. No vēlmes radīt skaistu, funkcionālu apģērbu dzīvei tuvāk dabai izaudzis zīmols ar ļoti skaidru rokrakstu – dabiski materiāli, pārdomāta kvalitāte, lēnāka attieksme pret modi un adījumi, kas paredzēti nevis vienai sezonai, bet dzīvei. Jaunā kolekcija Follow the Birds iezīmē nākamo posmu – Kristīne pirmo reizi kolekciju sākusi nevis ar apģērbu, bet ar veselu pasauli, kuru pēc tam pārvērtusi formās, faktūrās un adījumos.
for lovers & trees ideja Kristīnei savulaik radās, dodoties pār gājienos un meklējot apģērbu, kurā nav jāizvēlas starp funkcionalitāti un estētiku. Šodien zīmola adījumi top no 100 % dabīgiem materiāliem – merīnvilnas, kašmira un citām augstvērtīgām šķiedrām –, izmantojot Itālijas dzijas un Baltijas adīšanas meistaru pieredzi.
Kristīne pati savu darbu ilgi nav vēlējusies ietilpināt klasiskā modes dizainera definīcijā. Viņai svarīgāks par sekošanu modes kalendāram ir cilvēks, kurš apģērbu valkās, un jautājums, ko šī lieta viņa dzīvē atrisinās. Tāpēc for lovers & trees rokrakstā nav skaļas tiekšanās pēc tendencēm. Ir tīras formas, komforts, taustes sajūta un detaļas, kas izstrādātas tik ilgi, līdz darbojas precīzi.
“Radošums prasa disciplīnu,” saka Kristīne. Aiz šķietami vienkārša adījuma ir centi metros izstrādātas proporcijas, dziju izvēle, tehnoloģiski eksperimenti un neskaitāmi paraugi. Skaistumam šeit jābūt ne tikai redzamam, tam jābūt valkājamam.
VISPIRMS RADĪT PASAULI
Follow the Birds Kristīnei iezīmē jaunu posmu. Šogad viņa sākusi mācības pie pasniedzēja no Moldovas, kurš 13 gadus strādājis ar kolekciju veidošanu Chanel. Viņa vadībā Kristīne apgūst strukturētu kolekcijas radīšanas sistēmu, un Follow the Birds ir pirmais darbs, kurā tā izmantota no paša sākuma. “Nevis – kādu džemperi mēs gribam uztaisīt? Bet – kāda ir pasaule, kuru vēlamies izstāstīt, un kā šī pasaule var kļūt par apģērbu?”
Atbilde sākās ar divām dienām teltī. Ūdensaugi, gaismas atspulgi ūdenī, debesu toņi, atrasti dabas objekti un pāri lidojoši gājputni tika fotografēti, zīmēti, pētīti un pat iespiesti keramikā. No šīs vizuālās izpētes vēlāk izauga kolekcijas krāsas, faktūras un formas. Gājputni for lovers & trees pasaulē nav nejaušība. Zīmols vienmēr dzīvojis līdzās dabas cikliem, pārgājieniem un idejai, ka daba palīdz cilvēkam atgriezties pie sevis. Kristīnei putnu kustībā ir reizē skaistums un viegla melanholija – aizlidošana un atgriešanās, pārmaiņas un nepārtraukts cikls.
NO ROKAS PIESKĀRIENA LĪDZ ADĪJUMAM
Kolekcija tapusi kopradē ar māksliniecēm Paulīni Kalniņu un Agnesi Negribu. Vispirms tās pasaule tika zīmēta, tika gleznots, tamborēts un veidoti pirmie paraugi ar rokām. Tikai pēc tam sākās ideju tehniskā tulkošana adījumā – dziju kombinācijas, struktūru un temperatūru testi, apstrādes eksperimenti, programmēšana un ražošana. Arī koprade Kristīnei ir vērtība. Sieviešu draudzība, savstarpējs atbalsts un dažādu radošo valodu satikšanās zīmolā bijusi klātesoša jau iepriekš. Follow the Birds nav viena cilvēka monologs, tā ir saruna.
Tikpat nemainīga paliek zīmola izvēle strādāt ar dabīgiem materiāliem un ražot pēc pieprasījuma, izvairoties no nevajadzīgas pārprodukcijas. Kristīnei mazāk joprojām nozīmē vairāk – mazā ka garderobe, labāka kvalitāte, lietas, kuras var savstarpēji kombinēt un kurām gribas ļaut dzīvot ilgāk par vienu sezonu. For lovers & trees misija ir iedvesmot cilvēkus doties dabā. Tāpēc Follow the Birds nav tikai stāsts par putniem vai apģērbu.
Tā ir kolekcija par kustību, cikliem un to kluso brīdi, kurā, esot dabā, atkal vari sadzirdēt pats sevi. No šīs sajūtas radās arī kolekcijas doma: “There Is One Person Who Misses You the Most – and It Is Yourself.” “Ir viens cilvēks, kurš pēc tevis ilgojas visvairāk, un tas esi tu pats.” Un reizēm ceļš atpakaļ pie viņa ir pavisam vienkāršs: sekot putniem. KRISTĪNE LIZANDERE, for lovers & trees īpašniece un dizainere FOLLOW THE BIRDS Koprade: Paulīne Kalniņa, māksliniece un scenogrāfe; Agnese Negriba, gleznotāja un ilustratore.