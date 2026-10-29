Egle Kartanaite dizains ar intelektu
Mākslinieces intuīcija, gadiem izkopta formas, krāsas un proporcijas izjūta un spēja vienuviet savienot atšķirīgus Baltijas dizaina rokrakstus. Eglei Kartanaitei dizains nav tikai estētika – tā vērtību nosaka ideja, meistarība un cilvēks, kurš to izvēlas. Šī pārliecība kļuvusi par pamatu D-IQ – Latvijas un Lietuvas dizaineru un mākslinieku telpai, kur katram darbam ir savs stāsts.
Māksla Egles Kartanaites dzīvē ienāca jau septiņu gadu vecumā, kad vecāki viņai izvēlējās skolu ar mākslas ievirzi. Vēlāk Lietuvā viņa apguva ādas dizainu un apstrādi, bet Mākslas akadēmijā ieguva maģistra grādu stikla dizainā. Pēc studijām sekoja starptautisku stikla mākslas simpoziju organizēšana un Lietuvas Stikla mākslas asociācijas izveide un vadīšana. Paralēli profesionālajai interesei par stiklu vienmēr līdzās bijusi tekstilmāksla un mode.
2006. gadā dzīve Egli atveda uz Latviju. Viņa pati par būtiskiem dzīves pagriezieniem saka vienkārši – “sakrita kārtis”. Taču aiz šķietamām nejaušībām ir īpašība, kas raksturo arī viņas profesionālo ceļu: drosme mainīties un nebaidīties kļūdīties.
“Esmu sapratusi, ka ar sirdi var atvērt jebkuras durvis,” saka Egle. Viņa augstu vērtē radošus cilvēkus, ar kuriem iespējams dalīties pieredzē, dzīves gaitā iegūto izturību un arī klusumu – telpu, kurā rodas idejas.
INTUĪCIJA, KAS IZKOPTA PIEREDZĒ
Savu profesionālo rokrakstu Egle nevēlas raksturot ar vienu īpašību. Vistuvākais vārds būtu intuīcija – formas, krāsas, faktūras un proporcijas izjūta, kas veidojusies daudzu gadu laikā. “Radošais process ir viena lieta, bet veikala veidošana – pavisam cita. Tur jāieslēdz visi receptori,” viņa saka. Tieši šī profesionālā acs kļuvusi par pamatu D-IQ jeb Dizaina intelekta koeficientam. Idejas būtība ir vienkārša: ikviens, kurš pieskaras dizainam, pievieno tam savu intelektu – mākslinieks radot, cilvēks izvēloties.
Šodien D-IQ apvieno aptuveni 35 Latvijas un Lietuvas dizainerus un māksliniekus no modes un rotām līdz nišas parfimērijai un porcelānam. Starp pārstāvētajiem autoriem ir Keta Gūtmane, Iveta Vecmane, Una Bērziņa, Salomé, Rudne, Guna Nebare, Andris un Guntis Lauderi, Māris Šustiņš, Valdis Brože un citi.
ATŠĶIRĪGI ROKRAKSTI. VIENA VĒRTĪBA
Izvēloties D-IQ autorus, Eglei būtiska ir profesionalitāte. Dizainam jābūt laikmetīgam, funkcionālam un kvalitatīvam, taču tikpat nozīmīga ir spēja sadarboties un savstarpēja cieņa.
Katram D-IQ māksliniekam ir savs rokraksts, koncepcija un stāsts, tomēr Eglei svarīgi, lai šie atšķirīgie darbi spētu sarunāties savā starpā. Romantika var sastapt klasiku, mode – rotas un porcelānu. Tieši iespēja dažādos autorus kombinēt vienotā estētikā ir viens no D-IQ principiem. Egle nevēlas izcelt vienu dizaineru pāri citiem. “Katram ir tas, kā nav citam,” viņa saka. Vērtība ir daudzveidībā un arī tajā, ka darbi radīti Latvijā vai Lietuvā.
D-IQ turpina mainīties, ieklausoties cilvēkos, kuri tajā ienāk. Eglei lielākais novērtējums nav tikai izvēlēts dizaina priekš mets, bet mirklis, kad cilvēks atgriežas un saka – tas, ko viņš šeit atradis, viņu iedvesmo. “Tas, ko cilvēks iegādājies pie mums, viņu iedvesmo. Un tas savukārt iedvesmo mūs.