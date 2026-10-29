Diāna Ķikāne. Sievišķība jaunā proporcijā
Diānas Ķikānes rokraksts formas arhitektūra, tīŗa estētika, apzināta sievišķība.
Diāna Ķikāne ir latviešu modes dizainere un zīmola DEZI radītāja. Viņas rokrakstu raksturo tīras līnijas, precīzi piegriezumi un mierīga elegance – apģērbs, kas neaizēno sievieti, bet izceļ viņas individualitāti un pārliecību. Dizaineres radošajā valodā ienāk jauns akcents – izteiktāka forma, smalkums un apzināta sievišķība.
Apģērbs Diānai vienmēr bijis vairāk nekā skaista lieta. Viņu interesē sajūta, ko tas rada, proporcija, kustība un veids, kā tērps var mainīt sievietes pašsajūtu. Šī pārliecība veidojusi arī DEZI filozofiju – tērpam nav jākļūst par masku vai jādominē pār tā valkātāju. Tam jāpalīdz sievietei justies pašai. Tagad DEZI radošajā ceļā sākas jauns posms. Saglabājot zīmola līdzšinējo precizitāti un atturīgo eleganci, Diāna arvien vairāk pievēršas izteiktākam siluetam, vieglumam un sievišķībai.
NO OVERSIZE UZ FORMU
Pēdējos gados modes telpā dominējuši brīvi, palielināti silueti. Diāna tajos saskata arī sava laika noskaņojumu – vēlmi pēc komforta, drošības un zināmas iespējas paslēpties. Taču šobrīd, viņasprāt, modes valoda mainās. Tajā atgriežas forma, struktūra un interese par ķermeņa proporcijām. “Precīzas proporcijas nenozīmē ievietot sievieti rāmjos. Tās dod stāju, koptēla asumu un sajūtu, ka ķermenis ir vērtība, nevis kaut kas slēpjams.”
Jaunajā DEZI kolekcijā šī ideja izpaužas kleitās un svārkos, izteiktākos siluetos, satīnā un plūstošos materiālos. Konstrukcijas precizitātei pievienojas vieglums – audums reaģē uz kustību, seko ķermenim un ļauj tam būt redzamam, nevis paslēptam. Diāna šajos tērpos redz sievieti, kura nemeklē apģērbā bruņas un kurai nav nepieciešams ar savu ārieni kaut ko pierādīt. Viņa ir pašpietiekama, eleganta un pārliecināta. Apģērbs kļūst par viņas sabiedroto – ļauj justies brīvi un izceļ dabisko šarmu. “Es vēlos, lai sieviete apģērbā jūtas pašpietiekama un eleganta, ar apziņu, ka tērps strādā viņas labā.”
RĪGAS MODES KODS
Jaunajā DEZI virzienā ir arī personiska atsauce uz estētiku, kas savulaik veidojusi pašas Diānas izpratni par modi. Žurnālu “Rīgas Modes” viņa pirmoreiz iepazina 18 gadu vecumā, un toreiz atklātās vērtības viņai joprojām ir aktuālas.
Tā nav nostalģija vai vēlme atkārtot pagātni. Diānu saista šīs modes kultūras intelektuālais askētisms, tīrās, grafiskās līnijas un izcilā piegriezumu skola – spēja radīt eleganci bez liekas dekorativitātes un skaļuma. Šodien viņa šo estētisko kodu pārtulko mūsdienīgā DEZI valodā.
“Es paņemu šo kodu un pārnesu to mūsdienu pilsētas ritmā. Tā nav vēlme kaut ko kopēt, bet cieņa pret proporciju, auduma kritumu un konstrukciju – pret silueta tīrību, kas cildina sievieti, nevis aizēno viņu.”
Tieši šajā punktā sastopas DEZI līdzšinējais rokraksts un tā nākamais posms – precīza konstrukcija un vieglums, atturība un jutekliskums, meistarība un sievišķība. Diānai mode nav tiekšanās pēc efekta. Tā ir prasme ar šķietami vienkāršiem līdzekļiem panākt būtisko, lai, ienākot telpā, vispirms pamanītu sievieti un tikai pēc tam viņas tērpu.