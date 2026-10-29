Iveta Vecmane. Brīvība izvēlēties savu virzienu
Precīza konstrukcija, arhitektonisks siluets un atturīga elegance, kurā sievišķība sastopas ar vīriešu garderobes kodiem.
Modes dizainere Iveta Vecmane savu rokrakstu veidojusi vairāk nekā piecpadsmit gadu, paliekot uzticīga pārliecībai, ka apģērba uzdevums nav definēt sievieti. Tam jākļūst par instrumentu, ar kuru viņa pati var izteikt savu individualitāti, neatkarību un brīvību. Iveta Vecmane ir viena no Latvijas modes dizainerēm ar skaidri atpazīstamu estētisko valodu. Ieguvusi maģistra grādu modes dizainā Latvi jas Mākslas akadēmijā, viņa savu profesionālo pieredzi pārvērtusi zīmolā, kas nes pašas vārdu. IVETA VECMANE dibināts 2017. gadā, un tā pamatā jau no sākuma bijusi laikmetīga klasika, augstvērtīgi materiāli un garderobe, kas nav pakļauta vienas sezonas aktualitātēm.
Ivetas minimālisms nav tikai formas tīrība. Viņas kolekcijās tradicionāli vīriešu garderobes elementi iegūst sievišķīgu jutīgumu, bet klasiskas kons trukcijas – jaunas proporcijas un interpretācijas. Rezultāts ir pamanāms apģērbs, kas vienlaikus atstāj vietu pašai valkātājai.
“Tā es redzu mūsdienīgu sievieti – pārlaicīgu, izvēloties klasiskus piegriezumus un ilgtspējīgus, augstvērtīgus materiālus, bet vienlaikus ļoti laikmetīgu, spējīgu pārsteigt un valdzināt ar savu individu alitāti, neatkarību un brīvību.”
GARDEROBE KĀ ARHITEKTŪRA
Zīmola filozofijas centrā ir arhitektoniskas garderobes princips. Nevis nepārtraukta sekošana tendencēm, bet pārdomāta sistēma, kurā katrs apģērbs spēj turpināt dzīvi nākamajā sezonā un veidot attiecības ar jau esošo.
Tā ir arī Ivetas izpratne par ilgtspējību – ieguldīt mazākā skaitā kvalitatīvu lietu un pakā peniski veidot gudru ilgtermi ņa kapsulas garderobi. Apģēr ba vērtību nosaka ne tikai tā vizuālais tēls, bet konstrukcija, materiāls, funkcionalitāte un spēja saglabāt aktualitāti.
Dizainere mudina sievieti veidot savu personīgo zīmolu – nevis ļaut apģērbam runāt viņas vietā, bet izmantot to kā vizuālu valodu. Tērps kļūst par komunikācijas līdzekli, kas papildina personību, nevis to aizstāj.
MELANCHOLIA XVI: SAFARI
Šo ideju jaunā dimensijā turpina Ivetas Vecmanes pavasara/vasaras 2027 kolekcija MELANCHOLIA XVI: SAFARI. Tās centrā ir kustība – gan fiziska, gan simboliska. Ceļojums šeit kļūst par zinātkāres un brīvības metaforu, par vēlmi doties ārpus zināmā un pašai izvēlēties savu virzienu.
Vēsturiskie safari gardero bes kodi kolekcijā pārtulkoti mūsdienīgas sievietes valodā. Praktiskums sastopas ar zīmolam raksturīgo precīzo konstrukciju, arhitektoniskiem siluetiem un izteiktu sievišķību. Krāsu palete ir koncentrēta – smilšu toņi, melnais un baltais. Kokvilnas un lina dabiskās faktūras piešķir siluetiem struktūru un vienlaikus sagla bā vasarai nepieciešamo vieg lumu. Savukārt zīds ar īpaši kolekcijai radītiem grafiskiem elementiem ienes kontrastu un kustību.
Būtiska SAFARI iezīme ir daudzfunkcionalitāte. Vienu elementu iespējams valkāt un interpretēt dažādos veidos, tādējādi arī pati kolekcija neuz spiež vienu gatavu sievietes tēlu. Tā piedāvā izvēli.
Kolekcijas robežas Iveta paplašina arī ārpus sava zī mola, sadarbojoties ar Latvijas dizaina zīmoliem SLOW, VAS KALA, PRIŽETE un CERANNIC. Mode, aksesuāri, peldkostīmi un porcelāns sastopas vienā estētiskā pasaulē, katram saglabājot savu identitāti. Arī tas precīzi raksturo Ivetas Vecmanes dizaina valodu: struktūra bez ierobežojuma, klasika bez konservatīvisma un sievišķība, kuras centrā ir nevis tērps, bet pati sieviete.