“Vairāk dzīvesprieka!” Imants Lancmanis jaunajā “Pastaigā” atklāj, kas viņu satrauc mūsdienu sabiedrībā
Pastaigas novembra numurs veltīts radošām personībām. Lielās intervijas varonis mākslinieks, vēsturnieks un grāmatu autors Imants Lancmanis. Apskatām arī piecus jaunos dizainerus, kuru modes ceļš sācies nesen, bet darbs jau nesis pasaules atzinību: “Julie Kiegels”, “Aaron Esh”, “Goyagoma”, “LII” un “Maximilian Raynor”.
Fragments no intervijas ar Imantu Lancmani:
Bieži runājat, ka latvietim vajadzētu būt kareivīgākam, niknākam un ar stingrāku mugurkaulu. Ko vēl jūs par latviešiem esat sapratis?
Jā, šajā brīdī gan latviešiem, gan visai pasaulei ir ļoti grūti, esam nonākuši atkal vienā no tādiem izšķirīgiem posmiem starp divām civilizācijām. Es vienmēr esmu atkārtojis, ka latvieši arī sarežģītos posmos var paļauties dziļumos uz zināmu stabilizējošu, gēnos iemontētu sistēmu, kas ļauj izturēt, pārdzīvot jebkādas grūtības, atsperties un uzplaukt.
Latviešiem atšķirībā no citām enerģiskākām un varbūt uzņēmīgākām nācijām piemīt spēja atgriezties stabilā un radošā stāvoklī. Piemēram, krievu nācija tieši miera apstākļos ir nespējīga savākties, atrast pareizo ceļu; viņi labāk jūtas drīzāk tādos izaicinājuma brīžos un karā. Latvieši ir tie, kuri lietas sakārto. Ne vienmēr ātri, ne vienmēr, ejot taisnāko ceļu, taču šis žiroskops, šī sistēma noturēties taisni vienmēr latviešiem ir ārkārtīgi izteikta. Vienalga, vai viņi pēc Otrā pasaules kara nokļuva Sibīrijā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, visos gadījumos atrada savu vietu dzīvē un izrādījās ārkārtīgi dzīvotspējīgi. Tā ir brīnišķīga īpašība.
Tagad ir tāds samulsuma brīdis, apkārt ir draudi, un es gan nedomāju, ka šie draudi izvērsīsies aktīvā formā, bet varbūt tie pat ir vajadzīgi, lai cilvēkus mobilizētu un nepalaistos tam, kas ir pats bīstamākais, – šai līdzšinējai patērēšanas sabiedrībai. Omulība, garlaicība, izlaišanās, pārēšanās visbeidzot noved pie jebkādu ideālu un pat mērķu zuduma dzīvē. Tas, kas ar mums tagad ir noticis, lielā mērā ir nācis par labu morālam sasprindzinājumam. Gan kovids, gan karš, gan atbalsts un līdzdzīvošana Ukrainai parāda arī to, par ko es pat šaubījos attiecībā uz latviešiem, – spēju uz empātiju, uz lielu sirsnību. Grūtības cilvēkus vairāk saliedē nekā omulīga un trekna dzīve.
Pasaule šajā brīdī ir ļoti svārstīga, un to ir pierādījusi Amerika, Krievija, Vācija un arī Francija. Bet arī šis pāries! Pētot vēsturi, nākas uzzināt, ka viss vienmēr beigās sakārtojas, ka vienmēr tieši tur, kur negaida, parādās kāds glābšanas ceļš, izeja un kāds jauns tunelis, kas izved ārā no esošās situācijas. Es, kā vienmēr, skatos ļoti optimistiski uz visām lietām, un tagad tas vienkārši ir jāpārdzīvo, taču vairāk ir jāprasa no sevis: vairāk savākšanās, vairāk atbildības sajūtas, vairāk darīt labo, ieskatīties sevī, disciplinēt sevi, attīstīt empātiju un mīlestību pret līdzcilvēkiem, piedomāt ar savām attiecībām ar ģimeni, līdzcilvēkiem un pārvērtēt arī kopīgo attieksmi pret notikumiem pasaulē. Vārdu sakot, attīstīt sevī enerģisko sajūtu iepretim pasaules problēmām. Vairāk dzīvesprieka! Man ļoti nepatīk gaušanās un tas, ka cilvēki katrā vietā atrod iespēju pavaimanāt. Tas ir pilnīgi lieki! Tagad vajag tieši atrast iespēju par jebko pasmaidīt.
Jūs pusi gadsimta esat veltījis Rundāles pils atjaunošanai un vēstures pētīšanai. Kāpēc cilvēki būvē un atjauno, taču pēc gadiem ar vieglu rokas kustību to visu noslauka?
Cikliskums. Vieni ceļ, otri iznīcina. Ja mēs raugāmies uz Romas drupām… kāpēc klejotāju ciltīm vajadzēja iznīcināt brīnišķīgi uzbūvēto Romu? Viņi taču varēja ienākt iekšā un ērti dzīvot. Tur viss bija! Kanalizācija un infrastruktūra, arēnas, teātri un pirtis viņiem bija priekšā. Karš ir iznīcības instruments. Cilvēkiem ir nepieciešamība uzcelt un graut, jo cilvēce nespēj attīstīties lineāri, vienmērīgi un jauki uz augšu.
Taču tik labi kā šodien Rietumu pasaulē cilvēki vēl nav dzīvojuši nekad!
Katrā ziņā mēs varam teikt, ka esam sasnieguši cilvēces vēsturē augstāko sociālo ideālu, kādu vien varēja iedomāties. Mēs varam pieminēt Grieķiju, bet atcerēsimies, ka tā bija vergturu sistēma. Mums ir otrādi – ir brīnišķīga sociālā sistēma, diemžēl vairs gandrīz nav mākslas. Jā, Rundāles pili uzcēla, un tīrais brīnums, ka to nav izdevies iznīcināt. Mums vienkārši paveicās, jo Jelgavas pils būtībā ir Rundāles pils māsa, un to nodedzināja divreiz – 1919. un 1944. gadā.
Katram ir sava misija. Un kādam ir pilnīgi nepieciešams iznīcināt. Tāpēc jau arī ir karavīri. Būtībā, stingri ņemot, ja cilvēks grib kļūt par karavīru, viņš taču pieļauj domu, ka dosies karā un, ja reiz dosies karā, tad nogalinās. Viņš garīgi jau ir tam gatavs. Es piederu pie tiem, kuriem ir ielikta iekšā absolūta nepieciešamība atjaunot to, kas it kā nolemts iznīcībai. Man ir vēlēšanās gandrīz vai apturēt laika ratu, un es esmu pārsteigts, ka man tas ir izdevies. Kad šeit ierados 1964. gadā, jau nākamajā gadā bija Ministru padomes lēmums līdz decembrim iesniegt visu atjaunošanas projekta plānu un sešdesmit astotajā gadā pabeigt Rundāles pils restaurāciju. Jauki, ne? Mēs gan kaut kā pabeidzām tikai 2014. gadā. (Smejas.) Muzejam vēl nebija rakstāmmašīnas, un es iesniedzu ar roku rakstītu vīziju. Pils stāvoklis bija šausmīgs, jumts tecēja, un dārza vietā bija džungļi. Lietus laikā mēs ar kolēģi gājām pārvietot no skārda uzmeistarotas vannītes. Tās bija jāpārvieto, jo pilēšana jau nebija vienā vietā, kā jūs varat iedomāties. Un visa šī vājprāta vidū vajadzēja uzbūvēt vīziju. Ziniet, es pats esmu pārsteigts!
Vai jūs ticat liktenim?
Neuzskatu, ka esmu ārkārtīgi enerģisks organizators, uzskatu, ka providence mani šeit ielika un kādas citas manas īpašības bija tās, kas ļāva man šo kuģi veiksmīgi izstūrēt.
Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” novembra numurā!
Vēl numurā:
Noziegums un sods: kas ir atļauts ģēnijam?
Mode vienmēr ir bijusi tagadnes industrija. Vakardienas elks viegli pārtop par šodienas izstumto, bet vārds, kas vēl nesen bija rakstīts zelta burtiem, pēkšņi kļūst par tabu. Pietiek ar vienu skandālu, lai karjera, reputācija un gadiem ilgs darbs izgaistu burtiski dažu dienu laikā.
Taču mode prot arī aizmirst “grēkus”. Reizēm pat visai ātri. Vakardienas izstumtais pēc dažiem gadiem atkal ir uz visiem žurnālu vākiem, modes skatēs sēž pirmajās rindās un nonāk industrijas dūžu uzmanības centrā… Citkārt līdz piedošanai jāpaiet gadu desmitiem.
Džona Galiano un Koko Šaneles krišanas stāstus šķir gandrīz septiņdesmit gadu. Viņi dzīvoja pilnīgi atšķirīgās pasaulēs un tika “atcelti” atšķirīgu iemeslu dēļ. Taču viņus vieno divas lietas: abi ir ģēniji, un abi pēc kritiena spējuši piecelties.
Kāpēc sabiedrība cilvēkam pasaka: mums nav pa ceļam, bet mode pēc laiciņa uzsauc: atgriezies? Un kurš izlemj, kad soda laiks ir beidzies?
Divi stāsti, divi laikmeti, un divas iespaidīgākās atgriešanās modes vēsturē.
Sievišķīgs skatījums uz juveliermākslu
Vai pasaulē maz ir bijusi meitene, kas nav kārusi ķiršus pie ausīm kā auskarus, pinusi puķu vainadziņus kroņu/diadēmu vietā, tinusi konfekšu papīrīšus un foliju ap pirkstiem kā gredzenus?
Tādu nav.
Tā darām mēs visas.
Pat ne tālab, lai rotātos vai greznotos.
Mums tā ir jautrāk, un tas ir skaisti.
Par to, ka šis ir vienkāršs un brīnišķīgs veids, kā savienoties ar dabu, mēs bērnībā daudz nedomājām. Un pēcāk jau arī ne.
Tā darīja arī mūsu vecvecvecmāmiņas.
Rotas ir viena no retajām materiālās pasaules lietām, kas paliek un dzīvo pēc mums. Vēl gadsimtus un gadu tūkstošus.
Nebrīnīsimies, ka gandrīz visos laikos rotaslietas taisījuši vīrieši. Eiropā sievietēm gluži vienkārši bija aizliegts strādāt patstāvīgi, un šā likuma izņēmums bija tikai atraitnes, kuras mantoja vīru rūpalu. Taču mēs varam pieminot godināt pirmās juvelieres, kuras ierakstītas vēsturiskajā atmiņā: Elizabeti Godfriju, kam jau 18. gadsimta 20.–50. gados piederēja pelnoša darbnīca Londonā, un Šarloti Ņūmenu – pirmo sievieti, kura nodibināja rotu zīmolu un guva atzinību pati ar savu vārdu, bet 1884. gadā atvēra veikalu Jaunajā Bondstrītā.
20. gadsimts mainīja visu lietu kārtību arī šajā nozarē. 1933. gadā Luī Kartjē par juveliernama “Cartier” radošo direktori iecēla Žannu Tusēnu (1887–1976). Viņa šajā amatā palika līdz pat 1970. gadam, kļuva par galveno varoni zīmola vēsturē un Francijas Goda Leģiona ordeņa Lielā krusta kavalieri, leģendu, kas mainīja visas augstās juveliermākslas attīstības vektoru.
Taču rotu pasaule nebeidzas pie augstās modes sliekšņa, kur valda zelts, platīns un dārgakmeņi. Tūkstošiem mākslinieku turpina eksperimentēt ar materiāliem un formām, un līdz pat 13. decembrim Dekoratīvās mākslas muzejā Rīgā skatāma izstāde “Spektrs”, kas veltīta laikmetīgajai juveliermākslai Latvijā.
“Pastaiga” šoreiz izvirzījusi sev atšķirīgu uzdevumu: mēs izvēlējāmies talantīgas un neparastas mākslinieces no dažādām pasaules malām un pētījām, kā dzimušas viņu konceptuālo rotaslietu idejas. Tas, kāpēc viņas ir guvušas izcilus panākumus, kļūs skaidrs pats no sevis.
Kultūrceļotāja piezīmes
Izrauties no ikdienas
Šķiet, uz Kopenhāgenu lidmašīnas kursē biežāk, nekā autobusi brauc pāri Daugavai. Tas, protams, joks, bet izvēles iespējas nokļūšanai Dānijas galvaspilsētā ir plašas. Stāsta mūzikas izdevēja Iveta Mielava.
Pirmais pārsteigums ceļotāju sagaida, jau iekāpjot lidostas vilcienā, kas ved uz pilsētu, proti, tas traucas bez vadītāja, taču viss notiek tik precīzi, ka bažas izgaist pēc pāris pieturām. Arī visas Kopenhāgenā pavadītās dienas paiet bez stresa. Pilsēta dzīvo kādā neredzamā, bet labi sajūtamā vienotā ritmā, kas sniedz patīkamu labsajūtu. Te būt ir vienkārši labi. Riteņbraucēju kustība ir ievērojama, tomēr ne tik dominējoša kā Amsterdamā, un ielas te jādala ar krietnā ātrumā braucošiem auto. Teju katram otrajam velo ir priekšējā kaste, kurā bieži ievietojas ne tikai suns vai mazulis, bet viss ģimenes atlikums un vēl iepirkumu maisiņš pa virsu.
Jauna modes valoda
Jauns, ar potenciālu, īpašu vīziju un nostāju – tā var raksturot šos piecus jaunos dizainerus, kuru modes ceļš sācies nesen, bet darbs jau nesis pasaules atzinību. Viņu vīzijas kļūst tikpat ietekmīgas kā lielo zīmolu skatījums uz to, kas ir modē. Šķiet, būt jaunam modes māksliniekam un sasniegt virsotnes ir sarežģīti, taču, skatoties uz šiem dizaineriem, saproti, ka viss ir iespējams. Svarīgākais ir atrast savu modes valodu un pie tās turēties, radot vizuālu identitāti, par kuru runās ne tikai modes prese, bet arī – un tas ir pats galvenais – modes pircēji.
Uzausis
Fotogrāfam Filipam Šmitam šis ir bijis ļoti saulains gads. Ar savu jaunāko fotogrāfiju sēriju “Saules skūpstā” viņš sarīkoja tieši tādu personālizstādi, kādu pats vēlējās, un kļuva par vienu no 2026. gada fotogrāfiem, kas tika izvēlēti kopizstādei Tallinas muzejā “Fotografiska”. Tieši šogad viņam apritēja 30 un viņš apprecējās. “Viss tikai tagad sākas,” Filips pārliecināti saka un tad papildina: “Man vienmēr ir tikai sākums.”
Stila stāsts
Paradis Venimeux Agnijas Grigules izpildījumā
Akcenti RUDENĪ
Kā katru rudeni, savu svarīgo vietu garderobē atkal ieņem aksesuāri. Taču ar siltumu un komfortu šosezon nepietiek.
Izteiksmīgas piespraudes, masīvas rotas, dekoratīvas matu lentes un garie cimdi spēj pārvērst pat visvienkāršāko apģērbu, bet neparastas formas un drosmīgas detaļas liek ierastajām rudens apģērba kombinācijām iemirdzēties jaunā gaismā.
Jaunais luksuss EKO. Dzīvojam nenoteiktības laikmetā
Ar vidi saistītie riski pēdējos gados uztrauc arvien lielāku skaitu cilvēku. Uz savas ādas izjūtam, kā mainās klimats un laikapstākļi, palielinās vides piesārņojums, mazinās bioloģiskā daudzveidība, zudībā iet ekosistēmas un dabas resursi. Šāgada Pasaules ekonomikas foruma ziņojumā par aktuālajiem globālajiem riskiem parādās jēdziens “nenoteiktība”. Tik tiešām, šī ir pirmā sajūta, kas pārņem, lūkojoties nākotnē. Kāda būs pasaule pēc desmit, piecdesmit vai simt gadiem? Cik strauji progresēs cilvēces iekustinātās klimata pārmaiņas? Un, galu galā, ko vēl varam darīt lietas labā?
Holistiskais skaistums – vairāk nekā ārēja estētika
Veidojot žurnāla “Pastaiga” ikmēneša skaistuma tēmas un sarunājoties ar dažādu jomu speciālistiem, arvien biežāk nonākam pie vienas būtiskas atziņas – lai par kādu skaistumkopšanas aspektu būtu runa, agrāk vai vēlāk saruna aizved pie jautājuma par mūsu pašsajūtu un veselību. Kā jūtamies savā ķermenī? Vai pietiekami guļam? Kāds ir mūsu uzturs, hormonālā veselība un ikdienas dzīvesveids? Tie ir jautājumi, kas cieši saistīti arī ar to, ko redzam spogulī.
Šīs sarunas arvien vairāk liek aizdomāties, cik būtiski ir rūpēties ne tikai par savu izskatu, bet arī par organisma veselību un iekšējo labsajūtu. Tieši tāpēc šā numura tēma ir holistiskais skaistums – plašāks skatījums uz rūpēm par sevi, kur izskats, veselība un labsajūta veido vienotu veselumu. Manuprāt, tā ir būtiska daļa no kopējā skaistuma portreta, jo pat vismodernākās skaistumkopšanas tehnoloģijas un izsmalcinātākie kopšanas rituāli nevar aizstāt rūpes par veselību.
Ko patiesībā nozīmē novecot skaisti un veselīgi? Kāpēc ar gadiem mainās mūsu ķermenis? Un kurām pārmaiņām būtu vērts pievērst īpašu uzmanību? Par uztura, hormonālās veselības, miega un fizisko aktivitāšu nozīmi, kā arī veselīgas novecošanas principiem stāsta uztura speciāliste, uzturzinātniece un well-ageing eksperte Maija Fromane.