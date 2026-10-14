Rīgas modes nedēļa sāksies ar iespaidīgu skati uz 100 metrus garas laipas Daugavas krastā
Rīgas modes nedēļas rudens sezona šogad sāksies neierastā vietā – 20. oktobrī ExPorto jahtu piestātnē modes mēles vietā tiks izmantota 100 metrus gara koka laipa, bet par skates fonu kļūs Daugava un saulriets. Savus jaunākos tērpus demonstrēs dizaineri no Latvijas, Lielbritānijas un Itālijas.
Šoreiz organizatori nolēmuši modes skates pārcelt ārpus ierastajām telpām, pārvēršot jahtu piestātni par brīvdabas modes skatuvi. Skatītājiem būs iespēja vērot ne tikai dizaineru jaunākās kolekcijas, bet arī baudīt īpašu atmosfēru, ko radīs ūdens tuvums un vakara gaismas.
Atklāšanas vakarā uz modes mēles izies trīs zīmolu tērpi, katram piedāvājot savu skatījumu uz mūsdienu modi.
Viens no vakara jaunajiem vārdiem būs Latvijas dizainere Katrīna Ermanoviča, kura Rīgas modes nedēļā debitēs ar kolekciju Laikā zudis. Tā jau izpelnījusies atzinību šā gada Latvijas Mākslas akadēmijas modes skatē.
Savukārt Lielbritāniju un Poliju pārstāvošais zīmols Szczygiel Rīgas modes nedēļas apmeklētājiem jau ir pazīstams. Tas iepriekš piesaistījis uzmanību ar konceptuāliem risinājumiem un uzsvaru uz ilgtspējīgu modi.
Pirmo reizi Latvijas modes publikai sevi pieteiks arī Itālijas zīmols Dekel. Tā jaunāko kolekciju varēs aplūkot ne tikai atklāšanas vakarā, bet arī 21. oktobrī paredzētajā skatē kompleksā Zunda Towers.
Ar skati Daugavas krastā tiks dots starts piecas dienas ilgajai Rīgas modes nedēļas programmai, kurā uzmanības centrā būs gan jaunie talanti, gan starptautiski modes zīmoli.
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Pēc atklāšanas skates svinības turpināsies ar vakariņām restorānā Shiyuzu un ballīti Icon Bar, kur vienkopus pulcēsies modes industrijas pārstāvji un tās cienītāji.
Organizatori atgādina, ka vakariņām restorānā Shiyuzu nepieciešams iepriekš rezervēt galdiņu.