PASTAIGAS kino vakars
FOTO: Stils, kino un iedvesmojošas personības - ieskats žurnāla PASTAIGA “Uļa” kinoseansā
8. oktobra vakarā izsmalcināti svinīgā un kinematogrāfiskā atmosfērā kinoteātrī SPLENDID PALACE satikās žurnāla PASTAIGA lasītāji, draugi un sadarbības partneri, lai noskatītos vizuālu un emocionāli spēcīgo Viestura Kairiša un Kārļa Arnolda Avota veidoto spēlfilmu “Uļa”.
“Uļa” ir stāsts par izcilu Latvijas sievieti Uļjanu Semjonovu, kura savu atšķirīgumu pārvērta spēkā un kļuva par pasaules mēroga personību. Tas ir vizuāli un emocionāli spēcīgs stāsts par drosmi noticēt sev un sasniegt šķietami neiespējamo, par identitāti, pieaugšanu un piederības meklējumiem. Filmas darbība notiek Latvijā pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās. Arī PASTAIGAS sieviete ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kas pašlaik veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas.
Režisora Viestura Kairiša filmas “Uļa” idejas autors un galvenās lomas atveidotājs ir aktieris Kārlis Arnolds Avots. Filma, kas balstīta leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas biogrāfijā, pasaules pirmizrādi piedzīvoja šogada Kannu kinofestivālā. Taču šajā vakarā seansa apmeklētājiem bija īpaša iespēja tikties ar filmas producentu Gunti Trekteri un aktieri Artūru Krūzkopu, kurš filmā atveido leģendāro basketbola treneri Raimondu Karnīti.
“Uļa man ir iemācījusi neatlaidību pēc sava mērķa un sapņa. Tautas sapņa. Uļai tas bija kaut kas vairāk par sportu vai bumbu – tas bija par kopības izjūtu,” pārdomās dalās aktieris Artūrs Krūzkops.
Spēks būt pašai
Viestura Kairiša spēlfilma “Uļa” jau trešo nedēļu pēc kārtas ir skatītākā filma Latvijas kinoteātros, un kopš nonākšanas uz lielajiem ekrāniem to noskatījušies jau vairāk nekā 60 000 skatītāju.
Šis bija jau piektais PASTAIGAS pasākums, un pamazām esam izveidojuši skaistu tradīciju – īpašus žurnāla notikumus atzīmēt kopā ar cilvēkiem, kuri ir daļa no PASTAIGAS: personībām, kas mums uztic savus stāstus un pieredzi, un sadarbības partneriem, kuru zīmolu stāsti papildina žurnāla saturu.
Vakara viesiem bija iespēja baudīt vēsturiskā kinoteātra SPLENDID PALACE īpašo atmosfēru un “Kaktuss Catering” sarūpētās uzkodas.
Svinīgajā kino vakarā tikās žurnāla PASTAIGA sadarbības partneri un draugi: modes dizaineres Katya Shehurina un Iveta Vecmane, Diāna Ķikāne, Anna Krūze, stiliste Oga Kolotova, Ēriks Ukass, modes ilustratore Alīna Grīnpauka, fotogrāfi Oļegs Zernovs un Aiga Rēdmane un daudzi citi.