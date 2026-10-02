No modes mantojuma līdz jaunajiem dizaineriem: izziņota Rīgas modes nedēļas rudens programma
No 20. līdz 24. oktobrim Rīgā norisināsies Rīgas Modes nedēļas rudens sesija, kuras programma savienos kultūras mantojumu ar Baltijas modes dizaina šodienu un jauno talantu paaudzi. Galvenās kolekciju skates notiks 21. oktobrī kompleksā "Zunda Towers" un 22. un 23. oktobrī kultūrtelpā "Hanzas Perons", pulcējot Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Itālijas dizainerus.
Galveno skašu programma 21. oktobrī norisināsies kompleksā "Zunda Towers", savukārt 22. un 23. oktobrī - kultūrtelpā "Hanzas Perons". Līdzās atzītiem dizaineriem un zīmoliem - "Natalija Jansone", "Szczygiel", "BAE by Katya Shehurina" un "Rimgailaite Costume" - šajā sezonā Rīgas Modes nedēļā debitēs Igaunijas zīmols "N-20", Lietuvas zīmols "Valldea", Itālijas zīmols "DEKEL", trīs Polijas konkursa "Play Sustain" finālisti, Latvijas dizainere Katrīna Ermanoviča un Lietuvas dizainere Marija Petraitīte (Maria Petraityte). 23. oktobra programmā īpaši tiks atzīmēta arī Latvijas bērnu modes zīmola "Paade Mode" 15 gadu jubileja.
Vairāki Rīgas Modes nedēļas debitanti pamanīti nozīmīgās reģiona jauno talantu platformās: Igaunijas zīmols "N-20" guvis atzinību Tartū notiekošajā pasākumā "Estonian Fashion Festival", Katrīna Ermanoviča - Latvijas Mākslas akadēmijas Modes skatē, Marija Petraitīte - Viļņas modes nedēļā, savukārt trīs jaunie Polijas dizaineri izcelti Varšavā notikušajā aprites modes konkursā "Play Sustain".
Savukārt 21. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 17.45 Rīgas Modes nedēļas ietvaros notiks paneļdiskusija "Kā mūsdienās atbalstīt jaunos dizainerus?", pievēršoties iespējām veicināt jauno modes talantu profesionālo izaugsmi un starptautisko atpazīstamību. Diskusijā piedalīsies Tariel Bisharyan no "Emerging Talents Milan" (Itālija), Key Kulaots no "Estonian Fashion Festival" (Igaunija), Sofia Klein no fonda "Play Sustain Foundation" (Polija) un Lucine Ayanian no "HAY-HAY Concept" (Šveice).
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Rīgas Modes nedēļas rudens programma skatīs modi plašāk par sezonas kolekcijām. Modes muzeja izstāde "Slavenību tērpi" pievērsīsies apģērbam kā personības un laikmeta liecībai, savukārt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma izstāde "Rūdolfs Heimrāts 100. Mantojums". Programmu papildinās arī Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās mākslas nodaļas organizētā laikmetīgās tekstilmākslas izstāde "Šķetinātāji. Tekstila manifests". Tajā tekstils izmantots nevis modes radīšanai, bet kā mākslas darba materiāls, vēstījuma forma un metafora, savienojot vēsturisko pieredzi ar mūsdienīgu materiāla, ideju un formas interpretāciju. Rīgas Modes nedēļas laikā izstāde bez maksas būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas aulā sākot ar 23. oktobri darbdienās līdz 20. novembrim.
Līdzās skatēm un izstādēm paredzētas arī kolekciju prezentācijas tuvākā un profesionālai sarunai piemērotā formātā. Iveta Vecmane savu jaunāko kolekciju prezentēs zīmola veikalā, bet 23. oktobrī Bbutterman Studio veikalā "Latvian Design Stories" kopīgā prezentācijā būs pārstāvēti Una Bērziņa, Igaunijas dizainers Hannes Rūtels, Letīcija Orlova un Lietuvas zīmols "No More Accessories". Atsevišķs pasākums būs veltīts arī Latvijā radītam Gundegas Dūdumas zīmola "Keymono" dizainam, kas norisināsies Benjamiņu Namā.
Dažādie formāti un dizaineru paaudzes veido vienotu programmas stāstu - no modes un tekstilmākslas mantojuma līdz jaunām kolekcijām, starptautiskai profesionālajai apritei un Baltijas modes nākamajiem vārdiem. Pilna programma un precīzi norises laiki jau ir pieejami Rīgas Modes nedēļas mājaslapā un sociālajos tīklos un papildu informācija par dalībniekiem tiks publiskota pakāpeniski.