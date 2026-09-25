"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes inovācijās, zinātnē un tehnoloģijās 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete inovācijās, zinātnē un tehnoloģijās 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes inovācijās, tehnoloģijās un zinātnē - pētnieces, tehnoloģiju līderes, jaunuzņēmumu dibinātājas
Anna Andersone, “Riga TechGirls” un “StartSchool” dibinātāja un vadītāja
“Viena no Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas un tehnoloģiju izglītības līderēm vairāk nekā desmit gadus veicina inovāciju attīstību un sieviešu iesaisti tehnoloģiju nozarē. Viņas vadībā “Riga TechGirls” kļuvusi par starptautiski atpazīstamu kustību, kas apmācījusi vairāk nekā 20 000 cilvēku Latvijā un citviet pasaulē, stiprinot digitālās prasmes, uzņēmējdarbību un tehnoloģiju ekosistēmu.”
Ieva Jāgere
“Tehnoloģiju jomas līdere, iedvesmo sievietes un meitenes apgūt digitālās prasmes un spert pirmos soļus tehnoloģiju nozarē.”
Linda Krūmiņa
“Daudz darījusi, lai tehnoloģiju nozare Latvijā kļūtu pieejamāka un atvērtāka, ar “Riga TechGirls” un citiem projektiem palīdzējusi tūkstošiem sieviešu apgūt digitālās prasmes un uzsākt karjeru IT jomā. Annas ieguldījums inovāciju attīstībā jūtams gan Latvijā, gan ārpus tās.”
Reinis Bērziņš
“Pierādījums, ka politika nav vienīgais veids, kā palīdzēt augt Latvijai un tās cilvēkiem. “Riga TechGirls” nosvinēti 10 gadi, un tajos izmainītas 60 000 cilvēku dzīves. Noteikti ko līdzīgu paveiks arī “StartSchool”.”
Jānis Trēgers
Aija Linē, Latvijas Universitātes profesore un Vēža biomarķieru izpētes grupas vadītāja.
“Profesores Aijas Linē vadītā komanda nesen publicēja pētījumu, kas pierāda, ka mērķtiecīgas fiziskās aktivitātes ķīmijterapijas laikā palīdz imūnsistēmai efektīvāk iznīcināt krūts vēža šūnas. Šis atklājums sniedz ļoti cilvēcisku un praktisku cerību tūkstošiem sieviešu viņu smagākajā cīņā. Skaists apliecinājums tam, kā zinātne var tiešā veidā palīdzēt un glābt dzīvības.”
Agnese Narņicka
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja
“Mūsdienu pasauli nevar saprast, neizprotot Ķīnu, un viņa ir viena no retajām Latvijas ekspertēm, kura gadiem pētījusi šo reģionu, turklāt spēj sarežģītus ģeopolitiskos procesus izskaidrot vienkārši. Latvijai šādas zināšanas kļūst arvien svarīgākas.”
Andrejs Ēķis
Līga Brūniņa, līdzekļu kompānijas “Labrains” līdzdibinātāja un vadītāja, zinātņu doktore, ķīmiķe un vides speciāliste
“Izveidojusi efektīvas bioloģiskās kosmētikas zīmolu, kura produkti nonākuši ne tikai Latvijas aptiekās, bet aizceļojuši uz Eiropu un Arābu Emirātiem, pierādot, ka cīņa pret rozāciju var izaugt līdz eksporta biznesam. Veiksmes stāsts, kas apliecina, ka spēcīgs cilvēks, zinātnieks un patiess lietpratējs jeb nozares profesionālis ir kompetents vadīt uzņēmumu.”
Dainis Krieviņš
Dace Dzenovska, sociālantropoloģe
“Sociālantropoloģe, kura dzīvo starp Rīgu un Oksfordu. Viņas pētījumi, raksti, atziņas un viedoklis par Latviju, Eiropu, vēsturi un tagadni palīdz izprast, kas mēs esam un kurp dodamies. Dace izaicina domāt un iedod mums trūkstošos vārdus, lai aprakstītu šodienu un paši sevi.”
Dārta Ceriņa
Inta Mieriņa, socioloģe un migrācijas pētniece
“Intas akadēmiskie standarti un darbība nepieļauj pakļaušanos politikas uzbrukumiem, pētot sarežģītos migrācijas jautājumus. Politiskie uzbrukumi akadēmiskajai jomai par to, ka viņi pēta sabiedrības procesus, paceļ pētniekus īpaši aizsargājamas profesijas kategorijā.”
Gints Grūbe
Lita Rubene, garīgo prakšu centra “Stacija” vadītāja
“Jau daudzus gadus pašaizliedzīgi strādā garīgās veselības jomā, gan vadot, gan organizējot dažādus pasākumus un programmas. Centrs “Stacija” ir kļuvis par lielāko un aktīvāko retrītu centru ne tikai Latvijā un Baltijā, bet pat Ziemeļeiropas kontekstā.
Piedevām, nē, galvenokārt Lita ir trīs meitu māmiņa un joprojām izskatās tā, ka viņas foto jebkurā brīdī var likt uz žurnāla vāka!”
Jānis Šipkēvics
Guna Soloveja, “Tet” Pētniecības un biznesa izaugsmes nodaļas vadītāja
“Guna virza uzņēmuma inovāciju projektus, tostarp darbu pie kvantu tehnoloģijām un kiberdrošības.”
Jekaterina Zariņa
Anda Asere, tehnoloģiju žurnāliste
“Viena no redzamākajām Latvijas inovāciju ekosistēmas veidotājām, kura konsekventi popularizē jaunuzņēmumus, tehnoloģiju attīstību un Latvijas uzņēmumu starptautisko prestižu.”
Kārlis Lācis
Guna Puce, Latvijas Mākslīgā intelekta centra direktore
“Vada valsts, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību mākslīgā intelekta attīstības un ieviešanas jomā. Augstu vērtēju Gunas drosmi uzņemties atbildību par jomu, kura strauji mainās un kurā īpaši būtiski ir saglabāt līdzsvaru starp inovācijām, drošību un cilvēka tiesībām. Viņa mums atgādina: pirms paļaujamies uz MI rīkiem, ir svarīgi padomāt, kā šajā situācijā rīkotos cilvēks.”
Irēna Kucina
Anna Ramata-Stunda, pētniece, zinātniece un uzņēmēja, biotehnoloģiju uzņēmuma "Alternative Plants" līdzdibinātāja un vadītāja
“Veicina praktisku zinātnes un nozaru sadarbību Latvijā.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Monta Brīvība, bioloģijas zinātņu doktore
“Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Precīzijas medicīnas grupas vadītāja un Genoma centra vadītāja. Par bērnu ļaundabīgo audzēju izpēti un darbu mērķētas terapijas laukā saņēmusi prestižo Baltijas valstu stipendiju sievietēm zinātnē.”
Rūta Muktupāvela
Baiba Kaškina, “CERT.LV” vadītāja
“Ikdienā sargā Latvijas digitālo telpu – vidi, kur apdraudējumi bieži ir neredzami, bet sekas ir ļoti konkrētas. Kamēr mēs pašsaprotami izmantojam internetbanku, eParakstu un citus digitālos pakalpojumus, viņas vadītā komanda stiprina Latvijas kibertelpas noturību. Latvijas pieredze kļūst arvien redzamāka arī pasaulē: 2025. gadā Baiba Kaškina to prezentēja ANO kiberdrošības diskusijā Ņujorkā, “CERT.LV” turpināja sadarbību ar Kanādas Bruņoto spēku kibervadību, bet 2026. gadā iesaistījās jaunajā Baltijas un Ziemeļvalstu kiberdrošības sadarbības projektā “Nordic Baltic Cyber Consortium”.”
Sandis Voldiņš
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!