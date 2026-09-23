Vai "Pinterest" atņem mums identitāti? Arhitekte Zane Tetere-Šulce par trendiem, Latviju un nākotni
Žurnāla “Pastaiga” oktobra numura centrā dzīvesstils rītdienai, lielajā intervijā arhitekte Zane Tetere-Šulce, 12 izgudrojumi, kas mainījuši modi un arhitektūra, kas apsteigusi mūsu laiku.
Žurnāla “Pastaiga” oktobra numura centrā dzīvesstils rītdienai, lielajā intervijā arhitekte Zane Tetere-Šulce, 12 izgudrojumi, kas mainījuši modi un arhitektūra, kas apsteigusi mūsu laiku.
Neliels fragments no intervijas:
Zane Tetere-Šulce ir arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte, kura ir realizējusi un turpina realizēt ambiciozus, laikmetīgus un konceptuāli jaudīgus projektus Latvijā un starptautiski. Aizrautīgi vada lielisku komandu un audzina divus dēlus. Man reizēm šķiet, ka tādiem cilvēkiem dažkārt jāpajautā, vai viņi paši apzinās sava darba un personības vērienīgumu. To šajā intervijā caur puķēm un tieši centos pajautāt vairākkārt.
Tu lieliski iederētos, piemēram, Kopenhāgenā vai Berlīnē, taču gandrīz visās intervijās mini, ka ārkārtīgi mīli Latviju. Vai tev te nav nedaudz par šauru, par maz urbāno plašumu?
Man šķiet, ka tas plašums vai tieši šaurums ir mūsos pašos. Man ir bijis diezgan aktīvs Berlīnes periods un ir bijušas fantāzijas par pārvākšanos, bet tā ir vairāk tāda koķetērija. Plašumu jau mēs varam iegūt visdažādākajos veidos. Pusi no tā, ko darām “OAD”, mēs pašlaik darām eksportā. Es ārkārtīgi daudz ceļoju, un brīžiem ir nenormāls pārgurums, ļoti gribas tieši nekur nebraukt, nevis braukt. Man ir ārkārtīgi svarīga mājas un piederības sajūta, tā sazemē un sniedz drošību. Pilnīgi noteikti esmu savas zemes patriote, un man šķiet, ka te ir tik daudz vērtību, kuras mēs, iespējams, nemākam novērtēt, jo ir mūžīgā dzīšanās pakaļ kaut kam, kas ir labāks, skaistāks vai trendīgāks. Par trendiem gan man brīžiem te ir jāpasmaida.
Vizuālā stila izpausmēs?
Visādās izpratnēs, par interjeru vispār nerunājot. Vienā dienā modē ir bārberšopi, un visi pēkšņi ver vaļā bārberšopus un audzē bārdas. Pēdējā laikā, staigājot pa Rīgu, var manīt saštancētus, vienveidīgus interjerus, lai gan tos ir veidojuši dažādi cilvēki. “Pinterests” visiem ir tik labi apgūts, ka mēs zaudējam savu identitāti. Bet tā jau ir tā mūžsenā globalizācijas tēma. Kaut gan uz pasaules fona mēs vēl esam vieni no retajiem, kas ir saglabājuši kaut kādu autentiskumu un individualitāti, ja mēs to skatām burbuļa ietvarā. Es pilnīgi apzināti dzīvoju sevis veidotā burbulī un jūtos šeit kapitāli, 15 minūšu laikā varu aizbraukt jebkur, kur man vajag, un pat pie dabas. Pieļauju, ka cilvēkiem, kuri saglabā saikni ar dabu, prāta stāvoklis ir jēdzīgāks, nekā dzīvojot jebkurā kosmopolītiskā pilsētā, kur cilvēks ir enerģētiski izsūkts un nekas vairs nav palicis pāri. Tā ir katra paša izvēle – vai tu vēlies saglabāt savu kodolu un autentiskumu vai izšķīst globālajā mērogā.
Kā tev šķiet, vai mūsdienu “Pinteresta” un “Instagrama” laikmetā ir iespēja izgudrot jaunu ideju, neko nenokopējot?
Mēs noteikti atrodamies pārmaiņu posmā. Pieļauju, ka izdomāt ko jaunu ir iespējams, taču neesmu droša, ka to varēs mūsu paaudze. Man likās, ka divreiz divriteni neizgudrosim, taču fragmentāri to esmu pieredzējusi biennālēs – ir kaut kādas jaunas vēsmas. Jā, tās ir kompilācijas no kaut kā jau pastāvoša, taču, mainoties uztverei, ir iespējams mainīt gan saturu, gan formu. Domāju, ka tas ir nākamo paaudžu jautājums. Brīdī, kad pilsētas sāks augt vertikāli, kad sāksim pārvietoties vertikāli un lidot ar droniem, tā būs pilnīgi cita perspektīva, ko mēs, šeit sēžot, nespējam pat aptvert. Te kā piemēru var minēt apstādināto projektu “The Line” Saūda Arābijā – lineāro tuksneša pārgriezto pilsētu, kura darbojas pilnīgi ačgārni, nekā mēs līdz šim esam spējuši izprast. Ja mēs tik tālu aiziesim, tad piedzīvosim nākotnes pilsētas un nākotnes vīzijas.
Patlaban arhetipiski mēs māju joprojām uztveram kā konkrētu siluetu, tas ir gadsimtiem ilgi piekopts kolektīvais maindsets, taču pieļauju, ka tas mainīsies un transformēsies. Brīdī, kad notiks šifts uz pilnīgi citu pasaules piedzīvošanu, iespējams, radīsies arī jaunas formas un jauni stāsti, bet pagaidām mēs esam pārāk dziļi savā mantotajā uztverē.
Manā uztverē tu esi tāds jauno konceptu cilvēks Latvijā. Tērbatas ielas konceptvieta “Pērle” divtūkstošo gadu sākumā, “Bāze”, par kuru vēl parunāsim, “OAD” vide – tas viss vienmēr ir kaut kas no jauna. Vai tas ir apzināti?
Domāju, ka es kaut kādā ziņā esmu pioniere. (Smejas.) Esmu ļoti jūtīga, ātri uztveru un apstrādāju informāciju un kaut kādā mērā redzu arī kopējo globālo laukumu. Droši vien es spēju noķert īsto brīdi vai pareizo vietu, laiku un cilvēku, kam to veidot. Veidojas jauna sinerģija, un kāds var pavilkties uz ko tādu, kas varbūt citiem šķiet nepierasti. Manuprāt, ceļošana ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai spētu arī sevi ieraudzīt no citas perspektīvas.
Arhitekta profesija ir tik daudzšķautņaina – tā sevī ietver gan mākslas, gan vēstures un tehniskās zināšanas, antropoloģiju, socioloģiju, filozofiju un matemātiku galu galā.
Es nemāku rēķināt. Pieļauju, ka man ir kaut kāda veida disleksija un daudzi citi moderni sindromi. (Smejas.)
Kā tad tās ēkas top?
Ar tēlotājģeometrijas un telpiskās domāšanas palīdzību.
Labi, bet ja nopietni – arhitektūra ir ārkārtīgi starpdisciplināra. Kas tev palīdz to visu apjomu galvā sakārtot?
Es tiešām esmu nemitīgos procesos, turklāt vairākos. Varu darīt vienlaikus daudzas lietas. Droši vien tas ir sava veida konkrēts uztveres vai prāta stāvoklis, vai arhitektūra manā galvā, ka spēju to darīt un ka man tā ir norma. Arhitektūra patiešām ir starpdisciplināra un diezgan sarežģīta, kad gribas pāraugt no apjoma arhitektūras uz kaut ko plašāku un kaut kādā veidā padarīt šo pasauli labāku, lai cik banāli tas tagad izklausītos. Es patiešām ārkārtīgi komfortabli jūtos savā galvā, esmu kaut kādā mērā vienpate. Man ir svarīga mana telpa, mani procesi, kopš bērnības esmu bijusi nenormāla fantazētāja, atrados savā izfantazētajā pasaulē, kas noteikti bija sava veida aizsardzības mehānisms…
Man ne visai patīk runāt par garīgumu, jo mūsdienās visi ir tik garīgi, ka es viņiem neticu, izņemot savu draudzeni, skolotāju, ar kuru nu jau septiņus gadus ejam savā praksē. Esmu iemācījusies iespraust to štepseli un sasniegt meditatīvo stāvokli. Brīdī, kad mēs šo sajūtu apgūstam, tajā spējam arī konstanti dzīvot, un laikam tas ir viens no maniem mehānismiem. Līdz ar to tās domas galvā ir, bet es tām nepiešķiru tik ļoti lielu virsvērtību. Protams, es tagad ļoti romantizēju, jo ir gadījies arī nonākt robežpunktos, kad saprotu, ka sevi jāglābj. Pilnīgi noteikti tādos nonāku reizi gadā. Un tad mana māsa dabū visas manas krīzes un velk mani ārā kā tāds terapeits. Esmu atklājusi mehānismus un spēju savākties, jo laikus saprotu, ka esmu sasniegusi savu limitu.
Te tu ieskicē izdegšanas nianses?
Jā, protams.
Tas nozīmē, ka tu centies noķert jau pirmssajūtu, lai nenonāktu līdz izdegšanai?
Es esmu veģetatīvās distonijas paciente, bet, pateicoties ilgiem procesiem un terapijām, esmu iemācījusies ar to sadzīvot. Jūtīgie cilvēki ir spiesti iemācīties dzīvot šo dzīvi un sevi savākt. Japāņiem ir tāds jēdziens “ikigai”. Tā ir tā dzīvotgriba. Manī tā ir izteikta sajūta.
Esmu šausmīgi dzīvotgribošs cilvēks, jo mani mīt radīšanas prieks. Un, ja tāds piemīt, tad mēs iemācāmies tikt galā ar tiem mošķiem, kas lien ārā un mēģina ietekmēt dzīvi. Es tos pazīstu, zinu, kāpēc viņi nāk, bet es no viņiem nebaidos. Neļauju sev sabrukt un slikti tolerēju kāda cita mēģinājumus lūzt. Tā man ir liela problēma, es to nespēju akceptēt. Dzīve mani tādu ir izveidojusi, vai arī, tajā esot un uz to reaģējot, sevi tā esmu uzbūvējusi es pati.
Jā, kādā intervijā tu teici, ka nespēj izturēt, ka cilvēki ieņem upura lomu.
Mēs jau visu spoguļojam, tā ir mana refleksija. Man būtu jābūt spējai saprast, ka mēs visi esam absolūti dažādi, un jāvar pieņemt otrā vājumu, taču es nespēju empatizēt. Iespējams, es pati sev neļauju būt vājai, un varbūt daudzu situāciju nebūtu, ja es sev pateiktu, ka būt vājam ir okei.
Brīžos, kad esmu to ļāvusi, redzu, ka pēkšņi ap mani tik daudzas lietas noskaidrojas, cilvēki atmaigst līdz ar manu atmaigšanu. Patiesībā tas ir brīnišķīgs brīdis, un es gribētu tur nonākt vieglāk un biežāk, taču man ir izveidojies drausmīgs krampis, tāds izdzīvošanas reflekss, ka “būt vājam ir slikti”. Padomju laikos puišiem teica, ka vīrieši neraud, droši vien te ir kaut kas no tā.
Vai tu esi izpratusi, no kurienes tevī ir tas kareivīgums un apziņa, ka tev pašai viss ir jāizdara?
Jā, bet šeit mēs nevaram iet.
Es nemaz nemudinu tur iet, es tikai gribēju pārliecināties. Tu minēji, ka tev patīk pavadīt laiku ar sevi. Vai tu kādreiz spēj noķert garlaicības sajūtu?
Man pilnīgi noteikti nav garlaicīgi. Es neesmu introverta, taču patlaban, kad ir nenormāls informācijas piesātinājums un tās pārdozēšana ikdienā, es pilnīgi noteikti izvēlēšos vakaru mājās ar bērniem tā vietā, lai ietu jebkur citur. Tā liekā enerģija un sarunas par neko... es tajās nevaru piedalīties! Esmu nonākusi punktā, kur skaidri apzinos, ka savu laiku vēlos pavadīt maksimāli vērtīgi. Es būšu uzticīga savam draugu burbulim, kas ir vienkārši fantastisks – mēs tik ļoti esam saauguši kopā, un ir tik daudz interesantu lietu, ko mēs darām visos virzienos. Tas ir mans tuvais loks, un vairāk man nevajag.
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Top 5: ēkas, kas apsteigušas mūsu laiku
Gadsimts, kas ielozēts mums, ir tik paradoksāls.Šis ir laiks, kas izvirza arvien stingrākas ētiskās normas, bet ļauj katram noalgot sev lišķīgu digitālo kalpu vai kalponi. Laikmets, kas ir pārņemts ar ekoloģijas jautājumiem, bet ekoloģisku dzīvesveidu padarījis par greznību. Šajā gadsimtā bagātie ceļ namus, kas maniakāli taupa ūdeni un paši iegūst enerģiju, bet nabagie šausmās iepleš acis, kad nolasa satrakojušos skaitītāju rādījumus.
Šajā laikmetā var uzbūvēt divarpus kilometrus šosejas par 400 miljoniem eiro. Var Zahai Hadidai pasūtīt futūristisku šedevru 9000 kvadrātmetru platībā, lai to uzceltu līdzās atkritumu poligonam nokaitēta tuksneša nekurienē. Var – un pat vajag – tradicionālo arhitektu, inženieru un ainavu arhitektu aliansi papildināt ar IoT sistēmu speciālistiem, bez kuriem lielizmēra projektu izstrādē vairs neiztikt.
Jūs taču zināt, kas ir IoT? Vai tomēr… Tāpēc labāk kopā izpētīsim, kāds ir šābrīža dižāko pasaules arhitektu radīto ēku intelekta līmenis. Cik gudrs ir pasaules augstākais debesskrāpis? Un vispārsteidzošākais autoceļa viadukts? Visfutūristiskākais dārzs, kur “aug” koki–kiborgi. Viscitplanētiskākais birojs. Tehnoloģijām bagātākā un lepnākā digitālā pils… Un kā tām izdodas būt vienlaikus tik gudrām un skaistām.
Inteliģentās enerģijas dzēriens – kakao
Gadu desmitiem kakao mums, vairākumam, ir bijis dzēriens ar bērnības garšu – aromātisks, neprātīgi salds, reizēm greznojies ar baltu putukrējuma cepurīti, uz kuras var uztupināt vēl lērumu našķu. Pirms dažiem gadiem vietējās sevi un garīgumu meklējošo kopienās tas uzplauka jaunā ampluā – kā dzēriens, kas dziedina cilvēka miesu un garu īpašajās kakao ceremonijās.
Tajās ar Theobroma cacao pupiņu sevišķo vērtību iepazinās arī Nils Raumanis. Jaunās zināšanas viņu mudināja atvērt vietu kakao ceremonijām “One Cacao”, bet pēcāk izveidot funkcionālo kafejnīcu “CCAF”, kuras dzērienu kartes centrā ir gan mača, gan specialty ceremoniālās klases kakao. Jo Nils ir pārliecināts, ka arī kvalitatīva kakao dzira ir vedama no šaurām zinātāju aprindām plašākās tautās.
Kopenhāgenas modes nedēļa SS27
Ja gribi iepazīties ar patiesi spilgtu ielu modes galvaspilsētu, jādodas uz Kopenhāgenu. Skandināvu modi ierasti saistām ar atturību, neitrāliem toņiem un praktisku minimālismu, taču Dānijas galvaspilsēta var izstāstīt arī pavisam citu stāstu. Modes nedēļas laikā tā uzmirdz ar košu varavīksnes krāsu paleti: rotaļīgu, izteiksmīgu un pārliecinoši neparedzamu.
2026. gadā visur redzam bārkstis, tamborējumus, pārspīlētus aksesuārus, neparastas galvassegas un kontrastējošu apdruku salikumus. Bet visinteresantākie modes personāži reti seko tikai vienai tendencei, tie prot apvienot dažādas faktūras, krāsas un atsauces, lai taptu daudzslāņains tēls, kas izskatās personisks, individuāls un dzīvs, nevis pārlieku rūpīgi veidots un iestudēts.
12 izgudrojumi, kas mainījuši modi
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Motorizētās modes tendences
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Tam, ka dažādu zīmolu automašīnas kļūst arvien līdzīgākas, ir vairāki iemesli. Daži no tiem attiecas tikai uz Eiropu, bet daži ir globāli. Sāksim ar Eiropu. Te galvenajam vienveidīgas autoram vārds ir Brisele. Tieši dažādu vienoto Eiropas standartu un prasību dēļ mēs nekad vairs nesagaidīsim elegantu formu un siluetu “BMW” vai “Alfa-Romeo”, kādi bija septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados. Visam pāri saprotamu iemeslu dēļ ir cilvēku drošība, tāpēc jauno automašīnu priekšgala formas tiek veidotas ar tādu aprēķinu, lai sadursmes gadījumā gājējs vai velosipēdists ciestu pēc iespējas mazāk. Tas automātiski izslēdz jebkādas asas un stūrainas formas. Pat slaveno “Rolls-Royce” simbolu – sievietes figūriņu, kas rotā auto motora pārsegu, – šā iemesla dēļ nācās pārveidot tā, lai braucot tas tiktu ievilkts zem motora pārsega, bet virspusē parādītos, tikai mašīnai stāvot.
Skaistums rītdienas režīmā
No gaismas un radiofrekvences tehnoloģijām līdz reģeneratīvajai estētikai un ierīcēm, ko varam ērti un efektīvi lietot mājās. “Pastaiga” pēta jaunākās procedūras, tehnoloģijas un rudens skaistumkopšanas aktualitātes. Skaistumkopšanas tehnoloģiju iespējas kļūst plašākas, savukārt to vēlamais rezultāts – arvien dabiskāks. Jaunākās aparātu tehnoloģijas ļauj precīzāk apstrādāt dažādus ādas audu līmeņus. Estētiskajā medicīnā vairs nav modē izteiktas sejas korekcijas, jo galvenā nozīme tiek piešķirta ādas kvalitātei, struktūrai un tvirtumam. Arī procedūras vairs netiek skatītas katra atsevišķi. Inovācija skaistumkopšanā nav tikai jauna procedūra vai visjaunākais aparāts, būtiska ir precīza diagnostika, individuāli veidots pasākumu plāns un dažādu metožu kombinācijas. Ko patlaban piedāvā jaunākās radiofrekvences, ultraskaņas, gaismas un mikroadatu tehnoloģijas? Kuras procedūras kļūst aktuālas rudenī, un kā orientēties starp polinukleotīdiem, biostimulatoriem, PRP un eksosomām? Tehnoloģiskās iespējas arvien pārliecinošāk ienāk arī mājas skaistumkopšanā.
IT BAG soma ar lielo S
Somas ir kļuvušas par kulta elementu gan modes, gan nemodes dāmām. Vai šis aksesuārs nāk no “Hermès” vai vintāžas veikala, katra sieviete novērtēs labu somu. Jo dažreiz soma vairs nav tikai soma. Tā ir statusa lieta, investīcija, kas – acīmredzot! – var aizstāt zemes gabalu. Pēc Otrā pasaules kara bija noteikti strikti taupības pasākumi un trūka materiālu dārgu mantu ražošanai. Taču dizaineri meklēja un atrada risinājumus, lai statusa lietas – tostarp somas – nezaudētu kvalitāti. 1947. gadā tapa “Gucci” soma “Bamboo”, un tā joprojām ir viena no iecienītākajām zīmola somām. Lai ietaupītu ādu, rokturus taisīja no bambusa, kas bija lēts, bet ļoti izturīgs materiāls. Otra visvairāk pirktā ir “Gucci” soma “Jackie”, kura par popularitāti un nosaukumu var pateikties savai slavenajai īpašniecei Žaklīnai jeb Džekijai Kenedijai. Šis modelis jau kādu laiku bija tirgū, pirms kļuva par ASV pirmās lēdijas iecienītāko, bet It somas statusu tas ieguva tikai tad, kad ar to sabiedrībā izgāja Kenedijas kundze. Kulta statusam ir svarīga ne tikai kvalitāte un meistarība, bet arī slavenība, kura redzēta ar somu un ir padarījusi to par iekārojamāko objektu. Saprotams taču, ka ikviens grib līdzināties zvaigznēm, un, nopērkot tādu somu, šķiet, ka tu esi ar šo superpersonu vienā līmenī.
Negative Feed
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Bez kompromisiem
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