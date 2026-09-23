"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes medijos un komunikācijā 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete medijos un komunikācijā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes medijos un komunikācijā - žurnālistes, redaktores, producentes un reklāmas profesionāles
Māra Sleja, raidījumu vadītāja un satura autore
“Televīzijas raidījumu un lielo šovu vadītāja, kuras lielākais spēks ir komunikācija sociālajos medijos. Viņa spēj rādīt dzīvi bez izskaistinājumiem, atklājot tās aizkulišu patiesību, un ar savu dabiskumu mudina mūs atteikties no liekulības un pieņemt savu unikalitāti. Šis godīgais un īstais saziņas veids ir tik ļoti nepieciešamā veselīgā un sirsnīgā elpa mūsu mediju telpā.”
Agnese Narņicka
Baiba Zūzena, Latvijas Sabiedriskā medija valdes priekšsēdētāja
“Uzņēmās vadīt vienoto Latvijas Sabiedrisko mediju – vienu no lielākajiem mediju pārmaiņu projektiem neatkarīgās Latvijas vēsturē. Vadīt medijus šodien nozīmē uzņemties atbildību par valsts informatīvo telpu, un Latvijai vajadzīgi cilvēki, kuri spēj domāt ilgtermiņā un nebaidās no sarežģītiem lēmumiem.”
Andrejs Ēķis
“Vadījusi TV3 grupu Latvijā un Baltijā, patlaban vada Latvijas Sabiedrisko mediju, nodrošinot vienotā sabiedriskā medija izveidi un attīstību. Būtiski veicinājusi profesionālas, mūsdienīgas un ilgtspējīgas mediju vides attīstību Latvijā.”
Ieva Jāgere
Aija Kinca, žurnāliste
“Aija noteikti ir TV “Panorāmas” balss. Vienmēr zinoša veselības jomā. Ar savu pozitīvismu, enerģiju un spēju ieklausīties citos droši vien varētu veiksmīgi ne tikai veidot lieliskus televīzijas sižetus, bet vadīt arī slimnīcas.”
Dainis Krieviņš
Danuta Juste, LTV “Rītas panorāma” moderatore, žurnāliste
“Ar viņu mēs mostamies. Esmu daudz mācījusies sarežģīto padarīt saprotamu citiem, bet Danutai tas ir kā gaiss. Žurnālistika, precizitāte un klātbūtne, kas ir cilvēcīga, un spēja izpētes daļu atstāt aizkadrā tieši tā, lai tiešajā ēterā iemiesotu kodolīgumu un retu inteliģenci.”
Dārta Ceriņa
Sanita Jemberga, pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” vadītāja
“Jau 15 gadu garumā “Re:Baltica” pierāda, ka pētnieciskā žurnālistika vēl nav atcelta. Kritika un naids, ko saņem pētnieciskie žurnālisti, tikai apstiprina šī žurnālistikas veida nozīmi. Sanitai Jembergai, šķiet, nav bail ne no meža, ne no vilkiem, ne no suņiem.”
Gints Grūbe
Una Meistere, kultūras un mākslas portāla “Arterritory” direktore un tekstu autore
“Viena no personībām, kas daudzu gadu garumā veidojušas Latvijas kultūras un kvalitatīvās žurnālistikas vidi. Viņai piemīt īpaša spēja ieraudzīt vērtīgo un pārvērst to stāstā, kas iedvesmo, rosina domāt un paplašina redzesloku. Veicinājusi dziļu un jēgpilnu sarunu par mākslu, dizainu, arhitektūru un kultūru, ar savu profesionalitāti, gaumi un intelektu pierādot, ka kvalitatīva komunikācija nav tikai informācijas sniegšana – tā ir kultūras veidošana.”
Ilze Pīlēna
Dārta Ceriņa, kinokritiķe
“Žurnāliste un Dailes teātra repertuāra konsultante. Lieliska valoda! Lūk, ko viņa raksta par kino: “Kino ir pase un empātijas mašīna. Kino ir epifānija un divi kaķi, kuri tev kādreiz bija bērnībā, bet kuru vairs nav. Kino ir skaistu melu patvērums un tavs mīļākais, kuram tu nekad nepieskarsies. Kino ir tava āda, un tā 24 reizes sekundē. Un neviens cits tev nevar iestāstīt pretējo, jo visu tu būsi redzējis.””
Jānis Šipkēvics
Sanda Dejus, radio ētera personība
“Kā taifūns iebrāzās metropolē no Madonas un sašūpoja visu Latvijas mediju vidi. Tagad viņu nepamanīt var tikai tie, kam vāja redze un dzirde. Es, par laimi, piederu pie pārējiem. Rets talants komunikāciju mākslā. Turklāt radio pasaulē sieviešu balsis ir liela vērtība. Un ja vēl improvizatore…”
Jānis Šipkēvics
Inga Spriņģe, žurnāliste
“Viena no Latvijas vadošajām pētnieciskajām žurnālistēm, kas izveidojusi ietekmīgu pētnieciskās žurnālistikas platformu Baltijā un atklājusi sabiedrībai svarīgus korupcijas un noziedzības gadījumus, patlaban aktīvi rada saturu par sievietēm svarīgām veselības tēmām.”
Jekaterina Zariņa
Inese Braže, pētnieciskā žurnāliste
“Ar profesionālu un līdzsvarotu darbu stiprina kvalitatīvas žurnālistikas standartus un veicina uzticēšanos medijiem.”
Kārlis Lācis
Nellija Ločmele, žurnāla “Ir” galvenā redaktore
“Viena no konsekventākajām neatkarīgas un analītiskas žurnālistikas aizstāvēm Latvijā. Viņas profesionālā darbība stiprina mediju spēju uzraudzīt varu, skaidrot sabiedrībai nozīmīgus procesus un uzturēt demokrātisku diskusiju. Augstu vērtēju Nellijas intelektuālo drosmi, redakcionālo neatkarību un nelokāmo pārliecību par brīvas preses nozīmi mūsu ikdienā.”
Irēna Kucina
Kristīne Garklāva, žurnāliste un mediju personība
“Izceļas ar cilvēcīgu, atvērtu komunikāciju un spēju sarunāties par sabiedrībai nozīmīgām tēmām, tostarp arī dabas aizsardzību un ilgtspējīgu dzīvesveidu.”
Linda Krūmiņa
Kristiāna Antonišķe, “Spring Communications”
“Izcila jomas profesionāle.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Ilze Vaisune, “FYUL” globālās korporatīvās komunikācijas vadītāja
“Viena no pieredzējušākajām Latvijas mārketinga un komunikācijas profesionālēm, šajā nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Mani vienmēr ir uzrunājis Ilzes pozitīvais raksturs, kā arī spēja saskatīt attīstības virzienus un ar savu darbu palīdzēt augt gan zīmoliem, gan organizācijām.”
Reinis Bērziņš
Ingvilda Strautmane, kultūržurnāliste, raidījuma “Kultūras rondo” vadītāja
““Pastaigas” topa mediju un komunikācijas sadaļā parasti dominē pētnieciskās un politiskās žurnālistikas pārstāves, tomēr kultūras un mākslas norišu izgaismošana un analīze nav mazāk nozīmīga. Ingvildas Strautmanes ieguldījums Latvijas kultūrtelpas dokumentēšanā, izpētē un sabiedrības izglītošanā ir nenovērtējams – viņas veidotie radioraidījumi ir kļuvuši par izcilas kvalitātes zīmi, kas saved kopā kultūras radītājus ar tās vērtētājiem un baudītājiem.”
Rūta Muktupāvela
Māra Jansone, Latvijas Radio žurnāliste un raidījuma “Krustpunktā” veidotāja
“Laikā, kad publiskajā telpā skaļums nereti aizstāj argumentus, Māra saglabā reto žurnālistikas kvalitāti – spēju uzdot tiešu jautājumu, patiešām klausīties atbildē un nezaudēt cieņu arī tad, ja viedokļi nesakrīt. Laba žurnālistika nav skaļākā balss telpā. Tā ir precīzākais jautājums.”
Sandis Voldiņš
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!