Dvēseliskums un ziemeļnieku raksturs - Rīgas modes nedēļa atklāj rudens sesijas vizuālo tēlu
Baltijas Modes federācija publiskojusi Rīgas Modes nedēļas jaunās sezonas imidža foto, iezīmējot tuvojošos 43. Rīgas Modes nedēļu, kas norisināsies 2026. gada 20.–24. oktobrī.
Vairāku dienu garumā nozīmīgākais modes notikums Baltijā pulcēs Latvijas un ārvalstu dizainerus, modes profesionāļus, mediju pārstāvjus, nozares viesus un modes cienītājus.
Šajā Rīgas Modes nedēļas sesijā būs skatāmas dizaineru jaunākās kolekcijas, tostarp 2027. gada pavasara-vasaras sezonas darbi, līdztekus atklājot jaunus vārdus un Baltijas modes daudzveidību. Pasākumi norisināsies vairākās vietās, katram no tiem izvēloties saturam un formātam atbilstošāko vidi. Sezonas galvenās modes skates 22. un 23. oktobrī notiks kultūrtelpā “Hanzas Perons”, savukārt atsevišķas skates, kolekciju prezentācijas un citi programmas notikumi paredzēti arī kompleksā “Zunda Towers”, dizaineru studijās, zīmolu prezentāciju telpās un citviet. Pilna Rīgas Modes nedēļas programma un informācija par tās dalībniekiem tiks izziņota pakāpeniski.
Rudens sesijas vizuālā tēla stilu veidojis Ēriks Ukass, vienotā kompozīcijā savienojot atšķirīgus siluetus, faktūras un vairāku Latvijas dizaineru individuālos rokrakstus. Koptēlā jaunās paaudzes dizaineru Katrīnas Ermanovičas-Hermanovičas brūnais mētelis un Jurģa Emīla Liepiņa baltā žakete papildināta ar pieredzējušās dizaineres Natālijas Jansones radītajiem svārkiem, veidojot dialogu starp Latvijas modes jauno paaudzi un jau nostiprinātām tradīcijām. Šo autoru darbu apvienojums vienlaikus izceļ Rīgas Modes nedēļas nozīmi kā platformai, kas līdzās atzītiem modes vārdiem sniedz profesionālu redzamību arī jaunajiem talantiem.
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Rudens sesijas vizuālā tēla stilists Ēriks Ukass dalās, ka kompzīcija ietver sievišķīgu vieglumu, grāciju un tīrību. “Baltā krāsa simbolizē dvēseliskumu, eleganci un statusu, savukārt brūnais mētelis tēlam piešķir stingrību, lakonismu un ziemeļniecisku raksturu. Man ir svarīgi arī skaļāk runāt par Latvijas Mākslas akadēmijas jauno dizaineru potenciālu — šiem talantiem nav jāpaliek ēnā. Tāpēc lielāko daļu koptēla veido studentu darbi, kas apvienoti ar atzītā zīmola “Natalija Jansone” rokrakstu.”
Jaunās sezonas imidža foto autors ir Mārtiņš Goldbergs, savukārt grimu un matu tēlu veidojis Andrè Won, papildinot kopējo kompozīciju un akcentējot aģentūras MOON Models modeles Paulas Rudevicas individualitāti.