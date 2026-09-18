"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes kultūrā un mākslā 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete kultūrā un mākslā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes kultūrā un mākslā - rakstnieces, mākslinieces, režisores, aktrises, mūziķes, kuratores
Solvita Krese, mākslas kuratore un kritiķe
“Solvitas Kreses spēja gadu no gada, spītējot apkārtējam fonam, saglabāt festivālu “Survival Kit” un dot balsi sarežģītām tēmām apliecina apbrīnojamu rakstura stingrību un parāda, ka kultūras pasākumu organizēšana ir pacietīga telpas uzturēšana brīvai domai. Mani uzrunā šī neatlaidība – nevis mirkļa skaļums, bet spēja gadu desmitiem ilgi un jēgpilni veidot Latvijas mākslas un sabiedrības dialogu ar pasauli.”
Agnese Narņicka
Agnese Budovska, aktrise
“Aktrise, kurai skatītājs notic. Nesen redzēju viņu galvenajā lomā filmā “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”, un viņa to nospēlēja izcili. Varēja just līdzi katrai emocijai. Tieši šāda patiesība un talants veido Latvijas kino un teātra kvalitāti.”
Andrejs Ēķis
Kristīne Pasternaka, kostīmu māksliniece, tekstilmāksliniece
“Dāma, kas šuj vēsturi. Patiesi pelnīti ir visaugstāk novērtētā kostīmu māksliniece Latvijā. Latvijas operu, baleta un teātru repertuārs nav iedomājams bez Kristīnes, kura ir veidojusi tērpus vairāk nekā 200 izrādēm Latvijā un ārvalstīs. Klusa, skaista, efektīva, vienmēr eleganta… un ar lielu cilvēcības auru apveltīta. Māksliniece, kurai pat 100 gadu veca kimono piedurkne stāsta par vēsturi vairāk nekā mācību grāmata.”
Dainis Krieviņš
Liene Treimane, Rīgas starptautiskā kinofestivāla (“Riga IFF”) vadītāja
“Izkustināt klinti. Vairāk nekā desmit gadus par Latvijas kino sinonīmu ir kļuvis festivāls, kas pulcē vairākus desmitus tūkstošu cilvēku, un tas nav iespējams bez Lienes. Apbrīnoju viņas spēju motivēt, pārliecināt un aizraut kino skatītājus un nozares kolēģus no visas Eiropas.”
Dārta Ceriņa
Elīna Garanča, operdziedātāja
“Sasniegusi savas mūziķes karjeras virsotni, patlaban ir viena no pasaules TOP 10 dziedātājām, taču arvien biežāk izvēlas būt Latvijā un arī mācīt jaunās operdziedātājas. Elīnai šogad nozīmīga jubileja, un viņas gada koncertplāns nemaz nesarūk, bet gluži pretēji. Daudz laimes dzimšanas dienā!”
Gints Grūbe
Zane Čulkstēna
“Kultūras un radošo industriju stratēģe – ilgstoši konsultējusi kultūras un uzņēmējdarbības organizācijas stratēģijas, zīmolvedības un attīstības jautājumos, bijusi gan laikmetīgās mākslas centra “Kim?” līdzdibinātāja, gan starptautiskā festivāla “Rīga–Jūrmala” izpilddirektore. Būtiski veicinājusi Latvijas kultūras un radošo industriju starptautisko atpazīstamību.”
Ieva Jāgere
Māra Lāce, mākslas zinātniece, bijusī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
“Kultūras līdere, kuras darbs iezīmē veselu laikmetu Latvijas muzeju attīstībā. Pierādījusi, ka milzīgu kultūras institūciju var vadīt ar profesionalitāti, cieņu un tālredzīgu redzējumu, nezaudējot cilvēcību. Viņas vadībā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs kļuva ne tikai par mūsdienīgu un starptautiski cienītu institūciju, bet arī par dzīvu un sabiedrības iemīļotu kultūras telpu, kas palīdzējusi stiprināt mūsu attiecības ar mākslu un vairot izpratni par Latvijas kultūras mantojumu. Viņas profesionālais un cilvēciskais mantojums vēl ilgi būs nozīmīgs atskaites punkts Latvijas kultūras dzīvē.”
Ilze Pīlēna
“Latvijas kultūras dzīves ikona, kas nu devusies pelnītā atpūtā.”
Jānis Trēgers
Inta Šoriņa, “Nodibinājums Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja
“Ceturtā daļa jeb 25% liepājnieku ir iesaistīti Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gatavošanās procesā, kuru vada viņa un nodibinājuma valdes locekle mākslinieciskajos jautājumos Baiba Bartkeviča. Nebeidzu priecāties, kā šīs dāmas rada mieru un pārliecību savas pilsētas galvam Gunāram Ansiņam, ka nākamais gads Liepāju izšaus Eiropas mērogā!”
Jānis Šipkēvics
Katrīna Levāne, māksliniece
“Māksliniece un Latvijas Mākslas akadēmijas jaunā pasniedzēja, kura strādā starpdisciplināri – paplašinot glezniecības robežas ar skaņu, smaržu un materiālu, viņa rada jaunas mākslas pieredzes formas.”
Jekaterina Zariņa
Agnese Egliņa, pianiste
“Pianiste, kuras muzicēšanā apvienojas virtuozitāte, inteliģence un patiess prieks par mūziku. Viena no spilgtākajām Latvijas akadēmiskās mūzikas personībām – strādā kopā ar Kristīni Opolais, Kristīni Balanas, Maiju Kovaļevsku, Egilu Siliņu un Ditu Krenbergu. Pēdējos gados koncertējusi Ķīnā, tostarp Šanhajas lielākajā koncertzālē, Brazīlijā, Kanādā, Dienvidāfrikā un daudzviet Eiropā.”
Kārlis Lācis
Dagnija Baltiņa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore
“Pētniece un kultūras mantojuma eksperte ar nozīmīgu pieredzi UNESCO. Inteliģenta, enerģiska un pārliecinoši pārstāvēt Latvijas kultūru spējīga. Viņas darbs stiprina Latvijas rakstītā un digitālā mantojuma saglabāšanu, zināšanu pieejamību un Latvijas kultūras institūciju autoritāti starptautiskajā vidē.”
Irēna Kuciņa
Luīze Rukšāne, māksliniece
“Talantīga māksliniece, kura ar smalku grafīta zīmējuma tehniku rada niansētus, emocionāli piesātinātus darbus, kuros pēta atmiņu, laika un personiskās pieredzes tēmas.”
Linda Krūmiņa
Elizabete Lukšo-Ražinska, rakstniece un scenāriste
““Tutas lietu” līdzizveidotāja un ilggadēja “Satori” redaktore.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Katrīna Paula Felsberga, operdziedātāja
“Viena no spilgtākajām jaunās paaudzes Latvijas operdziedātājām. Īsā laikā guvusi nozīmīgus panākumus gan Latvijā, gan starptautiskos konkursos, apliecinot ļoti augstu profesionālo līmeni. Māksliniece, kuru, manuprāt, gaida īpaši spoža starptautiskā karjera.”
Reinis Bērziņš
Krista Burāne, režisore un dramaturģe
“Ieņem svarīgu vietu Latvijas kultūras telpā ne tikai ar māksliniecisko risinājumu izcilību, bet arī spēcīgu pilsonisko stāju, ierosinot un sākot starptautiski atzītus artīvisma (no art un activism) projektus, ar kuru palīdzību tiek stiprināta sabiedrības un īpaši jauniešu izpratne un iesaiste aktuālo vides degradācijas problēmu risināšanā.”
Rūta Muktupāvela
Gunda Vaivode, Latvijas Radio 3 “Klasika” direktore
“Šogad “Klasika” nosvinēja 30. dzimšanas dienu, un Gunda ir personība, bez kuras gan Latvijas kultūrtelpa, gan klasiskās mūzikas ainava un klausītāju loks izskatītos citādi. Konsekvence, zinātkāre un pārliecība, ka kvalitatīvai mūzikai jābūt pieejamai, ir palīdzējusi izaudzināt veselu klausītāju paaudzi. Mode mainās. “Klasika” paliek.”
Sandis Voldiņš
Linda Roze, menedžere
“Vada “Shipsea” menedžmentu, ilgstoši un veiksmīgi darbojas arī “De Busul” menedžmentā. Spēj saviem spēkiem noorganizēt koncertu vai festivālu, prot saliedēt komandu, strādāt ar zīmoliem un lieliski vadīt. Ļoti jaudīgs cilvēks. Lieliem talantiem parasti blakus ir līdzvērtīgi menedžeri.”
Jānis Šipkēvics
Laura Dennlere, raidieraksta “Cilvēkjauda” vadītāja
“Ekonomikas maģistre, kura savu īsto jaudu realizējusi, manuprāt, jaunā mūsdienu profesijā, kas apvieno žurnālisti un psihoterapeiti, uzrunājot, iedvesmojot, uzmundrinot ļoti, nu, ļoti daudz mūsdienu līdzcilvēku savā bezmaksas podkāstā jeb raidierakstā “Cilvēkjauda”. Aizvadījis četras sezonas, tas joprojām ir viens no Latvijā visvairāk klausītajiem podkāstiem.” Pati Laura saka: “Cilvēka jauda ir lielāka, nekā mēs domājam. Jautājums ir, kur mēs savu jaudu liekam – lai veidotu dzīvi, kādu vēlamies, vai lai samierinātos ar to, kas mums neder?”
Jānis Šipkēvics
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!