"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes arhitektūrā 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete arhitektūrā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes arhitektūrā
Zaiga Gaile, arhitekte
“Laba arhitektūra nav tikai par ēkām – tā ir par tautas atmiņu. Zaiga Gaile to ir pierādījusi ar daudziem projektiem, bet īpaši ar Jaunā Rīgas teātra atjaunošanu, kur vēsturiska ēka ieguva jaunu dzīvi. Viņas darbs stiprina Latvijas identitāti un parāda, ka pagātni var cienīt, vienlaikus radot nākotni.”
Andrejs Ēķis
“Nenoliedzami viena no spilgtākajām Latvijas arhitektūras personībām, kuras darbs un pārliecība ir veidojuši mūsu izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un kultūras mantojuma vērtību, bet ieguldījums sniedzas tālu ārpus šīs nozares – viņa veido mūsu attieksmi pret vidi, kurā dzīvojam, un atgādina, ka cieņa pret pagātni ir pamats kvalitatīvai nākotnei. Saskatot potenciālu tur, kur citi redz “tikai pagātni”, viņa iedvesmo mūs domāt ilgtermiņā.”
Ilze Pīlēna
“Jā, zinu: izcilu sieviešu topos Zaiga parādās atkal un atkal. Taču 2026. gadā tam atkal ir īpašs iemesls ‒ viņa ir uzaicināta un piedalās Eiropas Savienības Mīsa van der Roes balvas žūrijā, bet tas ir visprestižākais apbalvojums Eiropas mūsdienu arhitektūrā. Starptautisks profesionālais novērtējums un pagodinājums, kādu neviens cits Latvijas arhitekts līdz šim vēl nebija saņēmis.”
Sandis Voldiņš
Zane Tetere-Šulce, arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte
“Viena no starptautiskajā vidē redzamākajām Latvijas arhitektēm, kuras darbi saņēmuši Latvijas un starptautisko profesionālo konkursu atzinību, paralēli arhitektūras praksei aktīvi iesaistās nozares attīstībā, piedaloties starptautiskajās konferencēs, konkursu žūrijās un izglītojot jaunos arhitektus.”
Ieva Jāgere
“Uztver telpu kā cilvēka dzīves kvalitātes un kultūras vērtību atspoguļojumu, papildinot arhitektūru ar plašāku skatījumu uz vidi, estētiku un ilgtspēju.”
Kārlis Lācis
“Arhitekte, kuras darbi regulāri saņem atzinību arī ārpus Latvijas, apliecinot, ka Latvijas arhitektūra spēj konkurēt starptautiskā līmenī. Mani uzrunā viņas spēja radīt arhitektūru, kas ir gan funkcionāla, gan estētiski spēcīga.”
Reinis Bērziņš
“Realizējusi un turpina realizēt ambiciozus, laikmetīgus un konceptuāli jaudīgus projektus Latvijā un starptautiski. Aizrautīgi vada lielisku komandu un ļauj tai augt.”
Jānis Trēgers
Arnita Melzoba, arhitekte
“Mani īpaši saista Arnitas darbu vieglums, nepārsātinātība, prasme nesarežģīt to, kam nav jābūt sarežģītam, un apvienot estētiku ar praktiskiem risinājumiem. Kopā ar vīru strādājot arhitektu birojā “Gaiss”, viņa veido arhitektūru, kur svarīga ir ne tikai ēka, bet arī cilvēks, kurš tajā dzīvos, strādās un pavadīs savu ikdienu, – ar telpu elpai, gaismai un dzīvei. Manuprāt, laba arhitektūra kalpo ilgi, “nenogurst” un ļauj saviem iemītniekiem justies labi arī pēc daudziem gadiem. Viņas darbos šī kvalitāte un līdzsvars ir ļoti jūtami.”
Agnese Narņicka
Andra Šmite, arhitekte
“Izcila arhitekte, kas mums saistās ar jūtīgu attieksmi pret vietu, materiāliem un esošo ēku – telpas pārbūvi, nevis tikai jaunu būvju celtniecību. Viņas darbi un publiskā darbība parāda profesionāli mierīgu, bet stingru balsi Latvijas arhitektūrā – tādu, kas vairāk labo telpu, nevis to pārbļauj.”
Dainis Krieviņš
“Arhitekte, kuras darbu raksturo profesionāla precizitāte un kvalitatīvas vides veidošana. Apbrīnoju viņas spēju individuāli darboties šajā kompleksajā profesijā, apvienojot radošumu, zināšanas un atbildību.”
Linda Krūmiņa
Dagnija Smilga, arhitekte, studijas “Ēter” līdzdibinātāja
“Allaž kustībā! Viņu aizrauj publiskās telpas un sociālās kustības idejas – to spoguļo viņas un kolēģu veidotās sabiedriskās ēkas, instalācijas un interjeri. Dagnijai piemīt radoša drosme un vēlme izsist ērtos loģikas krēsliņus, iemiesojot ideju par arhitektu kā domātāju.”
Dārta Ceriņa
Evija Runce, biroja “Arhis Arhitekti” arhitekte
“Piedalījusies vairāku starptautiski atzītu projektu izstrādē, starp tiem ir arī objekts, kas nominēts prestižajai Mīsa van der Roes balvai. Daļa no “Preses Nama Kvartāla” arhitektu komandas.”
Jekaterina Zariņa
Solvita Stupina-Jēgere, arhitekte
“Arhitekte ar izkoptu telpisko un vizuālo domāšanu – savā profesionālajā darbā apvieno arhitektūras precizitāti, estētisku izjūtu un spēju radīt jēgpilnus risinājumus. Arī Satversmes tiesas jubilejas logotipa un nozīmītes autore, kas šajā vizuālajā zīmē mūsdienīgi un koncentrēti ietvērusi tiesas identitāti un vērtības. Augstu vērtēju Solvitas prasmi profesionalitāti un darba kvalitāti organiski savienot ar cilvēcību un siltumu.”
Irēna Kucina
Ināra Bula, arhitekte un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītāja
“Augstvērtīga arhitektūra agri vai vēlu kļūst arī par kultūras mantojumu. Ināra Bula savā atbildīgajā amatā ir tikai gadu, taču jau izpelnījusies atzinību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā, atklāti un drosmīgi cīnoties par mantojuma autentiskuma saglabāšanu un aizstāvot Latvijas intereses UNESCO Pasaules mantojuma komitejas sesijās. Viņa iemieso mūsdienu Latvijas līderes tēlu – apvieno doktorantūras studijās iegūtas akadēmiskās zināšanas ar spēcīgām vadības prasmēm un spēju aizstāvēt valstiski svarīgas kultūrvēsturiskās vērtības.”
Rūta Muktupāvela
Linda Krūmiņa, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
“Duetā ar Miķeli viņi ir šā brīža Latvijas tīrās arhitektūras izcilnieki un tīrradņi.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!