"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes sportā 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete sportā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes sportā - sportistes, treneres un sporta organizāciju vadītājas
Beatrise Rozentāle, boksere
“Stāsts par spēju atkal nostāties ringā pēc dzīves lielajām pārmaiņām – pēc meitas piedzimšanas viņa atgriezās profesionālajā sportā ar to pašu mērķtiecību un iekšējo stingrību, lai turpinātu ceļu augstākajā līmenī. Viņa apvieno divas ļoti atšķirīgas pasaules: mātes lomu un profesionālas bokseres ikdienu. Turklāt necenšas neko pierādīt citiem, vienkārši dara un parāda, ka sievietes dzīvē pat tik dažādas lomas var nevis konkurēt, bet savstarpēji papildināt viena otru.”
Agnese Narņicka
Kitija Laksa, basketboliste
“Pierādījusi, ka arī meitene no Latvijas var sasniegt pasaules augstāko līmeni. Iekarota vieta Amerikas Nacionālajā Sieviešu basketbola līgā, un panākumi Eiropā balstīti uz gadiem ilgu darbu un spēcīgu raksturu. Man šķiet svarīgi arī tas, ka viņa nav baidījusies publiski paust savu nostāju pret Krievijas agresiju un atbalstīt Ukrainu. Tieši šādas personības veido Latvijas tēlu pasaulē.”
Andrejs Ēķis
Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, pludmales volejbolistes
“Aiz čempionātiem, medaļām, basu skaņu servēm un skatītāju uzmanības ir mērķtiecīgas, aizrautīgas un pašaizliedzīgas personības – tādas, kas motivē, dominē laukumā, aizrauj jauno paaudzi un rosina kļūt labākiem.”
Dārta Ceriņa
“Čempionus raksturo ne tikai talants, bet arī spēja gadiem ilgi uzticēties partnerim un kopā augt. Šis duets ne tikai izcīnījis Latvijai pirmo pasaules čempioņu titulu pludmales volejbolā, bet arī kļuvis par iedvesmu jaunajai sportistu paaudzei. Apbrīnoju viņu spēju tik daudzus gadus saglabāt stipru partnerību, nepārtraukti pilnveidoties un nezaudēt mērķtiecību arī pēc vislielākajiem panākumiem. Tieši šādas sportistes stiprina pārliecību, ka Latvija var būt un ir starp pasaules labākajām.”
Ilze Pīlēna
Tīna Graudiņa, pludmales volejboliste
“Viena no pasaules vadošajām pludmales volejbolistēm un pasaules čempione var lepoties ne tikai ar izciliem sportiskajiem sasniegumiem, bet apliecinājusi līderību arī ārpus sporta laukuma, iniciējot atklātu vēstuli Starptautiskajai Volejbola federācijai (FIVB) pret Krievijas sportistu atgriešanos starptautiskajā apritē; to parakstīja sportisti no 19 valstīm.”
Ieva Jāgere
“Ar mērķtiecību, stabilu sniegumu un starptautiskiem panākumiem jau vairākus gadus ir viena no spilgtākajām Latvijas sporta personībām.”
Kārlis Lācis
“Izcila sportiste un personība, pasaules čempione pludmales volejbolā, kopā ar komandas biedreni Anastasiju Samoilovu guvusi vēsturiskus panākumus. Ar savu neatlaidību un profesionalitāti iedvesmo jauno paaudzi un priecē līdzjutējus Latvijā un pasaulē.”
Linda Krūmiņa
Biruta Grīnberga, trenere
“Ādažu tenisa centra brīnišķīgā trenere, kura ne tikai joprojām pati piedalās turnīros, bet 2021. gadā ir saņēmusi Gada tenisa treneres apbalvojumu. Bērni, jaunieši, pieaugušie un veterāni – simtiem dzeltenās bumbiņas apguvēju, kam viņa ieaudzinājusi mīlestību pret šo inteliģento spēli, teic lielu pateicību trenerei Birutiņai! Bija teiciens: nauda seko studentam. Tenisisti seko Birutai!”
Jānis Šipkēvics
Maira Mihelsone, futbola kluba un sporta skolas “FS Metta” izpilddirektore
“Vada organizācijas attīstību un jauniešu sporta izglītības procesus Rīgā. Gaidām “FS Metta” arī “Preses Nama Kvartālā”.”
Jekaterina Zariņa
Estere Volfa, biatloniste un distanču slēpotāja
“2025. gadā uzlēkusī jaunā zvaigzne veiksmīgi debitējusi Pasaules kausa apritē un sasniegusi augstvērtīgus rezultātus starptautiskajās sacensībās, tostarp šā gada olimpiskajās spēlēs. Priecē Esteres mērķtiecība, izturība un drosme jau karjeras sākumā pārliecinoši konkurēt pasaules līmenī. Ar savām intervijām viņa ļoti iedvesmo jauniešus – ir gan pozitīvi domājoša, gan sirdsgudra.”
Irēna Kucina
“Gada uzlēcošā zvaigzne, iedvesma jaunajai paaudzei – izcils paraugs tam, ka ar disciplīnu un smagu darbu ir iespējams gūt ievērojamus panākumus un visai jaunā vecumā ielauzties pasaules biatlona elitē.”
Rūta Muktupāvela
Elīna Ieva Bota, kamaniņu braucēja
“2026. gada Milānas–Kortīnas olimpisko spēļu sudraba medaļniece un mūsu spožās kamaniņu sporta leģendas turpinātāja, pirmā latviete, kas zem neatkarīgās Latvijas karoga ziemas olimpiskajās spēlēs izcīnījusi medaļu individuālā disciplīnā. Pēdējā braucienā Elīna pārspēja amerikānieti tikai par 0,039 sekundēm. Mazāk nekā acumirklis – un medaļa, kas Latvijas sporta vēsturē paliks ilgi.”
Sandis Voldiņš
“Mazām nācijām ir īpaša attieksme pret savas zemes sportistiem, mēs ar tiem lepojamies vairāk nekā lielās tautas.”
Gints Grūbe
Katrīna Krūze, sērfere
“Self-made jauna sieviete, kas uzdrīkstējusies sekot sirdij – sērfot slavenajos Nazarē viļņos Portugālē, un tā ir ārkārtīgi bīstama vieta.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Patrīcija Eiduka, distanču slēpotāja
“Jau ierakstījusi savu vārdu Latvijas sporta vēsturē. Īpašu cieņu rada ne tikai Patrīcijas sasniegumi un dalība trīs olimpiskajās spēlēs, bet arī spēja pārvarēt ļoti smagus dzīves pārbaudījumus. Neatlaidība un raksturs, kas iedvesmo ne mazāk kā sportiskie rezultāti.”
Reinis Bērziņš
Kristīne Jēgere, Latvijas Golfa federācijas izpilddirektore
“Ja esat sev apkārt pamanījuši arvien vairāk cilvēku, kas aizraujas ar golfu, tad tā nav nejaušība. Būdama vienīgā algotā federācijas darbiniece, paveic neticamu darbu apjomu, padarot Latviju sportiskāku, veselīgāku un laimīgāku.”
Jānis Trēgers