"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes dzīvesstilā un viesmīlībā 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete dzīvesstilā un viesmīlībā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes dzīvesstilā un viesmīlībā - restorānu un viesnīcu vadītājas, šefpavāres, skaistumkopšanas un labsajūtas uzņēmumu dibinātājas, luksusa tūrisma un viesmīlības nozares līderes
Santa Pīlēna, māksliniece
“Veido dzīves vidi, kas pārliecina, ka kultūra sākas mājās un ikdienas izvēlēs. Viņas spēja iekļaut mākslu daudzbērnu ģimenes ikdienā sniedz pavisam citu perspektīvu uz to, kas ir mūsdienīgs dzīvesstils. Stāsts, kas mani saista ar savu jēgpilno līdzsvaru, kur radošā pašrealizācija un mātes loma viena otru neizslēdz, bet papildina.”
Agnese Narņicka
Dina Vjatere, “Taka Spa” līdzdibinātāja un partnere
“Savulaik veiksmīga veselības nozares žurnāliste, kura izveidojusi vienu no Latvijas vadošajām relaksācijas un skaistumkopšanas institūcijām, ir lieliski pierādījusi, kā sieviete var pilnveidoties profesionālajā jomā. Bet aiz kadra vienkārši foršs, dzīvespriecīgs un atsaucīgs cilvēks.”
Dainis Krieviņš
“Patiesa viesmīlība ir māksla likt cilvēkam justies gaidītam, aprūpētam un labākam, nekā viņš jutās, ienākot pa durvīm. “Taka Spa” ir vieta, kas jau 20 gadus daudziem asociējas ar kvalitāti, mieru un nevainojamu attieksmi pret cilvēku. Manuprāt, tas ir daudz vairāk nekā veiksmīgs uzņēmums – tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latvijas viesmīlības un labsajūtas kultūrā.”
Ilze Pīlēna
Zanda Šemeta, restorāna “Monterosso” un bāra “XIII” vadītāja
“Rūpju inženiere un viesmīlības izcilniece. Nonākot Zandas uzmanībā, tu tiksi ne tikai pie augstas kvalitātes servisa, bet arī sarunām, diskusijām un siltas, atpazīstamas sajūtas, ka esi mājās un šeit pēc tevis ilgosies.”
Dārta Ceriņa
Lotte Tīsenkopfa-Iltnere, “Mádara Cosmetics” vadītāja un viena no “Pitraga pieturas” veidotājām
“Kopā ar “MADE arhitektiem” un komandu viņai izdevies no padomju silikāta ķieģeļiem celtu zivju pārstrādes cehu pārradīt par Lībiešu krasta kultūras pieturvietu – “Pitraga pieturu”, veiksmīgi veidojot vēsturiskā pārnesi uz mūsdienām.”
Gints Grūbe
Asnāte Avotniece, uzņēmēja
“Atjaunojusi un iedzīvinājusi Abgunstes muižu – vienu no spilgtākajiem kultūras mantojuma atjaunošanas, radošās uzņēmējdarbības un lauku tūrisma veiksmes stāstiem Latvijā. Apliecinājusi, ka vēstures un kultūras mantojums var kļūt par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības, kopienas attīstības un kultūras dzīves centru, Asnāte arī citus iedvesmo sekot viņas piemēram.”
Ieva Jāgere
Baiba Prindule-Rence, vides dizainere un dekoratoru studijas “Svinam” dibinātāja
“2025. gadā iegādājusies un renovējusi “Nītaures dzirnavas”, lai pārvērstu tās par unikālu pasākumu un viesmīlības galamērķi Vidzemē.”
Jekaterina Zariņa
Anda Zadovska, Mūzikas nama “Daile” vadītāja
“Mūzikas namā “Daile” viņa ir radījusi vietu, kur kvalitāte, viesmīlība un cieņa pret mākslinieku un klausītāju ir vienlīdz svarīgas. Andas ieguldījums Latvijas kultūras dzīvē ir novērtēts arī ar Atzinības krustu, ko viņa saņēma šogad.”
Kārlis Lācis
Solvita Kabakova, uzņēmēja un foruma “Līdere” veidotāja
“Radījusi vienu no redzamākajām sieviešu profesionālās izaugsmes platformām Latvijā. Spēj pamanīt citu sieviešu potenciālu, izcelt to un radīt vidi, kurā viņas var justies stiprākas, drosmīgākas un gatavas īstenot savas ieceres. Solvitas darbs palīdz sievietēm drosmīgāk spert nākamo soli karjerā, uzņēmējdarbībā un personīgajā attīstībā.”
Irēna Kucina
Kristīne Kazāka, “Gut Food Riga” izveidotāja
“Iestājas par veselīgu pieeju uzturam un izveidojusi pusdienu vietu “Gut Food Riga”, kur piedāvā ēdienus ar zemu ogļhidrātu un augstu olbaltumvielu saturu, izcilu buljonu un fermentētus dārzeņus, bagātinot Rīgas ēstuvju klāstu ar vietu, kur satiekas veselīgs uzturs un izcila garša.”
Linda Krūmiņa
Agnese Freimane, Latvijas Restorānu biedrības viceprezidente un restorāna “Meat Chef” īpašniece
“Pašaizliedzīgi strādā, lai uzlabotu viesmīlības likumisko regulējumu un nodokļu sistēmu un padarītu viesmīlības nozari pievilcīgāku uzņēmējdarbībai.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Jeļena Stirna, ilggadēja “Mogotel Hotel Group” izpilddirektore
“Viena no spilgtākajām vadītājām Latvijas viesmīlības nozarē. Viņas vadībā “Mogotel Hotel Group” izauga par vienu no vadošajiem viesnīcu operatoriem Baltijā. Ir sanācis garākās sanāksmēs diskutēt ar Jeļenu par viesmīlības nozari un pārliecināties par viņas kompetenci.”
Reinis Bērziņš
Jolanta Bula, restorāna “MO Liepāja” šefpavāre
“Līdere, kura kopš “Michelin“ ceļveža nostiprināšanās Latvijā lauž stereotipus par kulinārijas mākslu un elitārās virtuves vadību kā vīriešu dominantes industriju. Pateicoties viņas vīzijai un meistarībai, Liepāja ir kļuvusi par izsmalcinātu gardēžu tūrisma galamērķi, pierādot, ka augstvērtīgi restorāni un ar tiem saistītais dzīvesstils nav tikai galvaspilsētas prerogatīva.”
Rūta Muktupāvela
Inese Lukaševska, aģentūras “Luka” dibinātāja un radošā direktore
“Inese pierāda, ka Latvijas mērogs nav šķērslis pasaules līmeņa ambīcijām. “Luka” jau otro gadu pēc kārtas triumfējusi “Heavent Awards” Kannās: 2025. gadā iegūta Lielā starptautiskās žūrijas balva un uzvara “B2B” kategorijā, bet 2026. gadā vēl viens “B2B” zelts. Šogad “B2B” finālā “Lukai” līdzās bija projekti, kas tapuši pēc “LVMH” un “YouTube/Google” pasūtījuma. Radošumam un mērķtiecībai tiešām nav ne valsts izmēra nosacījumu, ne robežu!”
Sandis Voldiņš
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!