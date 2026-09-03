PASTAIGA īpašā vakarā atzīmē Latvijas sieviešu sasniegumus
Saulainā 2. septembra vakarā restorānā POPCORN šaurā viesu lokā un izsmalcināti svinīgā atmosfērā tika atzīmēts žurnāla PASTAIGA jaunais septembra numurs un tajā publicētais “Latvijas sieviešu sasniegumu TOPS 2026”. Vakarā satikās žurnāla personības, topa eksperti, PASTAIGA draugi un sadarbības partneri.
Sarunas par sieviešu spēku, sasniegumiem un drosmi īstenot savas idejas papildināja SHIYUZU virtuves ēdieni, savukārt par vakara muzikālo notikumu kļuva Dināras Rudānes koncertšovs “Dinner with the Live Show Whitney” ar Vitnijas Hjūstones leģendārajām dziesmām.
Pirms desmit gadiem žurnāla PASTAIGA komanda pirmo reizi veidoja Latvijas līderu topu. Savulaik līderība bieži tika vērtēta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma vai publiskās atpazīstamības. Tagad daudz vairāk runājam par ietekmi – idejām, ko sievietes īsteno, vidi, ko viņas maina, zināšanām, ko nodod tālāk, un drosmi uzņemties atbildību. Tikpat būtiska ir arī spēja ne tikai būt pirmajai, bet palīdzēt uz priekšu doties citiem.
PASTAIGAS sieviešu sasniegumu tops
PASTAIGAS sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kas veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Tāda “sasniegumu kapsulas garderobe”, ka teica žurnāla galvenā redaktore Laura Lauziniece.
Lai gan PASTAIGAS sasniegumu topu veido redakcijas izraudzītu ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos procesus sabiedrībā un izceļ sievietes, kuras sevi spilgti pierādījušas dažādās nozarēs. Šogad topa veidošanā piedalījās 18 žurnāla PASTAIGA eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli redakcija augstu vērtē.
Ik gadu aicinām ekspertus nosaukt savas favorītes 12 nozarēs un nozaru grupās. Izvēle ir subjektīva, jo arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem katram ir atšķirīga, taču tieši viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes un tiek pamanītas dažādu nozaru līderes. Šogad topam pievienota arī jauna kategorija – “Klusā līdere”; to atzinīgi novērtēja vairāki eksperti.
“Šis bija jau ceturtais PASTAIGAS pasākums, un pamazām esam izveidojuši skaistu tradīciju – īpašus žurnāla notikumus atzīmēt kopā ar cilvēkiem, kuri ir daļa no PASTAIGAS: personībām, kas mums uztic savus stāstus un pieredzi, un sadarbības partneriem, kuru zīmolu stāsti papildina žurnāla saturu.
Šis vakars bija veltīts sasniegumiem, taču aiz katra sasnieguma reiz ir bijis pirmais lielais sapnis. Tāpēc vakara ievadā vēlējos radīt simbolisku un emocionālu veltījumu – mazajai meitenei, kura reiz uzdrošinājās sapņot, un sievietei, kura savus sapņus pārvērta sasniegumos. Šo ideju dejas priekšnesumā pasniedz mazā Railija ar īpašu dejas izpildījumu,” stāsta žurnāla PASTAIGA radošo projektu un pārdošanas vadītāja Dina Dūda.
Vakara turpinājumā viesiem bija iespēja baudīt POPCORN īpašo atmosfēru un SHIYUZU virtuves ēdienus. Par vakara muzikālo kulmināciju kļuva Dināras Rudānes koncertšovs Dinner with the Live Show “Whitney”, kurā Vitnijas Hjūstones leģendārās dziesmas izskanēja jaunā, mūsdienīgā interpretācijā.
Šogad “Latvijas sieviešu sasniegumu TOPS 2026” izcelta 161 sieviete — kopā viņas veido šā gada sasniegumu kopainu, kas atspoguļota PASTAIGA septembra numurā. Uzmanības centrā ir ikvienas personības paveiktais, un PASTAIGA ar interesi turpinās sekot viņu darbam, idejām un sasniegumiem.
Vakara viesu vidū bija “Signet Bank” valdes priekšsēdētāja Ineta Done, uzņēmuma “ERDA” dibinātāja Zane Čulkstēna, “Anti-Aging Institute” vadītāja Zane Rēvalde, komunikācijas aģentūras “Olsen+Partners” partnere un līdzdibinātāja Olga Kazaka, Latvijas Republikas tiesībsardze un RSU asociētā profesore Karīna Palkova, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina, modes dizaineres Kristīne Sproģe-Lizandere un Iveta Vecmane, raidījumu vadītāja Māra Sleja un studijas “Svinam” dibinātāja Baiba Prindule-Rence.
PASTAIGA- foto siena
Pasākumu apmeklēja arī Latvijas sieviešu sasniegumu topa eksperti – Latvijas Golfa federācijas prezidents Jānis Trēgers, LIAA direktore Ieva Jāgere, kultūrtelpas “Ola Foundation” dibinātāja un vadītāja Ilze Pīlēna, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja Jekaterina Zariņa un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
Viesu vidū bija arī žurnāla PASTAIGA sadarbības partneri un draugi – stilistes Olga Kolotova, Inna Bertāne, Ulla Zirne un Jūlija Zolberga, uzņēmējas Ieva Plaude-Rēlingere ar meitu Maiju, Līva Jaunozola un Anete Spīķe, māksliniece Gundega Dūduma un daudzi citi.