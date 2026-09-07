"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes jurisprudencē un valsts pārvaldē 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete jurisprudencē un valsts pārvaldē 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes jurisprudencē un valsts pārvaldē - juristes, tiesneses, valsts pārvaldes un diplomātijas līderes
Ineta Cīrule, KNAB priekšsēdētāja vietniece
“Ineta Cīrule vada KNAB vissarežģītāko darbu – korupcijas izmeklēšanu visaugstākajos līmeņos. Viņas drosme un profesionalitāte pēdējā gada laikā ir nodrošinājusi reālu un bezkompromisa cīņu pret ietekmīgām amatpersonām, sargājot valsts iekšējo drošību. Mani patiesi uzrunā viņas stingrais mugurkauls un spēja saglabāt tiesisku neitralitāti hibrīdkara apstākļos. Šis darbs atjauno taisnīguma sajūtu sabiedrībā un kalpo kā drošs pamats mūsu valsts tiesiskumam.”
Agnese Narņicka
Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
“Viena no tām personībām, kuras autoritāti atzīst visā Eiropā. Darbs Eiropas Savienības Tiesā ir apliecinājums viņas profesionalitātei, bet man vēl svarīgāk šķiet tas, ka viņa gadiem stiprinājusi uzticēšanos tiesiskumam un Latvijas vārdam starptautiskajā vidē.”
Andrejs Ēķis
“Izcilo Eiropas Savienības Tiesas tiesneses un profesores kompetenci starptautiskajās tiesībās jau ir novērtējusi Latvijas Zinātņu akadēmija, kas Inetas Ziemeles monogrāfiju par valstiskuma nepārtrauktības doktrīnu Baltijā atzina par vienu no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2025. gadā. Allaž fascinē profesores spēja apvienot dzelzs lēdijas stingrību ar sievišķīgu eleganci un izsmalcinātu intelektuālo vieglumu.”
Rūta Muktupāvela
Agnese Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāre
“Beidzot cilvēks augstā valsts amatā, kas vēlas un, galvenais, spēj strādāt ar pilnu atdevi sarežģītā un mazpopulārā valsts sektorā. Īsta līdere likumdošanas un izmaiņu politikas virzībā. Ilgstoši strādājot valsts pārvaldē, nav aizmirsusi arī par cilvēcību. Sieviete, kura ministru maiņas pārcieš mierīgāk nekā vidējais latvietis laika ziņu maiņu.”
Dainis Krieviņš
Baiba Šmite-Roķe, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
“Viena no redzamākajām Latvijas valsts pārvaldes līderēm ar ilggadēju pieredzi nodokļu administrēšanā un publiskās pārvaldības attīstībā. Viņas vadībā VID turpina klientu apkalpošanas pilnveidi, digitālo transformāciju un pasākumus ēnu ekonomikas mazināšanai, vienlaikus stiprinot efektīvu un mūsdienīgu nodokļu administrēšanu.”
Ieva Jāgere
“Definējusi skaidrus mērķus iestādes attīstībai, rūpējas par efektīvu valsts līdzekļu izmantošanu, un viņas vadītais kolektīvs nodrošina profesionālas un cilvēcīgas konsultācijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.”
Linda Krūmiņa
Liena Zonenberga, “UPB” holdinga Juridiskā departamenta vadītāja
“Labs jurists reti nonāk uzmanības centrā. Visbiežāk tas nozīmē, ka viņš savu darbu ir paveicis nevainojami. Liena Zonenberga vada “UPB” holdinga juridisko departamentu vairāk nekā 20 gadus, un es ļoti augstu vērtēju viņas profesionalitāti, nosvērtību un spēju pieņemt gudrus lēmumus arī vissarežģītākajās situācijās. “UPB” izaugsme par starptautiski atzītu uzņēmumu spilgti apliecina, cik būtiska nozīme ilgtermiņā ir stipriem un tālredzīgiem profesionāļiem.”
Ilze Pīlēna
Anita Rodiņa, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece
“Anitas profesionālā darbība ir saistīta ar konstitucionālajām tiesībām. 2026. gadā viņa tika ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori un apvieno tiesneša misiju aizsargāt Satversmes vērtības ar ilggadēju akadēmisko darbu. Īpaši augstu vērtēju viņas spēju saglabāt uzticību Satversmes vērtībām ikvienā konstitucionālajā jautājumā.”
Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore un Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja
“Ar savu akadēmisko izcilību, profesionālo autoritāti un ilggadējo ieguldījumu juristu izglītībā un zinātnē ir iedvesmojusi vairākas juristu paaudzes. Kristīnes devumu visprecīzāk raksturo ne vien zinātniskās publikācijas, ieņemtie amati vai akadēmiskie sasniegumi, bet arī cilvēki, kurus viņa ir mācījusi un iedrošinājusi darbam. Man ir patiess gods būt vienai no viņiem.”
Irēna Kucina
Karina Palkova, Latvijas Republikas tiesībsardze un RSU asociētā profesore
“Par viņu var teikt: valstssieva (à la valstsvīrs).”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Kristiāna Lībane-Šķēle, juriste
“Augstas raudzes juriste un bijusī politiķe, kuru raksturo kompetence, līdzsvarots skatījums un spēja risināt sarežģītus jautājumus. Kristiāna ir arī viena no intelektuālākajām sievietēm, ko pazīstu.”
Reinis Bērziņš
Ramona Miglāne, zvērināta advokāte, “Sorainen” biroja partnere
“Ar savu iesaisti virknē likumdošanas un licencēšanas iniciatīvu ļauj svarīgajai un strikti regulētajai finanšu nozarei sakārtoties un atvērties lielākām inovācijām, investīcijām un konkurencei.”
Jānis Trēgers
Ieva Šmite, Konkurences padomes priekšsēdētāja
“Pirms gada apstiprināta amatā, un tas nav bijis kluss laiks. Pabeigtas un uzsāktas nozīmīgas, lielas un skaļas lietas par konkurences pārkāpumiem, publiska un neierasti asa kritika vērsta pat pret Augstākās tiesas vērtējumu būvnieku karteļa lietā, ko viņa nodēvēja par “šauru un formālu”. Valstī, kur pārtikas cenas ir bieži pieminēta sarunas tēma, pavasarī uzsāktā lieta par lielu pārtikas veikalu iespējamo cenu saskaņošanu parāda, ka Ievai drosmes ir krietni vairāk, nekā pēdējos gados esam ieraduši redzēt valsts pārvaldē.”
Sandis Voldiņš
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!