"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes medicīnā un veselībā 2026
Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete medicīnā un veselībā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes medicīnā un veselībā 2026 - ārstes, zinātnieces, veselības aprūpes vadītājas, sabiedrības veselības ekspertes
Sarmīte Cīrule, kaujas mediķe
“Īsts drosmes un humānisma paraugs – jau gandrīz četrus gadus pašaizliedzīgi glābj dzīvības Ukrainas frontes pirmajās līnijās. Viņas nesalaužamais gara spēks, bīstamais darbs apšaudēs un saņemtais Ukrainas Vīrišķības ordenis iemieso visaugstākās vērtības un ir izcils Latvijas sievietes spēka simbols.”
Agnese Narņicka
Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta direktore
“Par īstiem līderiem kļūst krīzēs. To Liene Cipule pierādīja gan pandēmijas laikā, gan palīdzot Ukrainai un mācoties no ukraiņu mediķu pieredzes kara apstākļos. Viņas profesionalitāte, mierīgums un spēja pieņemt sarežģītus lēmumus dod sabiedrībai drošības sajūtu.”
Andrejs Ēķis
Dace Gardovska, pediatre, Rīgas Stradiņa universitātes profesore
“Lieliska pediatre un ilgstoša RSU Pediatrijas katedras vadītāja, izcila zinātniece un jauno talantu attīstītāja. Profesore, kuras vārds parādās gandrīz katrā publikācijā par Latvijas pediatriju, un grūti pateikt, kur beidzas viņas darbs un kur sākas nozare. Taču arī Latvijas un pasaules kultūras pārzinātāja un cienītāja – noteikti pratīs pastāstīt, kura opera vai balets, kurš mākslas guru patlaban aktuāls Eiropā.”
Dainis Krieviņš
Inta Gribonika, Lundas Universitātes pētniece
“Augstu vērtēju zinātniekus, kuru atklājumi maina mūsu dzīvi un nākotni. Intas atklājumi par ādas barjerfunkciju, jo īpaši ādas imūnsistēmas darbību un antivielu izstrādi, pārraksta rītdienu.”
Dārta Ceriņa
Ilze Neimane-Nešpora, nodibinājuma “Hospiss” valdes priekšsēdētāja
“Sabiedrības novecošanas kontekstā īpaši svarīgs ir nevalstiskais sektors, kas palīdz līdzcilvēkiem dzīves beigu posmā būt cilvēkiem. Viņas izveidotā labdarības organizācija aktualizē paliatīvās aprūpes pakalpojumu nozīmi.”
Gints Grūbe
Ilze Konrāde, endokrinoloģe, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļas vadītāja un LU profesore
“Viena no vadošajām Latvijas endokrinoloģēm un sabiedrības veselības ekspertēm, ilgstoši veicina cukura diabēta, vairogdziedzera un citu endokrīno slimību diagnostikas un ārstēšanas attīstību Latvijā. Ar klīnisko, akadēmisko un izglītojošo darbu būtiski sekmē pacientu aprūpes kvalitāti un sabiedrības izpratni par hronisku slimību profilaksi.”
Ieva Jāgere
Anda Marculāne, osteopāte
“Ar gadiem arvien vairāk novērtēju ārstus, kuri raugās uz cilvēku kā vienotu veselumu. Anda Marculāne ar osteopātijas pieeju palīdz saskatīt organisma likumsakarības, kas nereti paliek nepamanītas, un meklē ne tikai simptomu, bet arī to cēloņu risinājumus. Līdz ar viņas zināšanām un pieredzi visvairāk apbrīnoju to īpašo mieru un gaišumu, ko viņa nes līdzi. Manuprāt, tā ir reta dāvana, kas palīdz dziedināt tikpat daudz kā ārsta profesionalitāte.”
Ilze Pīlēna
Linda Kapteine-Veita, dermatoloģe, Āgenskalna Dermatoloģijas centra vadītāja
“Mūsdienās pieaugusi ādas kopšanas un profilakses nozīme – laikus nepamanītas izmaiņas mūsu otrajā lielākajā orgānā var novest pie ļoti nepatīkamām sekām. Dr. Kapteine-Veita ir viena no tām, kas visus mudina uzmanīt pārmaiņas savā ādā un laikus pārbaudīt tās.”
Jānis Šipkēvics
Ieva Erciņa, ginekoloģe un reproduktīvās medicīnas speciāliste
“Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja un Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle, kas aktīvi izglīto sabiedrību sieviešu veselības jautājumos publiskajā telpā.”
Jekaterina Zariņa
Evija Rodke, sertificēta plastikas ķirurģe un klīnikas “Aesthetica” dibinātāja
“Apvieno medicīnisko precizitāti ar izpratni par cilvēka pašsajūtu, ķermeni un pārliecību par sevi. Spējusi izveidot iedvesmojošu vidi, kur augsta profesionālā kvalitāte balstās uz cieņpilnu, siltu un atvērtu attieksmi pret pacientu, – viņai pieder atziņa, ka “cilvēcība joprojām ir visvērtīgākā prasme jebkurā profesijā”. Cilvēcība ir Evijas DNS.”
Irēna Kucina
Iveta Pleša-Rutule, zobārste
“Zobārste ar holistisku pieeju – viņa skatās uz cilvēka veselību kopumā, apvienojot profesionālas zināšanas, estētiku un rūpes par pacienta labsajūtu.”
Linda Krūmiņa
Agnese Vaļuliene, Veselības ministrijas valsts sekretāre
“Viena no tām veselības nozares vadītājām, kas pārmaiņas īsteno ar zināšanām un pieredzi, nevis skaļiem paziņojumiem. Labi pārzina veselības sistēmu un daudzus gadus strādājusi pie nozīmīgām reformām un attīstības projektiem. Manuprāt, Agneses profesionalitāte un spēja vadīt pārmaiņas ir ieguvums Latvijas veselības aprūpei.”
Reinis Bērziņš
Sarmīte Breice, ģimenes ārste
“Pateicoties savām profesionālajām zināšanām, prasmēm un iejūtīgajai attieksmei pret pacientiem, tiešā balsojuma rezultātā ieguvusi godpilno “Gada ģimenes ārsta” titulu.”
Rūta Muktupāvela
Signe Jantone, Latvijas Zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektore
“Bezbailīgi uzņemas jaunus izaicinājumus un spīd ikvienā lomā, kur nonāk.”
Jānis Trēgers
Līga Logina, otorinolaringoloģe un foniatre
“Gadiem ilgi ir neaizstājama Latvijas Nacionālajā operā – bez viņas darba operas skatuve reizēm patiešām varētu apklust! Līga sadarbojas arī ar teātriem, koriem un citiem profesionāliem balss lietotājiem – cilvēkiem, kuriem tā ir darba instruments. Foniatrija ir vieta, kur medicīna satiekas ar skatuves mākslu, un aiz kulisēm Līga sargā dziedātāja visdārgāko instrumentu – balsi.”
Sandis Voldiņš
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!