"Pastaiga" sasniegumu tops: Latvijas Gada sievietes uzņēmējdarbībā 2026
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Lūk, nominācija "Gada sieviete uzņēmējdarbībā 2026".
Latvijas līderu topu, kurā izceltas tikai sievietes, žurnāls "Pastaiga" veido kopš 2017. gada. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies.
Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs. Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce. Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli. Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu. Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
ELĪNA BERGA, Izdevniecības "Rīgas Viļņi" operatīvā vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs
Latvijas Gada sievietes uzņēmējdarbībā 2026 - uzņēmumu vadītājas, dibinātājas, investores, uzņēmējas
Ieva Treija, SIA “Gemoss” īpašniece un vadītāja
“Man vienmēr imponējuši uzņēmēji, kuri domā ilgtermiņā. Ieva Treija šogad atklāja jauno “Gemoss” loģistikas centru un vienlaikus turpina digitalizēt uzņēmumu. Tas parāda, ka arī Latvijā iespējams veidot uzņēmumu, kas nepārtraukti attīstās un drosmīgi investē nākotnē.”
Andrejs Ēķis
Irīna Pīgozne, “Signet Bank” padomes priekšsēdētāja vietniece, finansiste un investore
“Fiziķe, kas atmetusi Ņūtona likumus un pārgājusi uz kapitāla likumiem. Pierādījusi, ka veiksmes pamatā ir veselīga un uz attīstību vērsta domāšana. Savā un apkārtējo darbībā viņai nav sīkumu – viss jāveic ar skalpeļa asmeņa asumu un precizitāti, taču neaizmirstot par eleganci un smalkumu.”
Dainis Krieviņš
Zane Čulkstēna, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātāja
“Fascinējošs dzīvesgājums un spēja mainīt domāšanu dažādās jomās vai profilos. Vai tā būtu personālvadība, laikmetīgā māksla vai mākslas tirgus, viņai ir uzņēmējas “oža”, jaunatklājējas “garša” un kuratores “redze”. Ideāls ir tad, kad ir visas maņas, un Zanei tās piemīt.”
Dārta Ceriņa
Gundega Palma, Jaunā Rīgas teātra direktore
“Par spīti politikas cīņām, līderim un spēles noteikumiem, Gundega notur teātri un skatītāju, un viņas mākslinieciskās ambīcijas varētu būt lielākas par administratīvajām.”
Gints Grūbe
Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja
“Viena no ietekmīgākajām Latvijas finanšu un uzņēmējdarbības līderēm izveidojusi iespaidīgu profesionālo karjeru bankā – no kredītu projektu vadītājas līdz augstākajam līmenim. Viņas vadībā banka attīsta uzņēmumu finansēšanu, starptautisko sadarbību un investīciju projektus. Paralēli aktīvi iesaistās labdarības iniciatīvās bērnu veselības, izglītības un sporta atbalstam. Žurnāla “Forbes” topā “40 līdz 40” atzīta par veiksmīgāko sievieti Latvijas finanšu nozarē.”
Ieva Jāgere
Lotte Tisenkopfa-Iltnere, uzņēmēja, AS “Madara Cosmetics” līdzīpašniece un vadītāja
“Viena no retajām Latvijas uzņēmējām, kas noticēja, ka arī nelielā valstī var radīt pasaules līmeņa zīmolu. Viņas radītā “Mádara” ir daudz vairāk nekā veiksmīgs uzņēmums – zīmola panākumi apliecina, ka kvalitāte, skaidra vērtību sistēma un neatlaidīgs darbs spēj konkurēt pasaules mērogā. Visvairāk novērtēju viņas spēju augt, nezaudējot savu būtību un pārliecību par vērtībām, ar kurām viss sākās. Radīt produktu ir viena lieta, bet radīt zīmolu, kuram uzticas cilvēki visā pasaulē, – pavisam kas cits.”
Ilze Pīlēna
“Enerģija, kas nāk no dabas, un vēlme to pārvērst skaistumā. Uzņēmējdarbībā un ārpus tās. Lottes skaistas pārvērtības nesošie darbi tagad redzami arī jaunatklātajā “Pitraga pieturas” kūpinātavā.”
Jānis Trēgers
Ineta Done, “Signet Bankas” valdes locekle
“Profesionāla baņķiere ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi finanšu nozarē. Veicot tiešos pienākumus biznesa attīstībā, uzskata, ka arī finanšu vide prasa radošu domāšanu – stratēģija, līdzīgi kā māksla, balstās spējā saskatīt iespējas, savienot idejas un radīt jaunu vērtību. Ineta vada bankas korporatīvās mākslas kolekciju un ir ieguvusi grādu mākslas zinātnē, apvienojot analītisko domāšanu ar kultūras izpratni, turklāt nepārtraukti meklē jaunus izaicinājumus ceļojumos, skriešanas maratonos un mācībās.”
Jānis Šipkēvics
“Pārzina korporatīvo klientu apkalpošanu un bankas grupas zīmola attīstību, un viņas vadībā bankas klātbūtne kultūras dzīvē kļuvusi īpaši pamanāma. Aizvadījusi 30 gadus finanšu nozarē, Ineta ir ieguvusi doktora grādu mākslas vēsturē un teorijā – teicams piemērs tam, ka profesionāla izcilība finanšu pasaulē un dziļa interese par mākslu nevis konkurē, bet lieliski papildina viena otru.”
Sandis Voldiņš
Zane Rēvalde, “Anti-Aging Institute” vadītāja
“Pirmās preventīvās un pretnovecošanas medicīnas iestādes Latvijā “Anti-Aging Institut” dibinātāja un vadītāja, kas medicīnas nozarē strādā kopš 16 gadu vecuma.”
Jekaterina Zariņa
Līva Pērkone, uzņēmēja un investore
“Aktīvi veicina tehnoloģiju uzņēmējdarbības attīstību un mākslīgā intelekta izmantošanu, iedvesmojot drosmīgāku un mūsdienīgāku skatījumu uz līderību.”
Kārlis Lācis
Olga Kazaka, komunikācijas zinātniece un uzņēmēja, komunikāciju aģentūras “Olsen+Partners” partnere un līdzdibinātāja
“Mani īpaši uzrunā viņas spēja sarežģītas idejas pārvērst skaidrā, pārliecinošā un sabiedriski nozīmīgā komunikācijā. Katra Olgas publiskā uzstāšanās ir unikāls stāsts, kas aizkustina, rosina domāt un vēl ilgi paliek klausītāju atmiņā, jo viņai piemīt īpaša harisma.”
Irēna Kucina
Marta Selecka, raidījumu vadītāja, producente un uzņēmēja, seriāla un zīmola “Tutas lietas” izveidotāja
“Ar savu radošo redzējumu izveidojusi vienu no iemīļotākajiem Latvijas bērnu zīmoliem. Īpaši iedvesmo viņas spēja labu ideju attīstīt par plaši atpazīstamu un ilgtspējīgu projektu, jo idejas rodas daudziem, bet tikai retajiem izdodas tās tik veiksmīgi īstenot un attīstīt.”
Linda Krūmiņa
Anete Vabule, Selfnamed.com līdzīpašniece
“Apbrīnoju viņas darba spējas un drosmi uz visu paskatīties kā no jauna.”
Lotte Tisenkopfa-Iltnere
Ieva Jansone-Buka, “IJ birojs” partnere
“Spēcīga un mērķtiecīga vadītāja, kas veiksmīgi darbojas gan privātajā biznesā, gan publiskajā sektorā un, manuprāt, ir kā svaiga gaisa malks abām vidēm. Mani uzrunā viņas spēja apvienot stratēģisku domāšanu ar orientāciju uz rezultātu un pārmaiņu īstenošanu.”
Reinis Bērziņš
Inga Muižniece, SIA “Sonido” dibinātāja un valdes locekle
“Sociālā uzņēmējdarbība kļūst par būtisku mūsdienu biznesa vides formātu, kas ne tikai veicina iekļautību, solidaritāti un empātiju, bet arī pierāda, ka peļņa un sociālais labums ir savienojamas lietas. Bijusi iekļauta godpilnajā sarakstā “Eiropas Top 100 sievietes sociālajā uzņēmējdarbībā”, viņa ir arī sociālā projekta “Parunāsim” – tālruņa līnijas vientuļiem cilvēkiem – idejas autore un attīstītāja.”
Rūta Muktupāvela
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Visu topu lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!