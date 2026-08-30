Inga Ābele par Aspaziju: “Zināju, ka esi stipra. Bet nezināju, ka tik ļoti”
Klajā nācis Ingas Ābeles romāns “Mīlamā”. Autore piekrita “Pastaigas” lūgumam dalīties rakstot un pētot gūtajās atziņās un atgādināt, kāpēc un par ko vēl 21. gadsimtā varam pateikties latviešu literatūras pirmajai spožajai zvaigznei Aspazijai.
Pirms Aspazijas es tiešām nevarēju iedomāties, ka dzīve tik ļoti var būt cīņa.
Cīņa, bezgalīga cīņa!
Tā ir Aspazijas zīme.
Cīņa ar mātes spītību un vectēva – vecā Būdnieka – lepnību, ar tēva Rozenbergu Dāvja slieksmi uz alkoholu un depresiju, ar šūšanas un tamborēšanas stundām un citām briesmām no “tikumu tantes” puses, ar caurvēju un nikniem suņiem, ar tumsu, naktīs lasot zem segas, ar nebeidzamām pašas un māsas, un brāļu slimībām un kaitēm, ar dzimtās mājas ūtrupi un nežēlīgu izdzīvošanas cīņu Jelgavas skolā, ar beznaudu Rīgā un greizsirdīgām sāncensēm, ar huligāniskiem sociālistiem, kuri zaimo visu, kas viņai svēts, ar veco uzskatu aizstāvjiem un labklājīgiem svētuļiem, ar uzmācīgiem brūtgāniem un Raiņa grūtsirdību…
Jā, lielmanīša!
Jā, bajāra meita, nākusi pasaulē dzimtā, kas jau gadsimtiem uzkrājusi intelektuālās un materiālās vērtības Zemgalē – Latvijas Divupē, auglīgos kviešu laukos starp Tērveti un Svēti. Bet tādu dzimtu Zemgalē bija daudz…
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Jā, izglītota. Tomēr bija vairākas ģimenes, kas tolaik sūtīja savas atvases vēl augstākās skolās. Aspazijai gan par saviem panākumiem, gan par iedragāto veselību droši vien “jāpateicas” izdzīvošanas cīņas nežēlībai – kad māte deviņus gadus vecu bērnu, kurš kopš bērnības baudījis vientulību un aizliegumus, pēkšņi atved uz Jelgavu un iemet svešas valodas un nepieredzētu apstākļu mutulī, kur meitene ir pilnībā atkarīga no svešinieku laipnības.
“Daukšu” māju lielsaimniece Grieta Rozenberga savai meitai Johannai Emīlijai Lizetei liedza tuvāku satiksmi ar kalpu bērniem, uzsvērdama distanci starp šķirām un baidīdamās no sērgām. Kopš agras bērnības vientulība bija Elzas pavadone, bet tuvākie draugi – visas jūtošās būtnes.
Es nezināju, ka piecu gadu vecumā viņa noslīcināja savus mīluļus – mazos kaķēnus, kad izdzirdēja, ka māte nolēmusi tos pamešanai mežā. Labāk mirklīga nāve, kas atpesta no ciešanām, ne lēna bojāeja badā, – tāds ir mazās meitenes spriedums. Elza pirmo reizi iedrošinās būt par likteņa lēmēju. Reiz samīta kukaiņa dēļ viņa ar nazi metas virsū tēvam. Uz adatām uzspraustu taureņu kolekcija Zaļenieku pagasta skolā iesveļ viņā tādas šausmas, ka meitene iemet putekļainos mocekļus uguns liesmās. Viņa necieš suņus, jo “Daukšu” ganu suņi noplosa viņas vienīgo bērnības draugu – runci. Kad vēlāk Rainis, iedvesmojies no savas augsti skolotās māsas Doras, sūta mīļoto Aspaziju uz Cīrihi studēt medicīnu, viņa izstājas un brauc mājās, jo ienīst modē nākušo vivisekciju… Arvien pie dzejnieku pāra sev glābiņu rod kāds pamests kaķēns. Būdama Lopu aizsardzības biedrības goda prezidente, viņa ar 40 mārciņām gaļas dodas uz patversmi, lai pabarotu izsalkušos suņus un kaķus. Kad izraisās sadursme ar patversmes priekšnieci, Aspazija dabū sitienus ar suņu pātagu. Vēlāk, uzzinājusi, ka par upuri kritusi dižā dzejniece, uzbrucēja atvainojas un izlūdzas piedošanu.
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Cīņa ar ciešanām – visu mūžu Aspaziju vada vēlme būt likteņa lēmējai un atvieglot citu ciešanas. Savas ciešanas atvieglot viņa nekad nav pratusi citādi kā vien ar smagu darbu.
To varam tikai nojaust, kā jutās smalkā maza auguma sieviete savā ķermenī tajā laikā, kad pasaule bija bailīga vieta pat vīrietim, kam jāpastāv par sevi starp fiziski stiprākiem. Laikā, kad tirgoņi milzīgās impērijas nomalē uz dubļainiem lielceļiem nežēlīgi pātagoja vecus zirgus, kamēr tie izlaida garu, bet meitenes vēl aizvien tika uzskatītas par preci.
Paldies Aspazijai – mūsu ceļš ir vieglāks viņas izcīnīto cīņu dēļ!
Elzas pirmā mīlestība Jelgavā bija miers vētras acī – mēness starus stīgoja dzelmē dzidrajā, kad cara virsnieks Kucevalovs vizināja Elzu laivā pa mēnesnīcas izgaismotu Driksnu un mīla atvēra viņas sirdi poēzijai. Elza jau piemērīja sev virsnieka līgavas lomu, kad sekoja vīrieša neuzticība un salauzta sirds… Ne jau Kucevalova dēļ Elzas sirds lūst, lai gan viņa dēļ arī, bet vairāk viņai žēl tās nabaga meitenes, kuru virsnieks piedzirda un kopā ar draugiem izņirgā, lai tikai pierādītu Elzai, ka šī mīļākā viņam neko nenozīmē…
Elza ierauga sievietes bezpalīdzīgo stāvokli, daudzos aizspriedumus, kas valda sabiedrībā, un sāk cīņu par sievietes tiesībām.
Varbūt viņa patiesi bija savas leģendārās grieķu priekšgājējas, valdnieka Perikla mīļotās Aspazijas reinkarnācija? Cīņa, mistifikācija un noslēpums ir Aspazijas dzīve. Daudzi vēl atceras skandālu Aspazijas simtgadē, kad Saulcerīte Viese Zaļās draudzes baznīcas grāmatās atklāja, ka dzejniece padarījusi sevi par trim gadiem jaunāku. Nesen Dubultu mājas vadītāja Dace Kaukule no LMM arhīva Pulka ielā izcēla gaismā jaunu Aspazijas lugu “Imanta Ausma” un vairākus aizsāktus lugu uzmetumu rokrakstus no pagājušā gadsimta četrdesmitajiem gadiem. Sensācija! Un es nešaubos, ka atradīsies vēl un vēl. Viņa tiešām bija garīga darba strādniece, kura Dieva dāvanu – Vārdu – prata cilvēka cienīgi lietot un nerimstošā cīņā izmantot par ieroci. Taču atminēt Aspazijas noslēpumu – kāpēc viņa bija tik spoža un pārliecinoša jau ar savu pirmo darbu? – par to gan šaubos, vai kādam tas būs pa spēkam… Dziļi, dziļi viņu rāva zemstraumes, bet arī tā otra puse – viļņa virsotne – meta augstu. Vārda burtiskā nozīmē Aspazija tika nesta uz rokām pēc savu lugu pirmizrādēm.
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Atceros, kad mūžībā aizgāja mūsu ģimenes mīļotā un cienītā vecmāmiņa, mans tēvs, plaša dvēsele būdams, pavadot pielēja vīna kausu līdz malām un teica viņai tā, lai es arī dzirdu: “Paldies, ka tu biji tikai māte, nevis kaut kāda pašizdomāta zvaigzne, kurai nekad nav laika.” Daļa no teiktā nepārprotami attiecās uz mani. Par zvaigzni es nezinu, ne man par to spriest, par zvaigzni padara laiks. Bet par to pārējo viņam taisnība. Sievietei rakstniecei būt nav ērti – literatūra ir neiedomājami greizsirdīga, un rakstīšanu ar ģimenes dzīvi savienot grūti. Tāds mums tētis bija, mākslinieks un brīvdomātājs, kurš nekad neteica ērtas patiesības, bet vienmēr taisnību – ar šarmu un mīlestību, un mazu indes zobiņu…
Es zinu labi, ka Aspazija ir visīstākā un visspožākā zvaigzne: meita, māsa, mīļotā, publikas pielūgta daiļava, ģeniāla dzejniece un dramaturģe, sabiedrības lauva un garu saucēja mistiķe, sieviešu tiesību aizstāve, Satversmes sapulces dalībniece, pilsētniece, lauciniece un trimdeniece, depresijas mākta pusmūža sieva un sēra atraitne, kaķumīle vecenīte ar konjaka glāzīti pirkstos un Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece – viņa ir viss, ko varam iedomāties…
To gan nezināju, ka viņa bijusi arī māte. Pateicoties literatūras dzīļu pētniecei Gundegai Grīnumai, tapa skaidrs, ka dzīves pēdējā cēlienā dzejniece adoptējusi savu brāļameitu Virēnu Rozenbergu.
Diemžēl arī kopdzīve ar meitu Aspazijai itin bieži atgādināja cīņu– par to stāsta Virēnas Rozenbergas dienasgrāmatas. Ceru, ka kādreiz tās, būdamas vērtīga laikmeta liecība, tiks izdotas.
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Aspazija, mana universitāte. Skola, kā būt uzticīgai sev pašai un tieši reaģēt uz pasauli. Rakstīt romānu par Tevi sāku 2020. gada 27. novembrī plkst. 11.11. Jutu, ka esi man pietuvojusies un ļauj. Ielūkojos datora laikrādī un rakstīju, rakstīju. Pēc manas iekšējās izjūtas bija pagājušas kādas piecpadsmit minūtes, kad pulkstenī paskatījos vēlreiz.
Pulkstenis vēl aizvien rādīja 11.11. Tu turēji ciet manu laiku, ļaudama man pabūt savējā. Zināju, ka esi stipra. Bet nezināju, ka tik ļoti.
Es Tev ļoti pateicos, Aspazija.