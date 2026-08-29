Diāna Galante: "Es neprasu padomu "ChatGPT", bet savam vīram"
“Es sev bieži saku: tu to varēsi!” atzīst “Baltic Award” fonda direktore Diāna Galante. Viņai piemīt darbaholiķa gēns, bet tas nekādi nemazina viņas kolosālo sievišķību. Jaudīgs maigums – tā varētu teikt par Diānu.
Kapadokijas gaisa baloni
Man ļoti patīk detektīvstāsti, īpaši klasiķu variantā. Lasu, skatos. Un vispār man liekas, ka visa mūsu dzīve ir kā tāds detektīvstāsts, kurā nemitīgi ir kas risināms… bet ar smaidu. Pedro Almodovara filmas ir kaut kas ļoti mans. Viņa “Āda, kurā es dzīvoju” – redzēju tik sen, bet tik spilgtā atmiņā! Un Gaja Ričija filmas man patīk, ar nepacietību gaidu jaunāko. Ar Gaju Ričiju man ir īpaša pieredze. Tikai vienreiz mūžā esmu aizgājusi uz kinoteātri viena, un tieši uz viņa filmu. Toreiz ierados Minhenē uz filmēšanu, gāza lietus, bet man vakars brīvs – gāju viena uz kino. Gadījās, ka tā filma bija Gaja Ričija “Snatch” – “Ķēriens”. Lieliska filma un neaizmirstama pieredze.
Bet ir viens pasākums, ko es jau labu laiku gribu īstenot. Un beidzot laikam to arī izdarīšu. Es gribu lidot ar baloniem Kapadokijā! Neskaitāmi gaisa baloni paceļas gaisā saullēktā, lai dotos stundu garā lidojumā. Tas skats debesīs ir kaut kas vienreizēji krāšņs!
Vēl vienu pavisam īpašu notikumu man šogad izdevās atvest uz Latviju. Trīs gadus es centos, beidzot izdevās, – “Familie Floz/Tetro Delusio” aizkustinošais teātris bez vārdiem pieaugušajiem. Cilvēku raksturi, parādīti caur maskām. Tādas emocijas teātrī bieži negadās piedzīvot.
Atstājiet mani te, Itālijā!
Katru reizi, kad esmu Itālijā, jūtos patiesi laimīga. Tā ir mana enerģijas vieta, es tur varētu palikt uz katra ielas stūra vai pie koka piekļāvusies – vienkārši nolieciet mani tur un atstājiet, un nebrauciet pakaļ! Es esmu tāds pasažieris, kas var pēc smalkmaizītēm uz tuvējo beķereju ar auto braukt, bet Itālijā… atstājiet mani, es iešu kājām! Ja man parādīs bildi no Francijas un Itālijas, kaut vai ar dabasskatu vien, es uzreiz nekļūdīgi atpazīšu Itāliju.
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Tur man viss šķiet skaists. Bet mana visvismīļākā vieta Itālijā noteikti ir Florence. Labākais restorāns Florencē – “Cammillo”. Noteikti aizejiet! Tur iet vietējie un tie, kas zina šo vietu. Visticamāk, satiksiet vakariņojam arī kādu slavenību. Nākamā Florences pietura vienmēr ir Ufici galerija. Kad manam dēlam bija 10 gadu, mēs pirmo reizi kopā devāmies uz Ufici. Laurents vienmēr iet ar mums kopā uz visām izstādēm un arī izrādēm. Nekad, jau kopš ļoti agra vecuma, neesam viņu uztvēruši kā mazuli, kuram deviņos vakarā jābūt gultā, kamēr pieaugušie atpūšas un izklaidējas. Viņš attīstās kopā ar mums. Kad bija maziņš, viņš vienmēr iemiga man klēpī, kamēr skanēja kāda mūzika un es ko klausījos vai lasīju. Vienmēr arī ceļojam kopā. Tagad viņam ir 12 gadu un sākas periods, kad viss, kas interesē mūs, viņu neinteresē. Taču viņš tāpat nāk līdzi. (Smejas.)
Dēls pēc rakstura vairāk līdzinās manam vīram. Taču kāda iezīme mums ir kopīga. Mums nav bail no cilvēkiem, no sabiedrības. Tā ir tāda mīlestība pret cilvēkiem, mūs abus patiesi interesē cilvēki. Ja es eju telpā, jūtos iekšēji brīva. Ar smaidošu seju taču tik daudz ko var paveikt un panākt! Un tagad redzu, ka arī viņam nav bail. Viņš atver durvis un droši dodas iekšā, brīvi komunicē ar cilvēkiem, vienalga, kādā valstī esam. Pats vienmēr izvēlēsies, ko restorānā pasūtīt. Viņš runā angļu un vācu valodā, tagad grib mācīties franču valodu. Sēž ar “Duolingo” un spēlē šahu, mācās franču valodu. Ar manu mammu Laurents runā vāciski, arī ikdienā viņa valoda ir vācu. Jūs jau dzirdat, ka es pati latviski runāju kā ārzemniece, bet es nekad nekautrējos, runāju brīvi un ļoti, ļoti cenšos. Kļūdos, bet vienalga runāju. (Smejas.)
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Viens parfīms
Patrika Zīskinda “Parfīms” ir mana grāmatu grāmata. Kā vispār varēja ienākt prātā tuvoties smaržu tēmai tik īpašā un savādā veidā? Apbrīnojams darbs! Bet, ja reiz par smaržām, tad cilvēki, manuprāt, dalās divās lielās grupās: tie, kuriem ir daudz smaržu, un tie, kam vienas. Es esmu tas otrais cilvēks. Man gadus 10–15 ir tikai vienas smaržas, tad es attīstos un mainos kā cilvēks, un mainās arī mans vienīgais aromāts. Bet tikmēr man nav ne mazākās intereses par jaunām smaržām, neeju un nesmaržoju. Tagad tie ir divi “Hermes”: “Vetiver Tonka” un “Un Jardin Sur Le Nil” – abi tā saucamie koksnes aromāti un manējie nu jau padsmit gadus.
Esmu Korejas kosmētikas fane. Jo tur ir peptīdi, un Korejas kosmētikas līdzekļi lieliski uztur seju, iedodot ādai piepildījumu. Tas ir tieši tas, ko vēlos. Mums visām pēc 30 gadu vecuma pietrūkst kolagēna, un visām ar to jāžonglē, uzņemot no ārpuses. Visi Korejas produkti ir ar kolagēnu, un tas reāli strādā. Iesaku pamēģināt zīmolus “Medicube” un “Biodance”. Savukārt no dārgākā, premium kosmētikas gala noteikti iesaku “Augustinus Bader” – fantastiska kosmētika! Vēl jāatceras, ka pūderi mūsdienās ir pagātne. Kāpēc gan matēt seju, ja modē ir “glow and shine face”? Visas dāmas cīnās par mirdzošu seju! Ja šis mērķis sasniegts, nav nekādas loģikas to slēpt zem pūdera.
Mammas un Pavaroti balss
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Man vienmēr gribas raudāt, kad klausos Lučāno Pavaroti balsī. Un ar mammas balsi ir tas pats – arī tad man no saviļņojuma jāraud. Es vienmēr atpazīstu balsis – tas ir pārsteidzoši, jo pasaulē taču ir tik daudz operdziedātāju. Bet nav otra tāda, kāds bija Pavaroti. Tā nav vienkārši skaista balss. Par balsi ir pat nepareizi teikt “laba balss”. Balss ir krāsa, dvēsele un tembrs. Tā ir īpaša sajūta – dzirdēt dziedam to, kurš ir Dieva noskūpstīts. Starp citu, pagājušogad es biju uz Madonnas koncertu. Jā, vairākas desmitgades vēlāk nekā mani draugi un nekā laikam tomēr vajadzēja. Divas stundas gaidīšanas, kamēr koncerts sāksies, – uzskatu, ka tā ir necieņa pret skatītājiem. Rezultātā mēs aizgājām ātrāk, nekā koncerts beidzās. Es pat nespēju noticēt, ka tā var notikt. Tā es pieredzēju, ka arī leģendām var neizdoties. Ar Madonnas iespējām divas stundas kavēt koncertu – pat neticami! Un visi tie daudzie tūkstoši stāv un gaida…
Mammai ir īpašs skaņdarbs – komponista Džulio Kačīni “Ave Maria”. Viņa šo baroka laikmeta skaņdarbu atklāja pasaulei, pēc tam daudzi to ir iekļāvuši savā repertuārā. Ārkārtīgi aizkustinoša mūzika. Vai man ir labi, vai slikti ap sirdi, to klausoties, man vienmēr top labi. Šim skaņdarbam piemīt tik brīnumains spēks, ka dažreiz tas pat ir palīdzējis man atrast atbildes uz jautājumiem. Kā bērns esmu bijusi uz simtiem “Mīlas dzērienu”, redzējusi simtiem “Traviatu”. Sēdēju zālē un dziedāju līdzi, jo zināju visus vārdus. Pēc tam mājās mamma smējās un teica: “Dziedi klusāk, es tevi dzirdēju!” Blakussēdētājiem teicu: nē, nē, neuztraucieties, viņa beigās nenomirs un pārnāks mājās. Jo soprāni taču vienmēr beigās nomirst…
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Skaistākie dekoltē
Mode un dizains – arī tas ir par mani. Un es ar baudu varu konstruēt savā gaumē kaut ko no lieliem dizaineriem, man nav problēmu pārveidot to savā veidā. No zīmoliem man ļoti patīk “Khaite” – viņiem ir visskaistākie dekoltē. Es pati savulaik esmu radījusi tādus trikotāžas džemperus, ko var vilkt gan dienā, gan vakarā – greznam izgājienam. Ko līdzīgu es redzu “Khaite” modē – it kā ikdienišķi, bet vakarā sniedz to vēlamo wow efektu. “Tom Ford” – skaistākie silueti ir tieši Fordam, apvienojot klasiku ar moderno. “Schiaparelli” – tā jau ir māksla, ne tikai mode.
Masāžas feja
Es vienmēr atrodu cilvēku ar zelta rokām un enerģiju, kas spēj mani burtiski atdzīvināt. Arī tagad man ir šāds cilvēks, kā es saku, masāžas feja, kas dara brīnumus. Tādi cilvēki ir milzīga vērtība. Viņi palīdz gan fiziski, gan enerģētiski. Mums ar manu feju pat nav vienas valodas, jo viņa dzīvo Taizemē, un mēs saprotamies bez vārdiem. Ko daru pati? Katru dienu veicu ķīniešu tradicionālos vingrojumus. Neliels, tikai trīs līdz piecu vingrojumu komplekss, bet, ja to dara katru dienu, rezultātu redzēsiet jau pēc pāris nedēļām.
Džeimija Olivera ātrums
Ir viens ēdiens, ko es varētu ēst katru dienu, – salāti ar burratu. Burrata vispār ir produkts, ar kuru var uzburt nez cik dažādus ēdienus.
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Mana mamma gatavo ļoti ātri, ļoti garšīgi, un īpaši fantastiski viņai sanāk zupas. Tieši ātruma dēļ mans favorīts pavārmākslas pasaulē ir Džeimijs Olivers. Un man ir viens kroņa ēdiens – pasta ar tunci. Ledusskapī mūsu mājās vienmēr ir dažu ātru un gardu ēdienu sastāvdaļas, jo mums bieži ir viesi. Uzlikt ciemiņiem galdā tikai riekstiņus un kafiju… nē, tā es nemāku un nedaru, mūsu ģimenē tā nav pieņemts. Pasta ar baklažāniem, tunci, burrata izglābs situāciju un garšīgi pabaros visus. Pārdesmit minūtes, un cilvēki ir paēduši un priecīgi. Starp citu, ļoti labas receptes esmu atradusi arī “Instagram”.
Mana vecmāmiņa bija ļoti nopietna ēst gatavotāja, viņai vienmēr bija trīs kārtu pusdienas. Taču mūsdienās vairs tā neēdam, mēs arī negatavojam neko ilgu un sarežģītu, tam nav laika. Atklāti sakot, man nav arī tādas vēlēšanās. Ir cilvēki, kas gatavojot atpūšas, bet es tāda neesmu. Taču visi saka, ka es protu un man sanāk. Manam bērnam, paldies Dievam, no bērnības garšo brokoļi – īpaši tādi kraukšķīgi. Man mājās vienmēr ir sezama eļļa, kas dod īpašu garšu. Un vai jūs zinājāt, ka zivs vislabāk garšo, ja to gatavosiet 90, nevis 220 grādos? Es daudz ko varu aizmirst, bet par zivi un temperatūru atceros! Restorāni? Latvijā mana pirmā izvēle ir “Snatch”.
Ķiršu kauliņu meitenes
Kukšu muiža ir mana Latvijas mīlestība. Gan pati muiža, gan tās īpašnieks. Gaisotne, kāda tur ir radīta, ir kaut kas vienreizīgs un neaizmirstams. Manā gaumē ir Kukšu muižas interjers no augšas līdz apakšai, pilnīgi visas mēbeles. Skatos un priecājos. Kukšu muižā pie sienas ir arī mana mīļākā glezna: tajā redzamas meitenes, kas tīra ķiršus – izņem tiem kauliņus. Pie tās bildes es katru reizi stāvu un laimē smaidu. Tā nav īpaši tai vietai gleznota, tā bilde vienkārši nokļuva pie muižas īpašnieka, visticamāk, no kāda tirdziņa. Ar mākslu man ir tādas attiecības, ka… ja vien es nenodarbotos ar modi un palīdzēšanu mammai, noteikti rosītos mākslas jomā, strādātu ar gleznotājiem. Mūzikā balsij ir krāsa, bet māksla ar mani runā – tā es to jūtu.
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Mums ar vīru ir noruna, ka nedāvinām viens otram lietas. Nedāvinām, piemēram, rotaslietas vai tamlīdzīgas tipiskas dāvanas, bet mākslas darbus.
Labākais draugs – vīrs
Mans vīrs ir cilvēks, kuram ir ļoti maz sliktu īpašību. Es pat teiktu, ka to nav vispār. Toties viņam ir kaut kas ļoti, ļoti labs – viņam ir izcila mamma. Tik brīnišķīgai sievietei nemaz nevarētu būt slikts dēls. Manam vīram piemīt tas viss, kā man pietrūkst, tāpēc viņš mani līdzsvaro. Viņš ir ļoti gudrs ne tikai savā profesijā, bet visā, kas skar cilvēku savstarpējās attiecības, un dažreiz liekas, ka viņš burtiski redz cilvēkiem cauri. Un viņš nekad nepārkāps savu iekšējo vērtību kodeksu. Es pēc horoskopa esmu Zivs un tā es arī peldu cilvēkiem apkārt, meklēju tādus pašus “sportistus” kā es. Tikmēr viņš lieliski satiek ar visiem, bet vienlaikus pilnīgi nemaz neatsakās no savām pārliecībām. Nu, vai tad tā nav liela gudrība! (Smejas.) Viņš ir cilvēks ar milzīgu iekšējo spēku. Un man tik ļoti patīk, ka tas ir ticis arī mūsu dēlam.
Turpinot par mūsu dažādību. Viņš ir cilvēks, kurš var gaidīt. Es pilnīgi ne. Uzaugu Vācijā, mans raksturs un pieredze veidojās tur – izpildīt uzdevumu un iet uz priekšu. Viņš ar savu profesiju (Aleksandrs ir IT speciālists, – red. piez.) ir maratonists, bet es – sprintere. Taču, ja man ir kādi cilvēciski jautājumi, neprasīšu padomu “ChatGPT”, bet savam vīram. Viņš ir arī mans labākais draugs. Savulaik gaidīja mani veselus divus gadus, kamēr es pat nesapratu, ka viņam pret mani ir tādas jūtas.
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Padoms, kas nekaitēs
Izvēlies cilvēku pēc tā, kā tu jūties viņam blakus. Gan biznesā, gan draudzībā. Tā ir ļoti uzticama sajūta, kurai vienmēr ļaujos. Tur, kur ir mokas… no turienes ir jāiet prom. Un vēl – cilvēki, kuri netiek galā paši ar sevi, netiks galā ar citiem un vispār ne ar ko. Trešais padoms pat nav īsti padoms, bet es sev bieži saku: “Tu to varēsi!” Jā, tu to varēsi.
Mūzikas cienītāji pulcējas uz koncertu "Gala Galante. Viva La Musica!"
22. augusta vakarā Dzintaru koncertzālē izskanēja koncerts “GALA GALANTE. Viva La Musica!”, kas bija veltīts starptautiskās “Baltijas Balvas / Baltic ...