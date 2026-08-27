Sieviešu sasniegumu tops 2026: Latvijas ietekmīgākās, radošākās un izcilākās sievietes
“Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. Žurnāls “Pastaiga” apkopo iedvesmojošāko Latvijas sieviešu sasniegumus, piedāvājot svaigu TOP 2026.
2017. gada septembrī žurnāla “Pastaiga” komanda pirmo reizi veidoja Latvijas līderu topu, kurā tika izceltas tikai sievietes. Kādreizējā galvenā redaktore Inita Saulīte-Zandere rakstīja: “Kad pagājušajā gadā veidojām Latvijas līderu topu un sarakstos bija salīdzinoši maz sieviešu, mums pārmeta, ka esam patriarhāli. (..) Un tad sekoja jautājums: vai tik te nesmaržo pēc feminisma?” Šodien, lasot šos vārdus, šķiet gandrīz neticami, ka ideja par sieviešu sasniegumu izcelšanu varētu būt kaut kas aizstāvams. Arī mūsu izpratne par sasniegumiem pa šiem deviņiem gadiem ir mainījusies. Savulaik līderība bieži tika mērīta pēc amata, titula, uzņēmuma lieluma, publiskas atpazīstamības, taču šodien mēs daudz vairāk runājam par ietekmi, par idejām, ko sievietes ievieš, par vidi, ko viņas maina, par zināšanām, ko nodod tālāk, par drosmi uzņemties atbildību un arī par spēju ne tikai būt pirmajām, bet palīdzēt citiem tikt uz priekšu. “Pastaigas” sieviešu sasniegumu tops ir vairāk nekā vienkārši vārdu un uzvārdu saraksts. Tas ir sava veida Latvijas portrets – sieviešu kopums, kurš šobrīd veido mūsu kultūru, uzņēmējdarbību, zinātni, medicīnu, izglītību, modi, medijus un citas jomas. “Pastaigas” vārdiem runājot, tāda sasniegumu kapsulas garderobe.
Interesanti pētīt, kā pirms deviņiem gadiem nominētās sievietes nu ir kļuvušas par redakcijas izvēlētajām ekspertēm, un vēl interesantāk ir tas, ka daži uzvārdi atkārtojas gan 2017. gada sasniegumu topā, gan šoreiz.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kas sevi spilgti pierādījušas to kentekstā. Šogad topu veido 18 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam.
Lūdzām ekspertu nosaukt savas favorītes mūsu definētajās 12 nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs. Piemēram, stratēģisko konsultāciju uzņēmuma “ERDA” dibinātāja un vadītāja, galerijas “kim?” un mākslas meses “Riga Contemporary” dibinātājas Zanes Čulkstēnas vārds tika pieminēts gan uzņēmējdarbības, gan kultūras un mākslas nozarēs.
“Fascinējošs dzīvesgājums un spēja mainīt domāšanu dažādās jomās vai profilos. Vai tā būtu personālvadība, laikmetīgā māksla vai mākslas tirgus, viņai ir uzņēmējas “oža”, jaunatklājējas “garša” un kuratores “redze”. Ideāls ir tad, kad ir visas maņas, un Zanei tās piemīt,” par Zani saka kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja Dārta Ceriņa.
Arhitektūrā vairākkārt tiek godināta gan leģendārā Zaiga Gaile, gan arhitektūras un dizaina biroja “Open Architecture Design” dibinātāja un vadošā arhitekte Zane Tetere-Šulce.
“Zane ir viena no starptautiskajā vidē redzamākajām Latvijas arhitektēm, kuras darbi saņēmuši Latvijas un starptautisko profesionālo konkursu atzinību, paralēli arhitektūras praksei aktīvi iesaistās nozares attīstībā, piedaloties starptautiskajās konferencēs, konkursu žūrijās un izglītojot jaunos arhitektus,” uzskata LIAA direktore Ieva Jāgere.
Modes un dizaina nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē zīmola “Skarule” dibinātāju Sabīni Skaruli, par modes dizaineri VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš saka:
“Latviešu tradicionālo adīšanu, tamborēšanu un aušanu inteliģenti un azartiski pārvērš laikmetīgā modes valodā, ko rāda arī starptautiskos projektos Ņujorkā un Parīzē. Šoziem izstāde “Nospiedumi” mākslas centrā “Kim?” parādīja, ka Sabīnes zīmols ir pāraudzis modi – tā ir vizuāla meditācija par piederību un atmiņu.”
Jurisprudences un valsts pārvaldes nozarē eksperti vairākkārt atzinīgi vērtē Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles darbu.
“Izcilo Eiropas Savienības Tiesas tiesneses un profesores kompetenci starptautiskajās tiesībās jau ir novērtējusi Latvijas Zinātņu akadēmija, kas Inetas Ziemeles monogrāfiju par valstiskuma nepārtrauktības doktrīnu Baltijā atzina par vienu no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2025. gadā. Allaž fascinē profesores spēja apvienot dzelzs lēdijas stingrību ar sievišķīgu eleganci un izsmalcinātu intelektuālo vieglumu,” uzskata lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore Rūta Muktupāvela.
Šogad topā tika pievienota vēl viena kategorija – “Klusā līdere”, kas mūsuprāt mūsdienu slavenību kulta laikmetā ir ļoti atsvaidzinoši.
“Gunda Reire ir pieredzējusi valsts pārvaldes un ārpolitikas profesionāle, kuras darbs prasa redzēt ne tikai atsevišķus lēmumus, bet arī to ilgtermiņa ietekmi uz valsti. Viņas autoritāti raksturo spēja sarežģītos procesos saglabāt stratēģisku domāšanu, institucionālu atbildību un skaidru valsts interešu perspektīvu. Intelektuāli spēcīga līdere, kura arī sarežģītos apstākļos saglabā dzelžainu disciplīnu, mieru un racionālu skatījumu uz dažkārt vētrainajiem notikumiem mūsu valstī,” uzskata Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina.
“Liene Krištobane ir zīmolu renesanšu cilvēks un stratēģe. Lai vai kur viņa ir strādājusi – kā reklāmā, tā arī “Stenders Cosmetics” un citviet –, viņa ik zīmolu restartē un padara tik aizrautīgu, ka uz to atskatās pasaule,” saka kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja Dārta Ceriņa.
Šogad “Pastaigas” latviešu sieviešu sasniegumu topā tika nominēta 161 sieviete! Lasi un iedvesmojies jauniem personiskajiem sasniegumiem žurnāla septembra numurā!
Žurnāla “Pastaiga” latviešu sieviešu sasniegumu topa 2026 eksperti:
JĀNIS TRĒGERS, Latvijas Golfa federācijas prezidents
LOTTE TISENKOPFA-ILTNERE, uzņēmēja, “Madara Cosmetics” līdzdibinātāja
REINIS BĒRZIŅŠ, “Altum” valdes priekšsēdētājs
GINTS GRŪBE, žurnālists, režisors un kinoproducents
AGNESE NARŅICKA, modes dizainere un LMA asociētā profesore
ANDREJS ĒĶIS, režisors un kinoproducents
DAINIS KRIEVIŅŠ, ārsts angioķirurgs, Latvijas Universitātes profesors
DĀRTA CERIŅA, kinokritiķe, “Riga IFF” kuratore un Dailes teātra mākslinieciskās daļas vadītāja
IEVA JĀGERE, LIAA direktore
ILZE PĪLĒNA, kultūrtelpas “Ola Foundation’’ dibinātāja un vadītāja
JĀNIS ŠIPKĒVICS, “Radio SWH” valdes priekšsēdētājs
JEKATERINA ZARIŅA, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
KĀRLIS LĀCIS, komponists, pianists un mūzikas ierakstu producents
IRĒNA KUCINA, Satversmes tiesas priekšsēdētāja
LINDA KRŪMIŅA, arhitekte, biroja “MADE arhitekti” līdzdibinātāja
RŪTA MUKTUPĀVELA, lietuviešu akadēmiķe, kādreizējā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore
SANDIS VOLDIŅŠ, VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes priekšsēdētājs