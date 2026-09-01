PAAUDZE, KAS PRASA VAIRĀK
Paaudze, kas prasa vairāk
Kā jaunie profesionāļi pārraksta biroja noteikumus
Pastāv pieņēmums, ka jaunākā darbinieku paaudze vislabāk justos ar klēpjdatoru uz virtuves galda un birojs viņiem esot novecojis izgudrojums. Statistika saka pretējo. Tieši tie, kas dzimuši no 1997. līdz 2012. gadam, klātienes darbu vērtē visaugstāk – ar vienu būtisku nosacījumu. Telpai jābūt tādai, ka par to nav jākaunas un tajā nav jācieš. Kāpēc šī paaudze ir prasīgāka par visām iepriekšējām, un kā tas maina Rīgas biroju arhitektūru, skaidro cilvēki, kuru ikdiena ir šo telpu radīšana.
“JAUNIE PROFESIONĀĻI NEIZVĒLAS TIKAI DARBU. VIŅI IZVĒLAS VIDI, KURĀ PIEKRĪT PAVADĪT SAVU DIENU.”
Jekaterina Zariņa, “Preses Nama Kvartāls” iznomāšanas vadītāja
Kāpēc tas notiek tagad?
Latvijā jaunā paaudze jau veido gandrīz 15 % darbspējas vecuma iedzīvotāju, un tikai vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, ir vairāk nekā 170 000 cilvēku. Līdz 2030. gadam viņi būs apmēram trešā daļa pasaules darbaspēka. Vēl pirms dažiem gadiem viņu gaidas bija sadaļa prezentācijā par nākotni. Šodien tās ir arguments sarunā par nomas līgumu.
Un šīs gaidas pārsteidz. Konsultāciju uzņēmuma “Gallup” 2025. gada maija aptaujā tikai 23 % jaunās paaudzes darbinieku, kuriem ir hibrīda darba iespēja, izvēlētos pāriet uz pilnībā attālinātu režīmu; zemākais rādītājs starp visām paaudzēm. Vēl precīzāk to pasaka 2026. gada pētījums, kurā 44 % šīs paaudzes pārstāvju atzīst – piederības izjūtu darbavietai viņi zaudē tāpēc, ka vide šķiet izolēta un bezpersoniska. “Deloitte” globālais 2026. gada pētījums “Gen Z and Millennial Survey” pievieno vēl vienu slāni – līdzās jēgpilnam darbam jaunie profesionāļi visvairāk novērtē iespēju veidot patiesas attiecības un draudzību kolektīvā.
Tātad birojam vairs nepietiek ar to, ka tā ir vieta darbam. Tai jābūt vietai, kur veidojas piederība.
Telpa, kas maina uzņēmuma lēmumus
Jekaterina Zariņa, “Preses Nama Kvartāla” iznomāšanas vadītāja, šo pārmaiņu redz ļoti skaidri – sarunās ar uzņēmumiem, kas šodien izvēlas telpas nākamajiem gadiem.
“Uzņēmumi, kas domā ilgtermiņā un kuru komandās ienāk jaunā paaudze, pielāgo gan telpu izkārtojumu, gan dizainu. Vairs nepietiek ar to, ka birojs ir funkcionāli labi izdomāts, tam jāsniedz arī pieredze, ko meklē jaunie profesionāļi. Galvenais jautājums ir par telpas struktūru – tai jābūt caurspīdīgai, atvērtai, uz sadarbību vērstai, bet vienlaikus jāpiedāvā arī socializēšanās, atpūtas, privātuma un klusuma zonas, kur atjaunot enerģiju vai netraucēti koncentrēties,” skaidro Jekaterina Zariņa.
Kā tas izskatās praksē, rāda konsultāciju uzņēmums “Deloitte”, kas savu darbību pārcels uz “Preses Nama Kvartālu” un jauno biroju plāno, tieši domājot par jaunāko darbinieku vajadzībām. Uzņēmuma vadošā partnere Baltijas valstīs Kristīne Jarve uzsver, ka mūsdienīgas darba vides centrā nav ne tehnoloģijas, ne dizaina risinājumi.
“Mūsu jaunais birojs veidots, domājot ne tikai par to, kā strādājam šodien, bet arī par to, kā darbinieku vajadzības un gaidas mainīsies nākotnē. Mūsdienās darbs neaprobežojas ar vienu fizisku darba vietu, tāpēc birojs top kā daļa no plašākas darba pieredzes,” norāda Kristīne Jarve.
Savs galds atgriežas modē
Pēdējos gados populārs bija princips, ka personīgā galda nav nevienam; brīvās sēdvietas šķita loģisks turpinājums elastīgam darbam. Tagad šis modelis tiek koriģēts. Izrādās, jaunie darbinieki grib savu vietu, ko var personalizēt, jo tikai tā rodas stabilitāte un sajūta, ka viņi tur pieder. Rezultātā darba vietas plāno noslēgtākas, ar plašāku personīgo telpu un skaidrāk nodalītām robežām.
Vienlaikus mainās telpas ģeometrija. Vienlaidus atvērtais plānojums tiek dalīts zonās ar stikla un citu materiālu starpsienām, top atsevišķas kabīnes tiešsaistes sanāksmēm un klusuma telpas, kur var pastrādāt bez fona trokšņa.
“Jaunā Rīgas biroja dizains un funkcionalitāte atbilst vairākām aktuālākajām globālajām tendencēm. Esam paredzējuši dažādas zonas atšķirīgām vajadzībām – koncentrētam individuālam darbam, komandas sadarbībai, tikšanās reizēm un neformālām sarunām. Tā kā darbs vairs nav piesaistīts vienai fiziskai vietai, biroju veidojam kā daļu no plašākas darba pieredzes, kurā klātienes un digitālā sadarbība organiski papildina viena otru,” stāsta Kristīne Jarve.
Kur satiekas cilvēki
Ja kaut kas biroju plānojumā mainījies visredzamāk, tad tās ir kopīgās telpas. Agrāk pietika ar nelielu virtuvi, kurā atrodas kafijas automāts, ledusskapis un viens galds. Tagad šī daļa tiek domāta gandrīz kā viesmīlības projekts – atsevišķi kafijas un tējas punkti, uzkodu bāri, neformālas atpūtas zonas, kur vienlīdz labi var notikt gan saruna ar kolēģi, gan tikšanās ar klientu.
Iemesls ir pavisam cilvēcīgs. Kristīne Jarve norāda, ka tieši secinājums par draudzības nozīmi darbavietā biroja plānošanā izrādījies viens no svarīgākajiem.
“Darbinieki, kuriem izveidojušās ciešas attiecības ar kolēģiem, ir ne tikai laimīgāki, bet arī biežāk vēlas organizācijā palikt ilgtermiņā. Tas parāda, ka veiksmīgu darba vidi neveido tikai procesi, tehnoloģijas vai telpas. To veido cilvēciskas attiecības un piederība. Tāpēc, plānojot jauno biroju, domājām ne tikai par vietu darbam, bet arī par vidi, kur satiekas cilvēki: mūsu darbinieki, klienti un sadarbības partneri,” viņa uzsver.
Sertifikāts, ko sajūt ar ādu
Jaunajai paaudzei uzņēmuma attieksme pret vidi nav abstrakcija, tāpēc ēkas atbilstība starptautiskiem standartiem kļūst par vienu no argumentiem, izvēloties darba devēju. Interesantākais ir tas, ka ilgtspējas sertifikāts šodien ir arī ļoti praktisks komforta jautājums, jo tas nozīmē efektīvu gaisa apmaiņu, stabilu temperatūru, kvalitatīvu apgaismojumu un pārdomātu akustiku. Darbinieks to nepamana, kamēr tā nav, bet tas ietekmē gan galvassāpes, gan spēju noturēt uzmanību līdz dienas beigām. “Preses Nama Kvartāla” biroju ēka tiek plānota kā gandrīz nulles enerģijas ēka ar BREEAM Excellent sertifikātu, un papildus temperatūrai tajā tiks regulēts arī gaisa mitruma līmenis, bet sapulču telpās paredzēti oglekļa dioksīda mērītāji.
Dienasgaisma, augi un velosipēds pie durvīm
Jaunā paaudze sagaida, ka darba vide palīdzēs ne tikai produktīvi strādāt, bet arī labi justies. Tāpēc atpūtas zonas un iespēja pabūt klusumā vairs nav greznība, bet instruments, kas atjauno koncentrēšanos un mazina stresu. Kopā ar tām birojos ienāk dienasgaisma, telpaugi, kvalitatīva ventilācija un citi biofilā dizaina elementi.
Un tad ir vēl viena tēma, par kuru mūsdienās jautā gandrīz katrs nomnieks.
“Nomnieki arvien biežāk interesējas, vai ēkā vai tās tuvumā ir pieejama sporta zāle, vai biroju centrā ir dušas, velonovietnes un citi risinājumi, kas palīdz uzturēt veselīgus ikdienas paradumus. Jaunajiem profesionāļiem ir svarīgi, lai darba vide atbalstītu līdzsvarotu dzīvesveidu arī ārpus tiešajiem darba pienākumiem. Mūsdienīgs birojs tiek plānots kā daļa no plašākas pilsētvides ekosistēmas, kurā ikdienā pieejamas gan sporta, gan atpūtas iespējas. Papildus jau esošajai infrastruktūrai pie “Preses Nama Kvartāla”, Daugavas kanāla tuvumā, tiks labiekārtota vairāk nekā 14 000 m² liela teritorija ar atpūtas un aktivitāšu zonām,” saka Jekaterina Zariņa.
Prasība, kas nāk par labu visiem
Iznāk pat tāda kā ironija – paaudze, kas visvairāk pieradusi dzīvot ekrānā, visstiprāk pieprasa īstu klātbūtni. Viņi negrib biroju kā pienākumu, bet gan kā vietu ar raksturu – ar klusumu, kad tas vajadzīgs, ar sarunām, kad ir laiks, un ar pierādījumu, ka darba devējs ir padomājis par cilvēku, ne tikai par kvadrātmetriem.
Šajā prasīgumā slēpjas ieguvums visiem. Jo vide, kas rūpējas par divdesmitpiecgadnieku, vienlīdz labi rūpējas arī par piecdesmitgadnieku. Tikai viena paaudze bija tā, kas beidzot uzdrošinājās par to pateikt skaļi.