Nedēļu pirms kāzām Kristīna Hendriksa atcēla Vestvudas kleitu un izlēma laulāties latviešu zīmola kleitā “Katya Katya”, atklāj Katja Šehurina
“Starp citu, Kima Kardašjana pati atrada mūsu kleitu Romas veikalā. Tas bija liels pārsteigums, kad asistente atsūtīja bildi, ko bija pamanījusi sociālajos tīklos. Toreiz es biju jaunāka un mana sajūsma skaļāka, bet nedaudz sirreālas sajūtas tās, protams, ir, stāsta modes dizainere Katja Šehurina.
"To, kā kleitu izvēlas Kristīna Hendriksa, piedzīvoju dzīvē, viņas viesnīcas numuriņā Londonā. Kad biju stāvoklī, noskatījos visu seriālu “Mad Man”, un viņa bija viena no tām zvaigznēm, kas man patiešām patika, – viņai ir savs stils, viņa nebaidās būt citāda. Manuprāt, tieši tas ir viņas šarms. Viņa pati mūs atrada, sāka sekot “Instagram” un pati uzrakstīja: “Es jūs atradu “Pinterest”, un jūsu kleita ir tieši tas, ko es meklēju.” Viņa gan uzreiz brīdināja, ka viņai esot jau sarunāta “Vivienne Westwood” kleita, uzšūta pēc pasūtījuma, tāpēc “Katya Katya” kleitu viņa izmantos kā otro. Mums tas, protams, derēja, jo… būsim godīgi, kur uz modes kartes esam mēs un kur – Vestvuda? (Smejas.) Un tad nedēļu pirms kāzām viņa šo Vestvudas kleitu tomēr atcēla un izlēma laulāties mūsu zīmola kleitā...”
Žurnāla “Pastaiga” septembra numurā intervija ar modes dizaineri Katju Šehurinu.
Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” septembra numurā. Žurnāls pārdošanā no 21. augusta.