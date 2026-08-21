Helēna Demakova.
Cilvēki
Šodien 04:44
“Skaidri apzinos sevi kā sievieti, nevis vienkārši kā cilvēku vai intelektuāli,” atklāj Helēna Demakova
"Protams, kultūras baudīšana nav vienīgā bauda dzīvē. Tā ir ļoti nozīmīga, bet tikpat nozīmīgas ir cilvēku savstarpējās attiecības. Un es nerunāju tikai par seksu. Es runāju par to, ka var baudīt otru cilvēku vai dabu. Jebkura saruna ar Imantu Lancmani ir bauda, žurnālam "Pastaiga" stāsta kuratore un kādreizējā kultūras ministre Helēna Demakova.
"Bauda ir kopt savas rozes dārzā. Bauda ir arī tad, kad lekcija ir izdevusies, un gandarījums pēc tās jau robežojas ar baudu. Protams, arī ēšana un vīna baudīšana. Ceļojot kultūra man ir neatņemama sastāvdaļa. Ceļojumos saplūst ļoti daudz dažādu baudu. Patiesībā visvairāk es baudu cilvēkus, ar kuriem ceļoju kopā. Ļoti reti kaut kur dodos viena," skaidro Helēna Demakova.
Žurnāla “Pastaiga” septembra numurā kultūrbaudītāju dialogi ar Helēnu Demakovu.
Žurnāla "Pastaiga" septembra numura vāks.
Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” septembra numurā. Žurnāls pārdošanā no 21. augusta.