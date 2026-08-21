“Es iemācījos sevi mīlēt tikai pēdējos desmit gados, es kopš 12 gadu vecuma neesmu izgājusi no mājas bez grima,” atzīstas Ilze Auzere
"Tāpēc vienmēr saku: es neesmu gudra, bet īsta blondīne. Ļoti daudz par sevi un dzīvi sāku saprast, kad šķīros no trešā vīra. Kad man pietika drosmes viņu izlikt, tas bija punkts, kurā sapratu: Ilze, tev ir jāmīl sevi! Jāciena sevi un savus senčus," žurnālam "Pastaiga" saka latviešu baņķiere un finansiste, TV raidījumu vadītāja un kulinārijas eksperte Ilze Auzere.
"Apzināties, ka esmu latviete, man vienmēr bijis ļoti svarīgi. Es īstenībā ļoti to izmantoju savā karjerā un dzīvē. Tā ir tāda atšķirības zīme, mans mārketings. Mana atšķirība Amerikā vienmēr bija, ka esmu latviete, bet šeit mana atšķirība ir, ka esmu no Amerikas. Tāda ironija. Kad reiz kāds cilvēks par mani neglīti izteicās: “35 gadus viņa ir Latvijā, un vēl viņai ir akcents!”, mana atbilde bija: bet ko tad Maija Doveika uz skatuves darītu, ja man nebūtu tā akcenta?! Dievs nedod, ka es to zaudēšu! Starp citu, Maija Doveika koncertuzvedumā, tēlojot mani, vilka manu kleitu – aizdevu to un koferīti. Tagad, kad izrāde ir jau trešo gadu, esmu tikusi pat tās nosaukumā – “Ar mani atkal runā… Ilze”. Tajā ir vairākas kleitas, kas šūtas kā kopijas no manām. Maija un šīs izrādes man ir liels gods un dāvana," stāsta Ilze Auzere.
Žurnāla “Pastaiga” septembra numurā Ilzes Auzeres stila vizītkarte.
Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” septembra numurā. Žurnāls pārdošanā no 21. augusta.