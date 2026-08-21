Smaids sākas ar uzticēšanos
Kamēr daudzi zobārsta apmeklējumu joprojām saista ar satraukumu, zobārstniecības klīnikas SIROWA Rīga mutes, sejas un žokļu ķirurgs Dr. Mārtiņš Lauskis ir pārliecināts – viss sākas ar uzticēšanos. Ikdienā viņš palīdz cilvēkiem atgūt ne tikai zobus un smaidu, bet arī dzīves kvalitāti un pārliecību par sevi. Izvēlējies iet sava tēva – izcilā mutes, sejas un žokļu ķirurga Gunāra Lauska – pēdās, viņš apvieno ķirurga precizitāti ar spēju iedrošināt pat tos pacientus, kuri zobārsta kabinetā ierodas ar vislielākajām bailēm. Sarunā ar žurnālu Pastaigu viņš stāsta par savu ceļu profesijā, pacientu uzticēšanos un to, kāpēc veiksmīgs implants ir daudz vairāk nekā tikai aizvietots zobs.
Par ko sapņojāt kļūt bērnībā – vai jau toreiz zinājāt, ka kļūsiet par ārstu?
Nē. Lai gan abi mani vecāki ir ārsti – mamma ir ginekoloģe, tētis bija mutes, sejas un žokļu ķirurgs –, par medicīnu bērnībā īpaši nedomāju. Interesanti, ka tieši tētis mani no šīs profesijas centās atrunāt. Vispirms viņš teica: “Dari, ko darīdams, tikai neej medicīnā.” Kad tomēr izvēlējos medicīnu, viņš piebilda: “Tikai neej ķirurģijā.” Bet, kad nolēmu kļūt par ķirurgu, sekoja vēl viens padoms: “Vismaz neej uz mutes, sejas un žokļu ķirurģiju.” Tieši šo ceļu arī izvēlējos. Acīmredzot tas tomēr bija mans aicinājums.
Cik ilgs ir ceļš, lai kļūtu par mutes, sejas un žokļu ķirurgu?
Tas nav īss. Manā laikā tie bija seši gadi Medicīnas fakultātē, pieci gadi Zobārstniecības fakultātē un paralēli vēl rezidentūra. Patiesībā tā ir profesija, kurā mācības īsti nekad nebeidzas.
Kādi bija lielākie izaicinājumi jūsu vienpadsmit gadu ilgajā mācību ceļā?
Visgrūtākais bija iemācīties disciplīnu. Vidusskolā nebiju pats priekšzīmīgākais skolēns, bet universitātē ļoti ātri sapratu – te neviens tev pakaļ neskrien. Ja gribi kļūt par ārstu, ir jāiegulda milzīgs darbs. Sev apsolīju, ka padošanās nav variants. Kamēr mani klasesbiedri jau bija ieguvuši diplomus un sākuši strādāt, es vēl braukāju tramvajā ar studenta atlaidi. Taču ne mirkli neesmu nožēlojis savu izvēli. Tas ir darbs, kurā joprojām mācos katru dienu.
Esat sava tēva – mutes, sejas un žokļu ķirurga Gunāra Lauska – skolnieks?
Pilnīgi noteikti. Vēl studiju laikā asistēju viņam operācijās un vēroju, kā viņš strādā. Tā bija skola, ko nevar iegūt ne no vienas grāmatas. Vēlāk pienāca īpašs brīdis, kad implantus ievietoju arī abiem saviem vecākiem. Mamma bija mana pirmā paciente – pirmos implantus savā dzīvē ievietoju tieši viņai. Atceros, ka rokas toreiz mazliet trīcēja, taču viss izdevās lieliski. Mamma joprojām par paveikto darbu nesūdzas.
Zobi ir viena no pirmajām lietām, ko cilvēki pamana. Kas ir tie pacienti, kuri visbiežāk nonāk pie jums?
Mutes, sejas un žokļu ķirurģija ir ļoti plaša specialitāte, tāpēc katram ārstam ir savs virziens. Mana ikdiena galvenokārt saistīta ar koriģējošo žokļu ķirurģiju un zobu implantoloģiju. Pie manis nonāk cilvēki ar sarežģītākām žokļu un sakodiena problēmām, pacienti, kuriem nepieciešama zobu implantācija, kā arī kaula vai mīksto audu atjaunošana pirms tās. Agrāk strādāju arī ar onkoloģijas un traumu pacientiem, taču tagad mans galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem atgūt gan smaidu, gan pilnvērtīgu košļāšanas funkciju.
Kas jums profesijā sniedz vislielāko gandarījumu?
Vislielākais gandarījums ir palīdzēt cilvēkiem ne tikai sasniegt labu rezultātu, bet arī pārvarēt bailes no ārstēšanas. Mēs labi zinām, ka ķirurģija nav spa procedūra, tāpēc līdzās profesionalitātei tikpat svarīga ir spēja iedrošināt pacientu un būt viņam līdzās visā ārstēšanas procesā. Vispatīkamāk ir pēc tam dzirdēt: “Patiesībā tas nebija nemaz tik traki. Es biju gatavojies, ka būs daudz sliktāk.” Tad saproti, ka esi palīdzējis ne tikai atjaunot smaidu, bet arī uzlabot cilvēka pašsajūtu un dzīves kvalitāti.
Jūs bieži uzsverat, ka prioritāte ir kvalitāte un ilgtermiņa rezultāts. Ko tas nozīmē praksē?
Tas nozīmē, ka mēs neizvēlamies kompromisus. Nepietiek tikai ar implantu aizvietot trūkstošo zobu – tam ir jāfunkcionē nevainojami un vienlaikus jāizskatās tik dabiski, lai neviens nevarētu pateikt, ka tas nav īsts zobs. Tieši tāpēc ārstēšanas plānošanā domājam ne tikai par šodienu, bet arī par to, kāds rezultāts būs pēc desmit vai pat divdesmit gadiem.
Ar cik ilgu laiku jārēķinās cilvēkam, kurš zaudēta zoba vietā vēlas implantu?
Tas ir ļoti individuāli. Ja situācija ir labvēlīga, pacientam zobu izņemam, ievietojam implantu un uzreiz uzliekam pagaidu kroni. Faktiski cilvēks bez zoba ir tikai to laiku, ko pavada zobārsta krēslā. Sarežģītākos gadījumos, kad nepieciešams atjaunot kaulu vai mīkstos audus, ārstēšana var ilgt vairākus mēnešus, reizēm pat līdz gadam. Mūsu mērķis nav ātrākais rezultāts – svarīgākais ir panākt stabilu un ilgtermiņā veiksmīgu iznākumu.
Kādas jaunākās tehnoloģijas šobrīd maina zobārstniecību?
Viens no lielākajiem ieguvumiem ir 3D drukas tehnoloģijas. Šodien tās vairs nav nākotne, bet ikdiena. Ar to palīdzību varam izgatavot konkrētam pacientam pielāgotus titāna sietus kaula atjaunošanai, kas ārstēšanu padara daudz precīzāku. Ar interesi sekoju arī mākslīgā intelekta attīstībai. Nedomāju, ka tas aizstās ķirurgu, taču mākslīgais intelekts noteikti kļūs par vērtīgu palīgu, īpaši radioloģijā un diagnostikā.
Implantu ievietošana daudziem joprojām šķiet biedējoša. Kā palīdzat pacientiem justies droši?
Katram ārstam ir sava pieeja. Es vienmēr izvēlos būt godīgs. Jau pirmajā konsultācijā izstāstu, ko cilvēks var sagaidīt, jo ķirurģija nav procedūra bez nepatīkamiem brīžiem. Tajā pašā laikā uzsveru, ka pacientiem nebūs jācīnās ar sāpēm, – par to mēs parūpējamies. Ja cilvēks ir ļoti satraucies, varam izmantot intravenozo sedāciju, kas palīdz pilnībā atslābināties un ievērojami mazina stresu. Manuprāt, lielāko drošības izjūtu rada nevis solījumi, ka viss būs ideāli, bet gan uzticēšanās un atklāta komunikācija.
Vai cilvēki ir iemācījušies mazāk baidīties no zobārsta?
Jā, un tas ir ļoti iepriecinoši. Domāju, ka bailes ar katru paaudzi kļūst arvien mazākas, tomēr tās bieži tiek nodotas no vecākiem bērniem. Ja mamma vai tētis, ienākot kabinetā, ir satraukti, bērns to uzreiz sajūt un secina – laikam te būs kaut kas biedējošs. Tāpēc vienmēr saku – jo regulārāk cilvēks apmeklē zobārstu un zobu higiēnistu, jo mazāka iespēja, ka viņam būs jāsatiekas ar mani – ķirurgu. (Smaida.)
Jums pašam ir pazīstamas bailes no zobārsta?
Par laimi, nē. Esmu uzaudzis laikā, kad zobārstniecība jau bija pavisam citā līmenī nekā padomju gados. Taču ļoti labi saprotu cilvēkus, kuri no zobārsta baidās. Ja arī man bērnībā būtu bijusi šāda pieredze, iespējams, justos tieši tāpat.
Jums 34 gados ir tikai viena plomba. Kā tas iespējams?
(Smejas.) Tāpēc, ka mana sieva ir zobu higiēniste. Bet, ja nopietni, regulāra higiēna ir viens no labākajiem ieguldījumiem zobu veselībā. Pat rūpīgi tīrot zobus mājās, ar to ne vienmēr pietiek. Profesionāla higiēna ilgtermiņā izmaksā daudz mazāk nekā ārstēšana vai zoba aizvietošana ar implantu. Vienmēr ir labāk saglabāt savus zobus, nekā vēlāk tos aizstāt.
Kādu padomu jūs dotu jauniešiem, kuri apsver karjeru zobārstniecībā?
Jābūt gatavam mācīties visu mūžu. Ar diplomu šis ceļš nebeidzas – tas tikai sākas. Ķirurgam jāspēj saglabāt mieru arī vissarežģītākajās situācijās, ātri pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību. Tā ir profesija, kas prasa gan precizitāti, gan emocionālu noturību, taču pretī dod ļoti lielu gandarījumu.
Kā atgūstat spēkus pēc saspringtas darba dienas?
Makšķerējot. Tā ir mana labākā atpūta. Kad vien ir iespēja, dodos uz Pierīgas ūdeņiem. Nesen izvilku 85 centimetrus garu līdaku – tas bija labs piedzīvojums. Savulaik nodarbojos arī ar boksu, bet sapratu, ka ķirurgam rokas tomēr ir pārāk vērtīgs instruments, lai ar tām riskētu.
Dr. Mārtiņš Lauskis ir mutes, sejas un žokļu ķirurgs SIROWA Dental Clinic, kur specializējas koriģējošajā žokļu ķirurģijā, zobu implantoloģijā, kā arī kaula un mīksto audu atjaunošanā. Piesakies konsuktācijai - www.sirowaclinic.com