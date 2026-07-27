“MIDEA” klimata risinājumi: moderns komforts tavai mājai
Midea ir viens no pasaules lielākajiem klimata tehnoloģiju ražotājiem ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi. Zīmola iekārtas izceļas ar inovatīviem risinājumiem, augstu energoefektivitāti un pieejamu cenu, ļaujot ierīkot modernus apkures un dzesēšanas risinājumus plašam mājsaimniecību lokam.
Midea klimata iekārtas ir izstrādātas darbam ziemeļu klimatā, nodrošinot stabilu komfortu gan ziemā, gan vasarā. Plašais produktu klāsts ļauj atrast piemērotu risinājumu gan nelielam lauku mājoklim, gan lielākām privātmājām vai komerctelpām.
Jaunums: Midea M Thermal Hugge
Jaunais Midea M Thermal Hugge gaiss–ūdens siltumsūknis ir radīts maksimālam komfortam un drošai darbībai aukstā klimatā. Tas spēj efektīvi apsildīt telpas un sagatavot mājsaimniecības karsto ūdeni pat pie –28 °C.
Šis modelis ir īpaši piemērots:
• privātmājām un renovētām ēkām;
• mājsaimniecībām, kur svarīga stabila apkure ziemā;
• lietotājiem, kuri novērtē energoefektivitāti un klusu darbību.
Hugge sērija apvieno skandināvisku komforta filozofiju ar modernām tehnoloģijām, nodrošinot uzticamu siltumu un patīkamu mikroklimatu visa gada garumā.
Jaudīgs risinājums – Midea Mars Series R290
Midea Mars Series R290 ir jaunās paaudzes gaiss–ūdens siltumsūknis ar videi draudzīgo R290 aukstuma aģentu. Tas nodrošina līdz pat 85 °C padeves temperatūru apkures un karstā ūdens sagatavošanai un spēj darboties apkures režīmā līdz –28 °C āra temperatūrā.
Piemērots:
• lielākām privātmājām un saimniecībām;
• renovācijas projektiem ar radiatoru sistēmām;
• lietotājiem, kuri meklē ilgtspējīgu un jaudīgu apkures risinājumu.
Šī sistēma ir piemērota arī fosilo kurināmo, piemēram, malkas, granulu vai naftas produktu apkures sistēmu nomaiņai.
2026. gada jaunumi – Solstice EZ un Breezeless E
Jaunais Midea Solstice EZ gaiss–gaiss siltumsūknis izstrādāts ar uzsvaru uz vienkāršu uzstādīšanu, augstu energoefektivitāti un elegantu dizainu.
Tas ir piemērots:
• dzīvokļiem;
• vasarnīcām;
• nelielām privātmājām.
Iekārta nodrošina gan apkuri, gan dzesēšanu, turklāt pieejama gan baltā, gan melnā krāsā, ļaujot to viegli pieskaņot dažādiem interjeriem. Savukārt Midea Breezeless E aprīkots ar īpašu mikroatveru tehnoloģiju, kas vienmērīgi izkliedē gaisa plūsmu.
Tā nodrošina:
• maigu dzesēšanu;
• komfortu bez caurvēja efekta;
• patīkamu mikroklimatu ģimenēm un telpām, kur īpaši svarīga ir labsajūta.
Abi modeļi demonstrē Midea spēju apvienot modernu dizainu ar praktisku funkcionalitāti.
Klusa darbība un viedā vadība
Visas Midea siltumsūkņu sērijas ir pazīstamas ar klusu darbību un plašām vadības iespējām. Iebūvētā Wi-Fi vadība ļauj attālināti kontrolēt un uzraudzīt klimata sistēmu arī tad, ja īpašnieks neatrodas mājās, samazinot laika un resursu patēriņu.
Komforts visa gada garumā
Midea klimata iekārtas ir:
• klusas;
• inovatīvas;
• energoefektīvas;
• pilnībā piemērotas Latvijas klimatam.
No kompaktā Solstice EZ līdz jaudīgajam Mars R290 – ikvienam mājoklim iespējams atrast piemērotu risinājumu. Izvēloties pārdomātu klimata sistēmu, iespējams radīt komfortu, kas jūtams katru dienu neatkarīgi no gadalaika.