Grīziņdārzs. Rīgas zaļā Ņujorka
Starp Gaisa un Zemitāna tiltu, bijušās tekstilfabrikas teritorijā, veidojas kvartāls, kurā industriālais mantojums, mūsdienīga arhitektūra un zaļā vide rada jaunu priekšstatu par to, kāda var būt Rīga.
“Grīziņdārzs” nav tikai vēl viens biroju centrs — tā ir radošā pilsēta, kurā industriālais mantojums tiek rūpīgi atjaunots, nevis aizstāts, fabrikas korpusiem soli pa solim pārtopot par mūsdienīgu biroju un kultūras kvartālu. "Loft" stila estētika raisa asociācijas ar Ņujorku, kur bijušās fabrikas jau sen kļuvušas par radošo rajonu sinonīmu.
"Grīziņdārzs" teritorija
“Grīziņdārzs” nav tikai vēl viens biroju centrs — tā ir radošā pilsēta, kurā industriālais mantojums tiek rūpīgi atjaunots, nevis aizstāts, ...
No rūpnīcas līdz radošai pilsētai
No 1956. līdz 1991. gadam šeit darbojās tekstilfabrika “Rīgas Adītājs”. Renovācijas procesā ēku vēsture nav pazudusi — saglabāti ķieģeļu mūri, plašie industriālie logi un augstie griesti, bet bruģī ieausts adījuma motīvs kā smalks mājiens par vietas pagātni. “Grīziņdārzs” top pēc “lēnās arhitektūras” principiem, kur vērtīgs ir ne tikai gala rezultāts, bet arī process un vietas autentiskums. Ēkas gan ir tikai puse no stāsta, jo tikpat rūpīgi šeit veidota arī vide ap tām.
Zaļa vide starp diviem tiltiem
Iekšpagalms, kas savulaik bija autostāvvieta, tagad ir zaļā zona ar āra skatuvi, kur notiek gan neformālas darba sarunas, gan pasākumi. Kvartāla novietojums starp diviem tiltiem piedāvā retu perspektīvu — lielākā daļa rīdzinieku to ierauga no augšas. Tieši tāpēc arhitekti īpaši domājuši par jumtu ainavu, un tuvākajos gados taps ap 300 m² jumta dārzu un terašu, bet nākotnes vīzija paredz uz jumtiem izvietot pat nelielas mājiņas. Šī vide jau iemantojusi atzinību ne tikai kvartāla, bet visas pilsētas mērogā.
Kvartāls, kas dzīvo visu diennakti
“Grīziņdārzs” ir kļuvis par iecienītu pasākumu vietu Rīgā, kļūstot par vienu no centrālajām norises vietām pirmajai Rīgas Mākslas nedēļai un laikmetīgās mākslas festivālam “Survival Kit 16”, kas piesaistīja ap 10 000 apmeklētāju. Kvartāla arhitektūra iemūžināta arī neskaitāmās fotosesijās — no kāzām līdz pazīstamu zīmolu kampaņām. Ikdienas noskaņu šeit uztur maiznīca “Better Bread” un saldējuma zīmols “Molberts”, kuru dēļ kvartālā iegriežas arī tie, kas šeit nestrādā. Šī ir vieta, kas dzīvo visu diennakti, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi savam birojam izvēlas “Grīziņdārzu”.
"Grīziņdārzs" biroji
“Grīziņdārzs” nav tikai vēl viens biroju centrs — tā ir radošā pilsēta, kurā industriālais mantojums tiek rūpīgi atjaunots, nevis aizstāts, ...
Telpas un arhitektūra, kādas citur Rīgā neatrast
“Grīziņdārzā” nav standarta stiklotu biroju ar garlaicīgu dizainu. Telpas šeit tiek pielāgotas nomniekam, nevis otrādi, pat ja vajadzības ir pavisam nestandarta. Kāds nomnieks meklēja telpas ar vairāk nekā piecus metrus augstiem griestiem, kādas Rīgā praktiski nav atrodamas, un atrada tās “Grīziņdārzā”. Kvartālā jau iekārtojušies tādi uzņēmumi kā būvmateriālu ražotājs "Lode", Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un starptautiskais tehnoloģiju uzņēmums "Evolution", kura birojs aizņem veselu ēku. Īpaša uzmanība kvartālā pievērsta arī ēku eksterjeram. Fasādēs izmantots Beļģijā ražots klinkers un rūsas toņos patinēts "Cor-Ten" tērauds, kas laika gaitā maina virsmu, bet ēkas izgaismo franču industriālā dizaina klasiķa "Bernard-Albin Gras" gaismekļi. Savukārt kvartāla unikālākā telpa, kādreizējais pazemes ūdens rezervuārs jeb bunkurs, vēl gaida uzņēmēju ar ideju, kas tam dos jaunu dzīvi. Taču lielākās “Grīziņdārza” pārmaiņas vēl tikai priekšā.
21 000 kvadrātmetri nākotnei
Kopš 2022. gada atjaunoti jau četri korpusi, un šogad tiem pievienosies piektais — K2 ar apzaļumotu jumta terasi. Kvartāls aug arī teritoriāli: 2025. gada nogalē “Grīziņdārzam” pievienota plaša teritorija pie Brīvības ielas, kur taps divas sešstāvu ēkas ap 21 000 m² apjomā, saglabājot ierasto arhitektonisko rokrakstu un industriālo estētiku. Tās vēl ir projektēšanas stadijā, tāpēc topošie nomnieki telpu plānošanā var iesaistīties jau tagad.
Aiz kvartāla pārvērtībām stāv konkrēti cilvēki. Lūk, kā Grīziņdārza tagadni un nākotni redz tā galvenā arhitekte un attīstītāji:
Zane Tetere-Šulce, OAD dibinātāja un galvenā arhitekte:
“Mēs esam pieraduši nojaukt un būvēt no jauna, bet “Grīziņdārzā” katrs korpuss iegūst savu jauno formu tā, ka nekas nešķiet neiederīgs. Šeit satiekas kontrasti — vēsturiskā fabrika un romantiskā Vārnu ielas republika —, un pati arhitektūra kļūst par mākslas darba sastāvdaļu. “Grīziņdārzs” ir vieta, kur ienākt un atrast sevi neplānotā piedzīvojumā.”
Andrejs Stolbuškins, SIA “RA Invest” direktors:
“”Grīziņdārzu” veido uzņēmumi, kas šeit strādā un rada, — mūsu uzdevums ir dot tiem ekosistēmu, kurā augt. Jumta terases un slēgtais zaļais iekšpagalms rosina sadarbību un palīdz noturēt darba un dzīves līdzsvaru, jo darbinieku labbūtība ir ikviena veiksmīga uzņēmuma pamatā. Vienlaikus vēlamies, lai “Grīziņdārzs” ir atvērts ikvienam, ne tikai mūsu nomniekiem."
“Grīziņdārzs” turpina attīstīties, veidojot vidi, kurā satiekas uzņēmējdarbība, kultūra un cilvēki.
Īsumā par "Grīziņdārzu"
- Adrese: Zemitāna iela 9, Rīga;
- Attīstītājs: SIA “RA Invest”;
- Arhitektūra: OAD, Zane Tetere-Šulce;
- Teritorija: 28 500 m², 11 ēkas;
- Iznomājamā platība: 24 000 m², telpas 50–2000 m².