"Ko mums, diviem večiem, tur vairs dalīt" - Zigmars Liepiņš par Raimondu Paulu jaunajā "Pastaigā"
“Pastaiga” par šā mēneša aktualitāti ir pasludinājusi arhitektūru un dizainu. Reinis Liepiņš, Zane Tetere-Šulce, Indra Ingersone un Marina Nasardinova aizved drosmīgā ceļojumā cauri aizvadītā gada iespaidīgākajiem un pieminēšanas vērtajiem arhitektūras un dizaina brīnumiem. "Galveno lomu nospēlē mana iedzimtā, no vecātēva mantotā īpašība – meklēt taisnību," intervijā žurnālam "Pastaiga" saka komponists Zigmars Liepiņš.
Rubrikā "Pastaigas cilvēks" - žurnālistes Ievas Brokas intervija ar komponistu Zigmaru Liepiņu
“Man ir svarīgi, ka viss notiek, bet ne pār visu man ir vara,” – šai domai ir noteicošā sižeta līnija intervijā ar komponistu Zigmaru Liepiņu. Novembrī gaidāms svarīgs notikums – multimediāls uzvedums “Apokalipse”. Tā sauc viņa jaunāko skaņdarbu, un tieši tā dēļ mēs runājām par šo tikšanos vairāk nekā pusgadu. Līdz beidzot viss ir “kā pa taciņu” tapis un saruna var notikt.
Bet Liepiņš ir ironijas un sarkasma meistars – tas lasot noteikti jāpatur prātā. “Es taču te esmu sanācis tāds nīgrs vecis!” viņš balsī smiesies, pats šo visu pārlasot. Izcils mākslinieks, kurš ir izteikti sava ceļa gājējs. Un savu domu domātājs.
Ar interesi izlasīju jūsu grāmatu “Mūzaīka”, kuru, starp citu, vairs nekur nevar nopirkt, un man būs daži jautājumi par to. Grāmatā par sevi esat lietojis vārdu savienojumu “mans neciešamais raksturs”. Vai tāds jūs esat citiem vai arī pats sev?
Gan, gan. Ar to raksturu ir tā – es apzinos sava rakstura īpatnības un nemēģinu tās slēpt. Tie cilvēki, kas ar mani ir daudz kopā, ļoti labi zina, ka tas raksturs nav nemaz tik neciešams. Bet ar “ārējo loku”, sauksim to tā, es varu būt diezgan šerps.
Galveno lomu te nospēlē mana iedzimtā, no vecātēva mantotā īpašība – meklēt taisnību. Tas nav tikai politiski vai muzikāli, tās ir arī kādas ikdienišķas lietas. Bet, ja jau sieva ar mani tik ilgi dzīvo kopā, es noteikti esmu paciešams.
Par to, ka grāmatu vairs nevar nopirkt, var pateikt “paldies” izdevējiem, “Pētergailim”. Mēs par to arī sastrīdējāmies. Man bija savi priekšstati par to, kā ir jādara.
Pats sakāt, ka esat netipisks un savā ziņā arī garlaicīgs gadījums: nācis no labas ģimenes, kas nav izjukusi, māte un tēvs dzīvoja kopā mīlestībā, nebija alkoholiķi, neviens nevienu nesita. Vai jūs joprojām sevī jūtat to labo ģimenes kodu?
Jā. Es domāju, arī mūsu bērni tā ir auguši. Rūpēs citam par citu. Gandrīz katru dienu sazvanīšanās, neskatoties uz to, ka visi jau ir pieauguši. Viņi savā dzīvē nav pieredzējuši lielas nebūšanas. Es nesaku, ka mēs nesastrīdamies kādreiz. Varam par dakšiņas novietojumu sastrīdēties, bet ne par ko būtisku. Līdz ar to īstenībā tas ir garlaicīgi. Žurnālistiem jau vajag drāmas.
Bet tas jums nekad nav traucējis būt rokenrolā. Jaunībā bija arī nakts iecirknī par kautiņu.
Bet tas jau jaunībā. Kad rakstīju grāmatu, man šķita, ka mana bērnība bija šausmīgi garlaicīga, jo nekas “tāds” jau nenotika. Vēlāk gan dzīve visu laiku ir gājusi kūleņiem, notiek visādi notikumi.
Pēc grāmatas izlasīšanas var redzēt, ka jums par visu ir savi priekšstati, jūs visu laiku ar kādu sastrīdaties. Arī par Raimondu Paulu jums ir daudzas niknas lietas sakāmas.
Kādas lietas? Tā ir tikai patiesība. Ir tā, kā ir, tas bija sen, un par to vairs negribas runāt. Viņam jau ir pāri 90, un es arī jau esmu palicis vecs, un ko mums, diviem večiem, tur vairs dalīt. Beigu beigās ir tā, ka, piemēram, mans dēls diriģē tajā jocīgajā koncertā (“Manai Dzimtenei”, – red. piez.). 25 gadus mēs ar Paulu arī nodzīvojām vienā kāpņu telpā.
Interesanti, ka jūs esot atradis Laimu Vaikuli, jau divus gadus pirms viņu atrada Raimonds Pauls, – filmas “Vajadzīga soliste” vajadzībām, kurai Vaikule bija horeogrāfe un iedziedāja dziesmu “O, kādi zēni”.
Arī Anci Krauzi es uzaicināju uz Dziesmu svētkiem, pēc tam izrādījās, ka Pauls viņu “atrada”. Laimu Vaikuli es uzaicināju nodziedāt pusīti dziesmas. Toreiz viņa bija dejotāja “Jūras pērlē” un mazliet kaut ko dziedāja zemā, rupjā balsī. Viņa derēja kā pretstats Mirdzai un arī taisīja kaut kādu horeogrāfiju. Bet tam sen vairs nav nekādas nozīmes, kurš kuru atrada pirmais.
Kādas jums ir attiecības ar Imantu Kalniņu?
Ar Kalniņu ir citādi. Pirmām kārtām pie viņa es gribēju iet jau puišeļa gados, bet māte teica, ka nekā tāda nebūs.
Jo tur plikas meitenes pa galdiem dejojot!
Nešaubīgi, tur bija bohēma. Tobrīd man bija 17 gadu, kas vēl cits mani varētu interesēt! Tā es turp arī neaizgāju. Vēl pa vidu viņam ar Mārtiņu Braunu bija uznācis dullums kaut kādā intervijā analizēt vispārējo popmūzikas stāvokli, un es kārtējo reizi dabūju iekšā par komerciālu piegājienu mūzikai.
Īstenībā, pieminot intervijas no senajiem laikiem… Tagad vispār tā neviens vairs nerunā. Tagad runā politkorekti, bez asumiem, tajos laikos, spriežot par kolēģiem, intervijās bija cits atļaušanās līmenis.
Jā, šodien to vairs nesaprast. Tās dalīšanas Komponistu savienībā... Ja tā to ņem, es neesmu komponists un nekad neesmu bijis. Jo man nav komponista diploma. Mācījos klavieru nodaļā un esmu pianists. Mūziku sāku rakstīt, zināmā mērā nepieciešamības spiests.
Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” augusta numurā.
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Sievišķības kvintesence
Modes māksliniece Jūlija Malahova ir sieviete, kurai droši var piešķirt Latvijas stilīgākās sievietes titulu, un tas nebūs pārspīlējums. Sievišķīga, bet nekādā gadījumā ne pārspīlēti salda. Un viņas zīmols “Jonquil” arī ir tur – luksusa pašā virsotnē.
“Es patiesi apbrīnoju cilvēkus, kuri smalki izjūt sevi un nevainojami piemeklē apģērbu, taču manu personīgo stilu ietekmē tikai mans dvēseles stāvoklis un tas, kā izskatās mans ķermenis. Perfekti zinu, kas man piestāv, protu slēpt savus trūkumus un lieliski jūtos gan kažokā vasarā, gan zīda kombinē kleitā ziemā. Šovasar man sagribējās būt spilgtai, un man patīk kombinēt sava zīmola “Jonquil” apģērbu ar pirktām lietām. Ja valkāju spalvas, noteikti esmu laimīga,” viņa atzīst.
Vissirsnīgākais modes nams Francijā - “Jacquemus”
Augusts asociējas tikai un vienīgi ar Franču Rivjēru, aukstu šampanieti, aprikozēm un modes namu “Jacquemus”. Nekas nav skaistāks par pamošanos no rīta Kotdazūrā namiņā ar skatu uz Vidusjūru, kur uz terases klāts brokastu galds ar kruasāniem, kafiju, augļiem no pašu dārza un spēļu kārtīm rīta izklaidei. Šim rītam vispiemērotākais ietērps noteikti ir “Jacquemus” krekls, kas apdrukāts kā galdauts ar ūdens glāzi un citronu – augli, kurš man tagad ir tieši pretī uz galda. Šķiet, ka saplūstu ar galda klājumu un pats sajūtos kā daļa no franču modes nama “Jacquemus” pasaules.
Varētu teikt, ka “Jacquemus” ir visfranciskākais modes nams Francijā – tā stils balstās Vidusjūras estētikā, minimālismā un krāsu bagātībā. “Jacquemus” ir arī stāstnieka modes nams, jo katra kolekcija ir stāsts ar visskaistākajām vietām. Un vēl tas ir viens no retajiem joprojām neatkarīgajiem modes namiem Francijā, turklāt patiešām neiedomājams veiksmes stāsts, jo citu šādu modes namu nav. Taču tas noteikti nav franču šiks, bet gan franču sirsnība, ģimeniskums un smaids.
Arhitektūra un mode: mīlas sakari un aprēķina laulības
Par modes un arhitektūras mijiedarbību jau runāts ne mazums. Lai arī arhitekti apgalvo, ka bīstas nonākt modes ietekmes zonā (jo mode taču ir tik īslaicīga!), neapzināti viņi to tomēr sajūt un uzsūc. Savukārt modes dizaineri nemaz neslēpj, ka viņiem arhitektūra ir neizsmeļams iedvesmas avots.
Saikne starp arhitektūru un modi nav radusies šodien – abas materiālās kultūras nozares ir ietekmējušas viena otru kopš civilizācijas rītausmas. Sengrieķu tērpu drapējumi efektīgi rīmējās ar antīko celtņu siluetiem, bet viduslaiku dāmu augstās galvassegas atdarināja gotisko torņu formas.
Modes dizaineri un arhitekti runā vienā valodā, izmanto pat vienādus terminus: “materiāls”, “konstrukcija”, “proporcijas”, “siluets”. Abas jomas vieno arī tas, ka tās nepārstāv tā saukto tīro mākslu. Ne modistes, ne ēku projektētāji nekad nav sēdējuši ziloņkaula torņos, lietišķā dizaina arodu meistari dzīvo reālajā pasaulē, viņus ietekmē ārējie faktori: politiskie notikumi, kari un revolūcijas, dabas kataklizmas un tehnoloģiju attīstība…
Reiņa Liepiņa arhitektūras ceļvedis 2026. gadā
Viena no galvenajām arhitektūras kvalitātes mērauklām ir laiks – tas rāda, cik labi, ērti un interesanti ēka kalpo, kāda ir tās realitāte pēc pirmās žilbinošās atklāšanas. Arhitektūras īstā kvalitāte atsedzas (jā, tieši atsedzas) ilgā laika periodā, ikdienas dzīvē.
Ko dod, piemēram, trendīgs kafejnīcas interjers, ja pēc kāda brīža tā tiek aizvērta? Ko dod stilīga fasāde, ja pie tās jūtamies nemājīgi?
Savukārt aiz it kā necila ēkas apjoma, kas neizraisa arhitektūras un dizaina vērtētāju interesi, bieži slēpjas patiesa pērle, ērta, mājīga, dienasgaismas pielieta vieta, kas kalpo gadiem un kļūst par tikšanās epicentru ģimenei, draugiem vai sabiedrībai...
Tāpēc savā “Pastaigas” arhitektūras ceļvedī iekļāvu gan pavisam svaigi radītas vietas, gan dažus vēsturiskus objektus, kas, piedzīvojuši sava veida renesansi vai atjaunošanu, pierādījuši savu kvalitāti ilgstošā tagadnē.
Lieliskais piecnieks
Arhitektūras Top 5
Katrs uz šīs zemes uzceltais nams neafišētā konkurencē sacenšas ar miljoniem citu pirms un pēc tā radītu. Lai oficiāli godinātu labākos, ir izdomātas balvas. Milzum daudz balvu. Reģionālās un nacionālās, starptautiskā un kontinentu mērogā, par personīgo ieguldījumu arhitektūras nozarē, par ilgtspēju, ekoloģisku pieeju un saudzīgu attieksmi, par sakrālo arhitektūru, par iecerēm uz papīra un realizētiem projektiem, par restaurāciju un inovācijām. Un tas viss nav salīdzināms ar skaistumkonkursiem, kas ir zūdoša parādība un vispār nav trendā.
Galu galā ar kādu skaistumu lai pārsteidz pasauli, kas jau redzējusi Gīzas piramīdas un Manhetenu, Antonio Gaudi un Zahas Hadidas meistardarbus? Un tomēr… Ir taču interesanti pašķirstīt nominantu un laureātu sarakstus un vismaz mēģināt pabrīnīties.
Spoileris: pārsteidzošākā jaunā arhitektūra patlaban top jaunbagātajās Tuvo Austrumu naftas valstīs un Ķīnā. Taču “Pastaiga”, apkopojot savu lielisko piecnieku, ir spērusi apņēmīgu soli arī ārpus Āzijas ģeogrāfiskā apgabala.
Šveices nazītis
Kinokritiķes Dārtas Ceriņas diennakts rekords ir sešas filmas – tas bija Venēcijas kinofestivālā. Tas ir arī viņas mīļākais kinofestivāls, jo tikai tur var sākt un beigt ar peldi. “Tur vienkārši valda utopiska laime – visi cilvēki Lido salā ir priekpilni un mīl kino. Visi ir kopā, un nav nekādas Kannu arogances,” viņa smejas. “Bet Kannas man arī patīk!” Viņai vienkārši patīk un interesē viss.
Publiskajā telpā Dārtu vairāk pazīstam kā kinokritiķi – nu jau daudzus gadus viņa raksta par kino dažādos medijos. Jau kopš 2018. gada darbojas Rīgas starptautiskajā kino festivālā jeb “Riga IFF”, kur patlaban ir kuratore un izvēlas filmas. Strādā Latvijas Radio 1 – katru ceturtdienu raidījumā “Kur kritiķiem nav vietas” kopā ar Žuljenu Nuhumu Kulibali recenzē filmas un seriālus. Attīsta Latvijas mediju telpā jaunu formātu – audiorecenzijas. Lasījusi lekcijas Latvijas Kultūras akadēmijā un nodarbojusies ar pētniecību. Pirms trim gadiem Dārta pievienojās Dailes teātrim kā starptautiskā aģente – cilvēks, kam ir kontakti ārzemju kino, teātra, vizuālās laikmetīgās mākslas aprindās; tieši viņa Dailei skauto ārzemju profesionāļus un projektus. Tagad jau ir teātra vadības komandā – mākslinieciskās daļas vadītāja (pirmais viņas izlolotais projekts bija “Dzen savu arklu pār mirušo kauliem”). Arī festivāli un citāda starptautiskā darbība Dailē ir Dārtas un komandas uzmanības centrā. Un lielais sapnis, uz kuru viņa kopā ar šo teātri gāja, ir īstenots – Daile ir uzņemta Eiropas ietekmīgāko teātru tīklā “mitos21”. Mēs esam Eiropas labāko teātru divdesmitniekā!
Dzīvo kafejnīcu zīmols “Kalve”
Zīmols “Kalve Coffee” sākās no divu entuziastu Gata Zēmaņa un Raimonda Selgas kafijas mīlestības līdz ar puišu vēlmi un uzņēmību izmēģināt savu varēšanu tās grauzdēšanā. Varēšana izrādījās iespaidīga – sešos aktīvas darbības gados, piedāvājot specializēto kafiju, kuras tapšanai var izsekot visos tās posmos no kafijas audzētāja līdz dzērienam savā krūzītē, uzņēmums ir audzis strauji un plaši.
Kafijas kvalitātes izcilību apliecina ne tikai uzticīgi klienti, bet arī pagājušogad nopelnītā uzvara prestižākajā Eiropas grauzdēšanas konkursā “Roast Masters 2025”. Taču ne mazāk varena attīstība notikusi sākotnēji nemaz neplānotā virzienā – kafejnīcu rūpalā. Tās patlaban “Kalvei” ir jau 14: sešas Rīgā, trīs Tallinā, divas Viļņā, no šā gada pavasara arī divas Parīzē un viena Lisabonā.
Ar varu vai mīlestību, 20. gadsimta pilsētu arhitektūra
Pasaule mainās tik ātri, ka reizēm šķiet – mūsu acu priekšā kāds to izgudro no jauna. Iespējams, pirms 100–120 gadiem šī sajūta bija vēl spēcīgāka: debesīs uzradās lidmašīnas, dzīvās bildes uz baltajiem ekrāniem ierunājās, revolūcijas plosījās visās dzīves jomās, kartes nemitīgi pārzīmēja kari... Pielāgoties laika skrējienam nācās pat snaudulīgiem ciemiem, kur nu vēl megapolēm. Visa lielo Eiropas pilsētu dzīve 20. gadsimtā atgādināja nebeidzamu strīdu starp pagātni, tagadni un nākotni, to vaibstus mainīja ideoloģiski, finansiāli, sanitāri, estētiski un pat šķiriski apsvērumi. Dažas lēni un smagi atkopās no bombardēšanu rētām. Te neatrast pat divus līdzīgus attīstības ceļus… tāpēc mēs pastāstīsim par trim: paradoksālo, skumjo un optimistisko, dodoties pastaigā par Romu, Briseli un Edinburgu.
Slepenie faili
Mūs, tāpat kā mūsu lasītājus, vienmēr interesē līdzcilvēku privātie noslēpumi un personīgās izvēles. Arī skaistumkopšanas lauciņā. Ko mēs patiesībā uzskatām par skaistumu? Kādi produkti ieņem pastāvīgu vietu sieviešu skaistuma rutīnā, un kādi ikdienas ieradumi glābj mūsu labsajūtu šajos tik sarežģītajos laikos?
Tāpēc “Pastaiga” uzrunāja sešas sabiedrībā zināmas sievietes un lūdza viņas dalīties savās izvēlēs, pieredzē un ieradumos – no pārbaudītiem skaistuma favorītiem un ikdienas rituāliem līdz personīgajai skaistuma filozofijai. Katras stāsts ir atšķirīgs, bet visas vieno pārliecība, ka skaistumam nav universālas formulas, taču tas vienmēr sākas ar rūpēm par sevi.
Stila idejas: Garderobes ģeometrija un siluetu plastika
Garderobes ģeometrija
Ģeometrija garderobē ienāk ar tīrām līnijām un skaidrām formām, ko nereti iedvesmo arhitektūra. Precīzi silueti piestāv pilsētas dinamikai, bet lakoniski akcenti piešķir tēlam izsmalcinātu raksturu. Katra detaļa veido līdzsvaru starp dizainu, funkcionalitāti un eleganci.
Siluetu plastika
Plastiski silueta risinājumi modi parāda no tās maigākās puses – priekšplānā izvirzās plūstošas līnijas, drapējumi, ķermenim dabiski piemēroti un patīkami tērpi. Kad apģērbs kustību neierobežo, bet tai pielāgojas, top sevišķi izteiksmīgs un sievišķīgs tēls.