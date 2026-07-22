“Savā ziņā jūtūberi ir pārņēmuši kino,” vērtē kinokritiķe Dārta Ceriņa
Foto: Juris Zolbergs
Dārta Ceriņa.
Cilvēki

“Savā ziņā jūtūberi ir pārņēmuši kino,” vērtē kinokritiķe Dārta Ceriņa

Dzīvesstila nodaļa

Jauns.lv

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Kinokritiķes Dārtas Ceriņas diennakts rekords ir sešas filmas – tas bija Venēcijas kinofestivālā. Tas ir arī viņas mīļākais kinofestivāls, jo tikai tur var sākt un beigt ar peldi.

“Tur vienkārši valda utopiska laime – visi cilvēki Lido salā ir priekpilni un mīl kino. Visi ir kopā, un nav nekādas Kannu arogances,” viņa smejas. “Bet Kannas man arī patīk!” Viņai vienkārši patīk un interesē viss.

Foto: Juris Zolbergs
Dārta Ceriņa.
Dārta Ceriņa.

Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” augusta numurā.
Žurnāls pārdošanā jau no 22. jūlija.

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