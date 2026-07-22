Zigmars Liepiņš: "Ja sieva ar mani tik ilgi dzīvo kopā, tad noteikti esmu paciešams"
“Galveno lomu nospēlē mana iedzimtā, no vecātēva mantotā īpašība – meklēt taisnību,” intervijā žurnālam “Pastaiga” saka komponists Zigmars Liepiņš.
"Ar to raksturu ir tā – es apzinos sava rakstura īpatnības un nemēģinu tās slēpt. Tie cilvēki, kas ar mani ir daudz kopā, ļoti labi zina, ka tas raksturs nav nemaz tik neciešams. Bet ar “ārējo loku”, sauksim to tā, es varu būt diezgan šerps. Galveno lomu te nospēlē mana iedzimtā, no vecātēva mantotā īpašība – meklēt taisnību. Tas nav tikai politiski vai muzikāli, tās ir arī kādas ikdienišķas lietas. Bet, ja jau sieva ar mani tik ilgi dzīvo kopā, es noteikti esmu paciešams."
Bet Liepiņš ir ironijas un sarkasma meistars – tas lasot noteikti jāpatur prātā. “Es taču te esmu sanācis tāds nīgrs vecis!” viņš balsī smiesies, pats šo visu pārlasot. Izcils mākslinieks, kurš ir izteikti sava ceļa gājējs. Un savu domu domātājs.
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