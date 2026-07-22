Modes māksliniece Jūlija Malahova: "Lieliski jūtos gan kažokā vasarā, gan zīda kombinē kleitā ziemā"
“Esmu totāli nogurusi no tiražētās “vecās naudas” estētikas un Kerolainas Besetas-Kenedijas stila, ko visi mēģina masveidā kopēt,” saka modes māksliniece Jūlija Malahova.
Jūlija Malahova ir sieviete, kurai droši var piešķirt Latvijas stilīgākās sievietes titulu, un tas nebūs pārspīlējums. Sievišķīga, bet nekādā gadījumā ne pārspīlēti salda. Un viņas zīmols “Jonquil” arī ir tur – luksusa pašā virsotnē. “Es patiesi apbrīnoju cilvēkus, kuri smalki izjūt sevi un nevainojami piemeklē apģērbu, taču manu personīgo stilu ietekmē tikai mans dvēseles stāvoklis un tas, kā izskatās mans ķermenis.
Perfekti zinu, kas man piestāv, protu slēpt savus trūkumus un lieliski jūtos gan kažokā vasarā, gan zīda kombinē kleitā ziemā. Šovasar man sagribējās būt spilgtai, un man patīk kombinēt sava zīmola “Jonquil” apģērbu ar pirktām lietām. Ja valkāju spalvas, noteikti esmu laimīga,” viņa atzīst.
Visu interviju lasi žurnāla “Pastaiga” augusta numurā.
Žurnāls pārdošanā no 22. jūlija.