“Jūras skati” - dzīvesvieta ar pievienoto vērtību
Patiesa dzīves kvalitāte sākas ar vidi, kurā dzīvojam. Jūras tuvums, priežu meža miers un daba ikdienā padara Jūrmalu par pamatotu izvēli tiem, kuri meklē harmonisku dzīvesveidu.
Dzīvojamais komplekss "Jūras skati" Dubultos piedāvā mūsdienīgus premium klases mājokļus pie jūras – vien nepilnas stundas brauciena attālumā no Rīgas, vienā no pieprasītākajām Jūrmalas lokācijām, par pieejamu cenu.
Pārdomāta arhitektūra, kas iedvesmo dzīvei
Mūsdienīgais dzīvojamais komplekss "Jūras skati" atrodas pirmajā jūras līnijā, vien 100 metru attālumā no jūras, Dubultu prospekts 101, Jūrmala. Tas apvieno izcilu atrašanās vietu, mūsdienīgu arhitektūru un pārdomātu dzīves vidi, kļūstot par vienu no pieprasītākajiem jaunajiem dzīvojamajiem projektiem Jūrmalā.
Kompleksu veido divi savstarpēji savienoti korpusi – desmit stāvu dzīvojamā ēka un divstāvu loftu ēka. Tajā pieejami 107 dažādu platību mājokļi, tostarp 29 divstāvu lofti – no kompaktiem dzīvokļiem līdz plašiem ģimenes mājokļiem. Viss komplekss projektēts, domājot par ilgtspējīgu ekspluatāciju un ikdienas komfortu. Plašie logi, terases un balkoni ienes interjerā dabisko gaismu un rada nepārtrauktu saikni ar apkārtējo vidi.
Projektā "Jūras skati" ikviena detaļa veidota, domājot par ilgtermiņa komfortu – no energoefektīviem risinājumiem un kvalitatīvas apdares līdz pārdomātai koplietošanas infrastruktūrai. Tā ir vieta tiem, kuri novērtē kvalitāti, funkcionalitāti un iespēju ikdienā baudīt piejūras mieru.
“Jūras skati” dzīvojamās platības
Patiesa dzīves kvalitāte sākas ar vidi, kurā dzīvojam. Jūras tuvums, priežu meža miers un daba ikdienā padara Jūrmalu par pamatotu ...
Vairāk nekā mājoklis – dzīves telpa
Mūsdienās mājoklis neaprobežojas tikai ar dzīvokļa sienām. Arvien lielāka nozīme ir videi, kas ļauj atpūsties, strādāt attālināti, satikt kaimiņus un baudīt nesteidzīgu ikdienu. Tieši tāds ir projekta "Jūras skati" koncepts, kur mājoklis organiski saplūst ar koplietošanas vidi.
Aptuveni 200 m² plašā dizaina lounge zona apvieno atpūtas un coworking telpas, kā arī servisa infrastruktūra. Savukārt 1,4 hektārus plašā labiekārtotā teritorija ar atpūtas zonām, bērnu rotaļu laukumu, mantu glabātuvēm, virszemes un pazemes autostāvvietām, kā arī elektroauto uzlādes iespējām rada pārdomātu un harmonisku dzīves vidi. Rezultātā "Jūras skati" kļūst par daudz vairāk nekā tikai privātu dzīves telpu.
“Jūras skati” koplietošanas telpas
Patiesa dzīves kvalitāte sākas ar vidi, kurā dzīvojam. Jūras tuvums, priežu meža miers un daba ikdienā padara Jūrmalu par pamatotu ...
Šāda pieeja raksturīga jaunās paaudzes premium projektiem Eiropā - mājoklis kļūst par daļu no plašākas dzīves telpas, kur privātā un koplietošanas vide organiski papildina viena otru.
Jumta terase - unikāla priekšrocība Jūrmalā
Īpašu vietu projektā ieņem koplietošanas jumta terase ēkas 10. stāvā, kas jau kļuvusi par "Jūras skatu" vizītkarti. Šāds risinājums Jūrmalas dzīvojamajos projektos joprojām ir reta parādība. No tās paveras plašs panorāmas skats uz jūru, priežu galotnēm un pilsētas ainavu, radot vietu saullēktu baudīšanai, nesteidzīgām vakara sarunām vai vienkārši atpūtai pēc darba dienas.
Šāda veida koplietošanas telpas arvien biežāk kļūst par būtisku komponenti mājokļa izvēlē – tās paplašina dzīves telpu, piešķirot mājoklim vērtību, kas sniedzas daudz tālāk par tā platību.
Liela interesentu atsaucība Atvērto durvju dienā
Atvērto durvju dienas laikā interesenti klātienē iepazinās ar projektu, apskatīja pieejamos dzīvokļus un loftus, kā arī saņēma individuālas konsultācijas par mājokļa iegādi, finansēšanas un investīciju iespējām. Pasākumā konsultācijas sniedza banku pārstāvji, būvnieki, iebūvēto mēbeļu ražotāji un projekta pārdošanas komanda, nodrošinot visaptverošu one stop shop pieeju mājokļa iegādei. Apmeklētāji iepazinās arī ar projekta investīciju potenciālu, saņemot informāciju par dzīvokļa iespējamo ilgtermiņa un īstermiņa nomas ienesīgumu, tostarp izmantojot Airbnb un Booking platformas.
“Jūras skati” Atvērto durvju dienas pasākums
Patiesa dzīves kvalitāte sākas ar vidi, kurā dzīvojam. Jūras tuvums, priežu meža miers un daba ikdienā padara Jūrmalu par pamatotu ...
Mājoklis kā ieguldījums nākotnē
Mājokļi Jūrmalā pie jūras vienmēr ir bijuši vairāk nekā nekustamais īpašums. Ierobežotais piedāvājums, dabas tuvums un nemainīgi augstais pieprasījums veido ilgtermiņa vērtību, padarot tos par vērtīgu izvēli arī ilgtermiņa ieguldījumam.
Par to liecina arī augstā interese par "Jūras skati" projektu, vēl pirms tā nodošanas ekspluatācijā rezervēta un pārdota lielākā daļa dzīvokļu, apliecinot pieprasījumu pēc kvalitatīviem jaunajiem projektiem Jūrmalā.
"Premium vērtību nosaka ne tikai ekskluzivitāte, bet arī īpašuma spēja saglabāt un ilgtermiņā palielināt savu vērtību. Jūrmalas piejūras īpašumi vienmēr ir bijuši vieni no pieprasītākajiem Latvijā, ko nosaka unikālā lokācija un ierobežotais piedāvājums. Attīstot "Jūras skatus", mūsu mērķis bija radīt mūsdienīgu un kvalitatīvu projektu, kas apvieno augstu dzīves kvalitāti ar pārdomātu investīciju potenciālu. Tas ir mājoklis, kurā baudīt dzīvi šodien un vienlaikus veidot vērtīgu ilgtermiņa ieguldījumu. Lai palīdzētu pieņemt pamatotu lēmumu, interesentiem piedāvājam arī individuālus aprēķinus par iespējamo ilgtermiņa un īstermiņa nomas ienesīgumu," norāda Mihails Petrišins, "InCity Capital" izpilddirektors.
Kvalitāte, kas saglabā savu vērtību
Dzīvojamo kompleksu "Jūras skati" attīsta nekustamo īpašumu attīstītājs “InCity Capital”, kura pieredze balstās kvalitatīvu dzīvojamo un komerciālo projektu īstenošanā. Uzņēmuma filozofijas pamatā ir pārliecība, ka nekustamais īpašums nav tikai ēka – tas ir ilgtermiņa ieguldījums cilvēku dzīves kvalitātē un pilsētvides attīstībā.
“InCity Capital” pieeja apvieno pārdomātu arhitektūru, ilgtspējīgus risinājumus un augstus būvniecības standartus, radot projektus ar paliekošu vērtību. Projekta "Jūras skati" attīstībā investēti vairāk nekā 13 miljoni eiro, veidojot mūsdienīgu dzīves vidi vienā no pieprasītākajām Jūrmalas lokācijām.
Sajust “Jūras skati” dzīves ritmu
Projekta “Jūras skati” īsto atmosfēru iespējams sajust tikai klātienē. Tāpēc interesenti aicināti pieteikt individuālu apskati, kuras laikā nesteidzīgi iepazīt "Jūras skatus" un apskatīt pieejamos dzīvokļus un loftus, koplietošanas telpas un jumta terasi, kā arī saņemt individuālu konsultāciju par piemērotākā mājokļa izvēli un tā investīciju potenciālu.
Dažkārt pietiek ar vienu apmeklējumu, vienu skatu uz jūru un vienu nesteidzīgu pastaigu starp priedēm, lai saprastu – īstās mājas nav tikai vieta. Tās ir sajūta, kuru gribas piedzīvot katru dienu.
Piesakiet individuālu projekta apskati un iepazīstiet "Jūras skatus" klātienē: Edgars Grīnbergs +371 22 109 109 vai edgars@incity.lv, www.jurasskati.lv.