Labākie dzīvojamie projekti nesākas ar arhitektūru. Tie sākas ar vietu
Ir arhitektūra, kas piesaista skatienu. Un ir arhitektūra, kas ļauj ieraudzīt vietu. Mūsdienās arvien lielāka vērtība ir nevis ēkām, kas sacenšas savā starpā, bet projektiem, kuri spēj kļūt par dabisku apkārtējās vides daļu.
Tieši šī doma ir pamatā "Promenādes mājām" – jaunam dzīvojamam projektam Daugavas krastā. Tā nav vienkārši vēl viena adrese pilsētā, bet vieta, kur ikdienas kvalitāti nosaka upe, promenāde, gaisma un zaļā vide. Šeit pilsēta nebeidzas – tā vienkārši kļūst mierīgāka.
Projektu veido divas septiņu stāvu ēkas ar 160 dzīvokļiem, kuros estētika un funkcionalitāte veidota līdzvērtīgi. Pārdomāti plānojumi, pilna iekšējā apdare, balkoni un terases nav greznība – tie ir elementi, kas ļauj mājoklim pielāgoties cilvēka dzīvei, nevis otrādi.
"Promenādes mājas" Ķengaragā
"Promenādes mājām" – jaunam dzīvojamam projektam Daugavas krastā ikdienas kvalitāti nosaka upe, promenāde, gaisma un zaļā vide. Šeit pilsēta nebeidzas ...
Mūsdienīga dzīves kvalitāte
Mūsdienīgs mājoklis nozīmē arī to, ko ikdienā bieži nepamana:
- A+ klases energoefektivitāti;
- decentralizētu svaiga gaisa ventilāciju;
- augstu skaņas izolāciju;
- saules paneļus;
- tehniskos risinājumus, kas padara ikdienu ilgtspējīgāku un komfortablāku.
Taču projekta lielākā priekšrocība nav aprakstāma tehniskajā specifikācijā.
Tā ir iespēja dzīvot vietā, kur rīta pastaiga gar Daugavu nav īpašs notikums, bet ikdienas sastāvdaļa. Kur dažu minūšu attālumā sasniedzama visa pilsētas infrastruktūra, vienlaikus saglabājot telpas, gaisa un ūdens tuvuma sajūtu.
Patiesībā augstvērtīgu mājokli nosaka ne tikai tas, kas atrodas aiz dzīvokļa durvīm, bet arī tas, kas sagaida, tās atverot.
Labu arhitektūru raksturo nevis tas, cik daudz tā piesaista uzmanību, bet gan tas, cik organiski tā kļūst par cilvēka dzīves sastāvdaļu. Tieši tāda ir "Promenādes māju" iecere.