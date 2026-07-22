Sarežģīti un vienkārši vienlaikus. Kas ir mūsdienu luksuss?
Luksuss – tā ir pieredze, un šim izplatītajam viedoklim piekrīt arī specializētās nekustamo īpašumu konsultāciju, pārvaldības un būvniecības grupas “Silveroc” dibinātājs un izpilddirektors Deivids Džanets (David Jeannet). Ko tas nozīmē, un kādēļ luksuss mūsu mājās sākas jau būvniecības stadijā? Sarunājamies par Šveices uzņēmēja novērojumiem Latvijas arhitektūras tirgū un viņa paša ceļu no modes līdz būvniecībai.
“Silveroc” īsteno holistisku pieeju nekustamajam īpašumiem un būvniecībai. Vai varat paskaidrot, ko tas nozīmē?
Mūsu uzmanības centrā ir viesnīcu projekti, un, lai tos veiksmīgi īstenotu, svarīga ir ne tikai arhitektūra un būvniecība, bet daudz kas vairāk – jāpārvalda finanses, likumdošana, mārketings, sabiedriskās attiecības, reizēm arī politika. Lai projekts būtu veiksmīgs, jāzina, kad un kādas prioritātes izvirzīt. Mūsu kompānija savā nozarē izceļas, jo mēs pārraugām visus faktorus kopā, nevis koncentrējamies uz vienu atsevišķu darbības jomu.
Vai tas nozīmē, ka jūsu galvenais uzdevums ir efektīvi sasniegt mērķi?
Jā. Arhitekta mērķis ir radīt kaut ko skaistu. Darbuzņēmējus būvniekus vērtē pēc paveiktā darba ātruma un izmaksām. Savukārt mums jāparūpējas, ka šie mērķi sakrīt, jo viesnīcai ne tikai jāizskatās skaisti, bet arī jāiekļaujas budžetā un jāatbilst visām likuma normām. Tas pats attiecas uz privātmājām. Mēs to varam panākt, jo paši vadām iepirkumus un piegāžu ķēdi. Tas nozīmē, ka atsakāmies no starpniekiem – tā mēs klientam varam nodrošināt augstāku kvalitāti un bieži vien arī labāku cenas un kvalitātes attiecību.
"Silveroc" elegance
Luksuss – tā ir pieredze, un šim izplatītajam viedoklim piekrīt arī specializētās nekustamo īpašumu konsultāciju, pārvaldības un būvniecības grupas “Silveroc” ...
Kā tas notiek praksē? “Silveroc” strādā dažādi speciālisti vai jūs tos piesaistāt atbilstoši projekta vajadzībām?
Grupas bāze ir Šveicē. Tur strādā kompānijas izpilddirektors, kurš atbild par ikdienas darbu – kvalitāti, pārvaldību un visu standartu ievērošanu. Tie paši standarti attiecas arī uz mūsu Latvijas biroju. Svarīgi ir tas, ka projektu, izmaksu, iepirkumu un būvniecības pārvaldību mēs veicam iekšēji, paši savā uzņēmumā. Savukārt mehāniskās, elektriskās un santehniskās inženiersistēmas, kā arī konstrukciju inženieriju iekļauj katrā projektā atsevišķi – lokāli jeb “uz vietas”.
Dažos projektos sadarbojamies ar mūsu pašu arhitektiem, interjera dizaineriem un zīmolu dizaineriem no “Silveroc Studio”. Komerciālos projektos nereti galvenā loma ir klienta zīmola identitātei, bet vairumā privāto projektu svarīgākais ir labs, funkcionāls dizains, nevis iespaidīga arhitektūra, jo klients vēlas efektīvus un praktiskus risinājumus. “Silveroc Studio” darba centrā ir zīmols (tas ir “Built Around the Brand” princips) – mēs sava uzņēmuma ietvaros nodrošinām zīmola veidošanu, arhitektūru un interjera dizainu. Piemēram, Šveicē strādājam pie Eiropas lielākā viesnīcu uzņēmuma “Accor” biroja telpām. Viņi vēlējās labu dizainu, bet ātru būvniecību ar mazāku budžetu, tādēļ iesaistīt mūsu uzņēmuma speciālistus bija visefektīvākais risinājums.
Citos projektos, kam būtisks ir starptautiski atzīts arhitekts, mēs strādājam kā “Silveroc 360” – uzaicinām sadarboties pasaules vadošos arhitektus, piemēram, no Parīzes, Londonas vai Ņujorkas. Tātad “Studio” projektus īstenojam pašu spēkiem, bet “360” arhitektūru un interjera dizainu mums nodrošina ārēji piesaistītie speciālisti. Mums patīk strādāt ar starptautiski atzītiem augsta līmeņa arhitektiem, piemēram, “AW²” no Parīzes, “REALM” ainavu arhitektiem un daudziem citiem. Arī Latvijā ir izcili arhitekti un dizaineri – Zanes Teteres darbs ir apbrīnojams.
Kādēļ uzņēmuma paplašināšanai izvēlējāties Rīgu?
Tas ir garš stāsts, bet šī būs īsā versija. Jau ilgus gadus mani saista draudzība ar slaveno latviešu modeli Ievu Lagūnu, viņa tagad ir arī biznesa partnere jaunajā uzņēmumā. Pirms sešiem gadiem Ieva sāka mani iepazīstināt ar vietējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar galdniecību, akmens un metāla apstrādi, un pirms pieciem gadiem sākām strādāt pie projektiem. Arvien biežāk devos uz Rīgu un sadarbojos ar Latvijas uzņēmumiem, bet tad nodomāju, ka varētu šeit nolīgt vairāk cilvēku un atvērt biroju. To izdarīju pirms diviem gadiem, un tagad pats katru mēnesi divas nedēļas pavadu Rīgā, divas Šveicē. Patlaban esam procesā, lai nolīgtu izpilddirektoru, kurš strādās Rīgas birojā, un paplašinātu biznesu.
Latvijas tirgus mums ir ļoti nozīmīgs, pievēršam tam daudz uzmanības. Pakalpojumi, ko nodrošinām mēs, pagaidām vietējā tirgū netiek piedāvāti. Pirmkārt, joprojām īsti nav luksusa kategorijas ēku. Protams, ir dārgi projekti, taču, ja runa ir par būvniecības kvalitāti, tas ir viduvējs izpildījums par augstu cenu. Nevis tāpēc, ka nebūtu kvalitātes, bet gan tāpēc, ka pietiekami augstā līmenī nav darbu pārvaldība un vadība. Otrkārt, Latvijas nekustamo īpašumu un būvniecības tirgus nav attīstīts – turīgi klienti joprojām nolīgst katru darbuzņēmēju atsevišķi, un tie paši mēģina savā starpā koordinēties. Ilgtermiņa potenciāls ir tikai spējai nodrošināt tādu servisu, kur klienta vīzija tiek īstenota kvalitatīvā rezultātā. Esmu pārliecināts, ka paies vēl kāds laiks, līdz to sapratīs un pieprasīs Latvijas tirgū, bet tas būs svarīgi nākotnē – īpaši tad, kad Rīgā ienāks vairāk pieczvaigžņu viesnīcu un ieradīsies turīgi cilvēki no visas pasaules, kam ir lielākas prasības pret naktsmītnēm un mājokļiem.
Vai Rīgā jau ir īstenots kāds jūsu projekts?
Līdz šim komanda strādāja pie projektiem Šveicē un Eiropā. Protams, mūsu Rīgas birojā strādā profesionāļi, kuri jau ir īstenojuši daudzus projektus Latvijā. Piemēram, arhitektam Edgaram ir liela pieredze iepriekšējā darbā birojā “Vincents”. Mēs kā “Silveroc” grupa savus pakalpojumus Latvijas tirgū sākām piedāvāt tikai šā gada sākumā, un jau notiek sarunas. Vienu no potenciālajiem projektiem, kas ir liels un ievērojams, pagaidām nevaru atklāt. Katrā ziņā “Silveroc” pakalpojumi pilnībā darbojas Latvijā – pagaidām koncentrējamies uz “Silveroc Studio” un “Silveroc 360” darbu, mūsu vietējo projektu plūsma vēl ir agrīnā stadijā.
Tātad jūs Latvijā saskatāt būvniecības tirgus izaugsmes iespējas. Kas vēl jums ir iepaticies un mudinājis atvērt biroju tieši te?
Pirmkārt, liela priekšrocība šajā biznesā ir darba kultūra. Cilvēki ir uzticami, strādīgi un pievērš uzmanību detaļām. Saredzu lielu potenciālu Latvijas arhitektūras nozarē – tā joprojām ir iekšup vērsta, vairums arhitektu strādā tikai Latvijā un nesaskaras ar starptautisko tirgu. Tas nozīmē, ka arī šajā jomā izaugsmes iespējas var paplašināt.
Draugs, kurš nodrošina dizaina un tehniskos pakalpojumus vienam no lielākajiem viesnīcu operatoriem Eiropā, nesen ieradās Rīgā, lai apskatītu vairākus potenciālus viesnīcu projektus. Pēc sanāksmēm apspriedāmies par to, ka daudzi viesnīcu īpašnieki un attīstītāji pievēršas luksusa projektiem tieši tāpat kā trīs un četru zvaigžņu projektiem, taču tas nav viens un tas pats – pieczvaigžņu viesnīcām nepieciešami arhitekti un dizaineri ar izpratni par to standartiem. Mūsu viesmīlības direktors 20 gadus ir strādājis luksusa viesnīcu ķēdēs “Six Senses”, “Fairmont Raffles”, “Swissôtel”, viņa uzdevums ir pārraudzīt, lai viss, ko dara dizaineri un arhitekti, atbilst lielo ķēžu pieczvaigžņu standartam. Latvijas tirgū par to pagaidām nav ne jausmas. Tās ir mazas detaļas, par kurām jādomā dizaina procesā. Ja strādājam ar arhitektu no Parīzes, kurš zīmējis jau 50 viesnīcas, mums šīs detaļas nav smalki jāpārspriež. Vairumam Latvijas dizaineru šīs pieredzes vēl nav.
Mēs varam palīdzēt Latvijas tirgum iepazīties ar šo biznesa šķautni – atvest šurp starptautiskas ķēdes, arhitektus un dizainerus, kas iedvesmotu un mudinātu mācīties arī vietējos arhitektus. Manuprāt, konkurence ir laba lieta. Latvijas tirgū ir daudz laba, bet luksusa segmentā vēl var augt. Labs piemērs ir “Catch” ģimenes restorāni, kuriem izdevies Latvijā ieviest starptautisko luksusa standartu restorānu jomā, taču viesmīlības nozarē joprojām trūkst šāda līmeņa viesnīcu.
"Silveroc" dizains
Luksuss – tā ir pieredze, un šim izplatītajam viedoklim piekrīt arī specializētās nekustamo īpašumu konsultāciju, pārvaldības un būvniecības grupas “Silveroc” ...
Vai varat definēt, kas ir luksuss viesnīcu nozarē? Pieņemu, tas nenozīmē tikai iekārtot numurus ar dārgām mēbelēm.
Piedalos gandrīz visos nozīmīgajos viesmīlības pasākumos Eiropā, tie notiek apmēram sešreiz gadā. Atslēgas vārds, kas regulāri izskan, runājot par luksusa viesmīlību, ir pieredze. Kā tu tiec sagaidīts un kā jūties ierodoties, kāda noskaņa ir vietai, kāds ir serviss. Kā teicāt, tas nav par zeltu un interjera dārdzību. Viesnīca var sniegt arī pieredzi, kas ir vienkārša.
Manuprāt, luksuss ir atrasties vietā, kur sajūti tās elpu. Tai jābūt intriģējošai. Negribu, no rīta pamostoties, nesaskatīt atšķirību starp Londonu, Parīzi vai Rīgu. Pieredze ir serviss kombinācijā ar vietas elpu. Manuprāt, labs piemērs ir Zanes Teteres projekts “Ziedlejas”. Man pašam vēl nav sanācis tur būt, bet, spriežot pēc visa, ko esmu dzirdējis, tā ir apbrīnojama vieta – labsajūtas komplekss ar skaistu arhitektūru, plašiem stiklojumiem: tu zini un redzi, kur tieši atrodies. Tur nav telefona sakaru, tas ir pavisam dabā. Lūk, tāds ir luksuss kā pieredze.
Lielākie maldi industrijā, īpaši no klientu puses – ka minimālistisks dizains ir lēts. Patiesībā ir tieši pretēji. Lai kaut ko īstenotu vienkārši un labi, nepieciešams daudz laika un augstas kvalitātes materiāli. Patiesi – mazāk ir vairāk, bet tas nenozīmē, ka tas ir mazāk sarežģīti.
Kādus publiskos un privātos projektus esat īstenojuši pēdējā laikā?
Pagājušajā gadā Vengenā Šveices kalnos strādājām ar pieczvaigžņu viesnīcu “Grand Hotel Belvedere”, ko pārvalda franču ķēde “Beaumier”. Šajā kūrortā ik gadu norisinās Pasaules kausa sacensības kalnu slēpošanā. Viesnīcā ir 90 numuru, brīnišķīgs SPA, restorāns un lieliski skati uz kalniem. Nav dārgu materiālu, toties ir vietējais dabīgais akmens. Tas bija izaicinošs projekts, jo viesnīca atrodas 1274 metrus virs jūras līmeņa, tai nevar piekļūt ar auto. Bija loģistiski sarežģījumi, jo visu piegādājām ar vilcieniem un helikopteriem.
Esam izstrādājuši un realizējuši arī jaukus trīs un četru zvaigžņu viesnīcu projektus. Pagājušajā gadā pabeidzām renovēt viesnīcu “Novatel” Cīrihes lidostā. Arī tas bija izaicinājums, jo viesnīca nepārtrauca darbību. Renovējām to stāvu pa stāvam.
Šveicē mums ir daudz jauku privātu projektu, piemēram, 120 m² mājoklis kalnos ar skaistu dizainu, ko radīja Parīzes arhitekti “AW²”. Viņi dizainējuši daudzas slavenas viesnīcas visā pasaulē, bet šis projekts parādīja, ka mēs tikpat rūpīgi strādājam arī mazākā mērogā. Esam īstenojuši arī starptautiskā līmenī ievērojamus privātus projektus.
Kā nonācāt tieši luksusa segmentā? Daudzi par to sapņo, bet ne visiem pietiek drosmes un uzņēmības tajā iekļūt.
Sāku savu karjeru kā modes dizainers. Ātri sapratu, ka tā nekad nenopelnīšu, un pievērsos mēbelēm un dizainam. Daudzus gadus man bija interjera dizaina birojs Londonā. Pirms 10–12 gadiem Londonas nekustamo īpašumu luksusa tirgus bija ļoti plašs. Pēc pāris gadiem dabiski devāmies būvniecības virzienā. Šodien mēs esam nekustamo īpašumu grupa, kuras darba kodols ir būvniecība, bet saknes joprojām balstās dizainā.
Dizains vienmēr ir bijis mana kaislība, es mīlu mākslu, fotogrāfiju. Man bija svarīgi, ka esam vairāk nekā celtnieki, ka izprotam dizainu. Tas mūs patiesi atšķir no citiem. Mums svarīgi ir piepildīt arhitekta sapni, iekļaujoties klienta budžetā. Ir jānovērtē arhitekta ideja, lai rastu veidus, kā to īstenot atbilstoši klienta iespējām.
Kādēļ luksuss? Jo luksuss ir sarežģīts un vienkāršs vienlaikus. Sarežģīts, jo tam ir mazāk klientu nekā ekonomiskās klases būvniecībā. Un ļoti izaicinošs, jo klientu prasības un gaidas vienmēr ir ļoti augstas. Klientiem šķiet, ka viņi var dabūt jebko un jebkurā laikā.
Ja runājam par Latvijas tirgu, tā ekonomiskajā līmenī valda nebeidzama konkurence, ir daudz lielu uzņēmumu ar plašāku pieredzi. Turpretī luksusa tirgū mēs varam piedāvāt savu pievienoto vērtību, jo mums ir šāda pieredze. Jāpiebilst, ka privātajā sektorā mēs veicam tikai luksusa projektus, bet viesnīcu sektorā strādājam arī ar trīs un četru zvaigžņu viesnīcām.
Kādēļ jums šķita, ka modē nevarēs nopelnīt? Kā arhitektūras industrija šajā ziņā atšķiras no modes?
Pirmkārt, modē ir ļoti liela konkurencē jau starp dizaineriem. Otrkārt, tu konkurē ar lielbudžeta uzņēmumiem. Treškārt, mana problēma bija tā, ka man bija interesants, bet mazs modes uzņēmums Cīrihē – katrs produkts, ko radīju, bija tikai 10 – 15 eksemplāros. Preces pārdevu ļoti dārgi, bet arī izmaksas bija ļoti augstas. Lai samazinātu ražošanas izmaksas, ir jāražo simtiem un tūkstošiem viena modeļa eksemplāru visos izmēros un krāsās. Būvniecībā ir citādi, jo tu būvē māju tikai vienā eksemplārā. Nejutos arī tik piesaistīts modei, jo man svarīgākā ir māksla – vai tā būtu mode, arhitektūra vai fotogrāfija. Un viesnīcas man patīk, jo tās apvieno visu – interjera dizainu, mākslu, ko var izstādīt uz viesnīcas sienām, pat darbinieku apģērba dizainu.