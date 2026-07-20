Veselīgs gaiss mājās. Ventilācija ir kļuvusi par mūsu ikdienas vajadzību
Ventilācija vairs nav greznība – tā ir mūsdienu nepieciešamība. Svaigs, tīrs un pareizi temperatūrai pielāgots gaiss ir būtisks gan veselībai, gan ikdienas komfortam.
Ventilācija vairs nav greznība – tā ir mūsdienu nepieciešamība. Svaigs, tīrs un pareizi temperatūrai pielāgots gaiss ir būtisks gan veselībai, gan ikdienas komfortam.
Flexit ir viens no Ziemeļvalstu līderiem, kas ventilācijas un gaisa kvalitātes risinājumus izstrādā jau kopš 1974. gada.
Uzņēmums ir radījis Nordic S un CL sērijas ventilācijas iekārtas ar rotējoša tipa rekuperatoru, kas īpaši izstrādātas skarbajam Skandināvijas klimatam, padarot tās ideāli piemērotas arī Latvijas apstākļiem.
Šajā sērijā pieejamas iekārtas gan dzīvokļiem, gan kompaktām karkasa ēkām, gan lieliem savrupnamiem. Tās spēj atgūt līdz pat 85% siltuma, ir pazīstamas ar klusu darbību un augstu energoefektivitāti (A klase).
Ar Flexit GO lietotni ventilācijas sistēmu iespējams pārvaldīt attālināti jebkurā brīdī, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru.
Iekārtas jau standartā ir aprīkotas ar ePM1 55% (F7) klases filtriem, kas efektīvi attīra gaisu no putekļiem, ziedputekšņiem un citiem piesārņotājiem.
Tās iespējams papildināt ar CO₂ līmeņa un mitruma sensoriem.
Papildus paredzēts atsevišķs izvads virtuves tvaika nosūcējam, kā arī iestrādāts speciāls kamīna režīms, kas maina pieplūdes un nosūces līdzsvaru, lai netiktu traucēta degoša kamīna vilkme.
Iekārtas ir kompakta izmēra un jau standartā aprīkotas ar siltuma izolāciju, kas ļauj tās uzstādīt pie sienas, griestiem vai pat nesiltinātos bēniņos.
Tādējādi tām ir ļoti plašs pielietojums, un tās ir piemērotas izmantošanai:
- jaunbūvēs;
- ēku pārbūvē un renovācijā;
- komerctelpās.
Skats nākotnē – ar tīrāku gaisu un gudrākiem risinājumiem
Flexit nodrošina ne tikai labāku iekštelpu gaisu, bet arī veicina videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu, kas atbilst mūsdienu ilgtspējīgas attīstības prasībām.
Katra iekārta tiek rūpīgi pārbaudīta modernās laboratorijās, lai garantētu augstu darbības efektivitāti un ilgmūžību.
Oficiālais Flexit pārstāvis Latvijā – Siltumsuknis.lv – nodrošina profesionālas konsultācijas un palīdz izvēlēties piemērotāko risinājumu jūsu mājoklim vai komercobjektam.
Mūsu mērķis ir palīdzēt jums dzīvot veselīgāk, energoefektīvāk un ērtāk.
Mēs ticam, ka ventilācija nav tikai risinājums īstermiņa komfortam – tā ir investīcija Jūsu veselībā, mājas vērtībā un dzīves kvalitātē.