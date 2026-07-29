VIETA labai DZĪVEI
ARPLAN arhitektūras biroja rokraksts definē ne tikai ēkas formu, bet arī to, kā konkrētajā vidē jutīsies cilvēks. City Oasis, viens no lielākajiem biroja projektiem, atklāj, kā industriālu Rīgas teritoriju iespējams pārvērst zaļā, daudzslāņainā un dzīvošanai patīkamā pilsētas kvartālā.
Tieši šāda cilvēkam, vietai un ilgtermiņam pakārtota pieeja raksturo Rīgas arhitektu biroja ARPLAN darbu. Arhitekta Rolanda Bruzguļa dibinātais birojs darbojas kopš 2001. gada, un šajā laikā tas projektējis dažādu mērogu dzīvojamos, sabiedriskos, komerciālos, industriālos un pilsētvides objektus.
ARPLAN darbība ietver arhitektūras projektēšanu, sarežģītu būvniecības projektu vadību un dažādu nozaru speciālistu sadarbības koordinēšanu.
Vēsturiskas teritorijas jaunā dzīve
Bijušās tekstilrūpnīcas teritorijā starp Tallinas un Artilērijas ielu joprojām slejas vecais skurstenis un ūdenstornis. Drīzumā tiem līdzās būs redzamas jaunas dzīvojamās ēkas, atjaunotas fabrikas fasādes, zaļi pagalmi un mājas vairāk nekā 300 rīdziniekiem.
City Oasis projekts nemēģina noslēpt vietas industriālo pagātni – tieši pretēji, tā kļuvusi par projekta identitātes pamatu.
Projekta iecere tapa pēc uzvaras arhitektūras konkursā 2011. gadā sadarbībā ar itāļu arhitektu Paolo Bodegu (Paolo Bodega) un inženieri Giuseppe M. Rustignoli, savukārt ARPLAN uzņēmās vadošā arhitektūras biroja, būvprojekta izstrādes un projekta vadības pienākumus.
Kvartāls atrodas bijušās tekstilrūpnīcas teritorijā, kuras vēsture aizsākās jau 1866. gadā. Savulaik tas bija viens no lielākajiem šāda veida ražošanas uzņēmumiem Krievijas impērijā un darbojās līdz pat 20. gadsimta beigām.
Veidojot jauno kvartālu, teritorija netika uztverta kā tukša vieta, kurai vienkārši uzslāņot jaunu apbūvi. Gluži pretēji – industriālais mantojums kļuvis par projekta identitātes pamatu.
Oāze pilsētas vidū
City Oasis būs 326 mājokļu kvartāls, kurā jaunās sešu un septiņu stāvu ēkas tiks apvienotas ar pārbūvētām rūpnīcas ēkām un atjaunotu vēsturisko villu.
Dažādie ēku tipi ļauj veidot daudzveidīgus mājokļus – kompaktus dzīvokļus, plašus loftus, divstāvu apartamentus un mājokļus ar privātām terasēm.
"Mēs vēlējāmies izveidot vidi, kurā cilvēki justos patiešām labi," stāsta ARPLAN dibinātājs un vadošais arhitekts Rolands Bruzgulis. "Tas plānots kā savrups dzīvojamais rajons ar pārdomātu plānojumu un labiekārtojumu, estētisku arhitektūru un augstas kvalitātes materiāliem, kas izmantoti gan interjera, gan ārtelpas risinājumos."
Kvartāla centrālā ārtelpa būs brīva no automašīnām. Transportam paredzēta pazemes autostāvvieta ar 206 vietām, bet virs tās – apzaļumots pagalms un vairāki mazāki iekšpagalmi ar atpūtas vietām pieaugušajiem un bērniem.
Projektā iecerēts saglabāt arī teritorijā augošos kokus, no kuriem daži ir vairāk nekā simt gadu veci, papildinot tos ar jauniem apstādījumiem.
Arhitektūra nav izolēts objekts
Darbs pie City Oasis bijis īpaši sarežģīts arī tā atrašanās vietas dēļ. Kvartāls robežojas ar UNESCO Pasaules kultūras mantojuma zonu. Tas nozīmēja ilgstošu saskaņošanas procesu un nepieciešamību līdzsvarot attīstītāja ieceres ar vēsturiskās pilsētvides aizsardzību.
ARPLAN pieredzē pilsētvide tiek uztverta kā savstarpēji saistīta sistēma. To apliecina arī Spīķeru laukuma un Daugavas promenādes revitalizācija.
Šis projekts savulaik degradētu pilsētas teritoriju mūsdienīgi savienoja ar Rīgas centru, Centrāltirgu un upes krastu. Projektā izveidoti gājēju un velosatiksmes savienojumi, atpūtas vietas, rotaļu laukums, skatu platformas un pilnvērtīgi vides pieejamības risinājumi.
2016. gadā projekts saņēma American Architecture Prize sudraba godalgu ainavu arhitektūras un pilsētplānošanas kategorijā.
Viena filozofija, atšķirīgi mērogi
Līdzīga domāšana parādās arī biroja jaunākajos projektos ārpus galvaspilsētas.
Projektējot sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru Mežgarciemā, ēkas struktūra pakārtota cilvēkiem ar dažādām pārvietošanās spējām un veselības vajadzībām. Vienstāva ēka veidota ar lineāriem "spārniem", plašiem gaiteņiem un lieliem logiem līdz grīdai.
Visām iemītnieku istabām paredzēta izeja uz koka terasēm, bet celiņi teritorijas iekšienē iecerēti kā nedaudz paceltas koka laipas, lai pēc iespējas vairāk saglabātu priežu mežam raksturīgo zemsedzi – sūnas, ķērpjus un mētras.
Savukārt Preiļu centra un autoostas pārbūvē uzmanības centrā ir publiskās ēkas atvērtība un ikdienas funkcionalitāte. Esošo būvapjomu papildina stiklota uzgaidāmās zāles piebūve, bet dinamiskās jumta pārkares uzsver ēkas publisko raksturu. Vienlaikus visās publiskajās telpās paredzēta bezsliekšņu piekļuve un pilnvērtīga vides pieejamība.
Lestenes Brāļu kapu muzeja pārbūvē uzdevums ir cits. Šeit arhitektūrai jābūt pietiekami precīzai un atturīgai, lai saglabātu vēsturiskās vietas autentiskumu un dotu telpu tās saturam.
Arhitektūras mēraukla – dzīves kvalitāte
Pilsētas kļūst blīvākas, cilvēku ikdiena – dinamiskāka, bet prasības pret dzīves vidi turpina pieaugt. Arvien svarīgāka kļūst iespēja vienuviet apvienot privātumu un kopienas sajūtu, pilsētas ērtības un dabas tuvumu, mūsdienīgu dzīvesveidu un cieņu pret vietas vēsturi.
Jaunākais arhitektūras biroja ARPLAN projekts City Oasis nodrošinās līdzsvaru starp visiem šiem elementiem.