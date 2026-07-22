Kad laiks un ērtības kļūst svarīgas: kāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas dzīvot Rīgas centrā
Dzīvē ir posms, kad privātmāja ārpus pilsētas šķiet teju ideāla. Bērniem ir vieta, kur skriet, dārzā var svinēt svētkus un izbaudīt vasaras vakarus, bet pilsētas troksnis un kņada paliek tālu aiz mājas vārtiem. Taču gadi iet, bērni sāk savu dzīvi, un reiz tik ļoti nepieciešamā mājvieta pamazām kļūst par pienākumu. Jākopj dārzs, jāuztur māja, jāplāno katrs brauciens uz teātri, vakariņām vai tikšanos ar draugiem. Pēc koncerta vēl jādomā, kā nokļūt mājās, bet ziemas rītā - vai ceļš būs izbraucams un kur centrā novietot automašīnu.
Tad arvien biežāk rodas jautājums: varbūt kaut kas jāmaina? Lai dzīvesveids būtu ne mazāk kvalitatīvs, bet vieglāks. Ne skaļāks, bet piepildītāks. Ne iespaidīgāks citu acīs, bet ērtāks pašam. “Cilvēki šodien vairs nemeklē tikai skaistu dzīvokli vai mājvietu prestižā pilsētas vai piepilsētas rajonā. Viņi meklē vidi, kurā ikdiena neprasa lieku piepūli,” saka jaunā Rīgas centra kvartāla CENTRUS pārstāve Dace Sīle. “Lielākā vērtība bieži vien nav papildu kvadrātmetri, bet laiks, ko varam veltīt sev.”
Pilsēta sākas aiz mājas durvīm
Būt dzīves centrā nozīmē ne tikai dzīvot noteiktā Rīgas rajonā. Tā ir iespēja būt pilsētas ritmā un rosībā, ērti nokļūt visur, neierobežot sevi atpūtas, kultūras un izaugsmes iespējās, redzēt un sajust, kas notiek apkārt. Tas nozīmē arī iespēju spontāni aiziet uz izrādi, satikt draugus vakariņās vai iegriezties izstādē, iepriekš neplānojot visu dienu.
Tieši šādu dzīves modeli piedāvā CENTRUS - jauns dzīvojamais kvartāls vienā no skaistākajām un rosīgākajām Rīgas vēsturiskā centra daļām, starp Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa un Kr. Barona ielām. Šo apkaimi savulaik dēvēja par Mazo Parīzi. Jau 20. gadsimta sākumā te no rītiem satikās uzņēmēji, dienas vidū studenti un radošo profesiju pārstāvji, bet vakaros ielas piepildīja mākslinieki, aktieri un rakstnieki. Arī šodien šī pilsētas daļa saglabājusi savu īpašo raksturu. Te līdzās sadzīvo biznesa vide, kultūra, kafejnīcas, restorāni, parki un aktīvs ikdienas ritms.
“CENTRUS nav iecerēts kā noslēgta dzīvojamā ēka, no kuras cilvēks iziet no rīta un atgriežas tikai vakarā,” stāsta Dace Sīle. “Mēs veidojam pilnvērtīgu pilsētas kvartālu, kurā mājoklis, pagalms, promenāde un apkārtnes iespējas veido vienotu dzīves vidi.”
Kvartāls, kas pēc būvniecības būs pilnībā pabeigts
CENTRUS pirmās divas ēkas tapa jau projekta pirmajā kārtā. Patlaban vienlaikus tiek būvētas vēl piecas arhitektoniski rūpīgi pārdomātas mājas ar kopumā 142 dzīvokļiem. Šī ir projekta otrā un noslēdzošā kārta. Tas nozīmē, ka pēc būvniecības darbu pabeigšanas 2027. gada nogalē viss CENTRUS kvartāls būs pilnībā izbūvēts un labiekārtots. Jaunie iemītnieki saņems ne tikai sava dzīvokļa atslēgas, bet arī gatavu dzīves vidi ar labiekārtotu, apzaļumotu promenādi un nepieciešamo infrastruktūru.
“Pērkot dzīvokli jaunā projektā, cilvēkiem pamatoti rodas jautājums, kas apkārt notiks pēc ievākšanās,” atzīst Dace Sīle. “CENTRUS gadījumā otrā kārta ir arī noslēdzošā. Pēc tās kvartālā vairs nav paredzēti būtiski būvdarbi. Iedzīvotājiem nebūs gadiem jādzīvo līdzās nākamajām būvniecības kārtām, tehnikai un pagaidu risinājumiem.”
Tas ir būtisks, bet dažkārt nepietiekami novērtēts komforta aspekts – pārcelties nevis uz vēl kādu laiku līdzās esošu būvlaukumu, bet uz pabeigtu un sakārtotu kvartālu.
No rīta darbs, vakarā teātris - bez ceļā pavadīta laika
Dzīve pilsētas centrā ļauj ikdienu organizēt citādi. Dažu minūšu gājiena attālumā no CENTRUS atrodas Vērmanes dārzs, savukārt nedaudz tālāk – Esplanāde un Ziedoņdārzs. Netālu atrodas Jaunais Rīgas teātris, kinoteātris "Splendid Palace", Latvijas Leļļu teātris, Dailes teātris, mūzikas nams "Daile", koncertzāle "Palladium", Rīgas cirks, kā arī muzeji, galerijas, restorāni un ikdienā nepieciešamie pakalpojumi.
"Centra priekšrocība nav tikai plašais piedāvājums. Tā ir iespēja šo piedāvājumu patiešām izmantot," uzsver Dace Sīle. "Nav jādomā, kur novietot automašīnu, cik ilgi būs jābrauc mājās vai pēc vakara pasākuma vēl būs spēks mērot ceļu uz piepilsētu vai tālākām Rīgas vietām."
Kad lielākā daļa ikdienai nepieciešamā ir sasniedzama kājām, samazinās sadzīves stress un paliek vairāk laika dzīvei. Dace Sīle stāsta, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc par CENTRUS interesējas ļoti dažādi cilvēki. "Mēs redzam, ka arvien biežāk pie mums nāk latvieši, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārpus Latvijas. Viņi regulāri atgriežas Rīgā, lai satiktu ģimeni un draugus, apmeklētu kultūras pasākumus, ārstus, skaistumkopšanas speciālistus vai vienkārši izbaudītu dažas dienas savā pilsētā. Viņiem nav vajadzīga liela māja, kuras uzturēšana prasa laiku un rūpes. Viņiem nepieciešama kvalitatīva, pārdomāta mājvieta pašā centrā, no kuras viss svarīgais ir sasniedzams dažu minūšu laikā."
Tieši šim dzīvesveidam piemēroti kompaktie studio un divistabu dzīvokļi, kurus izvēlas arī vecāki, kuri vēlas nodrošināt drošu un kvalitatīvu dzīvesvietu saviem bērniem studiju laikā vai uzsākot profesionālās gaitas Rīgā. Savukārt plašākie trīs, četru un piecu istabu dzīvokļi arvien biežāk nonāk jauno ģimeņu redzeslokā.
"Pastāv priekšstats, ka ģimenes ar bērniem izvēlas tikai piepilsētu, taču mēs redzam citu tendenci," saka Dace Sīle. "Daudzas jaunās ģimenes apzināti izvēlas palikt pilsētā. Viņām ir svarīgi, lai bērni var aiziet uz skolu, pulciņiem vai mūzikas nodarbībām bez gariem pārbraucieniem, lai vecākiem nav visa diena jāpakārto loģistikai un lai arī pašiem pēc darba būtu iespēja spontāni aiziet uz koncertu, satikt draugus vai doties vakara pastaigā. Tā ir dzīves kvalitāte, ko pilsētas centrs spēj piedāvāt."
Respektējot šīs dažādās vajadzības un vēlmes, CENTRUS nav veidots vienam dzīves scenārijam. Tas piedāvā mājokļus dažādiem dzīves posmiem - no pirmā dzīvokļa jaunam profesionālim un studentiem līdz plašai ģimenes mājvietai, kur audzināt bērnus vai sagaidīt ciemos mazbērnus, vai elegantai otrajai dzīvesvietai tiem, kuri Latvijā atgriežas regulāri.
Centra dzīve bez automašīnām pagalmā
Dzīvei centrā ir daudz priekšrocību, taču auto novietošana parasti nav viena no tām. CENTRUS šo jautājumu risina ar divu līmeņu pazemes autostāvvietu, kurā izbūvētas 417 vietas. Dzīvokļu īpašniekiem neatkarīgi no mājokļa platības ir iespēja ilgtermiņā nomāt stāvvietu, un pazemes līmenī pieejamas arī elektroauto uzlādes iespējas. “Cilvēkam nav jāizvēlas starp ērtu auto novietošanu un zaļu pagalmu,” saka Dace Sīle. “Automašīnas paliek pazemē, bet virszemes teritorija tiek atvēlēta cilvēkiem.”
Tādējādi kvartāla pagalmi var palikt klusi, labiekārtoti un brīvi no transporta. Dienas laikā promenāde un pagalma daļa būs atvērta arī pilsētniekiem, bet vakaros teritorija tiks slēgta, nodrošinot iedzīvotājiem privātumu un mieru.
Kvartālā paredzēts arī mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums, apstādījumi un atpūtas zonas. Savukārt daļai dzīvokļu būs plašas terases – reta priekšrocība pašā Rīgas centrā. “Tā var būt vieta rīta kafijai, augiem, nelielam dārziņam vai vienkārši mierīgam vakaram svaigā gaisā,” piebilst Dace Sīle. “Nav jāatsakās no pilsētas iespējām, lai būtu arī sava privātā ārtelpa.”
Dzīvojamais kvartāls CENTRUS
CENTRUS - jauns dzīvojamais kvartāls vienā no skaistākajām un rosīgākajām Rīgas vēsturiskā centra daļām, starp Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa un Kr. ...
Konsjeržs, mantu glabātuves un lietas, par kurām ikdienā nav jāraizējas
Patiesu komfortu bieži rada nevis tas, ko pamanām uzreiz, bet gan tas, par ko ikdienā vairs nav jādomā. CENTRUS iedzīvotājiem paredzētas 135 dažāda izmēra mantu glabātuves, slēgtas telpas velosipēdiem un bērnu ratiņiem, pārdomātas piekļuves sistēmas dzīvokļiem, lifti ar drošu piekļuvi dzīvojamām zonām, apsardze un konsjerža serviss.
Konsjeržs kvartālā darbojas jau tagad, bet pēc otrās kārtas pabeigšanas pakalpojums tiks paplašināts. Dienas laikā viņš palīdzēs risināt dažādus praktiskus jautājumus, savukārt nakts stundās kvartāls būs slēgts un apsargāts. “Šīs ērtības domātas, lai cilvēkam paliktu mazāk sadzīves rūpju. Lai laiku varētu veltīt ģimenei, draugiem, atpūtai vai vienkārši sev,” uzsver Dace Sīle.
Dzīvoklis, kurā nav jāsāk ar remontu
CENTRUS dzīvokļi tiek piedāvāti ar pilnu apdari, kas jau iekļauta cenā. Tas nozīmē, ka pēc mājokļa saņemšanas jaunajam īpašniekam nav jāsāk ar meistaru meklēšanu, materiālu pasūtīšanu, termiņu saskaņošanu un mēnešiem ilgu būvdarbu uzraudzīšanu.
Interjera dizainers izstrādājis trīs apdares virzienus – miglas balto, akmens pelēko un smilšu bēšo. Miglas baltais veidots gaisīgs un gaišs, radot plašuma un tīrības sajūtu. Akmens pelēkajā interjerā raksturu piešķir mūsdienīgi kontrasti, savukārt smilšu bēšais rada siltu, taktilu un dabas iedvesmotu noskaņu. Visus trīs virzienus vieno lakoniska detaļu valoda, piemēram, neuzkrītoši durvju rokturi, neitrāli slēdži un elektroierīču rāmji, slēpta furnitūra, ģeometriski gaismekļi un skaidras formas.
“Mums bija svarīgi radīt kvalitatīvu pamatu, nevis gatavu interjeru,” skaidro Dace Sīle. “Interjeram jābūt pietiekami pārdomātam un pilnvērtīgam, bet vienlaikus jāatstāj vieta cilvēka personībai, mākslas darbiem, mēbelēm un lietām, kas viņam ir nozīmīgas.”
Apdarē izvēlēti izturīgi un ilglaicīgi materiāli. Ozolkoka parkets nāk no Karpatu piekājes Ļvivas apgabalā Ukrainā, kur augšanas apstākļi kokam piešķir augstu cietību, nodilumizturību un raksturīgu medusbrūnu toni. Savukārt "Terratinta Group" akmensmasas flīzes izvēlētas gan izturības, gan vizuālās saderības dēļ. “Tā nav apdare, kas cenšas skaļi paziņot par savu vērtību,” saka Dace Sīle. “Tā ir kvalitāte, ko pamana lietojot un novērtē arī pēc gadiem.”
Interjers dzīvojamajā kvartālā CENTRUS
CENTRUS - jauns dzīvojamais kvartāls vienā no skaistākajām un rosīgākajām Rīgas vēsturiskā centra daļām, starp Tērbatas, Dzirnavu, Blaumaņa un Kr. ...
Jauns mājoklis īstajam dzīves posmam
Neliels studio tipa vai vienas līdz divu istabu dzīvoklis CENTRUS var kļūt par otru dzīvesvietu cilvēkam, kurš daļu laika pavada ārpus Rīgas, bet vēlas ērtu un kvalitatīvu vietu pilsētas centrā. Šāds mājoklis var būt piemērots arī cilvēkiem, kuri daudz strādā un nevēlas brīvo laiku veltīt remontdarbiem, īpašuma uzturēšanai un sarežģītai sadzīves organizēšanai.
Savukārt plašāks dzīvoklis ar terasi var būt apzināta izvēle jaunam dzīves posmam – pēc gadiem privātmājā, pēc bērnu aiziešanas no ģimenes mājām vai, gluži pretēji, veidojot jaunu ģimeni un izvēloties mājokli, kur bērniem ir ērti un droši. Tā var būt arī izvēle brīdī, kad rodas vēlme dzīvot tuvāk kultūrai, draugiem un pilsētas ikdienai.
“Cilvēki nevēlas atteikties no kvalitātes,” secina Dace Sīle. “Viņi vēlas atteikties no liekā, no nevajadzīgām rūpēm, ilga laika ceļā un pienākumiem, kas vairs neatbilst viņu dzīvesveidam.” CENTRUS A+ energoefektivitātes klase, skaņas izolācija un modernie inženiertehniskie risinājumi nodrošina gan ikdienas komfortu, gan īpašuma vērtību ilgtermiņā.
Ja arī jūs aizvien biežāk domājat, ka dzīves kvalitāti nosaka nevis lielāka māja, bet vairāk laika sev, aicinām apmeklēt CENTRUS pārdošanas centru. Tajā sev ērtā laikā iespējams iepazīt projektu, apskatīt pieejamos dzīvokļus, apdares risinājumus un saņemt individuālu konsultāciju, lai atrastu mājvietu, kas vislabāk atbilst jūsu dzīvesveidam. Plašāka informācija pieejama vietnē centrus.lv.