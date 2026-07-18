Gundega Dūduma par saviem zīda kimono: “Tie ir kā gleznas, kurās var ieiet”
Gundegas Dūdumas radītie “Keymono” zīda kimono ir vairāk nekā apģērbs - tie ir valkājami mākslas darbi ar savu noskaņu un stāstu. Māksliniece stāsta par iedvesmu, materiāliem un ceļu no gleznas līdz elegantam tērpam.
Māksliniece Gundega Dūduma ir kā skaista, mierpilna sala cilvēku pilnā pasaulē. Viņai izdevies savā dzīvē ieviest vērtīgas bāzes lietas: nebaidīties, uzticēties sev, pateikt “Piedod!” un “Paldies!”.
Vienas dienas notikums
Manā dzīvē aktuālākais ir radīšana un būšana ciešā kontaktā ar savu mākslu: daudz gleznoju, radu zīda kimono dizainus un lielā mērā dzīvoju savā radošajā pasaulē. Faktiski visu pagājušo gadu esmu sevi veltījusi šim procesam, un iznākums būs redzams izstādē, kas paredzēta jūnija vidū Benjamiņa nama dārzā. Tas būs vienas dienas pasākums. Jā, zinu, šķiet neierasts formāts, taču es gribu, lai tā ir vienas dienas pieturzīme, tāds skaists vasaras sapnis, kurā viss zied, strūklakā dejo balerīna, zaros plīvo kimono, manas gleznas dzīvo starp kokiem un cilvēkiem. Un tas viss kopā rada tādu kā filmas ainu.
Klusa, bet bagāta
Bērnībā jutos ļoti harmoniski, pavadot laiku vienatnē, darot kaut ko radošu, varēju stundām vērot apkārtējo pasauli: kokus saulē, smilgas vējā, vecmāmiņas rokas un krītošas sniegpārslas. Man vienmēr bijusi klusa, bet ļoti bagāta iekšējā pasaule. Man šķiet, tas mani izveidojis par cilvēku, kurš jūtas stiprs pats ar sevi, spēj būt vienatnē un uzticas tam, ko dara. Iekšējās pasaules sadarbībai ar pasaules vērošanu ir liela loma manā darbā.
Ceļš līdz “Keymono”
Cenšos ļaut lietām atnākt dabiski. Es uzmanīgi vēroju savas domas un idejas, to, kas man šķiet skaists, un tad sev jautāju, vai no tā var izveidot kaut ko tālāk.
Dabīgā zīda kimono ar nosaukumu “Keymono” radās apmēram pirms gada, brīdi pirms devos uz starptautisko izstādi “Art Dubai”. Es vienkārši domāju, ko vilkšu šīs septiņas dienas, tā arī nonācu pie risinājuma – divpusējs tērps: viena puse rīta cēlienam, otra vakaram, un pati no sirds iemīlējos savos kimono. Kad par tiem saņēmu neskaitāmus komplimentus un pirmos pasūtījumus, viss sāka attīstīties pavisam dabiski.
Tēma – prieks
Protams, mani ļoti iedvesmo cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgs. Viņu atzinība un prieks iepriecina vēl vairāk. Tas viss ir kā kopdarbs: ideja, tās realizācija un cilvēks, kurš to novērtē un ienes savā dzīvē, pasaulē. Pateicoties “Keymono”, esmu iepazinusies ar tik jaudīgām personībām! Nojautu, ka Latvijā ir ļoti interesanti cilvēki ar gaumi, tagad man ir iespēja viņus satikt un iepazīt. Tas mani ļoti motivē, virza uz priekšu – liek darīt vēl vairāk un drosmīgāk, atvēlēt vēl vairāk laika audumu salikumiem un zīmola attīstībai. Šie tērpi mani ļoti iepriecina arī tīri sievišķīgi, tāpēc arī izstādes tēma un nosaukums ir “Joy” – “Prieks”.
Zelta griezums
Pirmkārt, tam ir jābūt dabīgajam zīdam un zīda samtam. Otrkārt, vajag, lai konkrētais auduma tonis un raksta motīvs patīk man pašai. Studējot glezniecību Vācijā, es iemācījos brīvi kombinēt dažādas tehnikas un materiālus, tagad turpinu šo spēli, radot tērpus, un it kā pilnīgi nesavienojami audumu raksti tomēr savienojas.
Tas ir tāds process, kurā tu liec, liec – un pēkšņi IR. Tieši šādi, ne citādi. To ir grūti izskaidrot, bet ir sajūta, ka tas ir pareizi, un rodas harmonija, tāds mans zelta griezums.
Līdzīgi ir arī gleznojot – tu dari, dari, un tad pienāk tas brīdis, kad ir. Kad darbs ir gatavs. Un lielākā māksla patiesībā ir spēt apstāties īstajā brīdī, lai tas labais, kas jau ir, netiktu sabojāts. Arī nepārcensties ir māksla.
Gundegas Dūdumas izstādes "JOY" atklāšana
Trešdien, 8. jūlijā, Benjamiņu namā tika atklāta mākslinieces Gundegas Dūdumas personālizstāde "JOY", kurā apkopoti pēdējo divu gadu laikā tapušie darbi.
Un vēl nedaudz vairāk
Gleznojot mani interesē dažādas tēmas un arī stili. Tas dabiski izriet no tā, kas man konkrētajā brīdī šķiet skaists un interesants. Mans uzdevums ir to attēlot, izlaist caur sevi un plastiski pielāgot īsto noskaņu, lai tas kļūst par kaut ko dzīvu un patiesu.
Līdzīgi ir arī darbā ar klientiem, kuri pasūta gleznas vai savu īpašo kimono. Man ļoti patīk sadarbība ar otru cilvēku, iespēja sajust viņa pasauli, viņam tīkamos toņus un noskaņu. Tā, lai galarezultātā būtu tas, ko viņš vēlas, un vēl nedaudz vairāk, jo es jebkurā gadījumā katru darbu izdaru tā, lai man pašai ir gandarījums.
Arī tad, kad klienti pasūta savu īpašo kimono, process ir līdzīgs. Ir jāizveido divas atšķirīgas tērpa puses, jo tas ir abpusēji valkājams, un šīm abām pusēm tonāli jādraudzējas. Katrā no pusēm parasti ir vismaz pieci dažādi audumi, raksti un toņi, kas kopā veido vienotu noskaņu, savu stāstu.
Iespējams, tieši tāpēc tas kļūst par valkājamu mākslas darbu un uzrunā tos, kuri uzskata, ka apģērbs ir estētisks vēstījums par to, kas mēs esam. Tā ir arī “lēnās modes” būtība. Šāda tipa apģērbs lieliski rada īsto noskaņu jebkurā situācijā: ģērbusies kimono, tu vari gan laiski zvilnēt pie baseina, gan doties uz operas izrādi, ieturēt brokastis lauku verandā vai aizstaigāt uz tirgu pēc zaļumiem…
Tāda glezna, kurā būt iekšā, kura tevi pavada un ietver sevī, apskauj un rada otras ādas sajūtu. Plīvo, pieglaužas. Dabīgais zīds ir ļoti elpojošs materiāls un, man šķiet, labi ietekmē mūsu psihi. Katru reizi, kad es pati ietērpjos “Keymono”, mani pārņem viegluma un brīvības sajūta. Esmu saņēmusi komplimentus pat no svešiem cilvēkiem uz ielas – arī tepat Latvijā, bet vairāk tomēr ārzemēs, jo cilvēki redz ko neparastu un kvalitatīvu. Ļoti filigrāns, precīzs šuvēju darbs un perfekti izstrādāta piegrieztne. Paldies par to manām talantīgajām un čaklajām burvēm Laurai un Ievai!
Man ir ļoti svarīgi, lai tas, ko es izlaižu caur sevi un dodu pasaulei, ir kvalitatīvs un labi padarīts. Tas ir līdzīgi kā gatavot ēdienu kādam īpašam cilvēkam – ar mīlestību un atbildības sajūtu.
Gundegas Dūdumas izstādes atklāšana "Grand Hotel Kempinski"; 18.07.2024.
"Gundegas Dūdumas mākslas darbi cildina dzīves skaistumu, vienlaikus iedziļinoties cilvēka pieredzei piemītošajās pretrunās: skaistumā un tumsā, mīlestībā un vientulībā, mierā ...
Iedvesmas avoti
Mani iedvesmo dažādi mākslas veidi un daba. Viena no mīļākajām mākslas formām, kas pabaro manu dvēseli, ir kino. Filmas es uztveru daudzslāņaini: kadrējumu, toņus, kustību, gaismu, skaņu un, protams, aktieru darbu un pašu stāstu. Aktiera profesija ir fenomenāla, ļoti skaista un vienlaikus ļoti smaga. Man patīk tas maģiskais brīnums, ko dara kino kamera un skatuve teātrī. Ļoti tuvs man ir lēns un dziļš kino, piemēram, Andreja Tarkovska filmas. Vai Džima Džārmuša “Kafija un cigaretes” un “Patersons”, Mikelandželo Antonioni “Piedzīvojums” un “Nakts”. Visas Paolo Sorrentīno filmas.
Lielie meistari
Mākslinieki, no kuriem mācos un iedvesmojos? Janis Rozentāls ar savu smalko estētiku. Pabeidzu viņa vārdā nosaukto mākslas skolu – tā sauktos Rozentāļus, bet viņa gleznas “Princese un pērtiķis” reprodukciju bērnībā turēju zem spilvena – tik ļoti skaista un svarīga man tā likās.
Francūzis Pjērs Bonārs (Pierre Bonnard, 1867–1947) – gaismas, niansētu toņu un triepienu meistars, kurš tik silti un poētiski attēlojis dabu un ikdienas mirkļus.
Dievinu Zigmaru Polki (Sigmar Polke, 1941–2010) – šis vācu mākslinieks apvienoja dažādus stilus un materiālus. Tas, kā viņš kombinē rakstus, man šķiet izcili gaumīgi.
Neo Rauhs bija mans Vācijas studiju gleznošanas profesors – mūsdienu figuratīvās glezniecības pārstāvis, kurš savos darbos savieno sapņu loģiku, vēstures motīvus un noslēpumainu, sirreālu gaisotni.
Ertē (Erté jeb Roman de Tirtoff, 1892–1990) – Art Deco laika meistars, elegances virtuozs, kura darbos apvienoti mode, teātris, scenogrāfija un grafika. Viņš radīja arī ikoniskas modes ilustrācijas, tostarp žurnāla “Vogue” vāku zīmējumus. Ļoti gracioza, grezna un atpazīstama vizuālā valoda.
Būt savā elementā
Visa pamatā ir kārtība un tīrība vidē, kur esmu un strādāju. Sports, labs ēdiens. Un te es nedomāju nez kādas delikateses, bet dabisku, vienkāršu, minimāli apstrādātu ēdienu. Maz cukura un reti ātrās uzkodas. Man patīk gatavot, tāpēc tas ir arī jauks process. Sports un kustība vispār dzīvē visu virza uz priekšu un uz augšu. Ideāli, ja šīs kustības ir apzinātas, piedomātas – tu izjūti savu cīpslu, elkoni vai kāju pirkstus. Man patīk domāt labas domas par ķermeņa vietām, ko jūtu, piemēram, skrienot. Tā ir kā sadraudzība ar savu ķermeni, un man šķiet, tas pēc tam ir pateicīgs, ka veltīju tam arī kādu uzmanību un mīlestību. Un tad var iet un radīt ko skaistu pasaulei un citiem.