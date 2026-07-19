Kristīne Balode: "Attiecības nav garantētas. Katru rītu un vakaru tā ir izvēle"
Kristīne Balode atklāj, kā pēc šķiršanās no 17 gadus ilgas laulības atradusi jaunu mīlestību un turpina savu ceļu attiecībās. Intimitātes eksperte runā par seksualitāti, sievietes brīvību un drosmi neiekļauties stereotipos.
Intimitātes eksperte ar specializāciju partnerattiecību terapijā un laikmetīgajā seksoloģijā Kristīne Balode. Attiecību un seksualitātes tēmas ir viņas darba jautājumi jau 25 gadus. Patlaban viņa pāriet no individuālā un pāru darba uz seksuālās un partnerattiecību labklājības izglītības vadību un ir institūta dibināšanas un attīstīšanas procesā. Bet šoreiz mūsu sarunas tēma ir arī pašas Kristīnes attiecības.
Kāda ir intimitātes eksperta seksuālā dzīve?
Kā jebkuram cilvēkam – mūžīgā procesā. Tomēr atšķirība varētu būt – es jau ļoti sen, kopš agrīniem studiju laikiem, esmu fokusējusies uz seksuālās un partnerattiecību labklājības jautājumiem.
Tu atceries, kāpēc?
Mani nekas cits tā neinteresē kā cilvēku attiecības. Tas brīnums, ko mēs spējam paveikt, izveidojot attiecības – atvērtas, caurspīdīgas, uzticēšanās izaicinātas –, mani aizrauj visvairāk. Viss pārējais man tikai stāsta stāstu par to, kā mēs mācāmies ļauties attiecībām.
Jau vidusskolā pirmā mīlestība?
Pirmo reizi iemīlējos sešu gadu vecumā. Domāju, neesmu klasisks gadījums, jo man kopumā ir bijusi ļoti harmoniska pieredze, arī pirmās seksuālās attiecības tādas bija. Ne alkohola reibums, ne mēģinājumi sevi apliecināt – tā bija daudzu gadu draudzība, kas iekļāva pieskārienus un abpusēju sevis izzināšanu, līdz kādā brīdī bija arī dzimumakts. Es varētu novēlēt, lai katram pirmā pieredze būtu tik harmoniska, lēnprātīga, apzināta.
Mana attiecību pieredze ir tiešām harmoniska. Pretēji stereotipam par cilvēkiem, kurus interesē sekss un seksualitāte.
Tomēr kādai “traumai” ir jābūt, lai būtu padziļināta interese. “Traumai” noteikti jābūt, ja kādu kaut kas interesē. (Smejas.) Un savā ziņā tas nav ļoti tālu no patiesības, jo, protams, manas izvēles – psiholoģija, attiecību terapija, arī seksoloģija – saistās arī ar manu bērnības pieredzi. Manā ģimenē daudz atklātāk nekā vienaudžu ģimenēs šie jautājumi tika uzrunāti, neesmu augusi seksa tabu gaisotnē. Un pusaudzes gados man ļoti ilgu laiku likās, ka tā ir mūsu ģimene, ar kuru kaut kas nav kārtībā, nevis citas.
Piemēram?
Piemēram, mums mājās bija ļoti brīvas attiecības ar kailumu. Viena no manām vecmāmiņām bija ļoti, es teiktu, vieda attiecībās ar ķermeni – no mazotnes iedeva man apziņu, ka ir svarīgi, kā jūtos, nevis kā izskatos. Ja kaut ko vajag novilkt, to vajag novilkt; ja kaut kas spiež, to nevajag vilkt. Ja ko vajag izdarīt, tad vajag. Viņai bija ļoti atvērta attieksme. Bija arī pirts kultūra, kur netika šķirotas paaudzes un dzimumi, un gāja ne tikai ģimene… pirts ir pirts, un pirtī visi iet kaili.
Tagad, daudzus gadus klausījusies dažādus stāstus, domāju – ak mans dievs, cik veselīgā vidē es esmu dzīvojusi! Pat par spīti tam, ka tētim diezgan ilgi bija alkohola atkarības problēmas un es zinu, ko nozīmē vardarbība ģimenē un dzīve bailēs. Bet tā savā ziņā bija tā laika norma sabiedrībā kopumā. Uz vispārēja fona man bērnībā bija sajūta, ka ar mums kaut kas nav kārtībā, jo saistībā ar kailumu un seksualitāti mums nav “vajadzīgā” stresa, trauksmes, kauna un aizliegumu.
Pati par attiecībām sāku interesēties salīdzinoši vēlu, man bija 16–17 gadu. Pirms tam biju kluss zaķītis, vērotāja, kura vairāk skatās, kas apkārt notiek. Skaļā puse, seksualitātes popkultūra mani nekad nav īpaši interesējusi.
Taču es diezgan agri sapratu, cik ātri stigmatizējam sievieti, kura atļaujas izpaust iekāri, būt proaktīva. Kad vēroju skolasbiedrus, attiecību dinamiku, manī dzima tāds “sieviešu tiesību cīņas” iedīglis, kas vēlāk ir radījis arī izaicinājumus pašas dzīvē. Neesmu viegli pakļaujama un stūrī ieliekama – kā vīrs gribēs, tā es darīšu; kā vīrietim labi, tā man jādara! Kopš bērnības nespēju pieņemt, ar kādu dubultmorāli uzlūkojam seksuālo labklājību un izvēļu brīvību dzimumkontekstā. Sievietes psihei šī cenzūra ir daudz vairāk un sāpīgāk trāpījusi – ceļš no “svētās” līdz “maukai” reizēm mērojams ar vienu soli. Turpretī vīriešu soļu neizvēlīgums tiek iecietīgi norakstīts uz dabas nosacītību, uz kuru nevajadzētu turēt ļaunu prātu.
Kur tu esi šajā spektrā?
Esmu darījusi visu, lai kļūtu seksuāli apzināta un šādu stigmatizējošo fragmentāciju vairs uz sevi neattiecinātu. Seksuālās identitātes meklējumi un tās izpausmes manā dzīvē un attiecībās noteikti ir neviennozīmīgi vērtējamas – mums jau katram sava mēraukla iedalīta, daudz kas būs atkarīgs no tā, vai spējam arī to kritiski uzlūkot. Bet es esmu mierā ar sevi, un ceļojums turpinās. Turklāt, pateicoties klīniskās seksoloģijas un Junga analītiskās psiholoģijas studijām, mani daudz vairāk interesē seksuālās pašizziņas dziļums un atbildes, ko tas sniedz, lai sevis piedzīvošana būtu drosmīgāka un patiesāka.
Manuprāt, katrai latviešu sievietei ir vērts papētīt Raiņa “Pūt, vējiņi!” Baibiņas arhetipisko enerģiju sevī. Es kaisles klātbūtnē Daugavā nemetos, savas izvēles esmu spējusi izdarīt. Manuprāt, katra no mums ir savā individuālajā ceļojumā no izdzīvotājas, pacietīgas un sevi ierobežojošas sievietes uz sievieti, kura drīkst būt gan nesaprotami dziļa, gan erotiski brīva un dzīva.
Par to tavu pirmo mīlestību. Kāpēc vispār beidzas tādas harmoniskas attiecības?
Pabeidzām vidusskolu un katrs aizgājām savās studiju gaitās. Tajā laikā mani attiecības neinteresēja – bija jaunības ambīcijas, gribēju mācīties, mani interesēja pasaule. Neesmu no tām sievietēm, kas attiecībās “pazūd”. Tomēr vēlāk pilnīgāko sevis versiju droši vien piedzīvoju, esot attiecībās. Un man tiešām patīk būt attiecībās. Man patīk bioķīmija, kas notiek visos to periodos. Un tas, cik lieli divi cilvēki katrs individuāli var kļūt, ja nebaidās savienoties. Notiek alķīmiskais process, es tiešām neredzu neko jaudīgāku vai transformējošāku! Taču nekad neesmu meklējusi vīriešus, viņi ir atnākuši. Viņi vienmēr paši pie manis ir atnākuši, turklāt ļoti sakarīgi cilvēki.
Vai viņi ir teikuši, kāpēc tevi izvēlējās? Tev taču drīkst jautāt, piemēram, par seksuālo partneru skaitu dzīves laikā?
Transformējošas tomēr ir ilgtermiņa attiecības. Izņēmums ir tad, ja attiecību pamatā ir kāds spilgts notikums vai pati satikšanās ir ļoti spilgta. Realitātē redzam, ka reti kurš ir kopā, piemēram, ar vidusskolas mīlestību. Cilvēkattiecību pētījumi rāda, ka mūža laikā mēs lielākoties piedzīvojam divas vai trīs ilgtermiņa attiecības. Ne vienmēr tas notiek redzami un vērojami no malas. Un tas ir stāsts arī par mani. Tagad esmu trešajās savas dzīves lielajās attiecībās, un redzēs, kurp tās vedīs. Man nekad nav bijis tā, ka par varītēm vajag iegrebt kādus gadskaitļus savā kapakmenī. Manuprāt, ja pazaudējam veselīgo nedrošību, ka attiecības nav garantētas un nav pašsaprotamas, mēs vispār pazaudējam dzīves dzīvīgumu. Kaut kādā mērā katru rītu un katru vakaru man tā ir izvēle.
Laulībā bieži viss kļūst pašsaprotams.
Ja runājam heteronormatīvās kategorijās, mans vērojums ir, ka laulības rituāls vairāk ir svarīgs vīriešiem – gan kā iniciācijas rituāls, gan vadlīnijas, kā sevi pārstāvēt attiecībās. Man šķiet diezgan muļķīgi, ka sievietēm mēdz prasīt: kad tu precēsies, vai tu precēsies? Šis rituāls savā pirmatnējā būtībā nav radīts tā, ka sieviete iet pa pasauli un prasa kādam viņu precēt, – vīrietis ir tas, kurš iet, saņemas drosmi un izdara to bildinājuma aktu. Savukārt sieviete pieņem lēmumu, vai viņai šis der vai neder. Kultūra daudz ko ir sagriezusi šķērsām, un mums ir daudz lieku ar to saistītu pārdzīvojumu.
Savā darbā tik bieži vēroju, kā vīrieši slīgst performances trauksmē, jo paši ir gaužām apjukuši, ko vispār tajās attiecībās dara. Kā sevi redz ne tikai kā potenciālo tēvu vai labklājības avotu, bet jo īpaši – kā erotiski romantisko un intelektuālo partneri. Kā taisās iemiesot savu atbildību šajās lomās.
Bildināšana vīrietim ir ārkārtīgi svarīgs drosmes pārbaudījums. Un izpratnes dziļums, ko tad viņš īsti ar to ilgtermiņā piedāvā, ir vēl svarīgāks viņa paša attīstībai un labklājībai attiecībās.
Kurš tad ir izdomājis, ka visas neprecētās sievietes grib apprecēties?
Ja paskatāmies, kā notika pāreja no matriarhāta uz patriarhātu, kaut kādā mērā var teikt, ka laulību rituāls ir aizsākums vīrieša īpašumtiesībām uz kaut ko. Tas sākās ne tikai ar pleķīti zemes, bet arī ar īpašumtiesībām uz sievieti un pēcnācējiem. Mūsdienās ir skumji redzēt, ka tās attiecības tālāk arī netiek. Laikam līdzi ejošs, apzināts laulību rituāls ir tas, ko es novēlētu lielākajai daļai vīriešu! Tā dūmakainā rezervistu soliņu izsēdēšana ar īstermiņa dopamīna šļakatām jau kļūst traģikomiska. Savukārt sievietēm mūsdienās ir tā privilēģija izdarīt apzinātāku izvēli. Nevis tāpēc, ka vajag statusu, nevis tāpēc, ka naudu nevar nopelnīt vai citādi bērnu nevar piedzemdēt.
Man personīgi šķiet, ka partnerattiecību apzinātības kontekstā kvīru attiecības ir ar atrāvienu priekšā heteronormatīvajiem monogāmo attiecību izaicinājumiem.
Taču par tevi. Zinu, kāpēc tu varētu patikt sievietēm – sievietes tevi uzskata par stilīgu. Bet vai tu esi sapratusi, kāpēc tev uzmanību pievērš vīrieši?
Ir viena mana superspēja, kas nāk no ģimenes tradīcijām. Mums vienmēr ir bijusi prasme vai iemaņa apbrīnot vīrieša veiktspēju, kas veicina viņa paša vēlmi turpināt darboties. Tā ir atgriezeniskā saite. Es varu aizkustinoši priecāties par vīrieša panākumiem. Ir bijis viens īpaši kuriozs gadījums. Mans bijušais vīrs pasūtīja lustru metālmāksliniekam. Kad lustru atveda un viņš ar saviem čomiem to stiprināja pie griestiem, es vienkārši no sajūsmas apraudājos, tik ļoti man tā patika. Es nekautrējos apbrīnot.
Es izbaudu draudzību ar vīriešiem, protu būt jautrais čoms. Man nevajag obligāti seksualizēt attiecības, man nevajag demonstrēt savu varu un ietekmi, man nevajag pastiprinātus apliecinājumus, ka es patīku. Man nereāli patīk gudri, erudīti, zinoši vīrieši un viņu stāsti! It īpaši, ja viņi nevis mēģina mani devalvēt ar savu pārākumu, bet atver vēl vienu pasaules redzējumu. Fakti mani valdzina. Un valdzina vīrišķais mugurkauls un sava ceļa iešana.
Domāju, tā noteikti ir viena no manām īpašībām, kas pievelk. Plus noteikti tā ir arī seksuālā atvērtība. Tas, ka ar mani noteikti ir drošāk, jo es sevi jūtu un jūtos sevī droši. Tā atkal ir vīriešu performances dinamika – saslēdzoties ar otru nedrošu cilvēku, tā eskalējas vēl vairāk. No otras puses, pastāv arī kaut kādi mani standarti un gaidas. Mums ciemos bija atnākuši draugi, neatceros, par ko mēs runājām, bet džeki sāka runāt par savām neveiksmēm. Mans draugs Mārtiņš jauki pateica: Kristīne netaisa skandālus un scēnas, bet ļoti līdzcietīgi var pastāstīt, kur var izdarīt labāk. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Es vispār neesmu uz konfliktiem orientēta, nepatīk drāmas. Varbūt esmu bērnībā izdzīvojusi visu iespējamo drāmu un vairāk man tās šajā dzīvē nepienākas… Vairāk esmu tiltu, nevis žogu cēlāja. Man patīk redzēt, kā top lielas lietas.
Un vēl – man patīk vīrieši, un viņi to jūt.
Vai no bērnības laika tu esi paņēmusi kaut ko tādu, ko pilnīgi noteikti savā dzīvē vairs negribi pieļaut?
Vīriešu vardarbība. Necieņa un robežu pārkāpšana apzinātā veidā, demonstrējot savu varu un ietekmi. Pret jebko, arī pret garāmgājēju. Tāpat kā manā izpratnē nav svešu bērnu un svešu sieviešu. Ir kaut kāds uzvedības kodekss, ir kaut kāda dabiska lietu kārtība. Tas nenozīmē, ka sievietes nemēdz būt vardarbīgas vai izaicinošas. Nav tā, ka arī es dzīvē nebūtu bļaustījusies vai pateikusi ko aizskarošu, pārkāpusi robežas. Bet tur, kur tas aiziet pašmērķīgā varaskārē un ļaunumā, – tā man ir robeža.
Dzimtas sievietes man vienmēr ir bijušas lielas autoritātes, manas mūzas, katra savā veidā. Jo īpaši manas omes, divas jaudīgas sievietes, nu jau abas viņsaulē. Dzīvesgudras, arī košas sievietes ar stāju. Katrai ir bijušas trīs ilgtermiņa attiecības. Savukārt mana mamma vienmēr bijusi vienās attiecībās – kopā ar tēti; man šķiet, viņiem tagad ir otrā jaunība un jauns ziedu laiks. Tādus viņus nekad neesmu redzējusi. Man ir spēcinoša pieredze, ka var dažādi un ir jāuzdrošinās savu ceļu iet arī attiecību jomā.
Mana ome vienmēr teica: nevienu mezgliņu nevajag atstāt neatsietu un nevajag turēt ļaunu prātu. Kaut kā tas arī manī ir iegājies. Un tiešām – tiklīdz eskalējās kāds konflikts, nebija tā, ka viņa vairītos, turētu ļaunumu vai kultivētu drāmas. Otra ome, kad viņa izšķīrās ar savu pirmo vīru un viņš atkal apprecējās, sadraudzējās ar jauno sievu. Kad viņš nomira, viņas turpināja draudzēties. Man apkārt ir bijušas normālas, veselīgas attiecības. Neviens nav bijis perfekts – kā “normālam” latvietim: kāds ir dzēris un pārdzēries, kāds ir bijis agresīvs, kāds kaut ko nav sapratis, bet tas netika centrēts kā galvenais elements. Cilvēki dzīvo dzīvi. Jautājums, par kādiem cilvēkiem viņi kļūst, to dzīvi dzīvojot. Atskatoties uz sevi un saviem līdzcilvēkiem, par kādiem cilvēkiem mēs esam kļuvuši: gaišākiem, laipnākiem, iekļaujošākiem, apzinātākiem? Vai arī sēžam kaut kur ar padsmitgadnieku pieņēmumiem un standartiem, pie kapu kopiņas joprojām nevarot kaut ko atrisināt.
Tu konsultē individuāli, pārus. Kādas ir trīs galvenās sāpes, ko šīs sienas ir dzirdējušas?
Pirmā noteikti – vai tas ir normāli? Man liekas, viss mans dzīves darbs ir par to, vai tas ir normāli.
Vēl noteikti – kur man iet? Ko man darīt? Mums joprojām ir diezgan daudz baiļu un aizspriedumu. Seksualitāte lielai daļai joprojām ir ielikta groziņā kā kaut kas destruktīvs, bīstams, slikts un amorāls, līdz ar to arī veselīga seksuālās labklājības industrija veidojas ļoti lēni. Ja es gribu, piemēram, gatavot grieķu salātus, manas iespējas izzināt šo lauku būs bezgalīgas: pavārgrāmatas, meistarklases, influenceri un visādi citādi avoti. Es varēšu pagatavot vienā vakarā grieķu salātus septiņos dažādos veidos. Bet, kad es sev gribētu harmoniskāku seksuālo pieredzi un, iespējams, pieredzi kopā ar savu partneri vai partneriem, kur es ņemšu informāciju, kur es iešu drošā vidē un sapratīšu, ko man tas vispār nozīmētu un kā tas būtu? Tas ir pilnīgi saprotams normāls jautājums cilvēkiem, kuri ir dzīvojuši klusumā, nosodījumā un bailēs. Kas, manuprāt, mūsdienās ir tas skaistais? Tas, ka mēs beidzot leģitimizējam seksualitāti. Mēs Latvijā varam normāli runāt par seksualitāti. Varam grāmatnīcā paņemt, atvērt un apskatīt grāmatu par to, mums vairs nav jālien pagrabā vai buduārā ar svecēm.
Ja tu man tagad pateiktu: izģērbjamies abas, jo tad mēs labāk runāsim par šo tēmu, es tomēr justos ne visai ērti.
Visai saprotams apgalvojums. Ir tāda profesionālā kvalifikācija sexological bodywork, ko es arī izmācījos, bet nepraktizēju. Praktiķis neizģērbjas, bet klients vajadzības gadījumā gan. Masāžā kailums taču mūs nesatrauc? Tas, ko dara bodyworkers, iet soli tālāk – viņi strādā ar kailu ķermeni, ar uzbudinājumu, iekāri, arī dzimumorgāni var tikt izzināti un kairināti. Un tieši tā tiek trenēta cilvēka prasme un spēja izpaust savas vajadzības un vēlmes, arī apzināties savas robežas. Atklāt pašam sevi drošā terapeitiskā telpā ar otra cilvēka palīdzību. Tā patlaban ir pelēkā zona, taču es ļoti ceru, ka tiks aizvien vairāk izgaismota. Tieši tāpat kā mums ir vajadzīgs fizioterapeits un reizēm manuālā diagnostika, arī dzimumorgānu rajonā. Ir pieredzes, ko mēs varam gūt tikai un vienīgi fiziskā veidā. Mūsdienu seksuālās labklājības industrija ir ar megaizrāvieniem aizgājusi uz priekšu apzinātu, drošu un terapeitisku iespēju ziņā.
Un trešais jautājums, kas visbiežāk atskan šajā telpā?
Noteikti – vai es drīkstu teikt patiesību? Īpaši, ja runa ir par attiecībām. Vai mana atklātība tiks cienīta vairāk nekā soda sankcijas un regulas, kas tai sekos?
Un tev pašai? Ir kāds temats, par ko tev ir grūti runāt?
Esmu Junga analīzē nu jau gandrīz divdesmit gadu. Tik daudz esmu sevi iztirzājusi, no visām pusēm… Nezinu, ko darītu bez sava analītiķa.
Kas tev prasīja visvairāk spēka?
Pirmajos terapijas gados tas bija kauns un neērtība ap to destrukciju, ko biju piedzīvojusi ģimenē kā alkoholiķa bērns. Tā ir stigma, kas ilgi nāca līdzi. Tas tomēr bija laiks, kad vardarbība ģimenes ietvaros šķietami nepastāvēja, jo mēs to slaucījām zem paklājiņa un stūmām zem dīvāna. Netīro veļu mazgājām mājās – galvenais bija, lai uz ārpusi viss labi izskatās.
Kādas tev tagad ir attiecības ar tēvu?
Man tēvs nebija tikai viņa dzeršana un neregulētā uzvedība. Tā ir labā ziņa. Patiesībā man ar tēti vienmēr ir bijušas foršas attiecības. Viņš beidza dzert, visi reiz beidz dzert – vai nu nomirst, vai beidz dzert. Bet man nav sajūtas, ka tikai tad, kad viņš beidza dzert, mums būtu mainījušās attiecības. Es vienmēr esmu bijusi tēva mīlēta meita. Dusmīga gan uz viņu biju ilgi. Ģimenē tiku pozicionēta kā tas cilvēks, kuram jāiet ar tēti skaidrot attiecības. Tas mūs tādā pajocīgā veidā arī ir satuvinājis. Ļoti daudz ar tēti esmu runājusi monologā, viņam stāstot visus savus pārdzīvojumus. Tētis ir spējis it kā “reabilitēt” sevi ar maziem, spilgtiem izgājieniem, kad man likās: wow, viņš tomēr ir nereāli sakarīgs! Atceros vienu no tādām lietām. Mēs spēlējām šahu – viņš man bērnībā iemācīja spēlēt šahu. Bet viņš nekad nepadevās, un es raudāju un pārdzīvoju, likās, ka nekad neuzvarēšu. Un viņš teica: kad tu uzvarēsi, tu sapratīsi. Tad, kad es uzvarēju, mēs raudājām abi divi. Tētim ir ļoti laba humora izjūta, viņš vienmēr ir bijis jautrs un rotaļīgs. Viņš bija arī fizisks tētis, ar mīļošanu, kutināšanu un celšanu gaisā, starp mums nav bijis vēsuma.
Kad es šķīros no savām pirmajām ilgtermiņa attiecībām, viņš man pateica vienu būtisku lietu. Atceros, biju aizbraukusi pie vecākiem, man liekas, viņš bija iedzēris kādu savu aliņu. Toreiz viņš vēl mēdza iedzert. Gulēju otrajā stāvā uz dīvāna, viņš pienāca klāt un teica: tu tikai atceries, tev vienmēr ir tēva mājas! Un tas man bija nenormāli, nenormāli svarīgi. (Acīs asaras, – red. piez.) Es tagad domāju – tik daudzām sievietēm ļoti pietrūkst nevis tās sieviešu kladzināšanas un ņemšanās, bet vīrieša spējas iedot drošības sajūtu, it īpaši meitenēm. Ka viņai nevienam nav jāiet līdzi, ja viņa negrib. Ka ne ar vienu nav jābūt kopā, ja viņa nevēlas.
Alkoholam tur vairs nav nozīmes, tu vari dzert līdz nejēgai, bet jautājums, kāds tu esi cilvēks. Tētis vienmēr ir bijis cilvēcīgs. Nesen pēc šķiršanās biju sabijusies, kā lai tieku galā ar finansēm, un pūlējos saprast, kā man dzīvot un ko man darīt. Aizgāju ar savu mugursomu, jau atkal restartējot savu dzīvi. Mēs stāvējām uz bruģīša, mans tētis pīpē kā skurstenis visu savu dzīvi, un viņš man saka: “Nauda nāk un iet, nepārdzīvo, viss pārējais ir daudz svarīgāks, un tas tev ir.” It kā jau nekas, bet sajust to mirkli… Un tas ir kas tāds, ko reizēm pārmetam sev kā mūsdienu vecāki pārņemtībā ar saviem bērniem – mēs domājam, kā nu tik viņus izklaidēt, kur viņus vest, ko vēl viņiem rādīt, ar ko viņus vēl apgādāt. Reizēm šķiet, ka esam pārgājuši bērnu apkalpošanā, nevis dzīvošanā kopā ar viņiem. Bet, lūk, tādi daži teikumi īstajā brīdī… kāds tam ir milzīgs svars!
Tēvu un meitu aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs, vispār vīriešu un bērnu aspekts. Puikām svarīgi, lai tētis nav visgudrs kā akas vāks, kam nevar izspraukties cauri, jo viņš par visiem gudrāks un pēc viņa jau nekā.
Vai tu esi bijusi ļoti iemīlējusies?
Iemīlējusies esmu bezgala daudz. Bet ne ar visiem, kuros mēs iemīlamies, mēs veidojam attiecības. Es ceru, ka tas tā ir ne tikai man. (Smejas.) Man ir liela aizrautība. Un tas izpaužas ne tikai attiecībā uz cilvēkiem, bet arī uz visādām pieredzēm, kuras mani pēkšņi aizrauj. Āāāā – un tad es pazūdu tajā, un man viss ir jāizzina, un viss tam ir pakļauts! Droši vien tāda ārkārtīgi entuziastiska ļaušanās to izbaudīt nekritiski, citiem arī uz nerviem krītot.
Visas manas iemīlēšanās ir bijušas skaistas pieredzes. Bet man attiecības nav par iemīlēšanos, man tās ir par mīlestību, kopradi un erotisku brīvību.
Vispār es esmu traki romantiska. Man pat brīžam liekas, ka šim gadsimtam tā kā par traku. Man patīk visi tie žesti, tādi lieli, visa tā milzu cenšanās otra cilvēka labā. Man nekad nebūs žēl kaut kā vai grūti kaut kas. Man ir ļoti paveicies ar partneriem; nezinu, vai tas ir mans efekts vai viņu pašu būtība, vai es vienkārši nemaz nevaru satikties ar citādu cilvēku. Viņiem vienmēr ir spēja veikt kaut kādus varoņdarbus otra cilvēka labā, un es zinu, ka arī varu diezgan daudz izpildīties. Man vienmēr šķiet, ka mēs, sievietes, nenovērtējam, cik vīrietim ir svarīgi, ka mēs veicam varoņdarbus viņa labā.
Vai ir viegli vai grūti stāstīt par to, kā jūs ar tavu nu jau šķirto vīru Māri dzīvojāt un šķīrāties? Tāds skaists pāris, varbūt pat ideāls… Saku to bez ironijas. Kas tad notika?
(Nopūšas.) Šo jautājumu es pagaidām gribētu atstāt pieklusinātu, tas viss vēl dzīst, un bērni bija satraukušies par interviju. Māris ir superīgs cilvēks. Visam savs laiks. Tās bija 17 gadu ilgas, piepildītas attiecības. Esmu pateicīga par katru dienu un neko tajās nemainītu.
Es arī nebiju tā, kura ierosināja šķiršanos. Kad presē izskanēja, ka esmu aizgājusi no vīra, jutos tā, ka viss ticis sagriezts otrādi. Vienmēr jau kāds ierosina pirmais, un beigās tas bija abpusējs lēmums. Vienkārši es vienmēr esmu bijusi tā liberālākā mūsu attiecībās. Bet, ja par ideāliem pāriem… Es Mārim biju otrā sieva. Kad satikāmies un sākām veidot attiecības, viņš bija precējies. Nesatiku brīvu vīrieti, kurš būtu finišējis savas iepriekšējās attiecības. Es biju attiecībās, viņš nebija šķīries un arī bija attiecībās, un mēs satikāmies un pieņēmām abpusēju lēmumu, ka veidosim attiecības. Liela daļa to noteikti nedefinētu kā ideālu sākumu.
Nereāli ātri sāka dzimt bērni, bija arī attiecību krīzes, piedzīvojām 2008. gada finanšu krīzi, Mārim tas bija ārkārtīgi smags periods, gājām tam cauri ar diviem maziem bērniem un būvējām dzīvi no jauna. Māris vienmēr ir bijis superīgs un aktīvs tētis arī savām meitām no pirmās laulības. Bet bērniem jau vienmēr gribētos vēl kaut ko un vēl vairāk…
Es patiesībā kā mamma ilgi jutos apdraudēta, vai esmu pietiekami laba viņam līdzās. Tā no manas puses ir bijusi mūsu attiecību sāpīgā, neviennozīmīgā tēma.
Atceros, mums bija liela drāma, kad runājām par brīvību. Kad izteicos, ka man ir arī mana dzīve. Mēs daudz darījām kopā – man vienmēr ir licies forši, ka ar savu vīrieti kopā varu ne tikai bērnus, bet vispār dzīvi radīt. Kamēr bija visi tie restorāni, es arī ļoti daudz ieguldījos. Tas bija ārkārtīgu skaists un piepildošs laiks. Kad atvērām Vecrīgā restorānu “Dorians Grejs”, man tā bija vēl viena bērna sajūta. Atceros, biju ar lielu vēderu, tajā laikā dzima Frīdiņa, un ar mēneša starpību vērās vaļā “Dorians Grejs”, – bija sajūta, ka dzimst dvīņi. Nevarētu pateikt, ka viens ir mazāks par otru. Kopdarbe man vienmēr ir bijusi svarīga.
Bet man vajag manu brīvību. Ja vīrietis sāk skaidrot, ko drīkstu vai nedrīkstu darīt, ja man jāsāk no viņa baidīties, jo saprotu – ja būšu atklāta, man pateiks, ka nedrīkst, draudēs, sodīs....
Ko tādu tu gribēji darīt?
Paralēli visam biju sākusi diezgan apzināti iet savas seksualitātes izzināšanas virzienā, un tas vienmēr ienes partnerattiecībās jaunu, nepazīstamu nedrošību. Mēs ar Māri skaistu un drosmīgu ceļu nogājām kopā, bet ir pieredzes, kur ceļi šķiras. Māris vienmēr ir bijis godīgs un tiešs, mēs jau arī esam varējuši izdīlot visādus dīlus, piemēram, manas iemīlēšanās. Es pieņēmu viņu, viņš mani tik tālu, cik varējām.
Tu esi uzdrīkstējusies par to pastāstīt?
Jā. Māris ir drosmīgs un sakarīgs vīrietis. Bet es saprotu, ka manī ir kaut kas tāds… Kā Māris vienreiz teica: man sirds apstāsies, ar tevi dzīvojot. Bet tas nav aiz ļauna prāta, ka es tagad šausmīgi gribētu kaut ko darīt, man vienkārši visu laiku dzimst idejas. Esmu viņam milzīgi pateicīga, ka varēju bez drāmas mūsu attiecībās braukt studēt sexological bodywork. Tad sapakot savas mantas, pateikt “paldies, es apguvu šo izglītību”, aizbraukt mājās un stāstīt vīram, kā man gāja, un paskatīties, ko mēs no tā varam praktizēt un darīt. Tāda bija mūsu laulība. Un visu cieņu viņam par to, cik viņš spēja ar mani kopā iet – un viņam neizšāva korķus. Seksualitātes tēma pati par sevi ir sarežģīta, jo joprojām tiek saasināti uztverta.
Tātad tu negribēji šķirties?
Es to nebiju apsvērusi kā kaut ko tajā brīdī nepieciešamu. Bet Māris gribēja šķirties. Un es nevēlos būt kopā ar cilvēku, kurš negrib būt kopā ar mani. Mēs vienojāmies, vienīgi es nebiju gatava būt tā, kura tiek atstāta ar bērniem, un tad sākās sarežģītākā daļa – kā šķirt partnerattiecības un maksimāli saudzēt ģimeni. Māris ir bijis un vienmēr būs viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem manā dzīvē. Tāpēc uz šķiršanos mēs gājām gandrīz divus apzinātus gadus. Tā nebija pēkšņa, dzīvojām vienā mājsaimniecībā un pamazām sākām atdalīties. Process bija ļoti mūsdienīgs, arī izaicinošs un smags, centos likt lietā visas savas zināšanas un pieredzi, lai mums izdotos pēc iespējas jēdzīgāk.
Vai Mārim tagad iet labi?
Saproti, mums tiešām bija ļoti ciešas attiecības. Tas bija cilvēks, ar ko varēju līdz sešiem rītā runāt par dzīvi pat tad, kad jau bijām pieņēmuši lēmumu šķirties. Māri vienmēr esmu redzējusi kā dzīvesdraugu. Domāju, citādas partnerattiecības man nav iespējamas. Manam vīrietim jābūt manam draugam. Tāpēc iešana uz atklātību, lai cik tā ir biedējoša, neveikla un tizla, brīžiem ar apdraudētības sajūtu, man vienmēr ir bijusi svarīgāka nekā attiecību saglabāšana. Sākumā bija ļoti liels pārdzīvojums, kad viņš strauji sāka mani atgrūst, – ja nav attiecību, nav arī draudzības. Tagad mēs vienkārši esam jēdzīgi vecāki bērniem, kuri sazinās par jautājumiem attiecībā uz bērniem. Pieļauju, viņam vajag laiku. Man savukārt nav tendences bāzties otram virsū, arī ne partneriem, mēģinot panākt ko savu vai izcīnīt savas pozīcijas. Nu jau ir pagājis diezgan ilgs laiks, laikam esmu izskumusi. Tieši tāpat kā ne visas partnerattiecības, arī ne visas draudzības ir ilgdzīvotājas. Apzināts sākums, apzināts nobeigums. Un noslēgumi par mums stāsta daudz vairāk nekā sākumi.
Un šķiršanās noteikti nav manas dzīves galvenais notikums.
Kad izšķīrāties, ko tu biji savā galvā izdomājusi, kādu vīrieti tu gribētu satikt?
Es biju izdomājusi, ka negribu nekādus vīriešus. Nebiju dzīvē bijusi viena. Man patīk darbiņš, ko daru, man visu laiku ir kaut kādas idejas, ko gribu realizēt. Man nekad nav pietrūcis vīriešu uzmanības, tāpēc man nav tā, ka obligāti vajag attiecības. Piedzīvojot visu to attiecību skaistumu, kas man ir bijis dzīvē lemts... Pirmajā brīdī man šķita – ja man ir bijusi lemta šī viena laulība un tā ir bijusi tik nereāli jēdzīga, ka principā es varētu arī mirt… Vienu brīdi man tiešām likās: man ir brīnišķīga karjera, man ir superīga attiecību pieredze, man ir superīgi bērni, kas nav pārāk maziņi, – nezinu, kur vēl man šajā dzīvē pērties un sperties, ko darīt! Pat iedomājos – braukšu kaut kur, sēdēšu kalnos un domāšu, ko darīt tālāk. Bet nu nekādi kalni nesanāca.
Ar Mārtiņu iepazinos tad, kad mēs ar Māri tuvojāmies finišam. Mēs gājām kopā vingrot uz “Pagrabu”. Biju samežģījusi kāju treniņā, stāvēju tāda puskliba ārā pie “Pagraba”, un pēkšņi džeks piedāvāja aizvest mani uz centru. Mēs sākām pļāpāt, ko kurš dara. Viņš strādāja radio, bet man jau bija podkāsts “Seksuāli inteliģents”, gribēju to piedāvāt kādai radiostacijai, kas varētu veicināt seksuālo izglītību un aktualizēt tēmu plašākai auditorijai. Sākām runāties. Bet nu, kamēr man pielēca, ka es Mārtiņam patīku, pagāja krietns laiks. Kamēr vispār spēju pieņemt domu par jaunām attiecībām. Turklāt Mārtiņš ir 13 gadu jaunāks par mani. Mūsu dzīves pieredzes diezgan ievērojami atšķiras.
Tas tevi mulsināja?
Tagad varu atgriezties pie tā, ko par Mārtiņu teica Māris, kad viņam stāstīju, ka man viens jauns džeks izrāda savas simpātijas: 32 gadi ir nobriedis vīrietis, ko tu ņemies! Kādu brīdi jau tas mani mulsināja. Atceros, kad pastāstīju draudzenei, viņa man prasīja par pirmo seksuālo tuvību – vai man nebija neērti izģērbties? Tomēr vecāka sieviete, ar vecu ādu, krūtis barojušas trīs bērnus un vispār… (Smejas.). Es par to nebiju aizdomājusies, pirms viņa man to uzprasīja. Tas ir kaut kas par mani un manu aizrautību. Mani vairāk satrauca, kā ievest jaunu vīrieti savu bērnu dzīvēs. Bet jautājumi, kuri mums rodas, jau arī spoguļo vērtības, kas mums ir svarīgas. Var būt dažādi cilvēki ar dažādām vērtībām. Ja redzu cilvēku kā objektu, kam celulīta klātbūtne nav vēlama, es, visticamāk, to celulītu kaitinoši redzēšu, un tas neizbēgami trāpīs arī cilvēkam. Un tad rodas jautājums, vai es veidoju attiecības ar celulītu vai ar cilvēku. Jo cilvēks nav celulīts, tāpat kā cilvēks nav alkohola daudzums, ko viņš patērē.
Nu jau esmu kopā ar Mārtiņu vairāk nekā divus gadus, un ar katru dienu mūsu attiecības aug lielākas, dziļākas un piepildošākas. Viņš jau ir daļa no manis, un man tas patīk. Jā, ik pa brīdim ienāk prātā tas vecuma atšķirības jautājums. Bet tieši tagad esmu vēl jo vairāk pateicīga, ka esmu mācījusies tieši to, ko esmu mācījusies.
Man nekad nav paticis sevi kādam skaidrot un taisnoties. Man nav populārs attiecību modelis, bet manas dzīves izvēles nekad nav pretendējušas uz popularitāti vai iederēšanos kādā standarta rāmī. Es tieši nesen piedalījos “Satori” podkāstā, mēs runājām par attiecībām ar lielu vecuma atšķirību un ar to saistītajiem riskiem. Iespējas tika aktualizētas mazāk, un tas ir tas, ar ko nākas saskarties ne tikai teorētiskās diskusijās, bet arī praksē. Man vairāk patīk attīstīt iespējas un meklēt risinājumus.
Vai tev pašai izskats ir svarīgs?
Man vispār ir svarīga estētika. It visā. Man gan mamma, gan abas omes bija tādas. Kad ome lika bēru drēbes, ko viņai vilkt mugurā, kad nomirs, tur bija zīds, samts, mežģīnes un pašas adīts smalks lakats. Viss bija sakārtots un sagludināts. Man liekas, ir skaisti estetizēt pasauli. Bet ir trausla robeža starp mūžīgo uzlabošanu un skaistuma radīšanu. Tagad mazāk lietoju dekoratīvo kosmētiku. Bet kādreiz man patika vairāk, un es to tiešām izbaudīju kā procesu – it kā es gleznotu sevi un ļautu tēlam, kurš rodas, mani vest sev līdzi.
Kā tu tagad gribi izskatīties? Ko tu glezno ar visu savu ķermeni?
Man droši vien nav tik svarīgs tas tēls, kas sanāks, man ir svarīgi atbrīvot sevi no jebkādām iedomām, ka es kaut ko nedrīkstu vai tas uz mani neattiecas, vai tas nav pieņemami. To es šajā dzīves periodā sev novēlu visvairāk. Jo šis dzīves periods ir arī vairāk pakļauts kaut kādai cenzūrai – gan iekšējai, gan ārējai. Tas ir gan gadu skaits, gan varbūt kaut kādas statusa lietas. Tas arī ietekmē to, cik daudz varu atļauties spēlēties. Tāpēc man vairāk gribas slīdēt uz mākslas pusi – mākslinieki un zinātnieki jau vienmēr varējuši dzīvot brīvāk.
Jūtu, ka man aizvien vairāk un vairāk neder cenzūra. Un man nevajag, lai mans statuss mani definē. Ja man ir no visiem jāatsakās, tad laikam tā tam ir jānotiek. Man kādreiz bija bail, lai ap gadiem 40–50, vidusmūža pārejas periodā, es nekļūstu ciniska un drūma. Bail, ka netikšu pāri pusmūžam un palikšu tāda nīgra sieva, kas ar visu ir neapmierināta un visu zina labāk, un neko vairs negrib. Ir sajūta, ka tas man pamazām iet secen. Es ļoti ceru, ka tā.
Kas tev visvairāk palīdz nekļūt drūmai un ciniskai? Es tev nezvanu bieži, bet, kad zvanu un tu neatbildi, domāju – tev ir vai nu terapija, vai arī tu esi sportā. Divi varianti.
Kā teica mans analītiķis, “you have unbelievable life force” (tev ir neticams dzīvesspars, – red. piez.). Mani nenormāli interesē dzīve, man nav laika sēdēt un drūmoties vai kaut ko dramatizēt. Esmu apveltīta ar pietiekami veselīgu humora izjūtu, protu pasmieties par daudz ko. Dzīve ir tik sasodīti neviennozīmīgs un reizēm šausmīgi grūti tolerējams pasākums. Humora izjūta ir tā, kas glābj.
Man patīk būt manā ķermenī. Vienmēr tā ir bijis. Man tas ir laimes stāvoklis. Ka varu būt kustībā, just sevi tik niansēti. Ka varu izkāpt no sava prāta, jo man ir ļoti aktīvs prāts. Un fiziskās aktivitātēs es tā kā apstājos, tur beidzot sajūtu sevi visās niansēs. Pieļauju, tas arī ir iemesls, kāpēc man patīk mīlēties.
Es neesmu sportiste. Man ir paveicies, ka man gribas būt tajā fiziskajā sajūtā. Trīs reizes nedēļā eju uz pilatēm. Tagad atklāju arī taiči. Vēl es gribētu iet uz hiphopa dejām. Man vienmēr paticis dejot, bet, piemēram, tango man šķiet absolūtā drāma, un drāma mani vispār neinteresē. Man arī nepatīk būt atkarīgai no partneriem, man kustība ir meditācija. Un hiphops man šķiet ļoti uzlādējošs.
Par ko cilvēkam ir jādomā seksa laikā? Kam ir jānotiek smadzenēs, kad tu nodarbojies ar seksu?
Vispār vajadzētu nevis domāt, bet just. Kādu smaržu es saožu, ko es sagaršoju, kam pieskaros, ko redzu, ko dzirdu. Ko jūtu un kā to pārstāvu. Nevajadzētu kavēties pārdomās par rītdienas iešanu uz darbu vai to, ko vilkšu mugurā. Tas ir tas, kas ļoti bieži noved pie traumatiskas pieredzes. Kad cilvēks disasociējas no sava ķermeņa, viņam ir grūti dot apzinātu piekrišanu, viss kaut kas var atgadīties. Ķermenis tur mētājas, un, nedod dievs, kāds cits, tikpat entuziastisks savā klātneesamībā, vēl izrīkojas ar to pēc savām spējām un nodomiem! Turklāt tā klātneesošā vienaldzība jau arī nostiprina to, kur mūsu vērtību skalā nonāk seksuālā tuvība. Kur nav cieņas, ieinteresētības un klātbūtnes, nav ko gaidīt arī labklājību.
Ja tomēr ir jādomā, tad jādomā par to, kā darīt zināmas savas vajadzības un kā sadarboties ar otru. Mans vērojums, ka lielai daļai cilvēku tā joprojām ir trausla teritorija – atvērties un palūgt, ko un kā gribētu. Mums iemācīts, ka mīlestība visu atrisinās. Bet seksā diemžēl mīlestība viena pati neko neatrisina, es pat teiktu, reizēm tā ir bīstama ar to, ka ļauj iekļaut nepietiekamību kā normu, normalizēt kaut kā neesamību vai nepieņemamu uzvedību. Joprojām daudzām sievietēm ir pieredze nodarboties ar seksu pret savu gribu. Nevis brīvprātīgi piedaloties un ar ieinteresētību radot kopēju pieredzi, bet lietot seksu kā varas un ietekmes instrumentu, lai regulētu partnera noskaņojumu, viņa labvēlību vai viņa attiecības ar bērniem. Ir daudzas gadsimtiem kultivētas un piekoptas normas, kas jau pašas neatkāpjas, ja arī uz savu seksuālo labklājību nepaskatāmies no sevis izglītošanas un aprūpes pozīcijām. Mūsdienās mēs varam paskatīties uz seksu kā uz kaut ko, ko mācāmies. Kā uz praksi. Tāpat kā kāpjam kalnos, spēlējam tenisu vai ejam dejot. Vai mēs spējam tāpat mācīties nodarboties ar seksu?
Man vispār bieži ir sajūta, ka sēž vesels lērums ar foršām sievietēm un kaut ko gaida. Tādu kā atļauju. Es esmu piedzīvojusi vairākas attiecības, piedzīvojusi gan to sākumu, gan noslēgumu. Gan pacēlumus, gan kritumus. Esmu atkal atļāvusies un uzdrošinājusies būt jaunās attiecībās. Katrai un katram, protams, savs dzīves un attiecību ceļš ejams. Bet nevajag apstādināt dzīvi tikai tāpēc, ka vienas attiecības transformējušās vai noslēgušās. Dzīve nav beigusies, kamēr mēs dzīvojam. Lai Erosa enerģija plūst. Tai nekad nekas nav bijis ne par vēlu, ne nepareizu. Ir tik skaisti ļauties mūžīgās tiekšanās valdzinājumam.