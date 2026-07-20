Lauma Valeine par skaistumu un veselību: "Ilgu laiku cīnījos ar domām, ka esmu pārāk apaļīga"
Par saviem skaistumkopšanas atklājumiem un pašas piekoptām veselīgām praksēm stāsta dermatoloģe Lauma Valeine.
Neslēpšu – tā pa īstam es sevi sāku pieņemt vien ap gadiem 30. Tagad man ir 44. Šis ir bijis ļoti izaicinošs ceļš, jo esmu perfekcioniste, tāpēc mana sevis pieņemšana notika vienlaikus ar perfekcionisma un pedantisma mazināšanu.
Bērnības izaicinājumi
Man bija ļoti lieli kompleksi. Pirmām kārtām jau par saviem apaļajiem vaigiem un “resnajām” potītēm. No gadiem 14 vēl ilgu laiku cīnījos ar to, ka, pēc pašas domām, biju pārāk apaļīga. Tāpēc es labi zinu, cik daudz laika un garīgā spēka prasa sevis pieņemšana. Un ka tam ir tieša saistība ar to, kas vispār notiek mūsu dzīvē. Kas man palīdzēja? Dzīves pieredze un darbs ar sevi. Dažādu garīgo instrumentu izmantošana. Arī darbs ar psihoterapeitu. Bet visvairāk tomēr – nobriešana.
Manu pašvērtējumu jūtami cēla sasniegumi darbā. Neliegšos, ka esmu darbaholiķe. Neviens no ārpuses man neko neiedeva, visu sasniedzu pati.
Un, protams, mani vienmēr ir salīdzinājuši ar manu māsu (aktrisi Agnesi Zeltiņu, – red. piez.) Viņa bija tā smukā māsa, bet es – gudrā. Tāpat man bija milzīgs labās meitenes sindroms ‒ likās, ka citādi taču mani vispār neievēros… Tāds otrā bērna fenomens.
Holistiska pieeja
Saviem pacientiem es godīgi pasaku, vai konkrēto procedūru pati esmu veikusi vai ne. Katrai ādai ir savas indikācijas, tāpēc es nevaru izmēģināt uz savas ādas visu, taču ļoti daudz ko izmēģinu. Ja tā nedarītu, tā būtu divkosība.
Godīgi sakot, es neietu, piemēram, pie uztura speciālista ar lieko svaru vai plastikas ķirurga, kam jau sen vajadzētu veikt plakstiņu operāciju, bet kurš tik stāsta, cik vienkārša operācija tā ir un kā visiem to vajag darīt. Uzskatu, ka man ir jābūt citiem par piemēru.
Jābūt gatavai dalīties ar saviem ieteikumiem un novērojumiem. Protams, neatbalstu dažu “Instagram” ārstu tendenci – pāris tādu ir –, kuri rāda, kā paši sev špricē. Tas man nešķiet profesionāli, taču ļoti labprāt dalos ar informāciju, kādas procedūras man ir veiktas.
Mana pieeja ir holistiska. Uz organismu skatos kopumā, neatdalot matus, ādu utt., un vienmēr uzmanīgi iedziļinos klienta veselības stāvoklī. Jo neviena procedūra, neviens aparāts, neviena tehnoloģija vai injekcija nedos rezultātu, ja cilvēks nav vesels, nav tā sauktā resursa stāvoklī.
Resursa stāvoklis nozīmē, ka tu esi izgulējies, paēdis, bez nopietniem deficītiem. Mūsdienās nereti dzīvojam uz garīgā un fiziskā izsīkuma robežas, arī manām pacientēm bieži ir gan dzelzs deficīts, gan D vitamīna trūkums.
Āda nav izolēts orgāns, tā ir cieši saistīta ar nervu sistēmu, ar gremošanas sistēmu, mikrobiomu. Tāpēc mana pirmreizējā konsultācija vienmēr ir stundu gara. Uzklausu, apskatu no matu galiņiem līdz papēžiem, izmeklēju visus veidojumus, iedziļinos kopējā veselības stāvoklī. Un arī svaigas asins analīzes būs jāuztaisa.
Smaržu mīlestība
Pēc dabas esmu ļoti konservatīva, arī visai neelastīga. Lai šo īpašību lauztu, man vajadzēja vairāk nekā desmit gadus. Bet līdz 30 gadu vecumam man bija plāns, kam sekoju bez ierunām: mācības, vēl vienas mācības, atkal jaunas mācības… Ļoti agri zināju, ko gribu, – tā bija medicīna; studējot ātri arī sapratu, ka tā būs dermatoloģija. Taču visu mūžu domāju vēl par otru ceļu – parfimēriju, esmu pat ieguvusi parfimēra diplomu. Pēc 9. klases gāju mācīties uz Franču liceju ar konkrētu mērķi – apgūt franču valodu, lai brauktu uz Parīzi un kļūtu par smaržu “degunu”. Mums katram ir kāda maņa, kas ir labāk attīstīta, un man tā ir oža.
Tagad man ir paliela parfīmu kolekcija, un tieši smaržas ir tās, bez kā nevaru iedomāties savu dienu. Varu neieveidot matus, neuzkrāsoties, bet nekad neiziešu no mājām neiesmaržojusies.
Ja vajag saules sajūtu, man ir jauns atklājums – pagājušogad franču nišas zīmols “Floraïku” laida klajā smaržas “Gong”, un es tajās iemīlējos. Šodien iesmaržojos ar “Aqua Di Parma” aromātu “Buongiorno” – tās man ir smaržas pret sliktu garastāvokli un pelēku dienu, tur ir citruss un bergamote. Vakariem, iziešanai man ļoti patīk “Parfums De Marly” radītās “Delina Exclusif” – pūderīgs aromāts, kas man atgādina Marijas Antuanetes laiku. Tur ir muskuss un Damaskas roze, ļoti sievišķīgas vakara smaržas.
Manas dzīves lielākais stress ir tas, ka visam nepietiek laika – nevaru atļauties lasīt biezas grāmatas par parfīmiem, bet vietnei fragrantica.com man laiks atrodas. Vēl mani ļoti interesē katru smaržu rašanās stāsts. Ir arī sapnis, ko ceru reiz realizēt, – sava smaržu līnija.
Es vienmēr sasmaržojos uz nakti. Obligāti! Kā leģenda vēsta, Merilina Monro gulēja kaila, “ģērbusies” pāris pilienos “Chanel N° 5”… Un ir interesanti, ka krievu valodā par smaržām saka nevis “smaržot”, bet “klausīties”: “Mi slušajem aromat.”
“Sephora kids” fenomens
Esmu ādas kopšanas fanātiķe, man nemitīgi dod kaut ko testēt, un es to daru – godprātīgi un ar entuziasmu. Man ir liela interese par kosmētikas līdzekļiem, esmu veikusi dermatoloģisko testēšanu daudziem zīmoliem. Jā, man tas patīk, taču reizēm arī traucē. Jo tas ir līdzīgi kā ar garderobi – kad tā ir pārāk plaša, kļūst grūti. Vieglāk dzīvot ar kapsulas garderobi.
Tāpēc savā ikdienas kosmētikas produktu daudzumā un dažādībā tagad cenšos ieviest minimālismu. Daudz svarīgāki ar gadiem ir kļuvuši tie ieradumi, kas maina mani “no iekšiņas”.
Jo būsim reālas – arī manas smadzenes “uzsprāgst”, redzot visu to milzīgo kosmētikas līdzekļu piedāvājumu! Ir tēmas, kas mani satrauc kā cilvēku un kā ārsti. Piemēram, kas mūsdienās nosaka ādas kopšanas tendences? Tas ir “TikTok”. Un lielai daļai jaunās paaudzes tā ir milzīga problēma. Jāpiebilst, ka tam ir pat apzīmējums: “Sephora kids” fenomens. “Sephora”, kā zināms, ir kosmētikas veikalu tīkls, kas kļuvis par mazo meiteņu “baznīcu”. Un kas notiek?
10–14 gadu vecas meitenes lieto kosmētiku, kas paredzēta nobriedušām sievietēm. No hialuronskābes serumiem līdz pat retinolam. Jaunām meitenēm mājās ir metriem gari plaukti, kas pilni ar kosmētiku, kura vispār nav piemērota viņām.
Mani Top 3 zīmoli
Vispār es ļoti ceru, ka mēs, visas saprātīgās būtnes, drīz vairāk pāriesim uz ekoloģisku kosmētiku. Ar to saprotot kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvs ir pēc iespējas dabisks, bez mikroplastikas un dažādiem lētiem naftas izcelsmes blakusproduktiem: minerāleļļas, šķidrā parafīna u. tml. Ja vērīgi paskatāmies, tos satur arī liela daļa aptiekas kosmētikas, ar kuru es kā dermatoloģe esmu strādājusi pirmos 20 darba gadus.
Dati ir pārliecinoši: kosmētiku mēs lietojam būtiski biežāk un, to darot ikdienā, savā organismā uzkrājam šīs nereti pat bīstamās vielas. Arī tāpēc savu kosmētikas līdzekļu plauktu esmu ļoti saīsinājusi.
Varu nosaukt tos zīmolus, no kuriem neatsakos: “Biologique Recherche”, ikonisks franču zīmols, ko mīlu kopš 18 gadu vecuma. Otrs ir “Institut Esthederm” – ādas šūnu bioloģijā balstīts zīmols ar minimālu lēto sastāvdaļu saturu. Trešais – “Dermaceutic”, arī profesionāls franču zīmols. Tam nav daudz produktu, toties kvalitatīvs sastāvs.
Man ļoti mīļa ir arī mūsu “Mádara” – esmu augusi kopā ar viņiem un jau kā ārste rezidente sāku veikt zīmolam dermatoloģisko testēšanu. Ar interesi sekoju līdzi Korejas kosmētikai, taču mana dziļa pārliecība ir tāda, ka mūsu ādas tipam noteikti labāk derēs Eiropā radīti produkti, nevis Korejas kosmētika, kas primāri tomēr paredzēta Āzijas tirgum.
Bet vispār – jo vecāka kļūstu, jo mazāk man ir tikai balts un melns. Man par lielu prieku, arvien retāk atnāk sievietes, kuras uz jautājumu “Un kā jūs kopjat ādu?”, atbild: “Nekā!” Bet uz papildjautājumu, kāpēc tad tā, seko atbilde: “Man tam nav laika!” Es atvainojos, jums nav piecu minūšu laika sev? Ja tā, tad es arī neko nevarēšu palīdzēt.
Ķermenim noteikti iesaku labāk izvēlēties dušas eļļu, īpaši tad, ja pēc dušas nav laika smērēt krēmu. Pati tās pamainu, bet mana favorīte ir “Eucerin”. Tā kā man ir ļoti laba oža, manā pasaulē nekas nevar būt trakāks kā supersmaržīgi līdzekļi, arī tāpēc man ļoti der “Biologique Recherche” un “L’Occitane” – tie smaržo pēc tā, kas ir to sastāvā. Mans visu laiku mīļākais ķermeņa un arī roku krēms ir no “L’Occitane” salmenes līnijas. Lieliski klājas, labs sastāvs un minimāla smarža. Cenšos izglītot savas pacientes – krēma smarža absolūti nav tā kvalitātes kritērijs!
10 minūšu meikaps
Dekoratīvā kosmētika. Vienmēr esmu bijusi minimāliste un ar gadiem kļūstu pat vēl slinkāka, jo man ir žēl sava dārgā laika, lai no rīta stundu veidotu matus un krāsotos. Man ir 10 minūšu meikaps. Vieglatlēte Ineta Radēviča reiz kādā intervijā teica, ka viņai nav svarīgi katru dienu izskatīties ideāli, bet ir svarīgi sapucēties uz skaistām iziešanām. Man ir līdzīgi. Es negribu ikdienā izskatīties labāk, nekā izskatos – jā, cilvēkam ir jābūt koptam, bet perfektu meikapu es likšu vien tad, kad ir kāds īpašs pasākums, un tad es arī aiziešu pie profesionālas grimētājas un frizieres.
Nagus nelakoju, lai gan pie manikīres dodos reizi desmit dienās. Mans mīļākais nagu garums ir, kā es saku, nullīte, un, ja nu reiz kādam pasākumam par godu nagus nolakošu, tad rozā vai nude tonī, un tā noteikti nebūs gela laka.
Mans mīļākais dekoratīvās kosmētikas zīmols noteikti ir “Armani”. Lietoju arī tā tušu un šķidrās acu ēnas. Vēl esmu kļuvusi par “Victoria Beckham Beauty” acu zīmuļu fani – to man ir pat pieci dažādi. Mana astoņpasmitgadīgā meita Ziemassvētkos man uzdāvināja brīnišķīgu “YSL” vaigu spīdumu skaistā koraļļu rozā tonī. Svētku reizēm “Dior” klasiskā sarkanā lūpukrāsa, jo arī šajā ziņā esmu superkonservatīva.
Matus kopš kovidlaika nekrāsoju, jo sirmu matu man vēl nav. Kad būs, noteikti krāsošu.
Man ļoti patīk un der aptiekā nopērkamie franču zīmola “Klorane” šampūni, kā arī “DSD De Luxe” matu kopšanas līdzekļi – tie piešķir skaistu zīdainuma efektu. No rīta pāris minūtēs ar “Dyson” fēnu vienkārši izpūšu matus sausus, un viss. Jo, kā jau minēju, no rīta man ir svarīgāki darbiņi veicami – savu laiku veltu tiem.
Nekas neaizstās masāžu un pirti
Visas procedūras, ko ieteikšu kā tās, ko lietoju es, izriet no mana novecošanas paterna, un to mēs visi mantojam no saviem vecākiem, tāpat kā sejas ādas tipu un fototipu, kas nosaka, vai varam iesauļoties.
Tāpēc tas, ko ieteikšu, derēs sievietēm, kurām ir tāds pats novecošanas tips kā man – ar tendenci uz tūskainību un apaļiem vaidziņiem. Šī novecošanas tipa obligāts glābšanas pasākums ir sejas masāža. Būtu vērtīgi to veikt katru dienu, tomēr tam esmu par slinku un sejas pašmasāžu veicu divas trīs reizes nedēļā.
Masēju arī galvu, izkustinu savu “cīpslaino ķiveri” – tā ir lieliska profilakse noslīdējumiem un ļoti labi stimulē matu augšanu. Absolūtais, bet obligātais minimums – reizi nedēļā man ir profesionāla sejas masāža. Ļoti patīk bukālā masāža, jo stresa man dzīvē netrūkst – esmu ārste, vadītāja, māte, sieva, joprojām studente Latvijas Universitātes doktorantūrā… Lomu daudz, tāpat kā stresa.
Masāža ir tā, kas palīdz atslābināt seju. Neviens aparāts neaizstās manuālo masāžu. Neviens! Katru nedēļu eju arī uz ķermeņa masāžu un divreiz nedēļā vingroju ar fizioterapeitu. Uz treniņiem eju ar piespiešanos, jo esmu čīkstule, bet uz masāžu vienmēr skrienu ar prieku.
Un tad vēl ir mans jaunais gadžets, par ko esmu sajūsmā! Mūsdienu dzīvesveids ar mazkustīgumu darbdienās veicina audu tūskainību mums visiem, tāpēc abas ar krustmeitu Mariju iedvesmojāmies no biohakeriem un iegādājāmies vibrācijas platformu, kas paredzēta asinsrites un limfātiskās sistēmas darbības uzlabošanai. Tā patiešām dod labu sajūtu ķermenī. Izkrata visu lieko.
Bet mana mūža absolūtā favorīta ir pirts ar pirtnieku un slotiņām. Pirtī iešanu jau agrā bērnībā man ierādīja tētis Antons.
“Jā” botulīnam, “nē” filleriem!
Manam sejas ādas novecošanas tipam neder nekas, kas ir voluminizējošs jeb dod apjomu, bet der tieši tas, kas to samazina. Ko pati daru ar savu seju? Divreiz gadā veicu botulīna terapiju, jo man ir aktīva mīmika un nav izdomāts labāks veids, kā to kontrolēt. Un tās ir pilnīgas muļķības, ka pēc botulīna nevar veikt sejas masāžas!
Manai sejai nedrīkst veikt filleru injekcijas – par spīti tam, ka komentāros par sevi lasu, kā man ir sašpricēta seja, tas galīgi neatbilst patiesībai.
Reizi gadā man kolēģi veic polipienskābes injekcijas – deniņu un sejas ārējā zonā, lai nodrošinātu liftinga efektu. Un vēl es regulāri veicu sejas ovālu uzlabojošas un nostiprinošas aparātprocedūras – zelta standarts patlaban ir radiofrekvences procedūras.
Es gribu izskatīties vitāla un justies vesela. Manas dzīves galvenais luksuss ir tas, ka man nekas nesāp, ieskaitot muguru. Uzskatu, ka labi un pieklājīgi ir izskatīties mazliet jaunākai, nekā esi, bet ir smieklīgi izskatīties 20 gadu jaunākai.
Un sevis kopšana vispār nav tikai par naudu. Ja nav naudas, ko investēt savā izskatā, tad jāiegulda vairāk laika un pūļu. Rezultāts neizpaliks. Bet vispār anti-age līdzeklis numur viens pasaulē ir saules aizsargkrēms. Un tas nav dārgs luksusa produkts, kas pieejams tikai izredzētajiem. Es ļoti mīlu sauli, atpūtu pie jūras vai okeāna, taču saule savu dabu ir mainījusi, tāpēc nemitīgi atgādinu par aizsarglīdzekļiem pret sauli. Jo nevienai procedūrai nav jēgas, ja mēs pēc tam neaizsargātu ādu dedzinām saulē.
Joga, kalni un pārgājieni
Man ļoti patīk joga, to praktizēju kopš bērnības, kad mājās atradu 1981. gadā izdoto grāmatu “Joga mātēm un bērniem”. Skatījos bildes un taisīju āsanas. Esmu studējusi ājurvēdu – pie dakteres Ritas Pedānes apguvu pirmos pamatus, vēlāk pie daktera Jura Ērenpreisa izgāju pamatīgāku kursu. Vispār esmu augstās domās par šo seno Indijas mantojumu un kultūru. Uzskatu, ka, praktizējot jogu, mēs sakārtojam gan ķermeni, gan domas, enerģijas plūsmu. Jogā ir viss, kas cilvēkam vajadzīgs.
Bija periods, kad man ļoti svarīgas bija mana ķermeņa aprises, tolaik liela loma bija spēka treniņiem. Bet patlaban mans mērķis ir vingrums, laba stāja un izturība. Un lai man nekas nesāp. Lai viss ir stingrs un dibens savā īstajā vietā. Mana pilašu skolotāja varētu pastāstīt, kādā stāvoklī es pirmajā reizē pie viņas ierados – man pat galva stāvēja pilnīgi nepareizi!
Pilates ļoti palīdz uzlabot ķermeni, tāpēc arī es to joprojām reizi nedēļā daru. Tā nu salasās daudz man to obligāto minimumu, vairāk atļauties nevaru – kā saka, darbs traucē hobijiem!
Pagājušogad pirmo reizi biju kalnos, mācījos slēpot. Un man tik ļoti patika! Vairs negribu darīt to, kas nepatīk, visā meklēju tomēr arī to savu patikšanu un pat baudu. Vasarā gāju pārgājienā kopā ar Gerdu Šulci (@_hikeyormind) – četrās dienās nogājām 100 kilometrus. Ir dzīvē laiks, kad gribas sevi pamocīt, izaicināt, taču tagad man ir jau nākamais posms – gribas gan vienlaikus iziet no savas komforta zonas, gan arī tomēr baudīt. 10–15 kilometru pārgājiens dabā, kad varu ievērot visu apkārt, – tā ir mana laime! Bet, piemēram, skriet man ļoti nepatīk, tāpēc to nedaru. Tāpat vairs nespēlēju tenisu, kaut to dara gan mans vīrs, gan abi bērni. Diemžēl es tenisa garšu noķert nemācēju, man nepadevās un attiecīgi arī nepatika.
“Bulletproof” kafija un birstēšanās
Aktīvi lietoju ājurvēdas produktus un uzskatu to par labu alternatīvu farmācijai. Piemēram hormonālai regulācijai ļoti labi strādā šatavari, sparģeļu ekstrakts. Tāpat labvēlīgi uz organismu iedarbojas trifala – tas ir attīrošs līdzeklis gremošanas trakta labsajūtai – un ašvaganda, kas ir antistresa līdzeklis jeb, kā tagad saka, adaptogēns.
Elementāras lietas, ko daru pati un no sirds iesaku citiem: katru rītu sākt ar mēles tīrīšanu – tas ir lielisks mutes higiēnas rituāls. Izmantoju sudraba mēles tīrītāju, kas pāris sekundēs atbrīvo mēli no toksīniem, kuri nakts laikā uzkrājas kā aplikums.
Ar šo vieglo mēles masāžu sagatavojam dienai arī visu iekšējo orgānu sistēmu. Katru rītu iesāku ar glāzi karsta ūdens – ne tāda, lai apdedzinātos, tomēr karsta, kam pievienoju pāris pilienu citrona sulas, lai tas kļūtu sārmains. Šīs divas procedūras neko nemaksā, bet ir ļoti, ļoti vērtīgas. Es to daru jau vairāk nekā 20 gadu.
Kafiju es dzeru, jo man tā garšo. Bet tā ir īpaša – “Bulletproof”. Pievienoju kokosriekstu pienu vai kausēto gī sviestu. Govs pienu nedzeru pati un neiesaku to darīt arī citiem, bet noteikti pielieku kafijai kanēli un kardamonu, kas ir sildošas garšvielas, – garšīgāk un arī uzturvērtības ziņā labāk. Man ļoti garšo arī mača. Patlaban mana meita ir absolūta mačas fane un gatavo mums maču ar aveņu biezeni. Dievīgi!
Vēl es katru rītu veicu sauso birstēšanos. Galvenais – birstei jābūt mīkstai, jo mūsu mērķis nav savainot ādu. Sākam no pēdām un ejam uz augšu limfas atteces virzienā. Vēderu un plaukstas birstējam apļveidā pulksteņrādītāja kustības virzienā. Ar piecām minūtēm visam ķermenim pilnīgi pietiks, svarīga ir regularitāte, proti, darīt to katru dienu.
Un auksta ūdens peldes. Ar draudzeni Annu Bērziņu – arī dakteri – pirms sešiem gadiem izgājām apmācības “Ledus skolā” pie Brigitas Mironovas. Esmu droša, ka, tieši pateicoties ledus peldēm, es varēju, strādājot divos darbos un guļot tikai sešas stundas naktī, izveidot savu klīniku, veicot visus remontdarbus.
Tieši ledus peldes man deva to izturību un varbūt arī vīrišķo enerģiju, ko man tobrīd vajadzēja. Pirms gada gan ledus peldes izbeidzu, taču tagad katru rītu sāku ar kontrastdušu. 30 sekundes auksta ūdens ir kolosāls labā stresa fenomens, kam ir zinātniski pierādīta efektivitāte ilgmūžībai. Nekas man neiedod lielāku enerģiju dienai kā ledusauksta duša.
Taču viss, ar ko es dalos, derēja un der tieši man, nav teikts, ka tas derēs arī visiem citiem. Tas ir tas, ko es līdz 44 gadu vecumam esmu atradusi un kas manā gadījumā labi strādā. Citiem būs viņu atradumi. Dzīve taču mums tālab arī ir dota, lai agrāk vai vēlāk saprastu, kas mums der un kas – neder.