"Satekles biznesa centrs" - jauna biznesa adrese Rīgā
Pilsētas attīstību nosaka vietas, kur satiekas arhitektūra, uzņēmējdarbība un cilvēki. Rīgas Centrālais Biznesa Rajons ir viena no šādām teritorijām – jauns pilsētas centrs, kur pārdomāta pilsētvide, ilgtspējīgi risinājumi un starptautiska biznesa vide veido jaunu skatījumu uz darbu un dzīvi pilsētā.
Viens no spilgtākajiem šīs transformācijas piemēriem ir SATEKLES BIZNESA CENTRS – premium A klases biroju komplekss, ko attīstījis Baltijas nekustamo īpašumu attīstītājs Linstow Baltic un kas 2025. gadā atklāts Rīgas Centrālajā Biznesa Rajonā. Kompleksu veido trīs savstarpēji integrētas ēkas ar kopējo platību 12 000 m², kur mūsdienīga arhitektūra, ilgtspējīgi risinājumi un augstas kvalitātes darba vide apvienojas vienā no nozīmīgākajiem jaunās paaudzes biroju projektiem Latvijā.
Mūsdienīgs birojs šodien vairs nav tikai telpa darbam – tā ir vide, kas ietekmē uzņēmuma kultūru, veicina sadarbību, palīdz piesaistīt talantus un kļūst par nozīmīgu uzņēmuma identitātes daļu.
Pilsētas jaunais centrs
Vēl pirms dažiem gadiem Satekles ielas apkārtne lielākoties tika uztverta kā tranzīta zona starp Rīgas vēsturisko centru un dzelzceļa mezglu. Šodien šī pilsētas daļa piedzīvo nozīmīgas pārmaiņas, kļūstot par vienu no dinamiskākajām jaunās paaudzes biznesa un pilsētvides teritorijām Baltijā.
Līdz ar Rail Baltica projektu un Rīgas Centrālā Biznesa Rajona attīstību šeit veidojas jauns pilsētas centrs – vieta, kur satiekas starptautiska uzņēmējdarbība, mobilitāte, arhitektūra un ikdienas pilsētas dzīve.
Apkārt top jaunas publiskās telpas, restorāni, kafejnīcas un biroji, radot vidi, kur darbs vairs nav nošķirts no pilsētas ritma. Tā kļūst par vietu, kur ikdienā sastopas uzņēmēji, investori, radošo nozaru pārstāvji, pilsētas iedzīvotāji un viesi.
Vēsturiskais šarms mūsdienīgā biznesa vidē
Kvartālā starp Satekles, Elizabetes un Ernesta Birznieka-Upīša ielu SATEKLES BIZNESA CENTRS atrodas vietā, kur Rīgas vēsturiskā apbūve sastopas ar mūsdienīgu uzņēmējdarbības vidi. Kompleksu veido trīs savstarpēji integrētas ēkas ar kopējo platību 12 000 m², kur vēsturiskais mantojums un laikmetīgi risinājumi veido vienotu arhitektūras pieredzi.
Īpašu identitāti kompleksam piešķir rekonstruētā 19. gadsimta vēsturiskā ēka Ernesta Birznieka-Upīša ielā. Šī trīsstāvu ēka ar 380 m² platību saglabājusi autentisko arhitektonisko raksturu un detaļas, vienlaikus iegūstot mūsdienīgam birojam nepieciešamo funkcionalitāti.
Ēka, kas celta ap 1870. gadu, savas pastāvēšanas laikā piedzīvojusi dažādus laikmetus – sākotnēji kalpojusi kā dzīvojamā māja, vēlāk kā bērnu nams un lūgšanu vieta vietējai ebreju kopienai. Šodien tā ir rūpīgi atjaunota, saglabājot autentisko arhitektonisko raksturu un vēsturisko šarmu, vienlaikus iegūstot jaunu dzīvi mūsdienīgā biznesa vidē pašā Rīgas centrā.
Šī vēsturiskā klātbūtne rada īpašu atmosfēru uzņēmumiem, kuri meklē ne tikai funkcionālas telpas, bet arī adresi ar stāstu un personību. Tā ir vide uzņēmumiem, kuriem svarīga klientu pieredze un individuāla pieeja – konsultāciju birojiem, privātām praksēm, dizaina vai skaistumkopšanas konceptiem.
Mūsdienīga darba vide ar skatu uz Rīgu
Vēsturisko ēku papildina jaunās kompleksa daļas ar plašām stikla fasādēm, dabisko dienasgaismu un pārdomātiem risinājumiem ikdienas darba videi. Elastīgs telpu plānojums, kvalitatīvi materiāli un mūsdienīgas tehnoloģijas rada vidi, kas pielāgojas dažādu uzņēmumu vajadzībām.
Labiekārtotas ārtelpas, koplietošanas zonas un jumta terases ar panorāmas skatu uz Rīgu paplašina ikdienas darba pieredzi, radot vietas neformālām tikšanās reizēm, radošām sarunām un atpūtas brīžiem virs pilsētas ritma.
Īpašu pievienoto vērtību piedāvā arī divstāvu birojs kompleksa 5. un 6. stāvā ar privātu terasi – iespēja apvienot reprezentatīvu darba vidi ar ekskluzīvu skatu uz Rīgas torņiem un vēsturiskajiem jumtiem. Šāda telpa rada īpašu atmosfēru gan ikdienas darbam, gan klientu uzņemšanai.
Ilgtspēja kā kvalitātes mēraukla
Ilgtspēja šodien ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, izvēloties nākotnes darba vidi, un SATEKLES BIZNESA CENTRS apliecina, ka augsti ilgtspējas standarti var iet roku rokā ar izcilu arhitektūru un cilvēka pieredzi. Energoefektivitāte, dabiskā gaisma, pārdomāts mikroklimats, veloinfrastruktūra un ilgtspējīgi materiāli veido vidi, kas atbilst mūsdienu uzņēmumu un darbinieku prasībām.
Kompleksa A ēka, kuras enkurnomnieks ir SEB banka, saņēmusi BREEAM Outstanding sertifikātu ar 89,9 % novērtējumu – augstāko rezultātu, kāds līdz šim piešķirts jaunbūvei Baltijā. Šis sasniegums nostiprina SATEKLES BIZNESA CENTRA vietu starp reģiona ilgtspējīgākajiem biroju projektiem un apliecina jaunu kvalitātes standartu Baltijas biroju vidē.
SATEKLES BIZNESA CENTRS - jauna biznesa adrese Rīgā
Starptautisku uzņēmumu izvēle
Par projekta kvalitātes apliecinājumu kļūst uzņēmumi, kuri izvēlas tajā attīstīt savu darbību. SEB banka savu centrālo biroju Latvijā izvietojusi SATEKLES BIZNESA CENTRĀ, apliecinot projekta atbilstību augstiem mūsdienīgas darba vides standartiem un Rīgas Centrālā Biznesa Rajona potenciālu kļūt par vienu no nozīmīgākajām biznesa lokācijām Baltijā.
Savukārt Austrijas premium kafijas zīmols L’Amante šeit atvērs savu pirmo koncepta kafejnīcu ārpus Austrijas. Pirmā L’Amante Cafe Baltijā papildinās kompleksa daudzfunkcionālo vidi un apliecinās, ka mūsdienās uzņēmumi izvēlas ne tikai kvalitatīvas telpas, bet arī vietu ar spēcīgu identitāti, kas rada pievienoto vērtību klientu un darbinieku ikdienas pieredzei.
Godalgots projekts ar izcilu novērtējumu
2025. gadā atklātais SATEKLES BIZNESA CENTRS jau pirmajā darbības gadā guvis nozīmīgu nozares profesionāļu atzinību. Saņemtie novērtējumi apliecina projekta augsto kvalitāti un nozīmi jaunās paaudzes biznesa vides veidošanā Rīgas centrā.
Konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2025” projekts ieguvis 1. vietu nominācijā “Jauna sabiedriskā ēka”, savukārt Baltijas nekustamo īpašumu profesionāļu forumā “BREL Forum Awards 2025” SATEKLES BIZNESA CENTRS atzīts par “Gada projektu”, saņemot augstāko novērtējumu gan žūrijas, gan sabiedrības balsojumā.
Projekta izcilību apliecina arī BREEAM Outstanding sertifikāts – augstākais BREEAM novērtējums jaunbūvei Baltijā, kas novērtē energoefektivitāti, pārdomātus vides risinājumus un cilvēkam draudzīgu darba vidi.
Šie sasniegumi apliecina, ka SATEKLES BIZNESA CENTRS ir vairāk nekā biroju komplekss – tā ir vieta, kur arhitektūra, ilgtspēja un pilsētas attīstība savienojas vienotā pieredzē, veidojot jaunu kvalitātes standartu Rīgas biznesa vidē.
Vieta, kas veido Rīgas nākotni
Mūsdienīgs biznesa centrs vairs nav tikai darba vieta – tā ir vide, kur satiekas uzņēmējdarbība, pilsētas dzīve, arhitektūra un cilvēki. Tieši šādā virzienā veidojas arī Rīgas Centrālais Biznesa Rajons, kļūstot par vienu no nozīmīgākajām jaunās paaudzes pilsētvides teritorijām Rīgā.
Līdz ar Rail Baltica infrastruktūras attīstību, jaunām biroju ēkām, publiskajām telpām un daudzveidīgiem pakalpojumiem šī apkaime veidojas par dinamisku biznesa un pilsētas dzīves centru.
SATEKLES BIZNESA CENTRS ir viena no spilgtākajām šīs pārmaiņas daļām – vieta, kur vēsturiskais Rīgas mantojums, laikmetīga arhitektūra un ilgtspējīga biznesa vide veido jaunu pilsētas pieredzi. Tas nav tikai biroju komplekss, bet adrese uzņēmumiem, kuri vēlas augt kopā ar Rīgu un būt daļa no tās nākotnes.
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