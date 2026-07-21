Interjera kvartāls, kur top mājokļa idejas
Mājokļa iekārtošana bieži vien nozīmē desmitiem dažādu pieturvietu – vienā veikalā tiek meklēta grīda, citā durvis, vēl citur virtuves mēbeles vai apgaismojums. Taču arvien vairāk cilvēku novērtē iespēju visu nepieciešamo atrast vienuviet, vienlaikus salīdzinot dažādus risinājumus un saņemot profesionālu konsultāciju. Tieši uz šādu pieeju jau astoņus gadus balstās DECCO CENTRS – interjera kvartāls Katlakalna ielā 6, kas kļuvis par lielāko specializēto interjera un dizaina centru Baltijā.
DECCO CENTRS jau astoņus gadus ir iecienīts galamērķis interjera projektiem
Šodien DECCO CENTRĀ darbojas vairāk nekā 20 nozares uzņēmumu, kas piedāvā risinājumus gan privātpersonām, gan arhitektiem, interjera dizaineriem un nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem. Starp tiem ir tādi zīmoli kā Home4You, Nakts Mēbeles, Siena, Prodex, ISKU, Sonel, Ripo un citi, aptverot gandrīz visas mājokļa labiekārtošanai nepieciešamās produktu grupas.
Interjera kvartāls, kur top mājokļa idejas
No grīdas līdz griestu lampai
Interjera veidošana sākas ar pamatiem, un DECCO CENTRA piedāvājumā īpaša vieta atvēlēta grīdas segumiem. Apmeklētāji var izvēlēties vinila segumus, parketu, laminātu, paklājflīzes un citus mūsdienīgus risinājumus, kas piemēroti gan klasiskam, gan laikmetīgam interjeram.
Ne mazāk plaša ir arī durvju izvēle – finierētas, laminētas, krāsotas, slēptās un bezapmales durvis, kā arī daudzveidīga furnitūra un rokturi dažādām gaumēm. Savukārt tiem, kuri plāno remontu vai būvniecību, pieejams plašs krāsu klāsts gan iekštelpu, gan āra darbiem.
Vannas istabas risinājumi vienuviet
Viens no pieprasītākajiem virzieniem ir vannas istabas aprīkojums. DECCO CENTRĀ iespējams izvēlēties flīzes, dušas kabīnes, vannas, izlietnes, podus un plašu vannas istabas aksesuāru klāstu, apvienojot funkcionalitāti ar mūsdienīgu dizainu.
Ikvienā salonā strādā zinoši konsultanti, kuri palīdz piemeklēt piemērotākos risinājumus, ņemot vērā telpas specifiku, klienta vēlmes un projekta budžetu.
Mēbeles visām dzīves telpām
DECCO CENTRA piedāvājums neaprobežojas tikai ar apdares materiāliem. Šeit pieejamas dažādu stilu virtuves, skapji un bīdāmo durvju sistēmas no Baltijas un Itālijas ražotājiem, kā arī plašs mīksto mēbeļu klāsts.
Dzīvojamām istabām un bērnistabām iespējams izvēlēties izvelkamus, stūra un moduļu dīvānus ar plašu audumu izvēli, tostarp no jaunākajām Eiropas kolekcijām. Sortimentā ir arī dažāda veida gultas, matrači un citas mīkstās mēbeles, tostarp Latvijā ražoti risinājumi.
Ēdamzonām pieejami galdi un krēsli no koka, stikla, keramikas un citiem materiāliem, savukārt interjera papildināšanai – kafijas galdiņi, kumodes un citi funkcionāli elementi.
Detaļas, kas veido mājīgumu
Tieši interjera akcenti bieži piešķir telpai raksturu. DECCO CENTRĀ pieejams plašs paklāju klāsts dažādās tekstūrās, rakstos un izmēros, kā arī Eiropas ražotāju tapetes, aizkari un interjera priekšmeti, kurus iespējams savstarpēji saskaņot vienuviet.
Īpašu uzmanību piesaista arī Baltijā lielākais un modernākais gaismekļu salons, kurā pieejams plašs griestu lampu, lustru, stāvlampu, galda lampu un iebūvējamo gaismekļu sortiments.
Risinājumi ne tikai mājām
Plašais piedāvājums sniedzas arī ārpus mājokļa sienām. Vairāk nekā 1000 kvadrātmetru plašajā ekspozīcijā apskatāmas dārza mēbeles, nojumes, saulessargi, puķu podi, šūpoles un citi āra dzīves telpai paredzēti risinājumi.
Savukārt uzņēmumiem pieejamas modernas biroja mēbeles un ergonomiski risinājumi darba videi, kā arī mēbeles sabiedriskajām telpām.
Vieta, kur satiekas idejas un pieredze
DECCO CENTRA priekšrocība nav tikai plašais sortiments. Tikpat nozīmīga ir iespēja vienuviet saņemt profesionālas konsultācijas, salīdzināt dažādu ražotāju piedāvājumu un pieņemt pārdomātus lēmumus, netērējot laiku, apmeklējot vairākus atsevišķus veikalus.
Tieši tāpēc interjera kvartāls jau astoņus gadus ir vieta, kur mājokļa un biroja projekti sākas ar idejām un noslēdzas ar pārdomātiem risinājumiem. Turklāt ik mēnesi DECCO CENTRA uzņēmumi sagatavo īpašus piedāvājumus un iepazīstina ar jaunumiem, aicinot sekot līdzi aktualitātēm gan mājaslapā, gan sociālajos tīklos.