FOTO: dzīve ārpus pilsētas bez atteikšanās no komforta: kāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas Amatciemu
Kad Aivars Zvirbulis, plašāk pazīstams kā Čiris, 2000. gadā sāka veidot Amatciemu, viņa ideja daudziem šķita neparasta. Meža, pakalnu un ūdeņu ieskautā ainavā viņš vēlējās radīt ciematu, kur mājas nevis dominē pār dabu, bet tajā organiski iekļaujas. Taču vēl tālredzīgāka bija pati dzīves koncepcija: Čiris paredzēja, ka pienāks laiks, kad cilvēki arvien biežāk izvēlēsies pārcelties no pilsētām uz laukiem - vietām, kur ir svaigs gaiss, klusums, droša vide bērniem un mazāk ikdienas traucēkļu.
Dzīves svaigums Amatciemā
Kad Aivars Zvirbulis, plašāk pazīstams kā Čiris, 2000. gadā sāka veidot Amatciemu, viņa ideja daudziem šķita neparasta. Meža, pakalnu un ...
Šodien šī doma vairs nav nākotnes vīzija. Covid pandēmija būtiski paātrināja paradumu maiņu visā pasaulē. Daudzi cilvēki saprata, ka produktīvs darbs nav obligāti saistīts ar biroju pilsētas centrā, sastrēgumiem un pastāvīgu steigu. Ja ir kvalitatīvs internets, laba infrastruktūra un vide, kas palīdz koncentrēties, darbs attālināti var kļūt ne tikai ērtāks, bet arī efektīvāks. Amatciemā tas ir iespējams ikdienā - ciematā pieejams ātrs optiskais internets, kas ļauj vadīt uzņēmumu, piedalīties starptautiskās sapulcēs un strādāt globāli, dzīvojot dabas tuvumā.
Amatciems atrodas gleznainā Vidzemes ainavā, apmēram stundas brauciena attālumā no Rīgas un netālu no Cēsīm - vienas no skaistākajām Latvijas pilsētām. Tas nozīmē, ka dzīve dabā nenozīmē atteikšanos no pilsētas ērtībām. Skolas, bērnudārzi, interešu izglītība, veikali, restorāni, medicīnas un kultūras pakalpojumi ir ērti sasniedzami 15 minūšu laikā. Vienlaikus mājās ik dienu sagaida miers, tīrs gaiss, ūdens tuvums un apkārtējā ainava, kas palīdz atjaunot spēkus pēc darba dienas. Ģimenes ar bērniem, kuras uz Amatciemu jau pārcēlušās no pilsētas, atzinīgi novērtē tuvējās skolas un bērnudārzus, kas ļauj ikdienu organizēt ērti, nezaudējot dabas tuvumu.
Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki agrāk vilcinājās pārcelties tuvāk dabai, bija praktiskās ērtības. Lauku māja bieži asociējās ar nepārtrauktiem pienākumiem - zāles pļaušanu, remontiem, meistaru meklēšanu, ceļa tīrīšanu no sniega, būvniecības dokumentu kārtošanu un sadzīvisku jautājumu risināšanu. Amatciemā šī problēma ir pārdomāti atrisināta. Ciemata apsaimniekotājs un būvnieks nodrošina atbalstu dažādos ikdienas un īpašuma pārvaldības jautājumos - no teritorijas kopšanas un mājas uzturēšanas līdz būvniecībai, labiekārtošanai un juridiskām niansēm.
Amatciemā iespējams iegādāties gan pilnībā gatavas mājas ar zemi, gan jaunbūves, kur vēl iespējams pielāgot plānojumu un interjeru, gan zemesgabalus, uz kuriem var uzbūvēt māju pēc izvēlēta projekta. Visu procesu īsteno Amatciema pieredzējušie speciālisti - sākot ar būvniecības dokumentācijas sagatavošanu, projekta izstrādi un būvatļauju, līdz būvniecībai, interjera dizainam, mēbelēm un gatavai mājai, kurā atliek vien ievākties. Pēc pieredzes droši varam teikt - no pirmā ciemata apmeklējuma līdz pilnībā gatavai mājai iespējams nonākt gada laikā.
Tas padara Amatciemu ne tikai par skaistu vietu dzīvošanai, bet arī par praktisku un drošu izvēli tiem, kuri apsver pārcelšanos vai otru mājvietu pie dabas. Īpašumi ciematā ir dažādi - no nelielām praktiskām un energoefektīvām karkasa mājām līdz plašām ekskluzīvām guļbaļķu ēkām. Katram zemesgabalam ir sava ainava, pieeja ūdenstilpei un īpašumi tiek veidoti tā, lai saglabātu privātumu un skatu uz dabu. Reljefs, koki, ūdens un stādījumi aizstāj augstas sētas, radot ciemata īpašo sajūtu - privātumu bez noslēgšanās.
Amatciema pamatideja ir “dzīve bez sētas”. Tā nav tikai estētiska izvēle, bet arī filozofija. Pirmās 80 mājas Čiris projektēja pats, katrai pielāgojot īpašu vietu, lai būtu ūdens, brīnišķīgs ainavisks skats pa logu ar dažādiem kokiem pagalmā, proti skujeņiem, kas aizsedz skatu uz kaimiņu pagalmu un lapu kokiem, kas ne tikai rudenī krāsojas, bet visa gada garumā maina ainavu.
Svarīgi, ka šī dabas tuvuma sajūta nav panākta uz komforta rēķina. Ciematā pieejamas centrālās komunikācijas - ūdens, kanalizācija, elektrība un optiskais internets. Īpašumiem tiek nodrošināta piekļuve pa asfaltētiem ceļiem, un apkārtējā vide tiek uzturēta tā, lai iedzīvotāji varētu koncentrēties uz dzīvi, nevis nemitīgu praktisku problēmu risināšanu. Šeit iespējams strādāt, audzināt bērnus, uzņemt viesus, atpūsties un dzīvot pilnvērtīgu ikdienu, saglabājot saikni ar pasauli.
Čiris savulaik paredzēja ne tikai kustību no pilsētām uz laukiem, bet arī plašāku ģeogrāfisku pārmaiņu - no pārkarsušākiem dienvidu reģioniem uz mērenāka klimata ziemeļiem. Šī doma kļūst arvien aktuālāka laikā, kad daudzviet Eirāzijas reģiona dienvidos vasaras kļūst karstākas un sausākas. Latvijas klimats nav tikai dabas īpatnība - tas veido dzīves ritmu, kas ļauj cilvēkam just gadalaiku maiņu un dzīvot līdzsvarotāk.
Amatciems piesaista cilvēkus, kuri vēlas dzīvot mierīgāk, bet ne mazāk aktīvi. Tā ir vieta ģimenēm, uzņēmējiem, radošiem profesionāļiem un ikvienam, kurš novērtē dabas tuvumu, privātumu un kvalitatīvu infrastruktūru. Daudzi sākotnēji domā par brīvdienu māju, bet vēlāk saprot, ka šeit iespējama arī pastāvīga dzīve. Jo, kad darbs ir paveicams attālināti un ikdienas pakalpojumi ir sasniedzami, svarīgākais jautājums kļūst nevis “kur atrodas birojs?”, bet “kur es jūtos vislabāk?”.
Amatciems nav tikai nekustamo īpašumu projekts. Tas ir pārdomāts dzīves modelis, kas apvieno privātmājas komfortu, dabas klātbūtni, sakārtotu infrastruktūru un profesionālu atbalstu īpašuma izveidē un uzturēšanā. Šeit var izbaudīt nedēļas nogali viesnīcā vai atvaļinājumu kādā no īres mājām. Iepazīt ainavu, sajust atmosfēru un apskatīt iegādei iespējamos zemesgabalus un mājas. Un var izrādīties, ka dzīve dabas tuvumā ir tieši tas, ko līdz šim neapzināti meklējāt.
Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem Čiris paredzēja, ka cilvēki meklēs ceļu prom no pilsētas trokšņa, tuvāk dabai, tīram gaisam un jēgpilnākai ikdienai. Amatciemā šī nākotne jau ir uzbūvēta. Tagad atliek tikai atbraukt un to ieraudzīt.
Raksts sadarbībā ar AMATCIEMS.